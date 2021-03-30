Во вторник Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о налоговой амнистии. Власти рассчитывают благодаря ей вывести из тени миллиарды денег, тогда как оппозиция называет это намерение профанацией. Почему так, разбирались Буквы.

Налоговая амнистия – одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Он обещал, что законопроект о ней будут внесен еще до конца 2020 года. Кабмин разработал первый проект еще летом прошлого года, но законопроект еще долго согласовывался с Банковой.

Верховная Рада во вторник проголосовала законопроект в первом чтении. Свои голоса в его поддержку дали 245 депутатов от «Слуг народа», «За будущее» и «Доверия».

Какие ставки применят

Законопроект, который представлен президентом в Раду 25 февраля предусматривает, что под амнистию попадут деньги и имущество, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

Амнистия пройдет по следующим ставкам:

5% с валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине

9% с валютных ценностей, размещенных за границей на счетах в банках или хранящихся в финансовых учреждениях, и с денежных требований к нерезидентам Украины

2,5% с номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 для представления одноразового (специального) добровольного декларирования.

18% в случае установления нарушения декларантом некоторых требований по условиям размещения валютных ценностей в банковских и / или в других финансовых учреждениях

При этом есть важный нюанс: перед тем как подать новую отчетность декларант должен разместить средства в национальной и иностранной валюте в наличной форме и/ или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины.

На кого распространяется законопроект

Воспользоваться одноразовым (специальным) добровольным декларированием могут физические лица – резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения (приобретения) объектов декларирования или на момент начисления (получения ) доходов, за счет которых были получены (приобретенные) объекты декларирования, и которые в соответствии с настоящим Кодексом являются или были налогоплательщиками.

Не попадут под действие амнистии лица, которые с 2005 года подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, которые определяют или определяли правовые и организационные основы в сфере предотвращения коррупции (кроме претендующих или претендовавших на занятие должностей, пребывание на которых требует или требовало от лица подачи соответствующей декларации, но которые не были назначены или избраны на соответствующие должности).

Декларацию можно подать в электронном виде (после получения соответствующего идентификатора) или через нотариуса (без идентификатора).

Какое состояние и имущества не затрагивает законопроект

активы, суммарная стоимость которых не превышает 400 000 гривен;

квартира общей площадью, не превышающей 120 квадратных метров;

жилой дом, зарегистрированный в установленном порядке в Украине, общей площадью, не превышающей 240 квадратных метров; или аналогичный недострой;

объекты нежилой недвижимости – нежилые здания некоммерческого назначения и/или нежилые здания незавершенного строительства некоммерческого назначения общей площадью, не превышающей 60 квадратных метров;

земельные участки, размер которых не превышает нормы бесплатной передачи, определенные статьей 121 Земельного кодекса Украины (2 гектара);

одно транспортное средство личного некоммерческого использования (кроме транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 человек и более, включая водителя, легкового автомобиля с рабочим объемом цилиндров двигателя не менее 3000 куб. см и / или среднерыночной стоимости 2,250 млн грн;

Когда подать декларацию

В случае если законопроект будет одобрен в целом, декларацию нужно подать с июля 2021 по июль 2022.

Чем пугает власть тех, кто не подаст декларацию

К тем украинцам, которые не захотят воспользоваться возможностью “нулевого декларирования” будут применяться косвенные методы выявления скрытых доходов.

«После окончания амнистии мы начнем оценивать граждан по расходам: будем спрашивать и проверять, а на каких официальных основаниях вы заработали средства, чтобы купить дом, автомобиль и т.д.», заявил в интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко.

Чего ждет власть от налоговой амнистии?

Власти ожидают, что этим законопроектом удастся вывести средства из тени. По расчетам Министерства развития экономики в 2019 году уровень теневой экономики составил 29% от объема официального ВВП, в I квартале 2020 – 31%.

“Мы проанализировали опыт 20 стран, которые ввели такое декларирование, также проанализировали как успешные, так и неуспешные кейсы. Мы ожидаем, что это будут довольно значительные объемы, различные страны получали от 500 000 долларов до миллиардов долларов, которые возвращались в” белый ” оборот государства. Мы рассчитываем, что это будут значительные суммы. Хотелось бы, чтобы это были миллиарды гривен “, – отметил премьер Денис Шмыгаль на Кабмине.

Впрочем, в пояснительной записке к законопроекту не указано, какую сумму власти рассчитывают получить от такой инициативы.

Также следует обратить внимание, что власть подталкивает украинский купить ОВГЗ, чтобы получить самую низкую ставку налогообложения в 2,5%.

Почему оппозиция считает этот законопроект недейственным

Практически все фракции оппозиции выразили сомнения в действенности механизма однократной амнистии.

Так, представитель «Европейской солидарности» Нина Южанина подчеркнула, что все доходы, полученные из оффшоров благодаря ранее принятым законам будут легализованы под ноль и поэтому бюджет недополучит значительные средства.

«Какая же целевая аудитория этого закона? Это, конечно, менеджмент и собственники украинских предприятий, учредители, руководители, которые при нынешней системе большой нагрузки на фонд оплаты труда вынуждены были долгое время существовать на минимальной заработной плате. И как раз у них есть открытые счета за границей – для обучения детей, для лечения. Это их будет касаться этот закон», – отметила Южанина.

«Это трудовые мигранты, которые работают за пределами страны и получают в значительной мере неофициальные доходы, а затем перечисляют в Украину. В стране 1,5 миллиона внутриперемещенных лиц … будьте уверены, что к ним придут налоговые органы», – предупредила депутат.

Алена Шкрум выразила сомнение, что от этого законопроекта можно получить 20 млрд долларов. «Нам хотя бы сотую или тысячную от этого получить», – отметила депутат, добавив, что без изменения налоговой системы такая разовая акция не будет иметь результата, о чем свидетельствуют аналогичные амнистии в других странах.

«Амнистия в таком виде не имеет ни смысла и не будет иметь результата. Чистый популизм. Без налоговой реформы, правоохранительных органов это не работает и мы это уже видели в предыдущих попытках амнистий», – убеждена депутат от «Голоса», бывшая заместитель министра экономики Юлия Клименко.

«В законах есть только налоговая амнистия, но основная проблема, что после декларации средств и уплаты налогов к предпринимателю придет не налоговая, а все остальные многочисленные правоохранительные органы. Поэтому никто ничего декларировать не будет. Это мертворожденный закон для граждан и предпринимателей и замечательная лазейка для легализации капиталов «своих» коррупционеров», – сказала депутат в комментарии #Буквам.