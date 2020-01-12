10 января в возрасте 79 лет умер Султан Омана Кабус бен Саид, правивший государством 50 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, однако в украинских соцсетях рассматривали альтернативную версию в связи с отдыхом Владимира Зеленского в Омане. #Буквы собрали самое интересное.

Отдых Зеленского в Омане – лучшее, что случалось с украинским Фейсбуком в этом году: шутили, мемили, возмущались и ругались в комментариях. Вот вам немного примеров, чтоб освежить память:

Казалось бы, ничего не предвещало беды, но спустя несколько дней после “делового” визита Зеленского, который, конечно же, состоялся “за свои”, скончался Султан Омана Кабус бен Саид.

В соцсетях моментально провели аналогии, вспомнив ситуации, которые происходили в других странах после визита украинского президента:



Пользователи коллективно решили, что Зеленский обязан посетить Москву, а вдруг выгорит:

Даже иностранцы догадываются:

Оказывается, что страдают не все страны, в которых бывает президент Украины, – существует некий волшебный антидот:

Были и те, которые провозгласили Зеленского новым султаном Омана.

Вспоминали и главу МИД Украины:

А еще в Сети заподозрили, что президент Украины и султан Омана были “на одной волне”:

Владимира Зеленского приняли в отряд всадников Апокалипсиса:

Без Ведьмака (ворожейки/священника) в таком деле никак, но где взять заветную чеканную монету?

Шутили, конечно, не все. Вот вам краткая биография покойного султана Омана: