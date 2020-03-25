Даже в самых ожесточенных военных конфликтах есть период, который называется хлебное перемирие. Он означает режим прекращения огня для того, чтобы сельхозпроизводители с обоих сторон могли провести посевные или уборочные работы. Но с пандемией невозможно договориться. Пик заболевания коронавирусом в Украине придется на первую половину апреля и совпадет с разгаром посевных работ, которые и без того блокируются или как минимум затрудняются карантинными ограничениями, переходящими в ЧП.

Второй год подряд в Украине наступает супер-ранняя весна, которая сдвигает начало посевных работ. В этом году о «наступлении» весны говорить вообще некорректно – фактически, зимы в 2019-2020 так и не случилось, что позволило начать аграрный сезон значительно раньше традиционных сроков. На 19 марта уже было засеяно около 600 тыс га или 4% от прогнозируемого – преимущественно в южных и центральных областях.

По оценкам «Института аграрной экономики», производство валовой продукции растениеводства в 2020 г. уменьшится, по сравнению с прошлым годом на 5,1%. Наибольший спад объемов производства прогнозируется по озимой пшенице — до 24,2 млн т (-12,5%), кукурузе на зерно — до 32,2 млн т (-10,3%). Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, отвечающий за АПК, заявил, что урожай может быть на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом году: 65 млн т. против 75,2 млн т Доминировать как и в предыдущих сезонах будут культуры, гарантирующие рентабельность: подсолнечник, кукуруза, соя.

Однако даже эти, весьма скромные по украинским меркам показатели могут быть и не достигнуты.

Особенность нынешнего агросезона не только в рекордно раннем старте, но и условиях, в которых он проходит. Распространение пандемии коронавируса украинские власти пока блокируют карантином, предполагающим самоизоляцию и работу онлайн – то есть форматом, априори невозможным для сельхозпроизводителей. А если учитывать, что пик пандемии Украина будет проходить в средине апреля, то спровоцированный ею режим ЧП может и вовсе поставить под угрозу не только весеннюю кампанию, но и весь агросезон.

Пока пандемия, если вынести за скобки человеческий фактор, лишь косвенно затронула агросектор. Вместе со всей непродуктовой розницей под запрет попала работа магазинов, торгующих семенами, саженцами, СЗР и прочими ресурсами производства. Далеко не все сельхозпроизводители, особенно из числа мелких, могут заказать их дистанционно поэтому в некоторых регионах местные власти сняли эмбарго на торговлю этой категорией продукции – например Львовский горсовет 18.03 принял решение, которым разрешил работать магазинам, торгующим семенами.

Там, где этого не произошло- например, в Донецкой области, бизнес просит органы местного самоуправления пойти на уступки: «Данная группа товаров [агроресурсы] требует применения в определенный календарный срок», – объясняет один и инициаторов обращения к властям Донеччины, директор “Украгротрейд” Олег Шилов.

Скачек курса доллара – за неделю гривна потеряла 20% стоимости – пока не сказался на агробизнесе и не повлиял на стоимости ресурсов. Все привязанные к курсу товарные категории – СЗР, минудобрения были закуплены отраслью еще до карантина и дефицита по ключевым направлениям нет.

Наибольший риск на этом этапе агробизнес видит в логистике. «Самая сложная ситуация с логистикой, если не дай бог введут ограничения на перемещения, – говорит эксперт по агротехнологическим вопросам Алексей Сергиенко. – Много аграриев применяют механизированный метод, перемещая технику с поля в поле, с района в район, или между областями. А с такой погодой каждая секунда дрога, надо работать 24/7, чтобы сэкономить влагу в почве».

Карантинные ограничения таким образом пока лишь по касательной зацепили АПК. Однако по мере нарастания численности случаев заболевания и необходимости имитировать бурную борьбу с пандемией власть может пойти на ужесточение ограничений. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль и заявил, что на этой неделе режим ЧП вводиться не будет, связано это скорее всего не с объективными обстоятельствами, а с отсутствием голосов за такое решение в Верховной Раде и вообще сомнительной способностью парламента собраться на внеочередное заседание. Но цифра в десяток погибших может сделать нардепов сговорчивей. К тому же недавнее телефонное исследование КМИС показало, что 40% опрошенных считают, что меры карантина по борьбе с коронавирусом COVID-19 в Украине должны быть более жесткими. И, таким образом, режим ЧП – лишь вопрос времени.

