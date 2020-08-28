 

Если говорить о Хмельницкой области, то конечно в первую очередь впоминаешь Каменец-Подольский с его прекрасной крепостью. И, если вы еще там не бывали, то безусловно отправляйтесь туда. Но это совсем не единственный город в области, где стоит побывать.

Бакота

 

Природной жемчужиной Хмельницкой области является Бакота. Когда-то здесь было село, которое затопили в связи с со строительством Новоднестровской ГЭС. А еще 5 веков до того Бакота была столицей Руси Дольной, и настоящим торговым портом на Днестре.

Виды Бакоты точно не оставят вас равнодушными. Кроме того, сможете увидеть один из старейших Украине Михайловский пещерный монастырь и его кельи.

Сатанов

Еще одна живописная местность области – это Сатанов. Город построен на территории крупнейшего заповедника Украины “Подольские Товтры”.

Конечно же интригует здесь в первую очередь название города. Одна из версий, что происходит оно таки от слова «сатана». Проклятое место – как будто после неудачной попытки захвата так прозвали это место турки, намекая, что место охраняет нечистая сила. Однако название возникло еще до турок. И может что-то в этом месте пугало и туземцев. Например, в здешних местах сохранялся последний островок язычества, а тайные обряды древним богам совершались вплоть до XVI-XVII веков.

Третья версия – название городка связана с молдавским словом “Сам”, что означает большое село, поселок.

В Сатанове надо посетить Свято-Троицкий монастырь, который является памятником архитектуры 16 в. Здесь монахи когда исцеляли людей водой из источника. Кстати, местная минеральная вода обладает противовоспалительным, желчегонным и деинтоксикационным действием.

Здесь же находится камень подвига, на котором когда-то испытывали, готов ли будущий монах служить Богу, оставляя его здесь стоять всю ночь. Сейчас камень тоже считают целебным для ног.

Второй пункт путешествия – сатановская крепость. Как и в большинстве городов области это скорее руины, но очень живописные.

Есть здесь также еврейская синагона и старое кладбище, которые стоит посетить.

На территории ОТГ расположена Гусикова гора, названная так в честь подольского Робин Гуда – Гусика. С нее открываются прекрасные виды.

Малиевцы

Наверное, трудно ожидать чего-то особенного от села на 700 жителей. Но Малиевцы – это такой неожиданный малый шедевр, которые просто грех обойти в своих путешествиях по Украине.

В XV веке эта земля принадлежала Яну и Петру Мелейивским, откуда и возникло название деревни.

А главная архитектурное украшение местности появилась здесь через три столетия, когда землю приобрел коронный надворный ловчий Ян Орловский, который был фаворитом последнего польского короля Станислава Понятовского.

фото andy-travel.com.ua

Орловский превратил Малиивцы на свою постоянную резиденцию. И силами архитекторов Доменико Мерлини и его ученика Якова Кубицкого построил здесь в 1788 году дворец в духе французского классицизма.

Портики и фронтоны – все как в работах Палладио, и хотя местные атланты мало похожи на парижские или римские, но все же они очень милые. Несмотря на совершенно непрокачанные руки, как сказали бы сейчас.

фото сайту andy-travel.com.ua

От дворца можно прогуляться до водонапорной башни и старых ворот, а также по дендропарку, которого здесь 17 гектаров.

В советское время дворец служил тубдиспансером и это спасло его от того, чтобы быть разобранным на кирпич. И хотя большинство коллекции из дворца было вывезено во Францию все же кое-что из украшений стен здесь сохранилось и было реконструировано.

Парк возле дворца тоже запущен, но прогуляться у искусственных озер и найти работающий фонтан все же приятно.

Главным украшением парка является 18 метровая скала, из которой падает искусственный водопад.

Когда-то вода сюда подавалась по деревянному водопроводу, а затем от сгнил. И ситуацию спасла одна женщина – врач Малиевецкого детского санатория, которой расположен во дворце, Александра Соколова, которая на полученную премию 400 рублей купила металлические трубы, заменима водопровод и у людей снова появилась возможность любоваться водопадом.

В скале также есть две пещеры. Верхняя пещера называлась именем Ионна Предтечи и здесь вроде когда-то жил одинокий монах. А в нижней прятался народный герой Устим Кармелюк, который устроил крестьянское восстание на Подолье.

Рядом с Малиевцами находится Подлесный Мукарив. Сюда стоит заехать, чтобы увидеть шедевр неоготики римо-католический костел Святого Иосифа Обручника.

Изяслав

Изяслав находится не очень удобно с точки зрения планирования путешествий, но если вы поедете на выходные только туда, вы не пожалеете.

Как говорит Википедия, Изяслав – единственный город в Украине, где сохранилась планировочная структура времен Киевской Руси.

При въезде в город со стороны Ровно, сразу можно заметить костел Ивана Хрестителя. Строительство храма началось в 1599 году по приказу князя Януша Заславского. Костел не раз разрушали казаки и восстанавливали поляки, а в советские времена его отдали … тракторной бригаде, где из него сделали водонапорную башню. А потом храм случайно сгорел.

