С момента выборов президента США прошло чуть больше месяца, столько же будет оставаться у власти республиканец Дональд Трамп. Месяцы перед голосованием запомнились беспочвенными заявлениями президента о грядущей "краже голосов", недели после — его отчаянными попытками вернуть себе победу, которой не было.

#Буквы вспоминают, каких усилий Трампу стоила отчаянная борьба за второй срок.

Выборы в демократических странах, отмечают политологи, сродни с лакмусовой бумажкой. Они показывают, насколько демократии устойчивы, насколько они способны сгибаться не ломаясь, даже если столкнутся с серьезными вызовами со стороны избранных лидеров, тянущих институты в авторитарном направлении.

Выборы 2020 года стали для американской демократии серьезной проверкой на устойчивость. Журналисты и политологи оценивают деятельность Трампа за последние месяцы как “нападение на демократию” и даже как “бескровный государственный переворот”. О том, что Трамп подрывает доверие к демократическим институтам к выборам как таковым, говорят и международные организации.

Трамп вынудил широкий круг лиц — от чиновников в штатах до судей Верховного суда — адаптироваться не только к проблемам, связанным с пандемией, а и продолжающимся нападками и давлению в публичном пространстве (совершенным как им лично, так и через других республиканцев и консервативные СМИ), подталкивая их в обход закона игнорировать волеизъявление граждан.

“Его нападки оказали дополнительное давление на должностных лиц, проводящих выборы, и работников избирательных комиссий, которые столкнулись с угрозами, попытками запугивания и явным давлением с целью игнорировать волю избирателей”, — отмечают политологи Сьюзан Хайд и Элизабет Сондерс.

Заставить избирательных чиновников решать, чьи голоса имеют значение и могут быть засчитаны, было единственным способом для Трампа лишить Джо Байдена победы, указывает обозреватель NYT Чарльз Блоу.

“Единственный способ, которым Трамп мог достичь своей цели — лишить Джо Байдена его законно заслуженной победы, — это если некоторые люди или организации — законодательные собрания штатов, судьи или Верховный суд — согласятся отбросить миллионы законно поданных голосов”, — пишет он.

В рамках усилий по “отвоеванию победы” Трамп прибегал к разжиганию теорий заговора, давлению на чиновников, а также к тому, что СМИ теперь именуют “издевательством над судебной системой”.

Теории заговора

Трамп развернул масштабную дезинформационную кампанию еще до начала выборов. В связи с пандемией коронавируса американцам было решено позволить голосовать на выборах почтой, что Трамп долгие месяцы беспочвенно называл происками демократов, направленными на “кражу” победы.

Миф о готовящихся махинациях находил широкий отклик в Сети, из-за чего социальным сетям пришлось начать бороться с распространением фейков от президента. Так он стал первым лидером государства, посты которого в Twitter получили отметки как такие, что содержат неправдивую информацию.

Более трети его постов, написанных после выборов, получили такие отметки. В Twitter Трамп, не предоставляя доказательств, заявлял и о “большой победе” в штатах, где на самом деле проиграл, и о махинациях и “мошенничестве” при подсчете голосов. Не преминул и репостить известных дезинформаторов, что вторили его мыслям.

Конспирологические идеи о “краже” выборов активно распространяли приверженцы теории заговора QAnon (в поддержку которых, к слову, Трамп даже высказывался публично).

Как известно, движение изначально образовалось в среде тех, кто верил в посты загадочного анонима Q, якобы принадлежащего к глубоко засекреченному кругу советников президента Трампа. Суть сообщений анонима изначально касалась того, что Трамп должен разоблачить масштабную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены лидеры Демократической партии и некоторые знаменитости, которые к тому же поклоняются Сатане (так называемое “глубокое государство”).

Теперь же QAnon объединяет приверженцев старых теорий заговора, сообществом создаются и продвигаются новые. Они касаются широкого круга тем, включая то, что пандемию COVID-19 выдумали, а коронавирус распространяется через вышки 5G.

О том, как кампания Трампа использовала QAnon для переизбрания президента, мы ранее подробнее рассказывали в материале.

В мае 2019 ФБР публично предупреждало, что теории заговора вроде QAnon могут “очень вероятно” мотивировать преступную и иногда насильственную деятельность. Также QAnon был назван ФБР потенциальным подстрекателем к внутреннему терроризму.

Примечательно, что именно последователи QAnon были представлены на масштабных митингах против результатов выборов. Эти протесты были сопряжены с многочисленными сценами насилия.

Давление на штаты

Трамп, по-видимому, использовал все доступные инструменты (законные и не очень), чтобы сперва попытаться изменить результаты выборов в отдельных штатах, а после, чтобы отсрочить их сертификацию.

