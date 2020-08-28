Конец лета и начало осени - это не повод остановить путешествия. Напротив, прохладная осенняя погода способствует долгим прогулкам, а на Подолье еще и подчеркивает красоту окружающей природы.

Если говорить о Хмельницкой области, то конечно в первую очередь впоминаешь Каменец-Подольский с его прекрасной крепостью. И, если вы еще там не бывали, то безусловно отправляйтесь туда. Но это совсем не единственный город в области, где стоит побывать.

Бакота

Природной жемчужиной Хмельницкой области является Бакота. Когда-то здесь было село, которое затопили в связи с со строительством Новоднестровской ГЭС. А еще 5 веков до того Бакота была столицей Руси Дольной, и настоящим торговым портом на Днестре.

Виды Бакоты точно не оставят вас равнодушными. Кроме того, сможете увидеть один из старейших Украине Михайловский пещерный монастырь и его кельи.

Сатанов





Еще одна живописная местность области – это Сатанов. Город построен на территории крупнейшего заповедника Украины “Подольские Товтры”.

Конечно же интригует здесь в первую очередь название города. Одна из версий, что происходит оно таки от слова «сатана». Проклятое место – как будто после неудачной попытки захвата так прозвали это место турки, намекая, что место охраняет нечистая сила. Однако название возникло еще до турок. И может что-то в этом месте пугало и туземцев. Например, в здешних местах сохранялся последний островок язычества, а тайные обряды древним богам совершались вплоть до XVI-XVII веков.

Третья версия – название городка связана с молдавским словом “Сам”, что означает большое село, поселок.

В Сатанове надо посетить Свято-Троицкий монастырь, который является памятником архитектуры 16 в. Здесь монахи когда исцеляли людей водой из источника. Кстати, местная минеральная вода обладает противовоспалительным, желчегонным и деинтоксикационным действием.

Здесь же находится камень подвига, на котором когда-то испытывали, готов ли будущий монах служить Богу, оставляя его здесь стоять всю ночь. Сейчас камень тоже считают целебным для ног.

Второй пункт путешествия – сатановская крепость. Как и в большинстве городов области это скорее руины, но очень живописные.

Есть здесь также еврейская синагона и старое кладбище, которые стоит посетить.

На территории ОТГ расположена Гусикова гора, названная так в честь подольского Робин Гуда – Гусика. С нее открываются прекрасные виды.

Малиевцы

Наверное, трудно ожидать чего-то особенного от села на 700 жителей. Но Малиевцы – это такой неожиданный малый шедевр, которые просто грех обойти в своих путешествиях по Украине.

В XV веке эта земля принадлежала Яну и Петру Мелейивским, откуда и возникло название деревни.

А главная архитектурное украшение местности появилась здесь через три столетия, когда землю приобрел коронный надворный ловчий Ян Орловский, который был фаворитом последнего польского короля Станислава Понятовского.

Орловский превратил Малиивцы на свою постоянную резиденцию. И силами архитекторов Доменико Мерлини и его ученика Якова Кубицкого построил здесь в 1788 году дворец в духе французского классицизма.

Портики и фронтоны – все как в работах Палладио, и хотя местные атланты мало похожи на парижские или римские, но все же они очень милые. Несмотря на совершенно непрокачанные руки, как сказали бы сейчас.

От дворца можно прогуляться до водонапорной башни и старых ворот, а также по дендропарку, которого здесь 17 гектаров.

В советское время дворец служил тубдиспансером и это спасло его от того, чтобы быть разобранным на кирпич. И хотя большинство коллекции из дворца было вывезено во Францию все же кое-что из украшений стен здесь сохранилось и было реконструировано.

Парк возле дворца тоже запущен, но прогуляться у искусственных озер и найти работающий фонтан все же приятно.

Главным украшением парка является 18 метровая скала, из которой падает искусственный водопад.

Когда-то вода сюда подавалась по деревянному водопроводу, а затем от сгнил. И ситуацию спасла одна женщина – врач Малиевецкого детского санатория, которой расположен во дворце, Александра Соколова, которая на полученную премию 400 рублей купила металлические трубы, заменима водопровод и у людей снова появилась возможность любоваться водопадом.

В скале также есть две пещеры. Верхняя пещера называлась именем Ионна Предтечи и здесь вроде когда-то жил одинокий монах. А в нижней прятался народный герой Устим Кармелюк, который устроил крестьянское восстание на Подолье.

Рядом с Малиевцами находится Подлесный Мукарив. Сюда стоит заехать, чтобы увидеть шедевр неоготики римо-католический костел Святого Иосифа Обручника.

Изяслав

Изяслав находится не очень удобно с точки зрения планирования путешествий, но если вы поедете на выходные только туда, вы не пожалеете.

Как говорит Википедия, Изяслав – единственный город в Украине, где сохранилась планировочная структура времен Киевской Руси.

При въезде в город со стороны Ровно, сразу можно заметить костел Ивана Хрестителя. Строительство храма началось в 1599 году по приказу князя Януша Заславского. Костел не раз разрушали казаки и восстанавливали поляки, а в советские времена его отдали … тракторной бригаде, где из него сделали водонапорную башню. А потом храм случайно сгорел.

От костела прогуляйтесь к старозаславскому замку. Его сооружение в XV веке связывают с именем князя Василия Федоровича. На самом деле это не тот «замок», о котором мы привыкли читать. О назначении сооружения до сих пор есть существенные разночтения – ее называли и Заславской кладовой (таможней), предполагали, что это была княжеская казна а, может, арсенал или тюрьма. Последняя в городе, кстати, тоже есть, в очень неожиданном месте.

Костел святого Михаила и монастырь ордена отцов бернардинцев – очень красивое сооружение на высоком берегу реки Горынь. Его строительство состоялось в золотые времена Речи Посполитой, когда князья Заславские торговали зерном с Францией и Нидерландами. Храм стали строить на месте уже существующей церкви, где хранилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы.

Работы по возведению масштабного храмово-оборонного комплекса на холме над городом продолжались более двух с половиной десятилетий.

В 1648-м отряды Хмельницкого разгромили все католические святыни Изяславла, включая и кластер бернадинцев. Восстановить его удалось лишь через века силами Карла Сангушко – мужа последней наследницы рода местных князей Марии Заславской.

Над проектом работал архитектор итальянского происхождения Паоло Фонтана.

Именно в таком виде монастырь и сохранился извне, а вот внутри советская власть его превратила в тюрьму. Она там и по сей день. Поэтому любоваться монастырем можно только с берега Горыня.

Изяслав еще часто называют городом руин, даже исторической сельской застройки там сохранилось мало.

Единственная достопримечательность Изяслава. которая находится в хорошем состоянии – это барочный костел святого Иосифа, принадлежавший монастырю ордена лазуритов. А строил его для Сангушко уже упомянутый Паоло Фонтана.

А самая большая руина – новозаславский замок. Его заложили князья Януш и Михаил Заславский как сердцевину Нового Заслава.

Согласно старейшему описанию в 1637 году Новозаславський замок состоял из каменной въездных ворот, дворца на одиннадцать покоев и шесть комнат с окнами оправленными в олово с Венецианскими стеклами. Во дворце находилась также часовня с ризницей, колоколом и садом по кругу огражденным, казна, пивная и кухонные помещения.

В XVIII веке замок был перестроен Карлом, а затем и его наследницей Барбарой Сангушко. И простоял в своей красоте до появлению советских войск. Сейчас же сюда надо спешить, чтобы увидеть хоть не совсем развеяные руины. Потому что никто не думает о сохранении и спасении наследства.

Летичев

Если в Изяслав попасть трудно, то в Летичев значительно проще.

Он стоит на автодороге Хмельницкий-Винница, где в 50 км от Хмельницкого. В городок стоит заехать, чтобы увидеть могилу знаменитого Кармелюка, местный замок и попробовать вкусной рыбы. В городе над Бугом есть аж 2 рыбных базара.

Говорят, что городок Летичев не менял названия со времен древнерусского государства.

А местные имеют романтическую легенду о князе Летичке, который якобы отказался от своего титула и богатства ради любимой девушки и основал поселение на берегу живописной реки под названием Летичев.

Город часто было жертвой нападений, его деревянные здания все время горели. Поэтому в 1579 году Ян Потоцкий начал перестройку замка в каменную крепость.

А в начале XVII века в Летичев приезжают монахи доминиканцы и начинается строительство костела и монастыря, ныне известного как Санктуарий Летичевской Богородицы. Монастырь пережил пожар и разрушение еще во времена царской России, был восстановлен и снова запущен в советские времена. Но сейчас активно возрождается.

Возле Летичевской крепости стоит памятник Кармелюку, а вот чтобы найти его могилу, надо зайти на местное кладбище. Над телом убитого народного героя шляхта хорошо поиздевалась, а потом еще несколько недель возила по селам для запугивания крестьян. В конце концов, тело сбросили на обочине кладбища. Но люди место запомнили.

Можно заехать в село Кудинцы и на берегу Буга посмотреть на каменный трон Кармелюка. По преданию, здесь, над Бугом, проходил единственный путь, которым барские телеги направлялись на ярмарки в Новокостянтинов. И именно здесь, на полпути в урочище, их встречал Устим вместе со своей ватагой и, как рассказывают кудинчаны, говорил господам “добрый день”. А дальше как в преданиях о Робин Гуде.

Слободка Шеляхивска

Неподалеку от Летичева, в Деражнянском районе, в 13 км от райцентра есть маленькая деревня Слободка Шеляхивска. Именно здесь в имении Анны Вакар проводила детство поэтесса Анна Ахматова. Говорят, у девочки был магический дар – она ​​могла указать, где копать колодец. Усилиями покойной учительницы украинского языка Марии Скорбатюк здесь создан музей Ахматовой.

Кроме того в Слободке есть еще одна архитектурная достопримечательность – имение Новицкий. О нем ходит мрачная легенда, что в нем живут привидения. Когда-то старый господин Новицкий подговорил отравить простую деревенскую девушку, в которую влюбился сын. После смерти девушки сын проклял отца и ушел из дома.

Уже современная «легенда» эпохи Януковича касалась того, что имение вроде купил какой-то дипломат и хотел там делать охотничий клуб. Но и 7 лет спустя двор пустует.

Впрочем, несмотря на горечь этих заброшенных пустошей край производит уютное впечатление.