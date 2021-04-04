В том, что Вирастюк победит по подсчету в 87 округе не сомневались еще несколько дней назад ни в «За будущее», ни «Слуги народа». Но какой это сигнал для страны?

В воскресенье на 87 округе наконец досчитали все протоколы по участкам и победу отдали Василию Вирастюку. ЦИК тут же объявила его победителем, хотя главный конкурент еще боролся за отмену результатов с ряда участков в судах. Кому в 2004 году было уже лет 20, может вспомнить за что Сергея Кивалова назвали Підрахуй и горько улыбнуться.

Сейчас весь фейсбук поделился на тех, кто называет выборы в Надвирной возвращением в эпоху Януковича, и тех, кто пытается сравнивать нынешние выборы с соревнованием Геннадия Корбана и Сергея Березенко в 2015, мол, при Порошенко было не лучше.

Нечестные выборы – совсем не новость для Украины. Но самые грязные все же можно пересчитать по пальцам:

Мукачево-2004, тогда чтобы обеспечить победу кандидата от СДПУ (о) с ОИК сняли милицейский наряд, после чего несколько преступников, связав сторожа, похитили стопку папок с избирательной документацией. Заместителя председателя ОГА Виктора Дядченко обвинили в том, что он собственноручно вносил правки в избирательные протоколы, забирая голоса от Виктора Балоги и делая победителем выборов выдвиженца СДПУ (о) Эрнеста Нусера.

Соревнования Балоги и СДПУ (о) тоже называли битвой жабы и гадюки, намекая на одинаковую нравственную непривлекательность конкурентов, впрочем сломанные руки народных депутатов и вакханалия нарушений заставили все же симпатизировать «Нашей Украины» и Балоге.

Через полгода вакханалия повторилась на выборах президента Украины. Здесь было и исключение членов УИК от Ющенко из состава участков, и недопуск на участки международных наблюдателей, и карусели, и утопленные в туалете печати УИК, и похищение бюллетеней, и стрельба на участках.

Возвращение Януковича к власти в 2010 обернулось массовыми нарушениями на выборах в Раду в 2012 Наиболее скандальными стали 5 округов, где власть изо всех сил пыталась отменить волю избирателей. Так, чтобы ликвидировать разрыв в 7000 между кандидатом от власти Татьяной Засухой и Виктором Романюком от «Батькивщины» отменили голосования на 28 участках, нивелировав выбор 26000 украинцев.

В округе 213 ЦИК несколько раз меняла голову ОИК, чтобы завершить подсчет голосов, а милиция никак не хотела замечать титушек-журналистов, которые фактически оказывали психологическое давление на членов УИК.

В конце концов, ЦИК не смогла установить результаты на 5 округах и там назначили повторные выборы.

Во времена президентства Петра Порошенко состоялись лишь одни скандальные выборы, где соревновались Геннадий Корбан и Сегий Березенко. Один кандидат засеял продпайками округ, а другой возил в свою поддержку чиновников. Впрочем, несмотря на напряжение передвыборной кампании с участием титушек и чернухой в СМИ, уже после выборов подсчет голосов прошел мирно.

Поэтому сравнивать 205 округ в 2015 и недавние выборы в Надворной можно разве что на стадии предвыборной кампании, когда один кандидат засевал округ, а за другого еще за два дня до выборов агитировал президент.

Да, выборы в Надвирной еще на стадии агитации прошли с нарушением, но малый разрыв между кандидатами создал соблазн изменить результат в свою пользу. И власть им воспользовалась, чего не делали при Порошенко.

Доведя подсчет по участкам, где большинство проголосовало за Вирастюка до максимума, ОИК вдруг перестала работать. Партия «Голос», по квоте которой был избран председатель комиссии, дважды изменила своих представителей.

В итоге члены участковых комиссий провели 2 суток под ОИК в ожидании возможности сдать протоколы и бюллетени. Но вместо разблокирования работы на третий день к ним с гастролями прибыл Николай Тищенко, который даже не мог различить Прикарпатье и Закарпатье.

Зато ему хватило получаса, чтобы члены ОИК уже недвусмысленно начали просить его уйти и больше не возвращаться.

Три десятка депутатов от «Слуг», замена трети состава ОИК и смена начальника полиции области, а также привлечения СБУ сделали свое. ОИК отправила на пересчет 20 участковых комиссий. После этого на 6 участках при пересчете голосов за Александра Шевченко вышло значительно меньше, чем было. Еще на 5 участках, где победил Шевченко, результаты голосования признаны недействительными.

В принципе власть могла бы пойти на то, чтобы назначить повторные выборы. Но вместо этого она еще до завершения подсчета стала забрасывать через телеграмм-каналы, что Шевченко сам отказался от соревнования за победу в обмен на преференции бизнесу.

Когда же перипетии в округе стали интереснее сериалов Нетфликса, в ход пошла тема, что раздувая скандал вокруг Надвирной боты «Европейской солидарности» ( во всем опять виноват Порошенко) пытаются заглушить тему с похищением судьи Чауса в Молдове, который якобы выносил решение в пользу Порошенко.

Но последняя неделя в Надвирной показала, что власть, которую все привыкли называть бездарной, на самом деле может быть очень зубастой, когда речь идет о ее собственных интересах.

Даже когда Арсен Аваков решит пересидеть в кустах, чтобы не становиться на чью-то сторону в противостоянии Зеленского и Коломойского, президент позовет на помощь друга детства Ивана Баканова и его орлы выведут из участка всех наблюдателей (пусть и выразительно ангажированных) и голосов за Шевченко вдруг станет меньше.

Власть найдет нового голову ОИК со стажем разруливания «сложных ситуаций» и еще раз подсветит свои недвусмысленно договорные отношения с руководством партии «Голос», которая сыграет в нужную власти игру.

И все это, чтобы получить 1 штык в монобольшинство?

Судя по последним событиям вокруг людей Коломойского – кроме выборов в Надвирной произошло еще задержания военизированной группы Семена Семенченко – отношения у президента и олигарха не самые лучшие. А значит «Слуги народа» рискуют потерять до 20 депутатов во время голосований в собственной фракции. Плюс теперь сомнительной будет публичная поддержка группы «За майбутне».

Не слишком ли дорогая плата за победу?

Может, президент просто демонстрирует, что у него плохие отношения с олигархом и он ведет с ним ожесточенную борьбу?

Впрочем, если слишком концентрироваться на персоне Коломойского, можно не заметить за этой березой лес.

А лес у нас такой.

Осенью 2019 года, не имея на то никаких оснований, Зеленский сформировал абсолютно подконтрольную ему ЦИК.

Отменив мажоритарку, власть создала лишь иллюзию открытых списков, оставив за собой право продвигать нужных кандидатов. То есть имеет теперь людей обязанных.

На местном уровне вернулась технология каруселей, которой не было с 2012 года.

Всю кампанию на местных выборах Зеленский применял скрытый админресурс и ездил по регионам с трибуной «Слуга народа», а не «президент Украины».

Президент прибегал к неприкрытым манипуляций накануне выборов, чтобы поддержать нужного ему кандидата.

Команда президента пошла на замену состава ОИК, чтобы обеспечить нужный результат.

Таким образом, вырисовывается «приличный» набор, чтобы идти на второй президентский срок. Можно разве еще правда, фамилию на Янукович изменить и ЦИК обновить Киваловым.