Путин не президент, но на посту

Медведев подал в отставку через три часа после послания Федеральному собранию, в котором Путин предложил внести изменения в Конституцию.

«Эти изменения, когда они будут приняты, а, по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы как правительство России должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — сказал​ Медведев.

Что же страшно революционного предложил Путин, что Медведев ушел?

1.Усилить функции Госсовета. «Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», – заявил Путин. Правда, насколько его функции станут широкими – пока неясно.

2. Передать Госдуме право утверждения премьера и министров правительства. Президент не сможет отклонить утвержденные кандидатуры министров.

3. За президентом остается право увольнять министров, а также назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров по итогам консультаций с Советом Федерации. Как уточнил Путин, Россия не может быть парламентской республикой.

4.Путин предлагает ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для премьера, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей.

5. Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Кстати, Путин жил в России только 10 лет до своего президентства, а до этого в ГДР. (Написана ли эта норма ради Ходорковского понять сложно)

6. Это самое важное для Украины!!! Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат российской Конституции.

7. Закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения и регулярную индексацию пенсии.

Исходя из этого, российские политологи делают вывод, что Путин решил не оставаться на посту президента (разве что ему удастся создать единое государство с Беларусью и он возглавит уже его), но укрепить способы контроля своего преемника.

Анонсированное Путиным усиление полномочий Госсовета может свидетельствовать о том, что президент планирует возглавить этот орган после ухода с поста, сказала политолог Татьяна Становая в комментарии РБК.

Ее коллеги допускают, что Путин может стать председателем Госдумы, которая будет утверждать премьера и всех министров без права президента эти решения заблокировать.

Российский Forbes пишет, что отставка Медведева была неожиданностью и для членов правительства.

По их информации издания, причиной стало недовольство Путина исполнением национальных проектов.

В конце прошлого года у Медведева было обсуждение национальных проектов с Путиным, рассказывает один из источников Forbes, знакомый с деталями этой встречи. «Путину дали бумагу, из которой было ясно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина», — пересказывает один из собеседников Forbes.

Издание уверяет, что к такому решению никто из членов правительства не был готов. «Нам сказали работать, мы работаем. Планируем работу — пока на неделю», — сказал один из собеседников Forbes. Другой собеседник, близкий к одному из членов правительства, тоже утверждает, что все было неожиданно, и кандидатура будущего премьер-министра пока не ясна.

Правда, в это время в соцсетях смеюются, что у ТАСС была заготовка новости об отставке за 11 часов до события.

Более того, если вспомнить российские протесты последних дней, то они были направлены против Медведева, а не против самого Путина. Так что Медведев давно работал громоотводом.

А теперь, видимо, российский президент решил предложить своему уставшему от старых лиц обществу не своего Зеленского, который так восхитил часть российского общества, а хотя бы нового короткоприводного премьера.

На должность премьера СМИ называли кандидатуры главы Счетной палаты Алексея Кудрина, министра экономического развития Максима Орешкина, мэра Москвы Сергея Собянина и первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, а также спикера Госдумы Вячеслава Володина. Но ошиблись.

Путин предложил эту должность главе налоговой службы Михаилу Мишустину.

Мишустин возглавляет налоговую службу с 2010 года. До этого он работал в Международном компьютерном клубе, в 1998-2004 годах был заместителем руководителя Государственной налоговой службы и замминистра по налогам и сборам, с 2004-го по 2008-й управлял Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, а с 2008-го по 2010-й был президентом UFG Capital Partners.

Кстати фсбшный телеграм-канал «Футляр от виолончели», который третирует всю русскую элиту пикантными сливами о их жизни, уже сделал поздравительный пост о кандидате в премьеры.

Главное содержание досье — миллиардные доходы Мишустина и его друзей от криминального возврата НДС. Будущий премьер заплатил Соколову крупную сумму денег, после чего тот прекратил распространять файл и сел в тюрьму за терроризм. Если верить докладу, хищения НДС позволили чиновнику Мишустину построить дворец на Рублевке.

Новый Кабмин назначат в течение 2 недель.

А Дмитрий Медведев станет заместителем председателя Совета безопасности. То есть он станет замом самого Путина.