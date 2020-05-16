Коронавирус внес большие поправки в нашу жизнь и вполне вероятно закрыл на год возможность для свободных путешествий по миру. Впрочем, это создает возможность лучше узнать Украину. Буквы начинают рассказывать об интересных местах Украины с Житомирской области. И если вы скажете, что там нечего смотреть, так это неправда. Есть. Причем как природного, так и созданного человеческими руками.

Каменное село и ступня Бога в азалиях

Природный заказник Каменное село находится в Житомирской области, примерно в 30 км от варшавской трассы. Ехать надо через Коростень в село Рудня Замысловичская.

Каменное село или украинский Стоунхендж, как его называют, это самое удивительное природное явление в Украине. Фактически – это разбросанные по лесу гигантские камни, размер которых достигает небольшого дома, и которые действительно похожи на древние остатки сел в других регионах, только вот без окон и дверей.

Существует несколько версий происхождения этих валунов. В частности, что глыбы были принесены 20 тыс. лет назад ледником, хотя это маловероятно, ведь других следов ледника в окрестностях не найдено. Другая гипотеза: гранитные валуны – это выходы на поверхность украинского кристаллического щита, мощной геологической платформы, которая простирается от Волыни до Азовского моря. По оценкам геологов валунам по 2 миллиарда лет и они появились тогда, когда на планете возникали только первые формы жизни.

Кроме географических и есть и народные версии возникновения «деревни» – по одной из таких легенд, бог посетил деревню под видом нищего, однако никто из местных не дал ему и куска хлеба. Тогда бог разгневался и превратил село в каменные глыбы. Здесь есть даже Божий камень, где остался след его стопы.

Кроме того, валунам приписывают чудодейственную энергетику.

Сразу в Каменном селе исчезает мобильная связь, поэтому бродить без гида там не стоит.

В середине мая как возле Каменного села, так и на лесных массивах Городницкого лесхоза можно посмотреть как цветет азалия понтийская, реликтовый рододендрон семейства вересковых.

Растение имеет очень сильный запах, а эфирное масло растения используют для изготовления мыла и духов.

О том, как цветок попала на Полесье есть немало легенд и большинство из них связано с нашествием татар. В романтической версии цветок привезла и посадила дочь татарского хана, тоскуя по дому. По другой – семена азалии было талисманом татарских завоевателей, которые они носили на груди в мешочках. Там, где падали на землю убитые воины, и прорастали цветы.

Интересно, что именно с Полесья этот цветок попал в Западную Европу, ее нашел и привез туда известный парковый пейзажист конца ХVШ – начала XIX века ирландец Дионисий Миклер, который много работал на Волыни и создавал парки в Мизоче, Боремле, Забороле, Шпанове, Млыне.

Чтобы попасть в Городницкий парк, надо ехать в пгт Городница (от Киева 229 км).

Парк заложен в 1880-90 годах князем Чарторыйским. Создание парка происходило одновременно со строительством Городницкого фарфорового завода. В I-й пол. XIX в. на территории парка была Городницкая крепость. В парке растут 42 древесных и 20 кустарниковых пород, в основном местной флоры.

Кроме природных парков вдоль Житомирской трассы расположено еще много карьеров, которые сейчас заполнились водой и стали местами для купания.

Карьер «Высокий камень» – одно из таких живописных мест. На территории карьера является глубоководное озеро и отвесные скалы, флора богата соснами и березами. Благодаря такому сочетанию, эти места схожи с пейзажами Карелии.

Бумажная фабрика 16 века и необычные костелы

В целом Житомирщина – это край потерянных и заброшенных памятников. Но кое-что все же там сохранилось.

Например, замок Радомысль. История сооружения ведет в XIV век, когда монахи Киево-Печерской Лавры построили здесь свою фабрику по производству бумаги.

Но, поскольку строительство велось в непростые времена, то монахи выбрали хорошо укрепленное место – на скале, окруженной со всех сторон водой.

Крепость имела толстые стены толщиной 1,5 метра с бойницами и тремя выносами для увеличения углов обстрела. А внутри «бумажной фабрики» был источник воды, который позволял долго держать оборону.

Но во времена Хмельницкого крепость таки была разрушена. Затем в XIX веке здание восстановили из красного кирпича под руководством инженера Пекарского, и с 1902 года бывшая «бумажная фабрика» стала служить мельницей для окружающих районов.

С 2007 восстановлением крепости занималась Ольга Богомолец. Сейчас здесь находится музей украинской домашней иконы и мини-отель.

В Лебедивке Новоград-Волынского района стоит необычный костел Святого Станислава.

Храм построен в 1925-1927 годах. Как рассказывают жители, разрешение на строительство храма был подписан самим Лениным, хоть церкви тогда и запрещали строить.

Впрочем при Сталине костел стал хранилищем для зерна.

Костел построен за четыре года мастерами Свидерскими из дерева и без гвоздей.

Еще одной интересной точкой Житомирщины является село Солотвин, которое находится по дороге из Житомира в Бердичев. Село известно не само по себе, хотя и существует уже более 4 веков. Но для любителей инстаграм там есть одно место, где они очень любят фотографироваться. Это остров любви.

На самом деле, это небольшой рыбацкий домик, к которому ведет романтический подвесной деревянный мостик через воду. Дом построили еще в 19 веке, вряд ли надеясь, что он станет меккой для желающих сделать хорошее фото.

Украшением Бердичева является монастырь босых кармелитов – это величественный архитектурный комплекс с оборонительными стенами, башнями и великолепным костелом в стиле барокко.

