Летняя жара - прекрасный повод отправиться на Шацкие озера. Но не только они заслуживают внимания на Волыни, но и многие памятники архитектуры.

Столица области Луцк впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1085, а польские хронисты пишут о нем на несколько десятилетий раньше. Но наибольший подъем город получил при князе Любарте, который делает его южной столицей Великого Княжества Литовского.

Построенный Любартом луцкий замок является одним из лучших в Украине. Замок по преданию был подарком князя для своей жены волынской княжны Буши.

В знак большой любви в замке возвели три башни – Любартову, Владычью и Стирову, которые символизируют веру, надежду и любовь.

Впрочем, есть в замке и другая легенда о любви – кровавая. Местному коменданту якобы понравилась девушка Оксана, но поскольку она не ответила вояке взаимностью, ее изнасиловали, а затем изрубили на куски и выбросили в реку. С тех пор по замку бродит призрак Оксаны, который пытается собрать свое тело.

А в подземелье храма есть таинственный склеп девушки Магдалены. Почему ее похоронили именно там, никто не знает, но сфотографировать склеп никак не выходит – на фото только белое пятно. Проверить – мистика это или особенности помещение – можно во время экскурсии по замку.

Во дворе замка стоит копия короны. Ее не носили князья. По местным преданиям, князь Витовт достиг такого могущества, что хотел быть коронованным. В Луцк позвали европейских монархов, для застолья забили 700 волов, 1400 баранов, 100 зубров … а корону украли. И корона во дворе должна напомнить о этой легенде.

Еще с 14 века Луцк называли «Римом Востока», поэтому здесь построили величественный Петропавловский костел. Первым архитектором костела считается Гинтц. Однако воплотил в жизнь и украсил храм в 17 веке итальянец Джакомо Бриано, который работал над возведением храмов также в Остроге и Львове.

Как и многие католические храмы, собор имеет свое подземелье, которое также было рассчитано на проведение службы.

Во время второй мировой войны в костел попало 5 бомб. Чтобы его восстановить, католики просили перевести храм в статус музея … атеизма. Только так можно было уберечь памятник в те времена.

На рубеже XIV-XV веков знать и духовенство почти вытеснило горожан за стены верхнего замка, поэтому город был укреплен еще одним крепостью – Окольным замком. Позже в его пределах построили келейный корпус монастыря бригиток и другие религиозные сооружения. Поэтому сейчас от всего фортификационного комплекса сохранилась лишь башня Чарторыйских.

Кроме княжеских сооружений в Луцке также стоит посетить местный дом архитектора Голованя. Возможно, он вам напомнит работы Гауди в Барселоне.

Проект будущего дома разработал известный волынский архитектор Ростислав Метельницкий в 1980 Чтобы воплотить задуманное, Николай Головань годами собирал материалы. В доме все, кроме сантехники и электрики, сделано руками хозяина. А некоторые элементы декора автор делал в нескольких экземплярах, чтобы их продать и продолжить работы.

Еще одна современная достопримечательность в Луцке советской эпохи – 3 километровый дом на проспекте Соборности. Он имеет 88 подъездов и является самым длинным зданием в мире, а в его дворе стоит настоящий самолет Ил-18Б.

В 40 километрах от Луцка находится городок Олыка. Он впервые упоминается в Ипатьевской летописи с датой 1149. Именем своим город, скорее всего, обязан лыку, из которого плели волыняне лапти. Именно здесь был самый большой «обувной» рынок.

Уже в XVI веке город получил Магдебургское право и с тех пор стал резиденцией знатного рода Радзивиллов, чей замок и стоит посмотреть в городе. Его в шестнадцатом веке начал строить Николай Радзивилл Черный, а заканчивал уже его преемник Альбрехт.

Замок выдержал несколько осад и устоял во время Северной войны, когда Олыку опустошили шведы. Радзивиллы владели замком до 1939, в советские времена замок стал психдиспансером и катастрофически потерял в виде.

Кроме замка в Олыке стоит посетить Троицкий костел с магнатской усыпальницей (XVII век). Он признан самым красивым римо-католическим костелом на Волыни.

Также в городе есть старинный костел Петра и Павла (XV век) и барочная Сретенская церковь.

Когда-то на территории Олыки было трое городских ворот – Метеленськие, Заворотские (Дубенские), Залисоцкие. Однако уже в начале ХХ века осталась лишь одни – Залисоцкие, известные сегодня также как «Луцкие» или «Крепостные ворота».

Луцке ворота вы сможете увидеть, въехав в город со стороны Цуманя.

В 70 километрах от Луцка находится Владимир Волынский. Город основан князем Владимиром Великим в 10 веке, а первое письменное упоминание об этом городе датируется 988 годом – тогда равноапостольный князь отдал город своему сыну Всеволоду. В городе находится один из древнейших храмов страны Успенский собор, заложенный Владимиром, и уникальная Васильевская церковь-ротонда литовского периода. В остальном же это сейчас просто провинциальный городок.

Путешествовать по Волыни лучше сняв себе домик на Шацких озерах. Этого сервиса сейчас достаточно. Из-за этого на озерах, правда, становится все меньше диких мест.

Природный комплекс включает более 20 озер. Вода в них не только чистая, но и немного минерализованная. Некоторые из озер соединены между собой каналами и протоками.

В них водится окунь, плотва, щука, лещ, карась, карп, сом, вьюн, угорь, канадский сом, судак. А прибрежные леса богаты разной ягодой.

Лучше всего для отдыха подойдут озера Черное, Песочное и, конечно, Свитязь – самое глубокое озеро Украины. Здесь вас ждут водные развлечения на любой вкус.

Если вы уже приехали отдохнуть на Волынь, то побывайте в местах, связанных с Лесей Украинкой. В Луцке при университете есть музей поэтессы. В Колодяжном находится усадьба Косачей, где для Леси был специально построен белый домик с розовой комнатой и голубой гостиной.

Также съездите в урочище Немичне, где Леся гостила у дяди Льва, и писала «Лесную песню».

«Несмотря на то что наш отец был черниговец, а мать полтавчанка, все мы, их дети, родившиеся и выросшие на Волыни, а Леся или больше нас всех, считали себя волыняками. Леся страстно любила Волынь, ее раздражали те частые споры с левобережцами, слобожанами, а часто и с киевлянами о том, Волынь (и Галичина) – Украина или нет », – писала в воспоминаниях сестра Леси Украинки Ольга Косач.

Также на Волыни можно посетить музей композитора Стравинского и историка Липинского.

И если уж приехали отдохнуть на Волынь, то посетите и соседнюю Ровенскую область.