Первые признаки его подготовки уже проявились. МЭРТ, как всегда хаотично сначала пытался составить за сутки списки стратегических предприятий, которым разрешен режим работы в условиях ограничений, затем продлил срок приема заявок от бизнеса , а затем тем перешел к формату «можно всем, кроме..» и очертил отдельные отрасли а не игроков. Руководила этим процессом одна из замминистров экономики Светлана Панаиотиди, которая логику своих дейтвий так попыталась объяснить в Facebook.

Однако даже в упрощенном и максимально обобщенном формате «разрешенных направлений деятельности» МЭРТ умудрился потерять 15% ВВП и 40% валютной выручки, не включив в него предприятия АПК. Рекомендовано было, в частности, учесть следующие направления жизнеобеспечения населения: водо-, электро-, тепло- и газоснабжение, связь и коммуникация, почтовая связь, охрана здоровья, обеспечения лекарствами и медикаментами, производство продукции первой необходимости, производство и продажа продуктов питания, вывоз и утилизация мусора.

То есть в теории при введении ЧП они не будут относятся к критическим и попадут под запрет.

«Как представители стратегической агропромышленной отрасли, мы не можем допустить срыва посевной или остановки работы животноводческих ферм или отгрузки нашей продукции из сахарного и соеперерабатывающего заводов,- написал генеральный директор агропромхолдинга «Астарта» Виктор Иванчик. – Конечно, изменения в рабочем режиме, связанные с общенациональным карантином в Украине, стали настоящим вызовом. Мы все адаптируемся к новым условиям, меняем способы взаимодействия, ищем внутренних резервов для того, чтобы сохранять спокойствие и личную производительность…. Мы считаем нецелесообразным введение чрезвычайного положения в стране, так как это может привести к значительным потерям для экономики и финансового обеспечения».

«К сожалению, в список критических объектов инфраструктуры не были внесены сельхозпроизводителей, которые именно сейчас активно приступили к посевной. Из-за этого работа сельхозпроизводителей значительно затруднена. Сообщение об этом мы уже получаем из многих регионов, – указал глава Аграрного союза Геннадий Новиков, отметив, что если аграрии не смогут работать, Украина может предстать перед серьезной продовольственным кризисом. Аграрный союз направил обращение профильному министру – экономразвития – – Игор Петрашко, премьер-министру и президенту. – «Хотя перечень Министерства и носит рекомендательный характер, мы уже получаем сообщения о том, что на местах его воспринимают как исключительный и отказывают во включении сельхозпроизводителей».

С аналогичным обращением выступила еще одна ассоциация – УКАБ, отметив, что «любые дополнительные меры, которые могут быть введены в Украине в контексте минимизации риска заболевания, не должны предусматривать ограничения или остановки предприятий критически важных отраслей, таких как первичное производство аграрной продукции в растениеводстве и животноводстве, финансирование агробизнеса, поставки ресурсов аграрного производства, переработка сельхозпродукции (производство пищевой продукции) и логистика экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции».

Это обращение примечательно не так содержанием (вполне адекватным), как адресатом.

УКАБ обращается напрямую к президенту, хотя по субординации оно должно быть адресовано отвечающему за отрасль Министерству экономразвития, где есть профильный заместитель по АПК. Тем более, занимает его с августа 2019 не чужой человек – бывший директор УКАБ Тарас Высоцкий.

Требование особых условий для агропроизводителей воспринимается двояко: с одной стороны, АПК учитывая его вклад в национальную экономику на уровне 16% ВВП может требовать максимального содействия.

Минимальный цикл производства в АПК составляет полгода, который формирует ресурс на весь сезон – маркетинговый год, который стартует в июле и длится до июня следующего года, то есть поступления на рынок нового урожая.

Социальная составляющая вопроса также высока: от сельхозпроизводителей зависят 4,5 млн пайщиков, которые получают арендную плату за свои паи – правда, сомнительно чтоб фермеры рискнули не выплатить аренду, когда конкуренция за хорошие участки высока да еще в ввиду неопределенности с рынком земли. Плюс 3 млн человек прямо заняты в сельском, рыбном и лесном хозяйстве плюс сезонные рабочие. Но при этом в торговле занято почти 4 млн человек – и это только те, которых «видит» Госстат.

Экспорт продукции АПК за прошлый год составил $22,15 млрд при импорте $5,73 млрд. Аграрии – крупнейшие поставщики валютной выручки в Украину. Но опять-таки для экономики не менее важно поддержание малого и среднего бизнеса, работающего на внутреннем рынке – и именно эта прослойка оказалась блокирована карантином.

Поэтому требования аграриев о возможности работать (безусловно, правомочные и справедливые) открывают для представителей других отраслей возможность задать закономерный вопрос «Чем мы хуже?».