Монастырь стоит на горе над рекой Гнилопять. Монастырские здания, обнесенные валом с подъемным мостом и пушками, были хорошо укрепленной крепостью, в которой постоянно находился гарнизон для защиты монастыря от нападений татар и казаков.

По легенде, владелец Бердичева, киевский воевода Януш Тышкевич находясь в турецком плену, увидел сон, в котором монахи-кармелиты молились за его освобождение перед иконой Богородицы. Тышкевич во сне дал обет Божьей Матери, что построит в Бердичеве монастырь в ее честь. Вскоре по своему возвращению из плена Януш Тышкевич основал монастырь и впоследствии подарил ему чудотворный образ Божьей Матери, который издавна хранился в доме его предков.

В 1630 году Тышкевич отдает свой замок католическому ордену кармелитов для размещения монастыря. А в 1634 году бердичевские кармелиты закладывают подземный Мариинский костел, строят торговые склады, магазины и другие хозяйственные постройки.

В 20-х годах ХХ века в монастыре расположились большевики со Щорсом, а во время второй мировой значительная часть монастыря была разрушена. Восстанавливать его начали лишь в 1970-х.

Неподалеку от Бердичева есть село Городковка. Здесь находится один из самых красивых и единственный в Украине неоготический костел Святой Клары.

Костел сочетает в себе элементы романского стиля и готики.

Построили костел Св. Клары польские мастера во главе с архитектором Яблонским по завещанию Клары Ивановской. Именно этим шляхтичам принадлежало село с XVIII века. В советские времена костел был превращен в склад, орган и внутренние росписи были уничтожены. Но снаружи костел хорошо сохранился и сейчас снова служит верующим.

Усадьбы Терещенко

Сахарные магнаты Терещенко в конце позапрошлого века активно вели бизнес на Житомирщине и строили здесь свои имения. Так что между ними даже можно совершить маленькое путешествие за день.

В 1870 Федор Терещенко решил выращивать в Червонок сахарную свеклу и строить сахарный завод.

А потом и сам решил поселиться. И купил у вдовы Ванды Грохольский дворец, построенный в 1851.

Имение площадью 58 гектаров было огорожено стеной, и на его территории, кроме дворца, в свое время располагались дома для прислуги, озера, а еще – парк с липами, кедрами и пробковым деревом.

Одной из достопримечательностей парка является чугунная копия скульптуры «Три грации». Ее оригинал, созданный в ХVI веке скульптором Жерменом Пилоном, хранится в Лувре. Скульптуру воссоздали по заказу Терещенко, стилизовав ее под фонтан.

В самом имении был театр, а младший сын Федор здесь часто устраивал балы.

Кроме того, учась в политехническом институте, он построил в селе авиамастерские и аэродром. Известно, что Федору помогали Игорь Сикорский и Петр Нестеров. А испытателем самолетов в Терещенко была Любовь Голанчикова – одна из первых женщин-летчиков.

После революции Терещенко вынуждены были бежать за границу, дворец большевики превратили в приют, а затем в училище. Посуду из дома Терещенко еще и в 90-е можно было найти у местных жителей.

Дограбили дворец в 90-х, когда украли даже рыб из фонтана.

Сейчас 10-ю часть дворца занимает женский монастырь.

Кроме имения в Красном можно поехать в село Турчиновка, где расположен дворец Уваровой, дочери Федора Терещенко. Имение построили в 1899 году.

Здание выполнено в стиле неоренессанса с элементами готики. Мастера максимально старались показать декоративные качества красного кирпича.

Муж Уваровой убежал во Францию ​​в начале революции, а графиня еще некоторое время жила в имении. Скромно, без прислуги. В селе рассказывают легенду, что когда пришли большевики, то не узнали графиню в простой женщине, открывшей им дверь, а она, сделав вид, что пошла звать хозяйку, убежала через черный ход.

А в 1848 году в Андрушевке был построен сахарный завод. Этот завод привлек внимание Терещенко и они в 1869 году приобрели предприятие. А вместе с ним и имение полуобанкротившихся Бержинских и 18600 десятин земли. По заказу Николая Терещенко дворец Бержинських перестроили в стиле французского ренессанса. Это была одна из летних резиденций семьи.

В годы гражданской войны в постройке сначала располагался революционный комитет, а с 1920 года – штаб конной армии Буденного. Красноармейцы разграбили дворец, а при отступлении вообще хотели его взорвать. Однако местные уговорили оставить сооружение под предлогом, что откроют там школу. Там она работает до сих пор.

Усадьба Терещенко в Денишах была построена по проекту архитектора Павла Голландского в конце XIX-начале XX века.

Имение выглядело настолько богато, что ходили легенды, что под его стеклянный пол запущено озеро с рыбой. Другая легенда говорит, что на самом деле пол был вымощен золотыми монетами, и чтобы не ходить по императорском лицу, изображенному на монетах, их ставили на ребро. А еще у поместья вроде была сахарная горка с которой, как по снегу, катались на санях.

Судя по всему, легенда о горке является продолжением другой легенды, как один из Терещенко стватался к невесте. Ее отец же ответил, что свадьба будет только тогда, когда земля побелеет. Утром окружающие земли были засыпаны сахаром, а жених по нему заехал на санях за избранницей.

Однако сейчас от былого богатства в Денишах остались только внешние облупленные стены. От усадьбы осталась только башня, часть западной стены и часть фронтона с лестницей.