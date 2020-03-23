Последним, кто погасит свет в Борисполе, будет аграрий. В ближайшее время, пока хипстеры будут горевать по обанкротившемуся кафе с правильным эсперессо, аграрии будут спасать экономику. Бесперебойное обеспечение продуктами – вторая по значимости, после оказания медицинской помощи, функция в государстве. Но почему власть им не помогает, а даже немного вредит?

Британский ученый Эрнест Резерфорд считал, что все природоведческие науки делятся на физику и собирателей марок. Этот возмутительно снобистский тезис, извинительный, впрочем, нобелевскому лауреату и отцу ядерной физики, можно применить и к украинской экономике, которая состоит из АПК и всего остального.

Это неравенство становится все более очевидным по мере того, как промышленность со скоростью, переходящей в пике, падает вниз, а сервисные бизнесы лежат в нокауте из-за пандемии коронавируса. Отрасли с самым неэластичным спросом, такие как пищепром и – больше частью – сельское хозяйство, традиционно выстаивают во время кризисов, так как люди имеют привычку потреблять пищу. Более того, в кризисные периоды такие направления даже укрепляются: уже сейчас «Киевхлеб» отчитается о тридцатипроцентном росте спроса на свою продукцию в столице, а «Молочный Альянс» увеличил объемы суточного производства почти на 20%.

Украине в этом смысле повезло, если конечно можно говорить о везении в контексте эпидемии. Мы не торгуем айфонами, автомобилями и прочими приятными факультативными вещами, на которых потребитель будет экономить в первую очередь. Наши профильные товарные категории просты и брутальны, но зато и спрос на них так просто не отменить – пшеница, кукуруза, соя, подсолнечное масло.

Даже в докризисные времена от сельского хозяйства государство получало 16% ВВП и 40% валютной выручки плюс трудоустройство около 3 млн человек. Не нужно быть Адамом Смитом, чтоб предположить, что по мере проседания других отраслей, роль АПК возрастет пропорционально.

Несомненно, глобальная экономика какое-то время будет в рецессии, что означает снижение спроса и цен на сырье. В первую очередь под ударом окажутся технические культуры. При цене нефти менее 25 долларов за баррель спрос на этанол летит вдребезги – и передает привет сахару и кукурузе, которые применяются при его производстве. Соя – кормовая культура, на ценах на которую негативно скажется сокращение потребления мяса, неизбежное в кризис. Неприятно, но все познается в сравнении: 10% проседания цен на пшеницу выглядят не так уж плохо на фоне нефтяной катастрофы. Да, урожай -2020 будет дешевле, но также дешевле стало топливо, удобрения и пестициды.

АПК был и останется тем фундаментом наднациональной экономики, на котором могут возникать и рушится банки, открываться и банкротиться кафе и рестораны, организовываться и отменяться конференции-форумы – все это без катастрофичного ущерба для устойчивости системы. Причем в силу привязки к земельному банку аграрии статичны, и, в отличие от IT-препринимателей, не могут сняться в один день и уехать в условную Польшу, прихватив с собой ноутбук. Тут украинскому правительству, несомненно, повезло, а представителям агросектора – нет, но им не привыкать.

В ближайшее время, пока хипстеры будут горевать по обанкротившемуся кафе с правильным эсперессо, аграрии будут спасать экономику. Бесперебойное обеспечение продуктами – вторая по значимости, после оказания медицинской помощи, функция в государстве.

Что получают аграрии взамен?

Если коротко – ничего. Плюс немного вредительства.

Хаотичные метания вокруг земельной реформы ослабили отрасль – масштаб вопроса настолько велик, что даже простые разговоры о нем провоцируют цунами. Это уже отразилось в статистике, которая, как известно, нетороплива: Госстат отчитался о резком снижении в прошлом году капитальных инвестиций в сельхозсектор. В то время как общий показатель вырос +15% по сравнению с 2018 годом, вложения в АПК снизились на 10%. Удельный вес инвестиций в агро снизился в общем объеме инвестиций с 13% (65901,1 тыс грн) в 2018 году до 9% (55 254 тыс грн) в 2019.

Ликвидация профильного министерства также ухудшила ситуацию в отрасли. Можно десяток раз пообещать восстановить Минагрополитики, но аграрии не слепые, и видят, что с января никаких подвижек, кроме заявлений, в этом направлении не произошло. В общей сложности Минагрополитики как отдельного субъекта, не существует 200 дней – со второго сентября 2019 года, если вести счет от соответствующего постановления КМУ.

Признавать ошибку-неприятный момент для любой власти (хотя это также можно трактовать как особое мужество), но эта ошибка плотно и вполне справедливо ассоциируется с правительством Алексея Гончарука и, таким образом, виновные уже наказаны.

Понятно, что очередь из кандидатов на пост министра АПК не выстраивается, но сейчас тот случай, когда есть смысл попросить получше и забыть о партийной целесообразности. Минагро – не бутафорский объект в системе агропрома. Ведомство выполняло массу технических функций, которые сейчас растворились в Минэкономразвития и сделали возможной ситуацию, когда в конце прошлого года по недосмотру остались неоплаченными 1 млрд гривен госдотаций фермерам.

Пункт, тесно связанный с предыдущим – программы господдержки агросектора. Дотации – это не одолжение, а закрепленная в Бюджетном кодексе обязанность государства направлять 1% аграрного ВВП на пользу отрасли. В реальности дело обстоит так, что аграрии в принципе не могут понять, на какие выплаты могут рассчитывать из госбюджета в текущем году. Учитывая, что летом они одни возможно и будут работать, это крайне безответственно со стороны правительства.

Назовем вещи своими именами: денег на то, чтоб баловать сельхозпроизводителей, в бюджете нет. При этом они пострадали от курсовой разницы, начал набирать обороты импорт, животноводство летит в пропасть, так как Минэкономразвития не смог обеспечить преемственность программ поддержки, рынок земли максимально за все 20 лет «не на часі», а рост в АПК замедлился до минимальных 1,1% за 2019 год.

Ввиду глобального экономического коллапса, все это вышло за пределы проблем одной отдельно взятой отрасли и превратилось (должно превратиться) в проблему всей страны. Так как альтернатив – чем можно заменить сельхозпроизводство, в Украине нет. И только правительство, которое не в состоянии сделать такой минимум, как восстановление Минагополитики, делает вид или искренне не понимает этого.