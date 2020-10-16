Украиноязычный раздел Википедии — известной едва ли не каждому гигантской онлайн-энциклопедии — сегодня один из самых активных в мире. УкрВики уже насчитывает более 1 млн статей, а пользователи из нашей страны бьют рекорды по количеству поданных на глобальные конкурсы фотографий.

#Букви пообщались с Назаром Токарем, одним из администраторов энциклопедии, чтобы выяснить, как функционирует и чем живет украинская Википедия.

Люди обращаются именно к Википедии, чтобы быстро узнать информацию о чем-либо. Кто пишет статьи для Википедии, требуют ли от авторов иметь соответствующее теме статьи образование? Кто и как может стать автором?

– Статьи пишут волонтеры, никто из них не получает за эту волонтерскую работу денег. Пишут как студенты, профессора, доктора наук, исследователи, так и просто люди, которые интересуются какой-то темой и имеют соответствующие источники.

Для того, чтобы не допустить попадания просто какой-то бездумной или даже выдуманной информации, у Википедии есть четкий набор правил касательно источников. Чтобы добавить любую важную информацию, надо найти для нее соответствующие источники, авторитетные источники. Это не может быть личный блог или Facebook-страница. Это может быть какой-то справочник, книга, энциклопедия и тому подобное. Имея информацию, не надо быть профессором, чтобы из нее выбрать нужное, добавить в Википедию и поставить ссылку на источник.

Для редакторов Википедии нет определенных критериев. Редактором может быть каждый. Любой (если захочет) может зайти и создать или дополнить статью о каком-либо значимом объекте.

Некоторые редактируют Википедию каждый день, некоторые могут заходить раз в месяц и реже, дополнять ее время от времени. Каждый это делает в свободное время, когда считает нужным. В этом преимущество Википедии — она ​ свободная и открытая.

Сразу ли будет опубликованная статья доступна для прочтения? Кто и как контролирует качество статей — как на уровне правописания, так и на уровне правдивости изложенной информации? Потому что в материале о #Буквах, например, было написано, что издание связано с Аваковым…

– Да, статья будет видна сразу после публикации. После ее должен просмотреть “патрульный” или администратор (это такие градации редакторов, к деятельности которых больше требований).

Любая статья и любое изменение в статье должно быть просмотрено, чтобы оно соответствовало правилам. При этом читатель будет видеть сверху, что есть правки, которые еще не проверены. Это не значит, что они ложные, но читатель может выбрать — читать проверенную версию или новую.

Каждый “патрульный” вычитывает что-то свое… Есть люди, которые специализируются исключительно на правописании. Но суть в том, что любые изменения должны быть утвержденными.

Насчет этого примера. Может быть так: кто-то где-то сказал (например, это может быть депутат), написал в Telegram-канале, что такое вот издание связано с таким вот персонажем. Это не авторитетный источник, это не более чем слухи. Чтобы написать об этом на странице Википедии, об этом должны быть какие-то авторитетные исследования, расследования. Например, это может быть “СтопФейк”, “Радио Свобода” или какое-то другое авторитетное СМИ или источник.

Как подбирают администраторов и “патрульных”, которые проверяют статьи и правки в них? Есть ли у них определенные принципы, которыми они пользуются при редактировании? Как попасть в команду?

– Кто-угодно — “патрульный”, просто редактор или администратор — это волонтеры. Ни один из них не является, так сказать, работником компании. Пользователи так же могут редактировать, а затем, например, забросить этот процесс. Они ни перед кем не обязаны и делают это в свободное время.

Принципы работы, безусловно, есть, они довольно четко прописаны, чтобы стандартизировать все, что происходит, что надо делать. Но они довольно либеральные. Это не какие-то драконовские законы, это просто набор правил для того, чтобы сообщество функционировало в адекватном режиме.

(В правилах обозначено, что можно сделать на сайте энциклопедии, какую структуру должны иметь статьи, как их оформлять, какой медиаконтент можно добавлять, на каком языке писать и тому подобное. Ознакомиться с ними можно здесь — ред.).

Чтобы подать заявку для получения “флажка” (права “патрульного”), зарегистрированный пользователь должен сделать 200 правок и быть зарегистрированным более 2 месяцев. Затем проходит голосование, оно длится около 2 недель. В течение этого времени все желающие высказываются за или против этого редактора. Любой из администраторов просматривает результаты голосования, проверяет профиль на то, нет ли там каких-то явных нарушений, в итоге уже дается или не дается “флажок”.

После этого “патрульный” может подаваться на администратора. Требования там несколько выше (редактирований должно быть более 1000, опыт редактирования — от 3 месяцев), но суть та же.

Есть ли какое-то официальное представительство Википедии в Украине и за чей счет оно существует?

