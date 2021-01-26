Во вторник Верховная Рада поддержала законопроект "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. Накануне президент даже возмутился перед депутатами, что они могут не поддержать законопроект, а Давид Арахамия сегодня предупредил депутатов, что это черта, которую не стоит пересекать.

Что предусматривает закон

Согласно тексту законопроекта, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции (Общие основы; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию Украины), общегосударственного значения, об изменении территории Украины, о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Также на референдум не могут быть вынесены вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, общепринятым принципам и нормам международного права, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Также на референдум нельзя вынести вопрос налогов, бюджета, амнистии, а также вопросы, отнесенные к ведению органов правопорядка и судов.

За закон проголосовало 226 народных депутата «Слуги народа» (всего 255). Перед этим Давид Арахамия предупредил коллег, что те, кто рискнет проголосовать против, будут исключены из фракции.

Кто здесь не выполняет программу президента?

Накануне президент, как известно, тоже обсуждал этот вопрос с фракцией и заявил, что он не понимает, почему он должен уговаривать голосовать за законы, внесенные в программу партии “Слуга народа”, от которой эти депутаты и избирались.

“Голоса в поддержку законопроекта были и вчера, но мы не исключали, что на это могут наложиться вчерашние события вокруг одного из депутатов (речь о Дубинском), и это приведет к неголосованию определенной группы. Этого не произошло”, – признался Буквам депутат от “Слуг народа”.

Как известно, законопроект о народовластии является одной из “фишечек”, с которыми Зеленский пришел к власти. Впрочем, последняя его попытка это народовластие реализовать, как известно, закончилась грандиозным скандалом. Речь идет о приснопамятном опросе, который команда президента организовала 25 октября, в день местных выборов.

Акцию распиарили, но реализовать нормально не смогли. Через три месяца так и не ясно, зачем этот опрос был и куда теперь его прицепить.

Референдум же — один из законопроектов о народовластии Руслана Стефанчука, о которых все уже стали забывать. 18 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о референдуме. Также менее чем за месяц было получено заключение Венецианской комиссии по тексту документа.

Хотя комиссия и отметила, что этот законопроект лучше, чем написанный во времена Януковича, но все же сделала немало замечаний.

Венецианка рекомендовала уточнить связь между референдумом всенародных инициатив об отмене законов или части законов и референдумом по “решению вопросов общегосударственного значения”, а также какова роль парламента в процедуре проведения всенародного инициативного референдума и какие последствия имеет референдум.

Рекомендовалось продлить срок сбора подписей и тщательно проверять все подписи, гармонизировать закон с избирательным кодексом, а также разграничить финансирование партий и финансирования референдума.

Кроме того, Венецианка рекомендовала изъять из текста упоминание о возможности электронного голосования на референдуме.

Зачем Ермак звонил Юле?

В начале рассмотрения законопроекта фотокорреспондент Букв зафиксировал звонок главы Офиса президента Ермака лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко.

Судя по тексту переписки, Ермака интересовало, успела ли Тимошенко переговорить с Сергеем (очевидно, Власенко). Лидер “Батькивщины” же ответила, что уже поговорила со Стефанчуком. Из предыдущей переписки было видно, что Тимошенко хочет встретиться с Ермаком и зовет его вечером в гости.

“Там все просто – правки от имени Тимошенко и Власенко. Там 300 поправок – на полдня, поэтому просили не срывать заседание”, – пояснил #Буквам один из депутатов фракции.

Действительно, перед рассмотрением Разумков собрал руководителей фракций, где попросил сразу подать правки, на которых они будут настаивать.

У ОПЗЖ их оказалось 100. Именно их Рада и рассматривала большую часть времени. В основном это были правки нардепа Нимченко, чтобы на референдум вынести больше одного вопроса.

“Я так понимаю, что идет латентная попытка уже готовить референдум под продажу земли иностранцам. Скажите, как же можно задать вопрос относительно: так продавать землю или не продавать? Это уже 2 вопроса. О чем мы говорим? Это первое”, – спросил Нимченко у председательствующего.

“И, во-вторых, уважаемые коллеги, как это рабочая группа, скажите, где в практике в мире ограничено одним вопросом? Я хотел бы, чтобы докладчик назвал основания, на которых эта рабочая группа сказала, от Боливии до Польши и Мексики, …где вы это нашли”, – добавил он.

Рада должна завершать работу в 15 часов. Правки ОПЗЖ продолжались до 14:17. Депутаты СН скучали в зале, и проваливали правки. Депутат Кабанов пожаловался в телефоне знакомой, что ЖОПА (так за глаза называют ОПЗЖ) поливает их дерьмом.

Но времени на правки других почти не оставалось времени. Менее чем за минуту было провалено 8 правок группы “За майбутне”.

И здесь наступила очередь “Батькивщины”. И вместо 300 поправок Юлия Тимошенко взяла выступление на 10 минут. Выступление было эпическим – она ​​разбила закон в “пух и прах”.

“Я хотела бы сейчас обратиться к залу и задать один нериторический вопрос. Скажите, пожалуйста, вы все, кто находятся в этой зале, вы планируете дать народу право влиять на решения государственных органов, в том числе Верховной Рады, правительства, Администрации Президента? Если вы планируете народу дать это право, то этот закон профессионально непригоден, и я сейчас скажу почему. Если вы не планируете дать народу право влиять на решения, тогда этот закон – это то, что надо принимать, потому что люди не пробьются через эту стену”, – заявила Тимошенко.

Голосов “Батькивщина” за закон, конечно, не дала и просила отправить на повторное второе чтение.

“На самом деле ее больше интересовало, успеет ли она провести референдум по рынку земли для иностранцев. Именно это ее больше всего беспокоило. Она там нашла какие-то нормы и хотела их убрать. Поэтому Банковая и успокаивала ее, что не собирается ставить ей палки в колеса. Судя по всему получилось”, – рассказал собеседник Букв в “Слуге народа”.

Последнее слово было за Голосом и ЕС. Сергей Рахманин передал право на выступление Руслану Князевичу. Тот во второй раз за день призвал депутатов отказаться от нормы, которая позволяет отменять на референдуме законы.

Следует отметить, что утром Рахманин уже озвучил свои замечания по этому поводу. Они были даже красноречивее чем у Тимошенко.

“Если закон будет принят, то любой по любому поводу сможет изменять, корректировать или отменять законы по неизвестным причинам, прикрываясь волей народа. Такое делали неоднократно, это очень старый прием, который использовали злодеи и мошенники даже вселенских масштабов. Гитлер этим воспользовался 4 раза, укрепив свою власть, оправдав агрессию и оккупацию. И парламент, который пошел ему навстречу, после этого не избирался. И несколько десятков парламентариев были при Гитлере расстреляны”, – предостерег депутат.

“Законодательство — слишком тонкая материя. Но Верховная Рада оказалась единственным органом, который фактически отлучен от процесса. Общественные организации, Центральная избирательная комиссия, президент — любой влияет на процесс, кроме Верховной Рады. Верховная Рада не проводит экспертиз, не влияет на окончательный текст закона. И получается, что сегодня, если этот закон будет принят, любой сможет нажимать ядерную кнопку, используя манипуляционные референдумы”, – отметил Рахманин.

Он призвал коллег не относиться к законопроекту как к чемодану без ручки, так как этот закон – “это ядерный чемоданчик, который может похоронить эту страну”.

Но не помогло.

Зеленский получил свой подарок от депутатов на день рождения. Пример Brexit никого ничему не научил. Люди, не понимающие, почему говорят да или нет, получили в руки механизм, который в эпоху постправды гораздо легче направить на деструктив чем позитив.