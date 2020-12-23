Кто такой мэр Броваров, как сохранился при трех властях и почему в городе нет избирательной кампании, но мэра избили

За последние годы Бровары несколько раз оказывались в эпицентре скандала. В мае в городе произошла перестрелка, связанная с переделом сфер влияния на рынке маршрутных перевозок. Затем город оказался в эпицентре ссоры “Слуг народа” за места в списке. 25 октября стало понятно, что выборы в городе не состоятся, потому что наблюдатели “Голоса” увидели, что некоторые бюллетени пронумерованы. И вот вчера мэр Броваров заявил о своем избиении. Что происходит в пригороде Киева и действительно ли здесь такая драка за власть, попытаются объяснить Буквы.

17 января в Броварах должны состояться повторные выборы. Причиной этому стала попытка нарушить тайну голосования 25 октября, во время первого тура. Тогда наблюдатели от “Голоса” заметили, что на бюллетенях и корешках проставлены номера, которые помогут отследить, как кто голосовал.

Еще до конца голосования партия “Голос” и кандидат от нее Андрей Саук заявили, что они обжалуют голосования в суде. Суд признал выборы недействительными и постановил провести повторные.

Согласно данным ЦИК, по результатам первого тура действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия “Команда Игоря Сапожко – Единство”) получил поддержку 13 798 избирателей (44,07%). На втором месте – выдвиженец от партии “Слуга народа” Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).

Интересно, что именно Ратникова Сапожко обвинил в том, что были напечатаны бюллетени, которые нарушали тайну голосования. Потому что печатала их семейная типография Ратникова “Новый друк”.

Сапожко сослался на материалы следствия, которое установило, что между Броварской территориальной избирательной комиссией и ООО «Коммерческое предприятие «Укрсич» был заключен договор по изготовлению бюллетеней. Далее «Укрсич» заключила договор субподряда на изготовление бюллетеней с ООО «Новий друк», которое и опубликовало эти бюллетени.

Свою причастность Ратников к фальсификациям отрицал и заявил, что полиграфисты не выдумывают, что печатать в бюллетене, а делают то, что им дала ТИК.

«В чем суть нарушений? Не поняла суть претензий. Бюллетени из воздуха не берутся, ТИК решает какие и где бюллетени печатать», – заявил Ратников сайту Трибуна Бровары.

А в ТИК в свою очередь заявили, что индивидуальный номер на бюллетенях – один из 5 обычных степеней защиты от подделки, которые выбрала комиссия среди предложенного перечня подрядчиком ООО «Укрсич».

Здесь следует сделать отступление и рассказать, что противостояние Ратникова и Сапожко совсем не новое, а имеет определенную историю. Так же как и объяснить, откуда взялся Сапожко в городе Бровары, ведь он имел киевскую прописку.

Экспедиция в Бровары

До 2006 года Сапожко был водителем-экспедитором. А в 2006 он стал депутатом горсовета от “Батькивщины”. Как пишет местное издание “Маєш право знати”, Сапожко тогда в горсовете считали протеже Сергея Осыки, который был народным депутатом от “Батькивщины” и вместе с Богданом Губским и Константином Бондаревым имел влияние на Киевскую область. Чем мог заинтересовать Осыку водитель-экспедитор? У Сапожко есть родственник Олег Колесников, муж ее сестры. Последний по информации местных СМИ работал в Службе безопасности Юлии Тимошенко. А этого Сапожко и Колесникова связывали с рэкетом.

В горсовете Сапожко попал “под крыло” местного застройщика, собственника ПДБП Игоря Трощенко. И в нужный момент застройщик привел Сапожко к должности секретаря совета. Для этого понадобилось немного – депутаты городского совета получили квартиры в новом комплексе Трощенко в кредит на 5 лет (правда, кажется, кредит так и не платили).

Позже из-за конфликтов за землю у Трощенко начался конфликт не только с Богданом Губским, но и с мэром Броваров Виктором Антоненко. Трощенко инициирует отставку мэра и она удается. Вот только выборы в городе не назначили, потому что их заблокировали по обращению своего же депутата, который пожаловался, что Антоненко сняли незаконно. Да, в политике бывает и такой цинизм. Так Сапожко и стал и.о. мэра Броваров. И оставался им до 2010 года, когда Трощенко уже переметнулся в Партию регионов, которая получила власть на президентских выборах.

