Что лучше всего делать на выходные? Конечно, отправиться в небольшую поездку. #Буквы рассказывают вам о Черниговщине, где сохранились древнерусские церкви и усадьбы помещиков в стиле классицизма.

В 2024 мы будем праздновать 1000-летие черниговского княжества. Дата условная, но именно в 1024 году брат Ярослава Мудрого Мстислав Храбрый занял черниговский престол. И эта дата вошла в летописи.

Чернигов – один из старейших городов Украины, первое упоминание о котором датируется 907 годом, когда киевский князь Олег в результате успешного похода на Византию заключил с греками договор, по которому те должны были “даяти уклады на рускыя грады: первое на Киевъ, та же на Чернигов, на Переаславль, на Полтѣскъ, на Ростов, на Любечь и на прочиа грады…”

Свидетели величия князей

Город возник как торговый на пересечении путей купцов и стал центром Черниговского княжества, которое во времена своего расцвета было размером с Францию. Городские укрепления составляли 350 гектаров.

Поскольку город был торговым, то неудивительно, что его центральный храм был посвящен великомученице Параскеве Пятнице – покровительнице торговли, сельского хозяйства и семьи.

Этот храм был построен как трапезная церковь Пятницкого монастыря в конце XII – начале XIII века. По одной из легенд церковь построена по воле и на средства князя Игоря, того самого князя – главного героя «Слова о полку Игореве».

По другой легенде во время набега татаро-монголов церковь осталась последней крепостью города, в которой заперлись и оборонялись монахи, женщины и дети. Несмотря на все атаки, захватчики никак не могли ее взять, и большая часть завоевателей пошла на Киев. А когда закончились последние запасы хлеба и воды – защитники-монахи поднялись в верхнюю часть храма и выбросились на копья кочевников.

За восемь веков церковь на раз горела, разрушалась и достраивалась, в том числе XVII веке на средства Ивана Мазепы. Но наибольший вред ей нанесли во время второй мировой войны, когда церковь взорвали изнутри. Экскурсоводы говорят, что это были не немцы, а коммунисты. Возобновили церковь силами архитектора Барановского, и не в барочном виде, а так, как это должно было быть во времена черниговских князей.

Княжих церквей в Чернигове, наверное, больше всего в Украине – это и Спасский собор, который по одной из версий начали строить раньше Софии киевской, и достроенный в 1033-1034 годах, где хранится прах князя Игоря.

Также стоит посмотреть Борисоглебский собор (1120-1123 гг.) – усыпальницу князей рода Давидовичей, позже главный храм кафедрального монастыря, ликвидированного указом российской императрицы Екатерины II в в 1786 г..

Если хотите посмотреть на наследство Ивана Мазепы, то прогуляйтесь до Троицкого собора, возведенного в 1695 на деньги гетмана. Здесь стоит подняться на соборную колокольню и посмотреть на город с 58-метровой высоты.

Еще одно место, связанное с легендарным гетманом – резиденция Мазепы в Чернигове – дом Лизогуба или Полковая канцелярия. Дом был построен полковником Яковом Лизогубом, а позже его выкупил Иван Мазепа у вдовы полковника. Дом Лизогуба много раз менял свое назначение. Он был и полковой канцелярией, и черниговской ратушей, и городским архивом. Кто-то говорит, что здесь спрятано золото гетмана, кто-то, что здесь живет дух любимой гетмана Мотри Кочубей.

От усадьбы Мазепы можно прогуляться до Детинца, чтобы посмотреть вниз на черниговский Подол, где еще сохранились дома украшеные деревянным кружевом.

Чаще всего на Детинце делают фото у пушек, которые то ли подарил городу, то ли забыл Петр I. На самом деле Черниговская крепость потеряла свое стратегическое значение и в 1799 году была ликвидирована. На месте бывших укреплений появился Константиновский бульвар. И только через 100 лет по инициативе местных властей в юго-западной части было решено установить крепостные пушки, часть из которых передали из Киева.

Кроме Детинца обязательного зайдите на Болдины горы – это правый высокий берег Десны. Здесь растут древние дубы – некоторым по 200-400 лет.

Название места происходит от древнерусского слова «болд», что означает дуб. Возможно, здесь когда-то были языческие капища, но их никто не нашел. А захоронениями древних русских воинов находятся именно здесь – самый большой некрополь на 232 кургана. В 1872 г.. археолог Самоквасов раскопал в кургане «Гульбище» меч длиной 126 см, его владелец должен иметь рост 2,5 метра. Меч приписали былинному герою Илье Муромцу, который мог происходить из села Моровск Черниговской области.