Ожесточенная борьба велась в штатах Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Висконсин. В частности, команда действующего президента требовала пересчеты голосов. Избирательным чиновникам Джорджии пришлось вручную пересчитывать голоса трижды, и трижды они подтвердили победу Байдена. Аналогичная ситуация произошла в Висконсине. Что не удивительно, ведь журналистам не удалось подтвердить ни одного случая мошенничества в разговоре с ответственными за выборы чиновниками.

По мере того как штаты начинали удостоверять результаты своих выборов, возможностей оспорить результаты выборов оставалось все меньше. Тогда Трамп начал вызывать чиновников “на ковер”.

Например, личная беседа в Белом доме состоялась с представителями штата Мичиган. Результатов эта встреча не дала, поскольку никаких доказательств фальсификаций у чиновников не было.

“Мы еще не получили никакой информации, которая изменила бы исход выборов в Мичигане, и, как законодательные лидеры, мы будем следовать закону”, — отметили в совместном заявлении после встречи с Трампом лидер большинства в сенате Майк Ширки и спикер палаты представителей штата Мичиган Ли Чатфилд.

По информации источников CNN, на встрече Трамп “не оказывал открытого давления на законодателей”, но обвинения в адрес президента о том, что встреча была “пропагандистской” все равно посыпались.

Тем более, что после этой встречи республиканцы начали требовать отсрочки подтверждения результатов выборов в этом штате, а Трамп в соцсетях заявлял, что скоро будут предоставлены подтверждения фальсификации.

(Без)конечные суды

Трамп и другие республиканцы подали десятки исков, оспаривая выборы 2020 года. Их основные усилия были сосредоточены в Пенсильвании, которая дала избранному президенту Джо Байдену достаточно голосов выборщиков, чтобы завершить гонку. Однако в этой борьбе были и свои недочеты, ведь оспаривать иногда пытались и результаты в округах, где Трамп одержал победу.

Судебные процессы касательно результатов выборов дали эффект противоположный тому, какой задумывался. Тщетными были и попытки в апелляционных судах возобновлять эти судебные процессы.

С самого начала судебных разбирательств Трамп угрожал Верховным судом. Эксперты предполагали, что суд, вероятно, свернет попытки Трампа пойти коротким путем, и президенту придется сначала обращаться в суды на уровне штатов, а только в самом конце – в Верховный суд. Также предполагали, что Верховный суд не пойдет на то, чтобы вмешиваться в эту борьбу. Логика была простой: этого никогда не случалось раньше, не случится и теперь. Однако причины для сомнений все же были. Масла в огонь подлило и то, что в сентябре, за 1,5 месяца до выборов, в Вашингтоне на 88 году жизни умерла старейшая из членов Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. На ее место пришла представленная Трампом консерватор Эми Кони Барретт. Таким образом в Верховном суде сформировалась консервативное большинство – шесть консерваторов против трех либералов. Но и тут ничего чрезвычайного не произошло. 11 декабря Верховный суд США отклонил иск штата Техас и непризнания итогов президентских выборов в ряде штатов, заявив, что соответствующего права у штата нет. Примечательно, что этот иск, хотя его перспективы и были весьма сомнительными, нашел широкую поддержку у республиканцев в Палате представителей.

Интересным аспектом этой борьбы через суды является аспект финансовый. И пересчеты голосов, и судебные иски стоят немалых средств. Финансирование осуществятся за счет пожертвований американцев, поддерживающих Трампа. Уже предполагают, что на всем этом президент может и нажиться.

“Аппарат предвыборной кампании Трампа продолжал агрессивно собирать пожертвования под предлогом поддержки его различных юридических возражений против избрания Джозефа Р. Байдена-младшего, но на данный момент 75% пожертвований поступают в новый комитет политических действий, который Трамп сформировал в середине ноября. Остальные 25 процентов поступают в Республиканский национальный комитет. Только если донор дает более 6000 долларов, любые средства поступают на официальный счет “пересчета голосов” г-на Трампа”, — сообщила в начале этого месяца The New York Times.

Чарльз Блоу, обозреватель издания, заявил, что это — “величайший развод в истории президентства”.

Теперь, когда борьба за якобы украденную победу, кажется, подходит к логическому концу, Трамп уверяет, что просто “хочет прекратить то, как мир убивает сам себя”, просто обеспокоен тем, что у США будет “нелегитимный президент”.

То, что действия Трампа не сломили, но пошатнули веру американцев в демократию, не вызывает сомнений. Однако о том, насколько серьезны последствия — судить пока рано.