Где прятаться от жары летом? Конечно же, в тени деревьев. А где это можно делать романтично и интересно? Безусловно, на Ровенщине. Здесь вам и свой Форт Буаяр, и легенда о местном Дракуле, и целый тоннель любви.

Тоннель любви

Тоннель любви – это лесная железная дорога от Оржева до Клевани.

Романтическая версия этой местности рассказывает о молодом польском инженере, который был влюблен в православную украинку. Родители были против таких отношений и влюбленные встречались тайком. Поэтому, когда начали делать железную дорогу, польский инженер решил ее проложить поближе к селу любимой.

Колея вышла прямая и выглядела она как будто зеленый туннель в лесу. Влюбленные каждый вечер посылали сигналы друг другу о своей любви с помощью фонарей, несмотря на запреты.

Прозаическая версия совсем другая – путь сделали в лесу, потому что в близлежащих селах были военные базы, из-за чего прибегли к маскировке лесом.

Когда базы стали неактуальными, деревья перестали расчищать, и они сплелись ветвями, создав ботанический тоннель.

По пути до сих пор ходит поезд до местного завода.

Чтобы добраться к памятнику от Клеванского вокзала придется пройти 2,5 километра пешком по улицам Железнодорожная и Центральная.

Также в поселке стоит посмотреть Костел Благовещения Девы Марии, построенный в 1610-1630 годах князем Юрием Чарторыйским, который перешел из православия в католицизм.

И прогуляться по руинам Клеванского замка. Первые упоминания о крепости датированы пятнадцатым веком.

В 1495 году его сын князь Федор Черторыйский, луцкий староста, достроил замок, окружил его крепкими каменными стенами и глубоким рвом, который заполнялся водой Стублы. Тогда же по углам были возведены две каменные башни «пунтоне». Одна башня защищала въездные ворота, а другая – контролировала подступы к замку со стороны реки. Обе башни относительно неплохо сохранились, особенно восточная.

Позже замок служил иезуитским коллегиумом, а в советское времени там лечили зависимых от алкоголизма. Поэтому внутри его восстановить будет трудно.

Дубенский замок

А где можно найти настоящий замок, так это за 70 от Клевани – в Дубно.

Дубенский замок сегодня является одним из семи чудес Украины, а по возрасту является одним из старейших. Расположена крепость в городе Дубно, на берегах реки Иквы.

Дубно стало собственностью Острожских при короле Ягайле в четырнадцатом веке.

В 1492 году год, когда Колумб открыл Америку, а на папский престол взошел Александр Борджиа, в Украине князь Константин Острожский построил свой замок в Дубно.

По замыслу архитектора Генриха Аттара, замок состоял из трех частей: дворца Острожских, дворца Любомирских и главного надвратного корпуса. Рвы заставили рыть пленных татар, а потом наполнили водами Иквы.

Дубенский замок никогда не был взят приступом и здесь сохранились драгоценная посуда, книги, картины, иконы и оружие.

По легенде – в 1577 году татары напали на замок, когда состоялась свадьба племянницы Острожского, Беаты. Разъяренная невеста вышла на башню и выстрелила из пушки и попала в шатер крымского хана, тем самым убив его сына. Смерть крымского хана – исторический факт, он похоронен в Красилове.

Еще один интересный факт – именно под стенами Дубно разворачивалась литературная драма Тараса Бульбы и его сыновей.

Следующим владельцем замка после Острожских стал Януш Сангушко, который был пьяницей и сильно забросил крепость. Но перенос австрийцами контрактного и торгового центра в Дубно существенно улучшил позиции города и замка.

Во время первой мировой замок существенно повредила австрийская армия, но в 1930-х его восстановили.

Под Дубно обязательно надо посмотреть еще одну достопримечательность – Таракановский форт.

Украинский форт Буаяр

После третьего раздела Польши российская царская власть построила форт для защиты железнодорожной линии Киев-Львов. Здесь соорудили 105 казематов, склады, госпиталь, операционную, морг, туалеты и колодцы.

Первые испытания для форта приходятся на годы Первой мировой войны. В июне 1915 года части юго-западного российского фронта отошли с форта после короткого боя. Летом 1916 года во время Брусиловского прорыва русские части выбили из этих укреплений части 4-й австрийской армии.

В 1920 году, во время Польско-советской войны, войска Буденного не смогли сходу выбить поляков из форта, в боях участвовала военная авиация и бронепоезд “Храбрый”.

Во время Второй мировой войны форт мало использовался. В 1939 польский гарнизон покинул здание без боя.

Время и отсутствие рук существенно повредили форт, но погулять там интересно. Главное не повторить подвиг отряда НКВД, который там и заблудился.

Волынские Афины

Город, который обязательно следует посетить в Ровенской области – это Острог. Его называюсь еще волынскими Афинами. Не из-за архитектурного стиля, а из-за значимости города как культурного центра.

Территория нынешнего города была заселена еще в 4-3 тысячелетии до н.э. Сам город впервые упоминается в летописях в 1100 году. Но расцвет сюда происходит с князьями Острожскими, когда город становится центром образования и культуры всей Украине.

В середине XIV века князь Даниил Острожский на Замковой горе восстанавливает разрушенные древнерусские укрепления и строит каменный замок, который расположен в юго-восточной части Замкового двора на холме.

Сейчас от княжеского замка сохранилась только часть, а также Круглая, Луцка и Татарская башни.

Название города Острог на идише произносят как остров, в иврите можно понять как Ос Тора (буква Торы). И город является центром еврейской культуры. Иудеи тогда были второй по численности религиозной группой в Остроге.

В городе стоит посетить синагогу и старое еврейское кладбище.

Соколиные горы и украинский Дракула

Живописный уголок Ровенщины – заказник «Соколиные горы» на берегу реки Случь. Его называют украинской Швейцарией.

В пятнадцатом веке над Случью стоял Губковский замок. Впрочем хоть его считали самой мощной крепостью в 1504 его разрушили татары. Восстановили его князья Семашко, об одном из которых ходила слава местного Дракулы. Злая слава князю досталась за пытки в подвалах его замка.

Другая легенда о князе объясняет название Соколиные горы. Вроде молодая княжна горячо влюбилась в простолюдина, но из-за запрета отца она могла встречаться с любимым, только обратившись в сокола. Отец узнал об этом и проклял обоих, так они и остались птицами, а горы стали Соколиными.

Базальтовые столбы и озера

Еще один природный объект Ровенской области требующий внимания и фото – базальтовые столбы. Их надо искать в селе Базальтовое (в прошлом Янова Долина) в Костопольском районе – 60 км к северу от Ровно. У въезда в село расположены два озера, которые и стоят вашего внимания. Здесь вам и базальтовые столбы, и островок любви.

Если вам еще мало развлечений на Ровенщине, то можете проехаться на знаменитой узкоколейке «Антоновка-Заречное», которая является самой длинной в Европе (104 км) и которую местные ласково называют «кукушкой». Так вы окажетесь в 50-х годах прошлого века.

Хотите отдохнуть у воды, тогда вам на Хренницкое водохранилище в Демидовском районе, в санаторий в селе Жорбин или на Белое озеро.