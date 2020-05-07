Офис генерального прокурора начал активно интересоваться делом Сергея Стерненко. Произошло это после смены главы этой структуры. Правда, повышенный интерес вызывает не серия нападений на одесского активиста, а смерть одного из нападавших. С Офиса генпрокурора уже звучат заявления о том, что парень получит обвинение в убийстве. Правда, подобные планы у правоохранителей возникали еще в прошлом году.

В начале мая информационное пространство всколыхнула информация о том, что Сергей Стерненку могут вручить подозрение в умышленном убийстве. Эту информацию со ссылкой на собственные источники обнародовал активист Роман Синицын. Даже назвал крайние сроки – якобы это может произойти до 15 мая.

Такие заявления можно было бы воспринимать с определенным скепсисом, если бы не другие факты. Скажем, 4 мая Стерненко заявил, что получил удивительную повестку о вызове в Службу безопасности Украины, которая занимается расследованиями нападений на него и в документе не указывалось ни для чего вызывают активиста, ни его статус. Интересной также была дата явки – 21 апреля.

Также еще в начале апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью «Украинской правде» заявила, что Стерненко «подозрение будет в любом случае». Вопрос якобы было только в квалификации – по ст. 115 или ст. 118 Уголовного кодекса (умышленное убийство или умышленное убийство при превышении пределов самообороны).

Через несколько дней после выхода этого интервью Венедиктова встречалась с Олесей Кузнецовой – вдовой Ивана Кузнецова, погибшего при нападении на активиста. А еще раньше, в конце марта, ОГПУ и Министерство внутренних дел проводили рабочую встречу, во время которой обсуждали процессуальные действия в ряде резонансных уголовных производств, среди которых упоминали и смерть нападающего на Стерненко.

История нападений и охрана на бумаге

Стоит напомнить, что широкой общественности Сергей Стерненко стал известен благодаря протестам в Одессе против концертов звезд российской эстрады и митингам против незаконных застроек. Речь идет о попытке возведение «административного здания с торговыми помещениями» на территории Городского сада, который расположен в центре города и заложен более 100 лет назад. Территория, на которой якобы должны были начать строить, находилась в частной собственности, была закрыта для общественности города и стояла заброшенной не один год.

Во время одного из протестов в ноябре 2017 года митингующие зашли туда силой, начали спор с полицией и сломали ворота. Был там и Стерненко, которого задержали силовики. Парень получил обвинение в организации массовых беспорядков и два месяца ареста в СИЗО с правом внесения залога в более 600 тыс. грн, что вызвало вопросы в правомерности решения суда. Однако через несколько дней тогдашний председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов внес за активиста залог и тот вышел на свободу.

А через несколько месяцев произошло первое нападение на Стерненко. Это произошло 7 февраля 2018-го в подъезде его дома. Неизвестные избили его битой. Парень оказался в больнице на неделю, а когда вышел оттуда – попросил о государственной охране, поскольку связывал нападение со своей общественной деятельностью и подозревал в заказе преступления местные власти, в частности – мэра города Геннадия Труханова. Однако ему отказали. Якобы из-за того, что не было угроз его жизни и здоровью.

Второе нападение произошло через несколько месяцев – 1 мая. Тогда Стерненко со своей девушкой Натальей Усатенко собирался снимать митинг коммунистов, который должен происходить под Оперным театром. Когда пара шла через двор к авто, парень услышал выстрелы. Неизвестный стрелял из травматического оружия. Одна из резиновых пуль попала активисту в шею. Он погнался за нападающим и смог йог задержать (второй убежал). Им оказался Абзал Байкумашев – ранее судимый за разбой. Фактически, сейчас это единственный арестован нападающий. Активист снова обратился в полицию с просьбой предоставить охрану, однако до сегодняшнего дня официального ответа на эту просьбу он не получил.

Третий, наиболее резонансное и известное нападение на одесского активиста произошел примерно за три недели – 24 мая. Около 23:00 Сергей вместе с девушкой возвращался домой. В арке, ведущей во двор их дома, на них напали двое неизвестных. Активист начал обороняться и ранил обоих нападавших. Те обратились в бегство. Пострадавшие пытались самостоятельно их задержать, однако догнать удалось лишь одного – Ивана Кузнецова, который умер в результате полученных травм. Собственно, именно эта смерть стала поводом для российских СМИ и политиков обвинить Стерненко в умышленном убийстве. Вокруг этого же тезиса все эти годы строилась и их медийная кампания. Активист, между тем, снова попросил об охране. И глава полиции Одесской Дмитрий Головин заверил журналистов, что на этот раз парень таки ее получит. Впрочем, государственных охранников получил второй нападающий на Стерненка – Александр Исайкул. А уже весной 2019-го он сбежал из Украины.