– Украинская Википедия существует с 2004 года. С 2009-го существует общественная организация, которая называется “Викимедиа Украина”. Это единственное официальное представительство фонда “Викимедиа”, который находится в Сан-Франциско. Практически каждым языковым разделом занимается соответствующая общественная организация. Такая есть в Германии, Франции, Португалии и где-либо еще. Соответственно наша находится в Киеве.

В ней, кажется, около 70 членов и 5 руководителей. Из них часть платит взносы за участие в этом, какая-то часть (довольно небольшая) получает оплату за свою работу. Но это работа такая… Например, организация конкурсов, сотрудничество с правительственными какими-то органами, организация призов, чтобы наградить победителей конкурсов. Это такая более офисная работа, но большинство этих людей все равно волонтеры или даже платят взносы за участие. Там небольшие деньги.

Представительство проводит конкурсы, пытается способствовать развитию. Вот в этом году мы загрузили наибольшее среди всех языковых разделов количество фотографий памятников для глобального конкурса, почти 48 тысяч. В течение всех лет конкурса один раз было подано больше — поляки загрузили 50 тысяч, но это был максимум.

На сегодня укрВики — семнадцатая в мире по количеству статей языковая версия, их более 1 млн. Особый всплеск активности наблюдается именно в последние годы. С чем это связано?

– Да, в последние годы все больше и больше людей читают и редактируют украинскую Википедию. В этом году в мае-июне украинскую Википедию просматривали около 100 млн раз в месяц. То есть около 3 млн в день. Это рекорд за все годы ее существования. Ежегодно посещаемость растет приблизительно на 10%.

Причин этому несколько. Большое влияние на популярность украинской Википедии имели, во-первых, начало временной аннексии Крыма, во-вторых – начало российско-украинской войны. В это время многие стали переходить на украинский: читать на украинском, издавать на украинском, гуглить на украинском, отдавать предпочтение источникам на украинском языке.

На этом фоне популярность получает именно украинская Википедия, поскольку она качественно отличается от российской.

Например, та же “ДНР” в украинской версии — террористическая организация, в российской — непризнанная республика. В российской Википедии Крым “присоединен в результате референдума”. В украинской — временно аннексирован. В этих нескольких словах видно принципиальную разницу между этими двумя Википедиями. Поэтому я советую даже тем, кто общается на русском, все равно отдавать предпочтение украинской Википедии.

То есть прежде всего всплеск активности связан с политической ситуацией в стране?

– Я не исключаю такой возможности. С одной стороны — это политическая… С другой — просто пришло понимание себя как украинца. Мол: “Чего это я на русском, давайте хотя бы в Интернете начну читать на украинском”. Так люди с удивлением узнают, что есть колоссальная по размерам украинская энциклопедия, написанная волонтерами, такими же читателями и редакторами.

И сейчас многие удивляются, узнавая, что уже есть 1 млн статей, начинают интересоваться, а кто-то со временем начинает писать или редактировать.

Кроме того, многие, в частности, среди моих знакомых, перешли после начала войны с российской Википедии на украинскую, то есть перестали редактировать русскоязычную версию, и сейчас они — украинские редакторы. При том, что родной язык для них, например, русский, и сначала было трудно это делать.

В чем заключаются принципиальные отличия украинской и российской Википедии?

– Здесь можно вспомнить правило авторитетности источников. Украинская Википедия, как и российская, имеет четкое правило: ты должен использовать авторитетные источники, когда редактируешь. Но какие именно источники являются авторитетными — в этом кроется разница.

Для российской Википедии — это и “РИА Новости”, и “1 канал”, “5 канал”, “Интерфакс Россия”, “РБК Россия”, “Комсомольская правда”… То есть любые российские сайты для них являются авторитетными. Однако мы знаем, о чем они обычно пишут — дичь. Что Крым присоединен, что Азербайджан напал на несчастный Карабах и Россия тут ни при чем и тому подобное.

У нас это, например, “Новинарня”, “РБК-Украина”, “Украинская правда” или те же “Буквы”. Они не напишут, что Крым — не территория Украины, не опубликуют карту Украины без Крыма. Зато российские источники это делают спокойно, и в подтверждение своих имперских амбиций российские редакторы затем используют это в статьях.

Статьи на какую тематику чаще всего ищут в украинской Википедии?

– Есть соответствующая статистика. Есть Telegram-канал, который ежедневно публикует статистику за предыдущие сутки — ТОП-20 статей, которые читали больше всего.

В целом часть ТОПа — общественно важные темы. Сейчас, например, читают о протестах в Кыргызстане, в Беларуси, о войне в Карабахе, ищут каких-то “слуг народа”.

Другая часть ТОПа — то, что связано с тем, что проходят в школах. Это может быть Нечуй-Левицкий, “Поймать Кайдаша”, что-то об Украине, потому что кому надо реферат.