фото сайта andy-travel.com.ua

От костела прогуляйтесь к старозаславскому замку. Его сооружение в XV веке связывают с именем князя Василия Федоровича. На самом деле это не тот «замок», о котором мы привыкли читать. О назначении сооружения до сих пор есть существенные разночтения – ее называли и Заславской кладовой (таможней), предполагали, что это была княжеская казна а, может, арсенал или тюрьма. Последняя в городе, кстати, тоже есть, в очень неожиданном месте.

Костел святого Михаила и монастырь ордена отцов бернардинцев – очень красивое сооружение на высоком берегу реки Горынь. Его строительство состоялось в золотые времена Речи Посполитой, когда князья Заславские торговали зерном с Францией и Нидерландами. Храм стали строить на месте уже существующей церкви, где хранилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы.

Работы по возведению масштабного храмово-оборонного комплекса на холме над городом продолжались более двух с половиной десятилетий.

В 1648-м отряды Хмельницкого разгромили все католические святыни Изяславла, включая и кластер бернадинцев. Восстановить его удалось лишь через века силами Карла Сангушко – мужа последней наследницы рода местных князей Марии Заславской.

Над проектом работал архитектор итальянского происхождения Паоло Фонтана.

Именно в таком виде монастырь и сохранился извне, а вот внутри советская власть его превратила в тюрьму. Она там и по сей день. Поэтому любоваться монастырем можно только с берега Горыня.

Изяслав еще часто называют городом руин, даже исторической сельской застройки там сохранилось мало.

Единственная достопримечательность Изяслава. которая находится в хорошем состоянии – это барочный костел святого Иосифа, принадлежавший монастырю ордена лазуритов. А строил его для Сангушко уже упомянутый Паоло Фонтана.

А самая большая руина  – новозаславский замок. Его заложили князья Януш и Михаил Заславский как сердцевину Нового Заслава.

Согласно старейшему описанию в 1637 году Новозаславський замок состоял из каменной въездных ворот, дворца на одиннадцать покоев и шесть комнат с окнами оправленными в олово с Венецианскими стеклами. Во дворце находилась также часовня с ризницей, колоколом и садом по кругу огражденным, казна, пивная и кухонные помещения.

В XVIII веке замок был перестроен Карлом, а затем и его наследницей Барбарой Сангушко. И простоял в своей красоте до появлению советских войск. Сейчас же сюда надо спешить, чтобы увидеть хоть не совсем развеяные руины. Потому что никто не думает о сохранении  и спасении наследства.

Летичев

Если в Изяслав попасть трудно, то в Летичев значительно проще.

Он стоит на автодороге Хмельницкий-Винница, где в 50 км от Хмельницкого. В городок стоит заехать, чтобы увидеть могилу знаменитого Кармелюка, местный замок и попробовать вкусной рыбы. В городе над Бугом есть аж 2 рыбных базара.

Говорят, что городок Летичев не менял названия со времен древнерусского государства.

А местные имеют романтическую легенду о князе Летичке, который якобы отказался от своего титула и богатства ради любимой девушки и основал поселение на берегу живописной реки под названием Летичев.

Город часто было жертвой нападений, его деревянные здания все время горели. Поэтому в 1579 году Ян Потоцкий начал перестройку замка в каменную крепость.

А в начале XVII века в Летичев приезжают монахи доминиканцы и начинается строительство костела и монастыря, ныне известного как Санктуарий Летичевской Богородицы. Монастырь пережил пожар и разрушение еще во времена царской России, был восстановлен и снова запущен в советские времена. Но сейчас активно возрождается.

Возле Летичевской крепости стоит памятник Кармелюку, а вот чтобы найти его могилу, надо зайти на местное кладбище. Над телом убитого народного героя шляхта хорошо поиздевалась, а потом еще несколько недель возила по селам для запугивания крестьян. В конце концов, тело сбросили на обочине кладбища. Но люди место запомнили.

Можно заехать в село Кудинцы и на берегу Буга посмотреть на каменный трон Кармелюка. По преданию, здесь, над Бугом, проходил единственный путь, которым барские телеги направлялись на ярмарки в Новокостянтинов. И именно здесь, на полпути в урочище, их встречал Устим вместе со своей ватагой и, как рассказывают кудинчаны, говорил господам “добрый день”. А дальше как в преданиях о Робин Гуде.

Слободка Шеляхивска

Неподалеку от Летичева, в Деражнянском районе, в 13 км от райцентра есть маленькая деревня Слободка Шеляхивска. Именно здесь в имении Анны Вакар проводила детство поэтесса Анна Ахматова. Говорят, у девочки был магический дар – она ​​могла указать, где  копать колодец. Усилиями покойной учительницы украинского языка Марии Скорбатюк здесь создан музей Ахматовой.

Кроме того в Слободке есть еще одна архитектурная достопримечательность – имение Новицкий. О нем ходит мрачная легенда, что в нем живут привидения. Когда-то старый господин Новицкий подговорил отравить простую деревенскую девушку, в которую влюбился сын. После смерти девушки сын проклял отца и ушел из дома.

Уже современная «легенда» эпохи Януковича касалась того, что имение вроде купил какой-то дипломат и хотел там делать охотничий клуб. Но и  7 лет спустя двор пустует.

Впрочем, несмотря на горечь этих заброшенных пустошей край производит уютное впечатление.