В воскресенье в Броварах, которые находятся в 15 минутах езды от Киева, состоялись повторные выборы местной власти. На них победил старый глава города Игорь Сапожко. При этом состав горсовета по сравнению с тем, который выбрали в октябре, очень изменился. Все это произошло благодаря давно забытым каруселям, которые позволили норма закона об смене места регистрации.

Как уже писали Буквы, выборы в Броварах были признаны недействительными после того, как наблюдатели заметили, что на корешке бюллетеня и самому бюллетене проставлены одинаковые цифры, чтобы проследить, кто как голосовал.

«Нам позвонили и попросили обратить внимание на эти цифры. И действительно они стояли и на бюллетене, и на корешке », – рассказал Андрей Саук, кандидат в мэры Броваров от Голоса.

Поскольку нарушение было дико откровенным, то суд встал на сторону партии и назначил перевыборы на 17 января.

Вот только, кажется эти перевыборы, никому не были нужны. Все ключевые партии получили в принципе хорошие результаты, а в мэры никто особо не рвался.

По результатам выборов 25 октября действующий мэр Броваров Игорь Сапожко получил 44,07% голосов избирателей, второе место занял выдвиженец партии “Слуга народа” Дмитрий Ратников – 13,37%. Именно они должны были соревноваться во втором туре.

Но с октября ситуация несколько изменилась. 1 декабря от осложнений коронавирусной болезни умер кандидат от “Евросолидарности” Валерий Иваненко. Вместо него в мэры на этот раз баллотировался сын Олег, который является гораздо более известный в Броварах, поскольку в 2019 шел в народные депутаты. Да и до того вел активную компанию по поднятию собственной узнаваемости.

Поэтому в принципе еще неизвестно, как бы сложилась судьба выборов, если бы во второй тур вышли Сапожко и Иваненко. И вот в конце года мэра Сапожко ограбили и якобы избили. Почему якобы, потому что сначала полиция о телесных повреждениях Буквам не сообщила. А дальше уже и депутаты совета стали перешептываться об инсценировке. Тогда Сапожко выложил фото с окровавленим лицом, но впоследствии его удалил.

Его оппоненты расценили историю как попытку повысить популярность мэра.

Но уже в начале нового года стало понятно, что на повышение популярности будет брошена тяжелая киевская артиллерия. Город был просто перенасыщен рекламой, что Сапожко поддерживает мэр Киева Виталий Кличко (что неудивительно, учитывая бизнес-интересы в застройке пригорода Киева некоторых его соратников).

Тогда как его конкурент Ратников, которого уже раз обвиняли в том, что он слил компании Сапожко, на редких билборах только поздравлял горожан с Новым годом.

А за неделю до выборов кандидат от Голоса Андрей Саук предупредил, что судьба города попытаются решить за счет подвоза избирателей из других городов, воспользовавшись нормой о временном изменении места регистрации.

Как отметили в Голосе, с начала ноября количество избирателей в Броварах выросло почти на 2000. Это более 5% от числа избирателей, проголосовавших 25 октября. Следовательно, только «туристы» позволяли одной из партий преодолеть проходной барьер в горсовет.

К счастью для некоторых кандидатов, ОПОРА не отслеживала эти местные выборы. Представителям Нацполиции удалось задержать только 5-х карусельщиков из Киева. А сеточников никто целенаправлено не отслеживал.

В то же время по состоянию на 20-ть часов 17 января в полицию Киевщины поступило 82 сообщения о нарушениях на выборах в городе. И на те же 20 часов явка на выборах составила 43%, что на 10% выше осенью и где-то на 10 000 избирателей. И это в морозы -20, а не в теплый октябрь.

По предварительным данным, Игорь Сапожко набрал 53, 98% (21 788 голосов). На выборах 25 октября он получил поддержку 44,07% (13 798 голосов избирателей).

Кроме изменения явки, изменение количества голосующих кардинально перекроило состав горсовета.