Убийство или самооборона

Собственно, пока идут баталии вокруг того, как развивались события вечером 24 мая 2018 у дома одесского активиста. Так, на следующий день после нападения ряд российских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила свою версию событий: «Стерненко возвращался со своей девушкой домой. За квартал до дома у него произошел словесный конфликт с двумя незнакомыми парнями. До драки не дошло. Перед домом ребята его догнали и попытались снова выяснить отношения. Они вооружены не были. Стерненко вытащил нож и ударил им дважды сначала одного, потом другого парня. После этого парни бросились бежать – оба были серьезно ранены. Одному из них, одесситу 1988 года рождения, удалось бежать, несмотря на два полученных ранения в живот. Второму, который также получил два удара ножом – в руку и в грудь – убежать не удалось », – рассказывали пророссийские СМИ.

Сам Стерненко, между тем, озвучил свою версию событий сразу после нападения: парень начал стрим в социальные сети, во время которого рассказал, что возвращаясь домой увидел два подозрительных силуэты, поэтому взял свой нож «на всякий случай». По словам активиста, неизвестные напали на него, он был вынужден обороняться. Когда мужчины начали бежать, он застыл на несколько секунд, а потом решил попробовать догнать одного из нападавших и задержать его, поскольку сомневался, что полиция хоть кого-то будет искать. Во время преследования нападающий упал на землю и активист увидел, что тот ранен. Тогда парень попытался вызвать скорую и увидел, что у него разрезана левая рука. В этот момент и начался упомянутый стрим.

Правда позже активист заявлял, что при себе ножа не было, а защищался оружием, отобранным у нападающих. Это стало одним из аргументов, которые используют пророссийские медиа и политики, безапелляционно обвиняя Стерненко в умышленном убийстве. Впоследствии в комментариях украинским СМИ он же заявил, что правдивы слова на видео, записанном сразу после нападения. Также дискуссии вызывает вопрос, мог ли раненый в сердце Кузнецов пробежать около сотни метров. Противники одесского активиста однозначно заявляют: не мог. Например, об этом заявляет бывший министр юстиции времена президента Виктора Януковича Елена Лукаш.

«Они бежали, внимание, 99,1 метр. Еще раз, они пробежали почти 100 метровку. Это важно. Запомните это. Сразу после удара он (Иван Кузнецов – ред.) потерял сознание и не мог бежать стометровку. Никак не мог. Даже двигаться не мог. Что означает, что Стерненко бежал за ним 100 метров, когда Кузнецов еще не получил смертельный удар. Стерненко его догнал. А потом убил», – убеждает Лукаш в своей заметке на Facebook с октября 2019 года, ссылаясь на результаты медицинской экспертизы и материалы уголовного производства по факту смерти Кузнецова.

«В юридической практике были случаи, когда люди с ранением левого желудочка сердца, а именно такое было у Кузнецова, могли жить и активно действовать 10-20 минут. И при условии своевременной медицинской помощи этих людей спасали. Я не знал, имеет ли какое-то ранения Кузнецов. Я бежал за ним, потому что не знал, убегает он от меня или бежит за помощью, чтобы меня добить. Увидел ранения только тогда, когда он упал на землю. В конце концов, если бы я его пытался убить – зачем тогда оставался на месте и вызвал скорую? » – рассказал в комментарии #Буквам Стерненко.

Чтобы разобраться в этой ситуации, была назначена экспертиза, которая должна ответить на основной вопрос: мог ли Кузнецов пробежать стометровку с ранением сердца. По состоянию на начало апреля таких экспертиз было две. И их результаты противоречили друг-другу.

Первая экспертиза, по информации #Букв, якобы утверждала, что нападающий таки пробежал около сотни метров. Однако вторая говорит совершенно противоположное – Кузнецов сразу после удара потерял сознание, а смертельное ранение в сердце он якобы получил в горизонтальном положении. Чтобы убрать противоречия, была назначена третья экспертиза. Но, как отмечают собеседники #Букв в правоохранительных органах, она также содержит противоречия.

Объявление подозрения

Так или иначе, но объявлять подозрение Стерненко по статье «умышленное убийство» якобы должны были еще осенью прошлого года. Благодаря депутату от фракции «Слуга народа» Александру Дубинскому в сеть попал черновик документа, который якобы находился на согласовании в генеральной прокуратуре.

Примерно в это же время с требованиями арестовать и судить Стерненка выступали депутаты от фракции оппозиционной платформы «За жизнь». Среди них, в частности, был бывший советник Арсена Авакова Илья Кива. Правда, никаких подозрений одесский активист тогда не получил. Зато его пригласили в Генеральную прокуратуру, чтобы поговорить о нападениях на представителей общественности в Одессе.

«Меня приглашали на встречу с заместителем тогдашнего генпрокурора Виталием Красько, чтобы я рассказал о нападениях на активистов в Одессе. Не знаю, почему обращались именно ко мне. Может потому, что я уже жил в Киеве и на меня совершили три нападения. На встречу пришел и генпрокурор Руслан Рябошапка. Они спрашивали у меня, когда в Одессе начались эти нападения, не вижу ли я в этом системности. У меня были определенные доказательства, я их предоставил. Например, GPS-трекеры, которые нашли под моим авто, могли принадлежать полиции и один из этих трекеров могли использовать перед покушением на Михаила Кузаконя. А на месте нападения на Виталия Устименко был некий Евгений Лисицкий, который также является организатором покушения на Кузаконя. Также был ряд других доказательств, подтверждающих то, что за этими нападениями стоят одни и те же люди. Все это я передал генпрокурору. На этом наша коммуникация завершилась», – рассказал Буквам Стерненко.

