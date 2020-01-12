Отдых Зеленского в Омане – лучшее, что случалось с украинским Фейсбуком в этом году: шутили, мемили, возмущались и ругались в комментариях. Вот вам немного примеров, чтоб освежить память:
Казалось бы, ничего не предвещало беды, но спустя несколько дней после “делового” визита Зеленского, который, конечно же, состоялся “за свои”, скончался Султан Омана Кабус бен Саид.
В соцсетях моментально провели аналогии, вспомнив ситуации, которые происходили в других странах после визита украинского президента:
Пользователи коллективно решили, что Зеленский обязан посетить Москву, а вдруг выгорит:
Даже иностранцы догадываются:
Оказывается, что страдают не все страны, в которых бывает президент Украины, – существует некий волшебный антидот:
Были и те, которые провозгласили Зеленского новым султаном Омана.
Вспоминали и главу МИД Украины:
А еще в Сети заподозрили, что президент Украины и султан Омана были “на одной волне”:
Владимира Зеленского приняли в отряд всадников Апокалипсиса:
Без Ведьмака (ворожейки/священника) в таком деле никак, но где взять заветную чеканную монету?
Шутили, конечно, не все. Вот вам краткая биография покойного султана Омана: