Основная причина популярности Clubhouse - это иллюзия прямого разговора. Ты можешь общаться как со своим другом, так и со знаменитостью. Но в чем тогда уникальный шарм?

Диснейленд, телешоу, модные тенденции и даже сны – это то, что окружает нас каждый день и подпадает под философское определение симулякра. Фактически, мы живем в симулякре, если верить фильмам “Матрица”, “Шоу Трумэна”, “Вечное сияние чистого разума” или просто проанализировать современную жизнь с разных аспектов. Мы уже давно заменили реальные встречи экранными, живую музыку – записями, а путешествия – виртуальными AR- и VR-технологиями.

Еще одна

Весной 2020 выпускники Стэнфордского университета, бывшие работники Google из Кремниевой долины Пол Дэвисон и Роэн Сет, создали новую социальную сеть – Clubhouse.

Основная причина популярности Clubhouse – это иллюзия прямого разговора. Ты можешь общаться как со своим другом, так и со знаменитостью. Но в чем тогда уникальный шарм? К этому все программы или фильмы никогда не создавали близости с селебрити, ведь хотя они как и на экране, и даже обращаются к тебе, порой глядя прямо в глаза, ты понимаешь, что это не так, потому что в действительности они смотрят в физическую камеру, а не в тебя. Даже подкасты или стрим не давали нужного впечатления близости и непосредственности. Ты все равно неприлично далеко от кумиров и достучаться до них почти невозможно. Да и записи в основном смонтированы, а не живые.

Журнал Vogue называет Clubhouse “сочетанием подкаста, панельной дискуссии, возможности нетворкинга и различных видов комнат для разговоров – закрытые и открытые, где разговоры становятся еще более приближенными к реальным”.

В Clubhouse есть возможность пообщаться с кем-либо в непринужденной обстановке. В приложении нет функции обмена фотографиями и текстовыми сообщениями – только аудио. То есть, все, что кто-либо может предложить, – это интересный разговор. Выносить информацию из чатов нельзя: запись экрана идет без звука, а все разговоры автоматически удаляются после завершения, то есть так они напоминают реальные. Здесь фактически не важна ни внешность человека, ни его бэкграунд – ты присоединяшься, нажимаешь поднятую руку, и тебя вызывают на так называемую “сцену” (или ты сразу оказываешься на ней). Там ты можешь высказаться или выйти из нее одним кликом. Это создает большую возможность заявить о себе для тех, кто стесняется, или для тех, кто имеет что сказать, но не имеет возможности этого сделать.

В статье “Почему аудио истории настолько завораживающие?” директор центра нейроэкономических исследований университета Клермонта Пол Зак описал влияние аудио сторителлингау на наш мозг как “нейробалет”. Он заставляет мозг выделять окситоцин через эмпатию к говорящему и ощущение пребывания внутри истории. Слушателя втягивают в коммуникацию в мир, где образ является реальностью. Это разрушает традиционные границы между образом и его реальным референтом, между эпохами, персонажами, стилями жизни и т. В этом и секрет популярности соцсети.

Максим Савин, cтратег маркетингового агентства Yarche, делится своими размышлениями: “Я точно не считаю Сlubhouse феноменом 2021. Ту же потребность, которую закрывает Сlubhouse, закрывают другие сервисы, которые уже существуют не первый год. Хороший маркетинг бывших работников гугла, большая потребность среди контент-мейкеров и глобальный тренд – люди перестают читать. Вот рациональная причина роста сервиса. Не анализировал пользователей, но точно скажу, что креативная индустрия уже активно использует его. Будет ли дальше расти Сlubhouse? По моему мнению – да, потому что рост был не вирусным, а закономерным. “

Все ли так эгалитарно на самом деле?

Сlubhouse как платформа не лишена элитарности, ведь, во-первых, присоединиться к ней можно только по инвайт зарегистрированных пользователей. Во-вторых, пока приложение доступно только для пользователей Apple Iphone. В-третьих, по собственному опыту могу сказать, что, когда создается разговор с известными людьми, и на него прибегают 5000 слушателей, и вероятности получить слово становится в разы меньше. Возможно, сейчас такие большие разговоры – редкость, но с ростом аудитории будет расти и заинтересованность в разговорах. Появление еще одной социальной сети в период затянувшегося локдауна и частично закрытых границ кажется спасительной соломинкой. Но правда ли Clubhouse объединяет или делает наше одиночество еще глубже, когда не нужно включать даже камеру, не то что покидать собственную квартиру?

Все же пока Clubhouse остается пространством свободы, ведь он совсем новый и еще не всеми изучен. В Китае, например, еще не успели запретить соцсеть, как Инстаграм, хотя 6 февраля в китайском сегменте Clubhouse была создана комната под названием “Есть ли в Синьцзяне концентрационные лагеря?” В дискуссии мусульмане-уйгуры рассказывали свои истории китайцам, некоторые из которых до сих пор сомневались в их существовании.

Лайфстайл комьюнити

Так как Диснейленд – замечательная модель смеси симулякров разных эпох и реальностей (пираты, принцессы, Дикий запад, мир будущего), так и Clubhouse – это воображаемый мир, полный успешных айтишников из Силиконовой долины, маркетологов и сторонников медитации. Сейчас соцсеть очень напоминает блоги о “успешном успехе” и лайфстайл разговоры об обыденных вещах. Именно за таким опытом часто и приходят люди: им интересно иметь возможность оказаться на разных континентах за несколько секунд, пообщаться с известными и неизвестными людьми только через один клик и прикоснуться к далекому. Конечно, Clubhouse имеет большую перспективу стать достаточно информативной платформой с согласованными модерируемыми встречами, а пока к ней только присматриваются и изучают ее. Возможно, отвержение визуалов и сосредоточение на разговорах является одним из шагов к отказу от инстаграмного лжеуспеха. Возможно, люди наконец хотят просто по-человечески поговорить.

Анна Пруцакова, юрист и пользовательница Clubhouse, говорит: “Мне кажется, есть несколько основных причин, которые помогли ему выстрелить. Во-первых, Clubhouse очень хорошо сыграл на реалиях общения во время пандемии: все соскучились по новым людьми и атмосферой пребывания в «тусовке», но в то же время все отвыкли видеть этих новых людей и делать какие-то усилия для того, чтобы выстроить новые отношения. А Clubhouse будто соединил Зум, Тиндер и голосовые из телеграмма.

Во-вторых, это, конечно сам алгоритм «подтягивания» подписчиков в комнаты. В реальной жизни мы обычно живем в определенных информационных пузырьках, общаемся с “кофмортными” и интересными нам людьми, читаем или спорим только об интересных нам темы. Эту действительность довольно легко перенести в клубхаус, ибо вместе с твоими друзьями из реальности переносятся и касающиеся ваших интересов комнаты.

В-третьих, тебе не надо создавать себе «профиль», чтобы люди смотрели на твою страницу и видели твою жизнь. Пару строк биографии, фотография – и ты готов / а. Не важно, что о тебе могут подумать люди, которые зашли на нее впервые.

Все это, в сочетании с определенной закрытостью, создало хороший феномен. “

В книге французского философа Бодрийяра “Симулякры и симуляции” четко изложен короткий манифест Clubhouse. Тогда Бодрийяр написал это, еще не подозревая об этой соцсеть, но фразы, вырванные из контекста, очень метко описывают сегодняшнюю истерию вокруг платформы: “Вы паркуетесь снаружи, стоите в очередях внутри, и вас полностью покидают, как только вы вышли. Единственная фантасмагория в этом воображаемом мире – это фантасмагория нежности “.