Ситуация изменилась после назначения Ирины Венедиктовой главой ОГПУ. Она, как уже упоминалось выше, якобы обсуждала смерть Кузнецова во время совещания с представителями МВД, а также принимала у себя жену погибшего. В то же время, в аналогичной встречи ОГПУ отказала Стерненко.

Не удалось активисту поговорить и с генеральным прокурором и во время закрытого заседания депутатской Временной следственной комиссии, которая расследует нападения на активистов. По словам собеседников издания, председатель ОГПУ отказалась общаться из-за «конфликта интересов», поскольку Стерненко приезжал на акции протеста под дом Венедиктовой.

В то же время, адвокаты Стерненко якобы нашли свидетеля, который утверждает: нападение на одесского активиста был заказным. А к нему могут быть причастны Александр Подобедов и Виталий Посувайло которые якобы занимались сбором титушок.

Свидетель отмечает, что был знаком с погибшим Кузнецовым и утверждает, что по состоянию на май 2018 у того были финансовые проблемы: он был должен крупную сумму денег (однако какую именно – не называют). Также у погибшего якобы были проблемы с наркотической зависимостью и на момент покушения на Стерненко человек уже не жил со своей женой Лесей. Также человек на видео отмечает, что за несколько дней до 24 мая предложение по нападению на Стерненко получали и другие его знакомые.

Правда, они отказались принимать в этом участие. Человеку на записи изменили голос и закрасили лицо в целях безопасности, как утверждает сам Стерненко в одном из своих видеоблогов. Также стоит отметить, что на момент публикации этого текста человек на видео пока не имеет официального статуса свидетеля. Также о вероятной причастности Подобедова и Посувайло к нападению Стерненко говорил еще в ноябре 2018-го. Об этом же сообщали журналисты «Слидство.инфо» со ссылкой на материалы расследования. Посувайло, согласно материалам дела, за несколько часов до покушения на активиста встретился с Кузнецовым и Исайкулом, которых на место преступления привез Подобедов, и принял участие в инструктаже. В конце нападавшие остались ждать у дома, а Подобедов и Посувайло якобы сидели в автомобиле неподалеку, чтобы дать им сигнал к нападению на Стерненко.

Также журналисты этого издания недавно опубликовали информацию, что к нападениям на активиста может быть причастна местная полиция. В частности, это может подтверждать тот факт, что во время второго покушения на Стерненко один из нападавших скрывался с места преступления на автомобиле Mercedes, который был зарегистрирован на тогдашнего советника главы полиции Одесской Руслана Форостяка. Последний, правда, свою причастность к событиям отвергает и утверждает автомобиль продал какому-то парню, но не переоформлял его до тех пор, пока тот не расплатится.

Между тем, Временную следственную комиссию заинтересовали заявления бывшего заместителя генпрокурора Виктора Трепака, который в интервью «Украинской правде» рассказал, что Венедиктова требовала объявить Стерненко подозрение, из-за чего с ней возник конфликт.

«Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления. Я не то, что был удивлен такой постановке вопроса – я был просто поражен. Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная ее обстоятельств? Я доложил Венедиктовой, сказав, что, исходя из материалов дела, оснований для такого процессуального решения нет. То есть такое подозрение будет безосновательным, а значит – незаконным. В деле невыясненными остаются существенные обстоятельства происшествия нападения и защиты. Назначена комплексная экспертиза в связи с тем, что по двум предыдущих экспертизах даны противоречивые выводы. Эта экспертиза не завершена, а потому без ее результатов говорить о подозрении – это юридический нонсенс. Генпрокурор была крайне недовольна моей позицией», – рассказал Трепак журналистам.

Он добавил, что составил рапорт на имя генпрокурора. С этим документом хотели ознакомиться члены упомянутой парламентской ВСК, которая расследует нападения на активистов, однако пока такой возможности они не получили: ОГПУ попросила дополнительных 30 дней, чтобы подготовить все необходимые документы.

Пока же ведутся дискуссии на тему того, правомерно ли Стерненко оборонялся от нападавших, активист вполне вероятно может получить реальное подозрение в совершении умышленного убийства. Насколько оно будет обоснованным – остается под вопросом, ведь долгое время доказательная база по эпизоду нападения была разделена между СБУ и Нацполицией: первая расследовала нападение на Стерненко, вторая – гибель нападающего.

При этом, часть общества уже заявила о своей готовности поддержать одесского активиста: с такими заявлениями выступили и волонтеры, и футбольные фанаты, и просто неравнодушные граждане. Все они требуют объективного расследования тех событий и соблюдения права на самозащиту.