Буквально за сутки 5-6 марта новый премьер-министр Денис Шмыгаль сначала успел заявить в эфире канала “1+1” о намерении таки восстановить подачу воды в оккупированный Крым, потом забрать свои слова обратно, как будто его неверно поняли, и повторить их в Раде. Интересно, что новый министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не стал опровергать свои слова о “подаче воды в Крым как инструменте деоккупации полуострова”, произнесенные в том же эфире канала “1+1”.

На этом фоне без внимания осталось сообщение от Госводагентства Украины, о “возможном ограничении прав водопользователей” из-за аномально бесснежной зимы: водохранилища наполнены лишь на 85% от нормы. При таких условиях, как говорится в статье 45 Водного кодекса, государство может лимитировать подачу воды для промышленности и АПК, чтобы полностью хватило для населения. По сути, Шмыгаль и Зе-команда предлагают подавать воду в оккупированный Крым, когда над другой частью нашей страны нависла угроза обезвоживания.

Аргумент о том, что без днепровской воды крымские земли окончательно деградируют — неуместен. К российской оккупации в Крыму под орошением было всего 5% от всей пашни на полуострове. А сейчас в агропроизводстве доминируют агрохолдинги страны-агрессора. Таким образом, восстановление водоснабжения будет на пользу не украинских граждан, а скорее российских аграрных магнатов.

Эльдорадо в оккупации

К 2014 году Северо-Крымский канал работал исключительно на местный АПК. Каналом шло на полуостров ежегодно до миллиарда кубометров воды, которых хватало на 80% потребностей местного агропроизводства. На рисовые поля шла треть всей подаваемой воды, или же около 300 миллионов кубометров. Но при этом общая площадь полей под рисом на полуострове была только 30 тысяч гектаров, или же только 3% от всех 1,2 млн га пашни на полуострове. Также вода использовалась для питания 14 тысяч гектаров садов и виноградников, 150 рыборазводных прудов. Всего до оккупации полуострова под поливом было только 50 тысяч гектаров крымских полей, или 5% всей пашни. При этом, по данным ученых, на начало 2013 года на 600 тысяч га пашни на полуострове был почти утрачен гумус. Но причиной этого была чрезмерная “экономия” местных аграриев на удобрениях.

Поля с поливом обрабатывали отнюдь не малые фермеры, а крупные агрохолдинги, которые работают и на “континентальной” Украине. Речь, в частности, о МХП Косюка, который удерживал сады и птицеводческие фермы. Классическим земледелием на орошаемых землях полуострова занимались “Укрландфарминг” Бахматюка, “Харвист” Новинского и Ахметова, и KSG Agro Сергея Касьянова.

Последний, например, в своем интервью 2014 заявлял, что до прихода русских его холдинг обрабатывал 28 тысяч гектаров пашни. После прихода русских из агробизнеса в Крыму Касьянову пришлось выйти, из-за отсутствия стабильного водоснабжения и давления оккупантов, и заодно — получить по тогдашнему курсу $ 10 млн убытков.

Не следует забывать, что оккупантам достались и 30 государственных агропредприятий, которые до 2017 года продолжали свою работу.

Собственно, на таком фоне впервые и появилась идея восстановить подачу воды в Крым, как один из инструментов возврата полуострова Украине. В частности, такие предложения есть в “Стратегии деоккупации Крыма”, которую в 2016 году издал “Майдан иностранных дел”. (Напомним, что выходцем из этой структуры является экс-глава комитета ВР по иностранным делам Богдан Яременко — ред.). По замыслу экспертов учреждения, воду следовало подавать только на нужды агропредприятий, и по цене гривна за кубометр воды против довоенной цены в 6 копеек за кубометр.

Впрочем, в 2017 году такие предложения полностью утратили актуальность. К этому времени украинский агробизнес полностью продал свои активы в Крыму, а Минагрополитики добилось ареста украинскими судами имущества “национализированных” аграрных ГП.