Места вдохновения Глинки и Шевченко

После того как вы погуляете по Чернигову и попробуете местний борщ и вареники, езжайте в Качановку. Здесь находится имение Тарновских, где гостили Тарас Шевченко, Николай Гоголь, Марко Вовчок, Михаил Глинка, Николай Маркевич, Михаил Врубель.

На самом деле усадьба построена в 1770-е графом Румянцевым-Задунайским. А Тарновские уже ее третьи владельцы. Но именно они ее сделали центром культурной жизни.

Последними хозяевами усадьбы в течение 1914-1918 годов была старшая дочь «сахарного короля» Павла Харитоненко Елена и ее муж Михаил Олив. По свидетельствам очевидцев, в день их свадьбы вся аллея от дворца до усадебной церкви протяженностью 500 метров была усыпана сахаром как символ будущей сладкой жизни молодых. Что-то такое мы уже слышали на Житомирщине о Терещенко …

Во время президентства Виктора Ющенко к восстановлению Качановки немало сил приложил нардеп и вице-премьер Николай Томенко.

В интерьерах усадьбы когда-то было использовано красное дерево, дуб, мрамор, метлахские изразцы и цветное стекло. Но сейчас усадьбе явно не хватает исторических артефактов, уничтоженных при совке.

По дороге в Качановку можно посетить Сокиринцы.

Здесь стоит усадьба в романтическом стиле семьи Галаганов. Она была возведена по приказу Прилуцкого полковника Павла Галагана украинским архитектором Павлом Дубровским в течение 1825-1831 гг. В стиле классицизма. Земли семья Галаганов получила от царя Петра за сомнительную услугу – измену Ивана Мазепы и переход на сторону Москвы. Но шестой из потомков рода прославился как меценат, этнограф и выдающийся общественный деятель.

Он был лично знаком с Тарасом Шевченко и Николаем Гоголем, а также принимал активное участие в разработке крестьянской реформы 1861.

Весь дворцовый комплекс состоит из трех главных корпусов – центрального и двух боковых, причем центральный выделяется своим массивным объемом. Композиция главного здания типична для усадеб, построенных в начале XIX в., К центральному корпусу примыкают симметрично размещенные флигели, которые соединены с ним крытыми одноэтажными переходами.

На дворец в Сокиринцях гораздо интереснее смотреть снаружи чем внутри – превращение в советское учебное заведение не прошло даром.

Но посмотреть его стоит. Так же как и посетить тростянецкий дендропарк.

Наследуя Ротшильдов

Потомок гетманского рода Иван Скоропадский, дослужив в гусарах, решил построить себе на черниговских землях в селе Тростянце усадьбу.

Деревянный дворец с башнями с пристройками, хозяйственными и гостевыми флигелями, строится в Тростянце в 1833-м. На ручье возвели плотину, окружающие заболоченные балки усугубили, благодаря чему получился большой пруд шириной метров в 100 и длиной более километра. А через год вокруг него стали высаживать деревья. Первые растения погибают и Скоропадский решает создать собственный питомник. Развод с женой Елизаветой Тарновской заставляет Скоропадского еще больше углубиться в паркостроительство. К работе он приглашает садоводов из Петербурга. Посещение парка Джеймса Ротшильда в городке Ферье вдохновляют Скоропадского создать нечто подобное. Искусственные рельефы создавались в течение 20 лет. Затем владелец увлекается разведением редких деревьев.

Поскольку дворец унаследовал Павел Скоропадский, то его усадьбу сожгли большевики. А вот парк уничтожать не стали и создали на его базе дендропарк.

По дороге на Чернигов из Киева стоит также заехать в Козелец, который при Гетманщине был центром киевского полка. Главной достопримечательностью города является собор Рождества Пресвятой Богородицы 18 века, построенный графиней Натальей Разумовской, матерью Кирилла Разумовского.

У собора находится построенный в том же стиле дом полковой канцелярии, а на окраине города сохранилась усадьба Парщина, также связанная с семьей Разумовских.

Если едете в Черниговскую на несколько дней, то можете снять домик на Десне (такого сервиса там много) и насладиться рекой, которую так любил Александр Довженко.