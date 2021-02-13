Любви все возрасты покорны, но.

Классик

А у нас исторический прорыв. Современное развитое общество перестало клиниться на теме брака. Институт брака прямо сейчас претерпевает изменения, и никто не имеет понятия, куда они нас всех заведут. При этом любить хочется еще сильнее, потому что можно многое, а выбор всегда тревожит. То есть пробуждает интерес.

Загадка природы: почему мы вечно выбираем не того партнера? Впрочем, не такая уж и загадка, если изначально определиться, все ли в порядке с любовными отношениями.

С отношениями что-то не так, если «я люблю» означает «я страдаю». В здоровых любовных отношениях страданий не больше и не меньше, чем в отношениях с котиком. Разве что они ярче. И то, искренние поклонники котиков могут поспорить.

С любовными отношениями что-то не так, если вы боитесь назвать их любовью. У нас и без того достаточно отношений разной степени близости: с коллегами, с друзьями, с лечащим врачом и соседями по дому. Человеческое же сердце требует еще и любви, и подменить одно другим не получится.

С любовью что-то не так, если почти все наши разговоры с друзьями посвящены проблемам, мыслям, чувствам и выходкам партнера. Любовь не должна занимать все пространство, если она длится дольше месяца-трех.

С отношениями что-то не так, если в них мы становимся психотерапевтом партнера, ища объяснений его грусти, раздражению, отстраненности в его детстве. Строго говоря, в этом случае речь вообще не идет о партнерстве.

С любовью что-то не так, если мы подбираем развивающую литературу, отыскиваем фильмы и пересказываем чужие истории, которые могут «помочь» партнеру. Похоже, в этом случае мы любим не его.

С любовными отношениями что-то не так, если нам не нравится в партнере слишком многое, но мы уверены, что наши терпение, мягкость, нежность и общая симпатичность разожгут в нем желание измениться. С чего бы?

С любыми отношениями что-то сильно не так, если они угрожают нашей безопасности. Неважно, речь идет об эмоциональном состоянии, здоровье или жизни.

Но так происходит. Почему же мы раз за разом продолжаем выбирать не того или не ту? Ответов множество, и я назову лишь некоторые из них.

Самый очевидный – потому что у всех есть собственные проблемы. Наедине с собой их может быть не видно. Чем ближе подходим к другому человеку, тем яснее они проступают. Партнер становится подобен зеркалу в театральной гримерке. Каждая морщинка на свету. И так хочется обидеться на зеркало.

Но и мы в любви отражаем кого-то. Мы пытаемся узнать друг друга получше, но узнаем только отредактированные истории. Вот и выходит, что в близких отношениях рано или поздно всплывает именно то, что старательно скрывалось не только от других, но и, в первую очередь, от себя.

Другой ответ тоже лежит в плоскости самообмана. Мы все ищем в любви счастья. Точно? Нет.

Если речь идет о построении долгосрочных отношений, выясняется, что ищем мы не абстрактного счастья, а того, к чему привыкли с детства. А тут уж кто к чему привык.

Есть такое мнение: жизнь преподносит нам уроки. И если мы урок не выучим, он повторится снова и снова. Это высказывание хорошо описывает то, что с нами происходит после взросления.

Во взрослых отношениях люди часто пытаются воссоздать свои детские ощущения. Они дают взрослому человеку расслабиться, отпустить тревогу, довериться партнеру, без чего любовь не развивается. Но если детство протекало не по самой удачной в мире схеме, взрослый заново отстраивает то, что хорошо знает, и либо путает его с любовью, либо пытается получить другой результат.

Родители – они ведь живые. И страшно подумать, сколько из них не любят или не умеют любить своих детей, но не признаются в этом даже под пыткой.

А теперь, девушки, представьте, что ваш, скажем, папа полжизни вас критиковал, объяснял, что надо сделать, чтобы быть красавицей, а что – чтобы умницей, и как вы ни старались, оставался недоволен, а потом и вообще слинял из семьи, клянясь, что по-прежнему остается вашим папой.

А мужчины, наоборот, представьте, что мама, желая вашей самостоятельности, надолго оставляла вас одного, велела «словами» разбираться со стаей буллеров, посмеивалась над вашими страхами темноты и высоты и на сутки запиралась в своей комнате из-за двойки по труду.

И это я описываю обычные житейские ситуации, не касаясь тяжелого насилия, пагубных зависимостей и прочих ужасов, которые внутри семьи такими уж прямо ужасами не кажутся, потому что взрослые привыкли, а ребенок не родится с пониманием, где проходит граница нормы.

Представили, да? Такие вещи трудно обсуждать с другими и нереально забыть. Они пронизывают всю жизнь. И вот человек начинает проделывать все, чтобы доказать себе, что может быть и иначе. Цепочка экспериментов, естественно, ставится на партнерах. Причем каждый раз выбирается не тот, с которым изначально все было бы надежно, спокойно и радостно. Выбирается тот, кого нужно «исправить». Еще лучше, если он «исправится» сам, прервав тем самым порочный круг взаимного мучительства. Нужно ли говорить, что вероятность победы – примерно как у снежинки превратиться в троллейбус?

Еще один ответ на вопрос, почему мы можем все время выбирать не того партнера – поиски идеала. Такое часто случается в семьях, где отец по тем или иным причинам признается образцом всех лучших качеств, а мать играет не очень значительную роль. Неважно, мальчик или девочка, – вырастая, оба могут искать себе в партнеры богоподобное существо, которое будет, в свою очередь, боготворить их самих. Эти поиски или не увенчиваются успехом, или толкают на самообман, который рано или поздно вскрывается. После тщетных попыток вразумить партнера, он будет признан «не тем», и поиск продолжится. Впрочем, для более беспечных и самостоятельных партнеров в этой истории все небезнадежно: многие люди со временем учатся принимать друг друга.

Как же нам найти его или ее – тех самых, правильных и подходящих?

В идеале, для начала осознать свои собственные проблемы. Порешать все одним махом не удастся, да и не нужно. Важно хоть примерно понимать, кто вы есть и какая ваша теневая сторона.

Второй шаг – отказаться от абсолютизма. Нет, вам не нужно снижать планку. Пусть будет такая, как вам подходит. Но перестаньте запихивать в образ любимого или любимой абсолютно все черты, которые понравились вам за всю жизнь. У партнера тоже есть неприятная для вас сторона, и она как-то уравновешивает желанные качества, связана с ними.

Отсюда третье. Вашим, скорее всего, будет не тот человек, от которого вы не можете отвести глаз. И не тот, с которым, как принято говорить, вы смотрите в одну сторону. Наиболее вашим окажется тот или та, с кем у вас много общего, но есть и желание, и терпение спокойно договариваться, когда вкусы и выборы не совпадают.