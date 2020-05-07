Спаржа, аспарагус, она же заячий холодок – один из первых весенних овощей. Она до недавних пор была мало популярна Украине, а вот в Европе весьма любима. Буквы собрали рецепты из спаржи, чтобы вы смогли насладиться этим полезным продуктом.

Спаржа имеет невысокую калорийность, но в ней много калия и витамина А, а также витаминов группы В, фолиевой кислоты, селена, меди, марганца.

Она хорошо влияет на перистальтику желудка, улучшает работу почек и сердца. А корейские ученые даже установили, что спаржа облегчает симптомы похмелья и защищает клетки печени от токсинов.

Спаржа подходит для того, чтобы приготовить завтрак, суп и улучшить основное блюдо.

Омлет со спаржей



Вам понадобится: пучок спаржи, 4 яйца, оливковое масло (2 столовые ложки), соль и перец по вкусу.

Очистите и подрежьте спаржу, потом порежьте ее на кусочки длинной 2,5 см. Положите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Посолите и готовьте еще 10 минут, пока она не станет мягкой. Обсушите.

Слегка взбейте яйца со щепоткой соли в миске, потом добавьте спаржу. Разогрейте масло в сковороде, добавьте яйца и спаржу, и готовьте, пока нижняя часть омлета не пропечется. Потом переверните омлет – можно с помощью тарелки, или двух широких лопаток. И жарьте до полной готовности.

Сендвич со спаржей, лососем и яйцом-пашот



Вам понадобится: 8-10 побегов спаржи, 2 куска цельнозернового хлеба, 2 яйца, 50 г слабосоленого лосося, 2 столовые ложки уксуса, оливковое масло, соль, перец.

Вскипятите воду в сотейнике и выложите в нее спаржу на 30 секунд. Переложите спаржу в ледяную воду, затем обсушите бумажным полотенцем.

Приготовьте яйца-пашот. Для этого вскипятите в кастрюле примерно 1,5 л воды, добавьте уксус, убавьте огонь, чтобы не осталось пузырьков. Сделайте в воде воронку с помощью ложки и аккуратно влейте в центр яйцо.

Варите 3–4 минуты. Затем достаньте яйцо шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. Таким же образом приготовьте второе яйцо-пашот.

Сбрызните два ломтика хлеба оливковым маслом, сверху выложите слабосоленый лосось, спаржу и по одному яйцу. Посолите, поперчите и подавайте.

Салат из картофеля, редиса и спаржи



Вам понадобится: картофель (450 г), спаржа (300 г), редис (4 шт.) семена подсолнуха (горсть), пол лимона (на сок), вода (¼ стакана), горчица (2 ч. л.), мёд (1 ч. л.), соль по вкусу.

Картофель нарежьте на половинки и запеките в течение 30 минут в духовке при температуре 180 градусов. В кастрюле закипятите воду и опустите в неё на 3—5 минут спаржу. Редис нарежьте тонкими ломтиками.

Для соуса в блендере смешайте до однородной консистенции подсолнечные семечки, сок лимона, горчицу, мёд, соль и немного воды.

Теперь выложите в салатник печёный картофель и нарезанную спаржу. Заправьте салат соусом и украсьте редисом.

Суп-пюре со спаржи



Вам понадобиться: спаржа (500 г), сливочное масло 6 столовых ложек, лук репчатый (80 г), пшеничная мука 2 столовые ложки, куриный бульон 2 стакана, сливки 10%-ные (2 стакана), молотый душистый перец (0,125 чайной ложки).

Берем спаржу, очищаем и нарезаем мелкими кусочками. Мелко режем репчатый лук. Обжариваем лук 5 минут в 3 столовых ложках сливочного масла. Остальное сливочное масло растапливаем в кастрюле и кладем муку и перец. Теперь, размешивая, вливаем куриный бульон и доводим до кипения.

Кладем спаржу, закрываем крышкой и варим на слабом огне 20 минут. Процеживаем бульон, а оставшуюся гущу пропускаем через мясорубку, протираем через сито (можно, конечно же, использовать блендер), смешиваем с бульоном. Вливаем сливки, подогреваем, солим по вкусу.

Куриные бедрышки со спаржей



Вам понадобятся: куриные бедра (8 шт.), спаржа (450 г), молодой картофель (400 г), лимон (1 шт.), масло оливковое (2 ст. л.), горчица (2 ст. л.), перец и соль по вкусу.

В небольшой миске смешайте масло, горчицу, цедру лимона и две столовые ложки лимонного сока, соль, перец.

Разогрейте сковороду, выложите курицу и обжарьте до золотистой корочки, по 2—3 минуты с каждой стороны.

Картофель тщательно вымойте, просушите и выложите в противень. Добавьте специи по вкусу и запекайте в течение 18—20 минут при 200 градусах.

Теперь переложите курицу и спаржу. Уменьшите температуру духовки до 100 градусов и запекайте блюдо ещё 20—25 минут.

Салат из киноа со спаржей и козьим сыром



Вам понадобится: спаржа (400 г), киноа (½ стакана), сыр козий (50 г), масло оливковое (2 ст. л.), винный уксус (1 ч. л.), чеснок сушёный (на кончике чайной ложки), орехи кешью (горсть), соль по вкусу.

Промойте киноа, переложите в небольшую кастрюлю и залейте стаканом воды. Доведите до кипения, уменьшите огонь и готовьте еще 10-15 минут.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите стебли спаржи на противень, сбрызните маслом и посолите. Запекайте в течение 15—20 минут.

Дайте стеблям спаржи немного остыть, после чего нарежьте их.

Нарубите и обжарьте на сковороде кешью.

В салатник выложите киноа и спаржу. Накрошите козий сыр и добавьте оливковое масло, уксус, сушёный чеснок и соль по вкусу. Сверху посыпьте орехами. Перемешайте и подавайте на стол.

Лосось запеченный со спаржей



На 2 порции вам понадобится: 2 стейка из красной рыбы, 100 гр зеленой спаржи, соль, свежемолотый перец, оливковое масло.

Для соуса: 2 яйца, 100 г вкусного и свежего сливочного масла, 2 ч л белого винного уксуса, 1,5 ч л лимонного сока, соль, свежемолотый, желательно белый, перец.



Чтобы приготовить соус, яйца, комнатной температуры, разделите на белки и желтки по разным жаропрочным мискам. Масло растопите и осторожно слейте сыворотку. В отдельной мисочке смешайте уксус и лимонный сок, подогрейте в микроволновке 6-8 секунд. Взбейте белки миксером и отставьте в сторону.

Теперь взбейте желтки и добавьте туда потихоньку уксус с лимонным соком. Потом, не прекращая взбивать, добавьте масло. Взбивайте еще 1-2 минутки, посолите и поперчите. Осторожно, лопаткой в конце введите белки.

Разогрейте духовку. Спаржу и лосось выложите в форму, посолите и поперчите, сбрызните оливковым маслом. Готовьте при температуре 180 градусов 30 минут.

Готовую рыбу и спаржу полейте соусом и подайте к столу.