Теперь, как утверждают СМИ, в аграрном производстве полуострова доминируют холдинги российских оккупантов: “Скворцово” экс- “министра сельского хозяйства Республики Крым” Виталия Полищука, “Мираторг” и “Агрокомплекс” бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Эти агрохолдинги занимаются производством “классических” зерновых и мясным скотоводством, и покрывают свои потребности благодаря запасам воды на полуострове.

Если опираться на сообщение тех же СМИ, то в целом бизнесмены из “материковой” России имеют интерес к покупке агробизнеса в Крыму. Выращивание риса пока неинтересно, так как отсутствует водоснабжение из Украины. Но как только оно восстановится, то крымские рисовые чеки сразу же окажутся в коллекции очередного российского агромагната. Тем более, что аграрные предприятия и пашня в оккупированном Крыму продаются свободно.

Примечательно, что выращенного на полуострове оккупантам хватает не только для себя, но и для поддержки режимов-сателлитов. В частности, как сообщали СМИ, за май 2017- май 2018 из Крыма в Сирию для режима Башара Асада поставили 170 тысяч тонн зерна. Таким образом, можно предположить, что поставки воды в Крым поддерживать ненаших граждан, но “братской сирийский народ”.

Проект для десяти нянь

Значительно критичнее вопрос стабильных поставок воды стоит для южных областей Украины, в частности Николаевской и Херсонской. В этих областях выращиваются агрокультуры с добавленной стоимостью — те же рис и соя. Климат в этом регионе уже близок к субтропическому, и это, теоретически, позволит в будущем собирать по два урожая в год. Но это будет невозможно, если вода пойдет не нашим фермерам, а в оккупированный Крым, отметил советник экс-премьера Гончарука по земельной реформе Алексей Мушак на своей странице в Facebook.

Данные Всемирного банка дополняют: сейчас в Украине под орошением находятся 0,5 млн га пашни, или только 2% от площади всех полей, из которых собирают урожай. Впрочем, большинство полей с орошением — 76 тысяч гектаров — находится именно в Каховском районе Херсонской области. Туда вода подается из того же Северо-Крымского канала.

Если опираться на данные того же ВБ, то херсонские аграрии в чем-то даже выиграли от перекрытия воды в Крым. В 2015 году орошалось только 50 тысяч га, а за 2 года площадь таких земель выросла наполовину. Но такая тенденция в этом году может сойти на нет, если уровень воды в водохранилищах и реках упадет существенно, аграрии Херсонской области не смогут принять для полей достаточно влаги. Андрей Сенченко, бывший заместитель главы Администрации Президента, в одном из интервью рассказывал, что существовал вариант только опустить уровень воды в магистрали только на 60 сантиметров, чтобы насосная станция в Джанкое уже не могла забирать воду для оккупантов. Но от такой идеи отказались, иначе бы пострадали и аграрии Херсонской области.

Наконец, если бы Зе-команда действительно хотела проявить экономический прагматизм вместе с заботой о людях, то взялась бы за реализацию другого проекта с водоснабжением, который остался от предыдущей власти. Суть проекта такова: в нерабочем состоянии сейчас находятся систему полива для 1,2 млн га полей на Юге Украины. Восстановление этих систем позволило бы расширить объем производства агропродукции с добавленной стоимостью.

Под такой проект Всемирный банк еще в 2015 году пообещал дать $1 млрд, но взамен Украина должна решить проблему со статусом собственности этих поливных систем: они были бы “ничьи”. Решение этой системы наша ВР нашла только в 2019 году: кооперативы фермеров-пользователей систем полива должны были стать их новыми владельцами.

Впрочем, соответствующий законопроект парламент 8 созыва не успел принять. ВР 9 созыва о нем и не вспоминает, хотя сам факт привлечения миллиарда долларов в инфраструктурный проект мог бы сыграть в пользу действующей власти. Хотя, возможно все дело в том, что позитив от такого события пришлось бы делить между несколькими “инвестиционными нянями”. В то время как негатив от факта поставок воды можно будет “сбросить” на кого-то одного.