Смена серого генерала

В 2010 Сапожко, который в то время исто появлялся в компании Николая Азарова, переизбрался мэром Броваров. Одним из его оппонентов мог бы быть Дмитрий Ратников. Впрочем, по официальной версии Ратникова сняли с выборов. По неофициальной это было разыграно специально, чтобы он не мешал нужном кандидату, а за это он должен был получить должность в органах власти. Впрочем не получил. Рассчитываться с ним Партии регионов пришлось 2 годами позже – чтобы Ратников не мешал “массажисту Азарова” баллотироваться в 97 округе, его назначили советником-посланником по экономическим вопросам Посольства Украины в Российской Федерации. “Массажисту Азарова” это не помогло – округ выиграл ударовец Павел Ризаненко.

Но после этих выборов уже изменились расклады внутри пары Сапожко Трощенко. Потому что после победы Януковича на землю и застройку в Броварах начинает претендовать некий Виктор Полищук – владелец банка “Михайловский”, сети гипермаркетов “Эльдорадо”, ТРЦ “Гулливер” в Киеве и ООО “Альянс Новострой”. Полищука называют другом Саши Януковича и родственником экс-президента России Дмитрия Медведева. Полищук достаточно быстро адаптируется в Броварах и становится крупнейшим застройщиком города.

Местные застройщики, включая Трощенко, стали говорить о нем, как говорится «на Вы и шепотом», а затем и вовсе отошли от дел.

В 2013, за несколько месяцев до начала Майдана, Броварской горсовет передал окружению Полищука земли государственного предприятия «Радиопередающий центр». На этом месте должны были якобы строить фабрику немецкого фармацевтического гиганта – компании «Bayer AG».

Конечно, со временем немцы от этого открестились. А земли, где были личные участки 48 броварчан, получила компания некоего Анатолия Гунько «Интер-профит». И пока кто-то мерз на Майдане, за считанные месяцы на выделенных землях выросли одни из самых известных жилых комплексов Броваров Лесной и Зеленый квартал.

После Майдана расследование распределения броварских земель стало предметом борьбы местного депутата-мажоритарщика Павла Ризаненко, но сколько бы он ни ходил по прокурорах, дело не особо расследовалось. Кажется, прокуроров тоже портил квартирный вопрос.

Только один раз прокуратура заработала на полную, когда интересы Полищука пошли вопреки интересам окружения экс-генпрокурора Виталия Яремы, которое тоже строит в Броварах жилые комплексы.

Представителем интересов Полищука выступал и дальше Анатолий Гунько, теперь он новоизбранный депутат Верховной Рады от “Слуги народа”.

Интересно, что уже и после Майдана Сапожко оставался в Партии регионов, а затем снова нашел старые связи с “Батькивщиной”. Поэтому он сохранил должность мэра и в 2015.

Старые друзья и старые конкуренты

С приближением кампании 2020 в городе поползли слухи, что Сапожко снова сблизился с Полищуком.

В то же время осенью произошел конфликт за места в списке между депутатом “Слуг” от Броваров Николаем Галушко и куратором Киевской области Александром Дубинским. Галушко обвинил куратора области в продаже мест. Последний же обвинил Галушко в сотрудничестве с Сапожко.

Именно после этого конфликта вдруг кандидатом в мэры от “Слуг” стал Ратников (сначала был другой претендент, чью рекламу уже развесили по городу), которого в Броварах уже успели и забыть.

Впрочем, именно Ратников, а не кандидат от ЕС или Голоса смог ближе всего подойти к Сапожко. Но выиграть бы вряд ли смог.

И все бы закончилось тихо, если бы кто-то не заметил странный формат бюллетеня, а также наблюдателей на участках, которые путались они от УДАР, Едности или “Батькивщины”, но внимательно следили за цифрами, которые им говорили члены УИК.

Казалось бы, после этого должно быть драйвовая кампания в городе, но ее нет. Кампания идет по инерции. Хотя кое-что в раскладах в городе изменилось. От осложнений коронавирусной болезни умер кандидат от ЕС Валерий Иваненко. Теперь в мэры выдвигается его сын Олег, более известный в городе. Поэтому Ратников может и проиграть второе место представителю ЕС. Более того, еще не факт как сложится история во втором туре между Иваненко и Сапожко.

И тут вдруг мэра ограбили и избили.

Местные депутаты не очень верят в политические разборки. “На самом деле, кресло мэра не особо нужно ни “Слугам”, ни ЕС. Поэтому все идет по инерции. И чтобы кто-то заказывал Сапожко смысла нет. Это или их внутренние разборки с родственниками и спонсорами, или пиар. Может, вспомнили, как Ризаненка избили и он победил… “, – говорит собеседник Букв в горсовете.

Сам же мэр выставил фото, доказывающее, что его избили и он не соврал.

Следует отметить, что в прошлом году на мэра уже нападали. Впрочем та история огласку почему-то не получила.