Время от времени это что-то важное, что появляется в СМИ: какие-то спортсмены, музыкальные события и тому подобное.

В сентябре Википедия изменила написание названия украинской столицы — Kyiv вместо русскоязычного варианта Kiev. Как велись переговоры об изменении английской транслитерации?

– Последнее обсуждение, кажется, было уже одиннадцатым. До этого 10 обсуждений заканчивались отказом. Это был поиск консенсуса. Кто-то выносил это предложение, первое такое, кажется, было в 2007 году. И вот следующие 13 лет время от времени это обсуждалось.

Более логичная аргументация была за переименование, что в стране есть одно единственное название столицы — Kyiv. Аргументы против заключались в том, что Kiev было общеупотребительным, в частности, в совке, в российских источниках.

Последнее обсуждение длилось около 3-4 месяцев, в конце концов было решено переименовать. Сразу после этого кто-то подал апелляцию, она была отклонена. Теперь в течение года никто не может подавать повторную апелляцию. То есть по меньшей мере в течение года Киев в Википедии будет Kyiv.

Накануне украинская Википедия обнародовала перечень СМИ, использование которых как источников информации советуют избегать. Есть ли уже результаты от внедрения этой меры?

– Вообще такой список существует с 2017 года, он не новый, 24 сентября он был дополнен несколькими источниками. До этого, если кто-то редактировал статью, добавляя эти источники, просто было написано в примечаниях “Неавторитетный источник”. Теперь перед сохранением редактирования видно предостережение: “Пожалуйста, попробуйте выбрать другие источники”. Если пользователь все же уверен, что здесь должно быть именно это псевдоСМИ, нужно еще раз нажать “Сохранить”, и оно сохраняется. Это такой “серый список”.

Дальше смотрим, наблюдаем за активностью, изменится ли динамика, количество использования этих пропагандистских СМИ. Если не изменится, будет вынесено на обсуждение введение запрета на использование источников из этого списка, их смогут использовать “патрульные” или администраторы в случаях, когда без них не обойтись. Но это будут действительно исключения.

Я смотрел недавно, и, кажется, активность использования этих источников не изменилась — пользователи просто дважды нажимают “Сохранить”. Но говорить о выводах пока рано, посмотрим, что будет дальше, через 1-2 месяца.

Насколько часто используются недостоверные источники? Это в основном в статьях о политиках, или это также касается статей на, например, историческую тематику?

– Я не могу сказать, что есть, например, статьи какие-то важные, которые построены исключительно на таких источниках. Однако есть люди, которые пытаются внести какую-то недостоверную информацию, пользуясь неавторитетными источниками пророссийскими, антиукраинскими.

В принципе в большинстве случаев это довольно быстро фильтруется, убирается. Найти такое, безусловно, возможно, но… Предпочтение отдается ресурсам на украинском языке, а это фильтрует часть этого списка, потому что, например, у “Страны” вообще нет украиноязычной версии.

Предпочтение отдается и здравому смыслу. Если ты добавляешь что-то со ссылкой на “Страну”, то потом зайдет адекватный редактор, перепишет сам текст в нейтральном, не пропагандистском стиле, и добавит нормальный источник. Ярким примером этого является статья о “Партии Шария” и самом Шарие, в которых было довольно много попыток или отбелить его, или убрать критическую информацию. Это все закончилось ничем.

Анонимный пользователь, которого связывают с Шарием (но нет достоверной информации, поскольку он анонимный), пытался удалять из статей много критической информации с авторитетными источниками, за что получал бан несколько раз. Затем то же самое делал в англоязычной Википедии и снова подавал жалобы на то, что его блокируют. В итоге получил бессрочный бан во всех языковых разделах. То есть разговор был довольно коротким.

Я предполагаю, что есть подобные статьи, не связанные с политикой, но я их не встречал. Подавляющее большинство — это статьи о политике или бизнесе. Там люди пытаются стереть негативную информацию, например, о предоставлении взяток, хотя это может быть освещено в десятках СМИ и это невозможно считать ненужной или необъективной информацией.

Подчищением статей в таком формате пытаются заниматься многие политики или их работники. Это, к сожалению, нормальный процесс, и мы с ним постоянно боремся. Он не приносит каких-то больших неудобств, потому что это просто отклоняется, отменяется редактирование, автору выносится предупреждение, а на второй раз — блокировка и отклонение изменения.

Также есть некоторые исторические статьи, где люди пытаются пропагандировать свою точку зрения. Например, статью о немецко-советской войне пытаются переименовать в Великую Отечественную, Октябрьский переворот назвать Октябрьской революцией, оккупацию Украины 1921 года назвать присоединением и тому подобное. Того же Гоголя пытаются назвать русским.