Если по итогам октябрьских выборов партия Сапожко ( франшиза партии «Единство») 25 октября имела 21, 54%, то 17 января она уже набрала 31,63% (11 792 голосов). Правда, из-за увеличения количества партий, преодолевших 5% барьер, у партии вышло лишь 12 мандатов вместо 11.

В то же время «Европейская солидарность» на этот раз получила лишь 9,73% (3628 голосов), тогда как на выборах 25 октября имела 15, 29%. И вместо 7 мандатов получит только 5.

Третье место получила партия «За будущее» (ее представляли руководители 2-х крупных местных заводов) – у нее единственной результат в процентах почти не изменился. И в итоге те же 4 мандата.

А вот следующее место заняла партия «Родной дом». Это, как известно, партия мэра Чернигова Атрошенко и никакой роли в Броварах до января она не играла и известна не была. Ее руководительница шла в прошлый раз по списку «Победы Пальчевский», но проиграла. А тут вдруг с нуля и 9%. В списке аж 2 людей, представляющих Бровары. Викторию Коваленко связывают в городе с бывшим известным застройщиком Трощенко (именно он когда-то и сделал Сапожко и.о. главы города). В Украине Трощенко уже не живет, а вот бизнес в городе остался. Остальные списочники, как заметил экс-нардеп Павел Ризаненко, они представляют предприятия «Киевмлын», принадлежащее братьям Супруненко из команды Черновецкого. Поэтому, похоже, еще один киевский строительный бизнес зашел в Бровары.

Кроме того, в горсовет избрались партии «Слуга народа» – 7, 91% (4 мандата) «Батькивщина» – 6, 87% (3 мандата), Голос – 6, 16% (3 мандата) и УДАР – 5, 36% (3 мандата).

Результаты некоторых партий из этого списка были обеспечены скупкой голосов через сетку (на этот раз в городе некоторые партии щедро нанимали наблюдателей, так что на некоторые участки приходилось по 25 человек от партии, для прикрывая получения денег за правильное голосование).

Но если сетка – это проблема, которая тянется с 2012-2015 года, то с каруселями, наоборот, казалось в 2012 и было покончено.

Однако норма о временном изменении места регистрации, которая имела благую цель, позволить переселенцам голосовать в новых общинах, здесь вылезла боком.

«Это извечная проблема, как дать проголосовать жителям общины, там не зарегистрированы и что такое вообще принадлежность к общине. Путем долгих споров наработали, что человек может изменить временно место голосования, но поставили несколько предохранителей: она может сделать это только за три дня до начала избирательной кампании, а второе – на следующий год он уже не сможет изменить место голосования», – рассказывает Буквам экс-нардеп Александр Черненко.

«Но очевидно, что этот предохранитель легко обойти и наоборот им воспользоваться тем, кто готовится к выборам, с тем, чтобы в день голосования нужное количество людей привезти», – добавляет собеседник, который занимается выборами более 20 лет.

По словам Черненко, нельзя сказать, что на местных выборах эта технология была массовой, но ею пользовались в небольших городках, в основном вокруг Киева, где есть за что бороться, где можно легко подвезти нужное количество людей из столицы, и где для изменения результата достаточно небольшого количества людей.

Он отмечает, что хотя полиция и пыталась с этим бороться, порой это выглядело выборочно.

Несмотря на скандальный результат в Броварах в монобольшинстве не собираются вносить правки в закон, поскольку нарушение не имеет массового характера. «В рамках страны таких массовых проблем не было, поэтому смысла полностью забирать норму нет”, – сказал Буквам глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Сейчас лоббисты правки говорят, что бороться надо именно силами правоохранителей и тогда все будет хорошо.

Впрочем, на примере Броваров это показывает, что правка создает щель, которой достаточно, чтобы изменить судьбу города и удовлетворить интересы застройщиков, которые к тому же легко скупают проходные места в разных партиях.

Как отметил бывший нардеп от Броваров Павел Ризаненко, у очень многих партий в списках на 2 месте каким-то чудом оказались люди связанные с застройщиком Броваров Виктором Полищуком.