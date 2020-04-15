Вчора СБУ видало дві резонансні новини – одну про свого колегу, який підозрюється в роботі на Росію, іншу – про можливе хабарництво з боку заступника мера Києва Кличка. Останню, правда, злили через журналістів і вже добу ніяк офіційно не коментують. Між цими новинами немає зв’язку крім одного – вони створюють скандал навколо Петра Порошенка і Віталія Кличка, рейтинги яких ростуть, на відміну від президентських.

«Торпеда», яку не донесли?

У вівторок після 19 вечора низка сайтів повідомили, що співробітниками СБУ задокументовано протиправну діяльність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, який через посередника начебто вимагав неправомірну вигоду у розмірі 125 000 доларів від представника компанії-забудовника.

Інші ЗМІ повідомили, що в КМДА проведено обшик і Поворозника вже затримали. Так само як і посередника, який ніс 60 тисяч. Фото затримання і слідчих дій скинули сайтам, і замовкли. Ні СБУ, ні МВС, які проводили слідчі дії коментарів за добу не дали.

Натомість «затриманий» Поворозник вийшов о 9 ранку на роботу. У своєму пості у Facebook він написав, що хабар не брав.

«Будь-яких розмов про неправомірну вигоду не вів, в тому числі з особою, про яку згадують в публікаціях, Усі заяви, що мене заарештували, спіймали на хабарі – брехня. Підозру ніхто не оголошував», – додав він.

У коментарі Буквам Поворозник розповів, що до його кабінету представник СБУ та Нацполіції прийшли десь о 5 вечора, провели опитування, попросили документи, забрали його на допит, але так і не провели його.

Далі процитуємо текст розмови:

Можете розповісти, що відбулось учора ввечері в вашому кабінеті?

Десь в районі 5 години до мене прийшли співробітники СБУ. Вони зайшли в кабінет, я їх запросив, шукали документи, я їх надав. На тому усе закінчилось. Вони пробули в мене десь до пів на сьому, півтори години. Це було 10 людей з різних служб – поліція, СБУ, прокурор.

Ухвалу суду вони вам якусь показували?

Ні. Але зрозумійте, я не розумію в чому мене звинувачують і щось ховати у мене не було сенсу.

А після цього я так розумію, що вас забрали на допит?

Так, але мене ніхто вчора не допитав. Ми пробули там з 9 до 12 години, після чого мені вручили запрошення на допит – я його виклав у фейсбук – у п’ятницю на 14 годину. При чому я з ними домовився, щоб це було на цей час, бо вони хотіли на 9 годину, а це б мені розбило увесь день. У мене є зараз багато роботи і саме на мені замкнуто багато питань життєдіяльності міста в питаннях коронавірусу і карантину. Сьогодні о 9 годині я проводив штаб, бо готуємось до Великодня.

Вам сказали, які в них є докази щодо цієї людини, яку вони затримали?

Ні, я не знаю. Вони начебто зловили його на хабарництві чи шулерстві, точно не скажу. При чому тут я? Так склалося, що до цього він був у моєму кабінеті.

Як давно?

Вчора. Десь в районі 14 години.

Можете сказати про що була ваша розмова і що він від вас хотів?

Я би чесно кажучи, не хотів би про це розказувати. Але я вам скажу, що це за особа. Ми знайомі ще зі служби в армії, ми бачимось з ним десь раз на рік. Я його останній раз бачив рік-півтора роки тому. І коли він з початку квітня кілька разів попросився на зустріч я знайшов хвилину, щоб з ним поговорити. Ми з ним спілкувались ну від сили 5 хвилин. Я знаю його дітей, тому спитав як вони. А далі я б не хотів заглиблюватись в цю історію – хай на неї дасть відповідь слідство.

З чим ви пов’язуєте те, що відбулось?

Я шукав відповіді на це питання всю ніч, я не знаю, що я порушив. Зараз в мене є лише припущення, що те, що мене б’ють, пов’язане з професійною діяльністю. Це просто атака на місто, на мене, на мера, бо в нас щось виходить. В нас виходить з карантином. Я – чиновник, але я намагаюсь лишатись людиною, і намагаюсь запрошувати до себе людей, які мені пишуть у Facebook, в смс. Бо якщо людині треба, то вона до мене попаде. Так, в мене є для цього прийомні години, але людині нема проблеми потрапити до мене у кабінет. І тому мені боляче, що вчора рознеслась уся ця ситуація.

Я готовий на все, щоб це швидше закінчилось. На детектор брехні, на очні ставки, щоб зрозуміти, що я де порушив. І я хочу розуміти, хто переді мною вибачиться? Перед моїм батьком? Немає ж нічого офіційної на сайтах жодної зі структур, які вчора прийшли в мій кабінет. Мене навіть не допитали. Сказали прийти в якості свідка. А весь вечір ходила інформація про затримання, про мільйони мільйонів, які я отримав.

Через якийсь час мер Києва вийшов на брифінг і заявив, що нікого не покривав і не покриватиме.

«Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, – краще тут не працювати», – заявив мер, залишивши місце для маневру на будь-який випадок.

В мерії офрек заперечують версію телеграм каналів, що Поворозника не затримали через домовленості з Банковою, і кажуть, що не розуміють, що відбувається.

Як відомо, після звільнення колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана стосунки Кличка і Банкової значно покращились. В нетрях парламенту завис закон про перерозподіл повноважень у Києві, меру перестали згадувати будівництво Шулявського мосту.

Скоріше за все, у «Слуги народу» не вийде виставити проти Кличка сильного кандидата, який його може перемогти. Згідно з даними останнього опитування соцологічного центру “Рейтинг”, за Віталія Кличка (“Удар”) готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Найближчий конкурент, Сергій Притула (“Голос”), набирає вчетверо менше – 9,1%. За Олександра Ткаченка (“Слуга народу”) готові проголосувати 8,8%.

За тими ж даними, “Слугу народу” готові підтримати 22,3% киян, що визначилися з вибором і готових проголосувати. “Європейська солідарність” може отримати 18,6% голосів. УДАР мера Києва Віталія Кличка підтримує 13,5% жителів столиці.

Також п’ятивідсотковий бар’єр долають “Батьківщина” (9,4%), “Опозиційна платформа” (7,2%) і “Голос” (5,9%).

Такі дані досить приємно вразили команду Кличка, хоча там і розуміють, що цей рейтинг – лише наслідок діяльності мера, а не партії, яка лежить мертвим вантажем. Більшості це не дає, але Кличко і зараз її має досить своєрідну – йому не звикати. Втім є широке поле, з ким торгуватися. Якщо мерській партії, звісно, не підріжуть крила вимогою виставити кандидатів у 2/3 облрад.

Група Ткаченка в СН періодично піднімає питання, що їх партії треба висунути сильного кандидата, а не зливати вибори через висунення Миколи Тищенка.

Але навіть якщо партія підтримає Ткаченка, то на сьогодні він програє Кличку 47%–18%. Тому, звісно, бажано збити рейтинг конкурента.

Також у цій історії треба згадати, що зі слідчими діями в КМДА прийшло київське управління СБУ, яке очолює Олександр Білоус. Останнього вважають ставлеником групи Богдана-Вавриша. А про «тепле» ставлення цієї групи до Кличка вже давно відомо.

Теоретично можна припускати, що затриманий мав би принести заступнику мера або «торпеду» (хабар, на якому Поворозника б узяли), або здійснив невдалу спробу поставити прослуховуючий пристрій. І через ексцес виконавця все і пішло коту під хвіст. І брати з грошима довелось його, а не того, кому адресувалась «торпеда».

Тепер силовики день мовчать і думають, як би все перекинути на НАБУ.

Агент ФСБ в СБУ

Друга гучна новина вівторка від СБУ – затримання генерал-майора Валерія Шайтанова за підозрою в скоєнні терактів за завданням російських спецслужб.

Шайтанова затримали за планування вбивства відомого добровольця, учасника бойових дій на Донбасі чеченського походження Адама Осмаєва, чоловіка покійної Аміни Акуєвої. Обоє воювали в батальйоні імені Дудаєва в АТО.

СБУ задокументувало розмови Шайтанова з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим, де вони домовлялись про убивство Осмаєва. Також Шайтанова кілька разів зафіксували за зустрічами з росіянами за кордоном.

“СБУ зібрала достатньо доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи”, – сказано в повідомленні спецслужби.

Голова спецслужби Іван Баканов нагадав, що Шайтанов, який отримав генеральське звання вже після Революції Гідності, повинен був захищати Україну, однак замість цього працював проти держави.

Насправді, ще з часів Революції гідності до Шайтанова було багато питань, адже саме він керував спецоперацією на Майдані, внаслідок якої згорів Будинок профспілок.

У 2015 журналіст Юрій Бутусов писав про те, що Шайтанов після того, як його відправили в АТО постійно контактував з фсбшниками, про що ті навіть згадували в інтерв’ю.

Наприклад, Шайтанов, будучи у 2014 заступником командира “Альфи” Володимира Човганюка контактував з одним із тодішніх ватажків бойовиків Олександром Ходаковським. І останній казав в інтерв’ю, що переконав Шайтанова не штурмувати Слов’янськ.

Бутусов також згадав, що Шайтанов керував операцією по затриманню Геннадія Корбана і отримав орден від Петра Порошенка.

От власне тільки історія з орденом і отримала фітбек у соцмережах та деяких статтях.

Втім, чи позначиться це на рейтингу Порошенка і «ЄС» (останній з часу виборів виріс удвічі), сказати важко.

Джерела Букв мають дві версії подій. Перша, що Шайтанов – таки рідкісний відповідник свого прізвища і що ті, хто його затримали здійснили справді подвиг. Друга, що з його затриманням відбудеться певна зміна впливів в потоках контрабанди з зони ООС.