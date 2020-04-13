Прошлую неделю украинцы провели под дамокловым мечом штрафов за нарушение правил карантина, введенного ранее Кабинетом Министров. И хотя наказание за их нарушение было принято еще в марте, именно недавняя редакция «карантинной реальности» сделала эту угрозу актуальной для каждого украинца.

30 марта депутаты приняли Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым был дополнен Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В частности, законодатели предложили статью 443 «Нарушение правил карантина людей». Ею установлены размеры штрафов за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями – в размере от 17 до 34 тысяч гривен (от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).

Эта статья уже успела наделать шума в обществе и медиа – заоблачные, как для среднего размера зарплат украинцев штрафы были объединены с драконовскими, и не всегда обоснованными правилами карантина, которые были установлены Кабинетом Министров в постановлении № 211 от 11.03.2020 и расширены в постановлении № 255 от 02.04.2020, которыми фактически и был введен карантин на всей территории государства.

Однако, пока украинцы обсуждали новые правила жизни, полиция не дремала и активно применяла новую статью на практике. Так, уже в понедельник, 06.04.2020, в Единый реестр судебных решений было внесено несколько сотен постановлений судов о привлечении лиц к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 443 КУоАП, и в течение недели это число продолжало расти.

Пока суды не спешат штрафовать украинцев за нарушение правил карантина, мотивируя свое решение большим спектром аргументов, от банальных нарушений при оформлении протокола об административном правонарушении и отсутствии состава административного правонарушения, до ссылки на нормы Конституции Украины и практику Европейского Суда по правам человека.

Так, например, Подольским районным судом города Киева возвращен на доработку протокол о совершении административного правонарушения в связи с допущенными при его составлении нарушениями и отсутствием доказательств, подтверждающих обстоятельства правонарушения по которому был составлен протокол.

Отмечу, что данный протокол был составлен в отношении лица, предоставлявшего услуги по уходу за телом в одном из салонов красоты Киева. Аналогичные решения были приняты и по продавцу продуктового магазина и магазина мобильных телефонов, а также менеджеру одного из предприятий металлургической промышленности на малой родине президента, Октябрьским районным судом города Кривой Рог (в данном случае, материалы были возвращены судом повторно).

Не менее часто суды вообще закрывали производства по делам об административных правонарушениях, мотивируя свое решение отсутствием состава правонарушения или малозначительностью деяния.

Например, Заречный районный суд города Сумы закрыл производство по делу в отношении гражданина, который осуществлял торговлю средствами личной гигиены, предпринимателя, осуществлявшей продажу горячих напитков в пекарне , Святошинский районный суд Киева закрыл производство по делу продавца бижутерии, сославшись на нормы статьи 62 Конституции Украины, согласно которой обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях, а все сомнения относительно доказанности вины человека истолковываются в его пользу.

Аналогичные постановления были вынесены по продавцу одежды, поскольку в суде женщина заявила, что зашла в помещение только закрыть витрину, и работника станции шиномонтажа , потому что его деятельность вообще не подпадала под ограничения постановления Кабмина.

Также на нормы статьи 62 Конституции Украины сослался Чугуевский городской суд Харьковской области, закрывая производство по делу об административном правонарушении по продавцу непродовольственных товаров.

Кроме того, судом учтены правовые выводы, изложенные в деле «Романаускас против Литвы», в которой ЕСПЧ отметил, что национальный суд должен убедиться, что производство в целом, в частности способ получения доказательств, было справедливым. Во всех указанных случаях суды сделали вывод о том, что работниками полиции, которыми составлены протоколы об административном правонарушении – не представлено надлежащих и допустимых доказательств подтверждающих факт нарушения закона лицами, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении.

Марганецкий райсуд Днепропетровской области со ссылкой на правовые позиции ЕСПЧ по делам «Кутич против Хорватии», «Меньшакова против Украины», «Карелин против России» и «Малофеева против России», а также нормы статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод применил доктрину «разумного сомнения» и принципы справедливого рассмотрения и презумпции невиновности, и закрыл производства в делах о привлечении к ответственности продавцов книжного магазина и магазина розничной торговли.

Отдельно хотелось бы отметить постановление Кельменецкого районного суда Черновицкой области, которым также было закрыто производство в отношении гражданина, который находился на остановке общественного транспорта без защитной маски.

Суд в данном случае подчеркнул, что финансирование профилактических и противоэпидемических мер осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины и местных бюджетов, в то же время, граждане не обязаны за собственные средства покупать или производить защитные средства, как того требует Кабинет Министров.

Кроме того, судом указано, что в настоящее время в Украине не определены соответствующие медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты, о случаях и необходимости ношения средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно.

Впрочем, не всегда представители Нацполиции проигрывали в суде.

В некоторых случаях судами все же принимались решения применить к правонарушителям меры административного воздействия, однако – минимальные, в форме устного замечания.

Так, Арбитражный суд Донецкой области освободил от ответственности ограничившись устным замечанием предпринимателю, которая осуществляла продажу непродовольственных товаров в киоске на территории рынка. Суд мотивировал свое решение сложными жизненными обстоятельствами нарушительницы и отсутствием вредных последствий для общества в ее деятельности.

Святошинский райсуд города Киева аналогичным образом ограничился устным замечанием относительно продавца одежды. Черниговский райсуд Запорожской области принял решение ограничиться устным замечанием в отношении гражданина, который находился возле магазина без документов, удостоверяющих личность.

Также суды применяли штрафы.

Заречный районный суд города Сумы оштрафовал на 17 000 гривен гражданина, с явными признаками опьянения, который находился возле продуктового супермаркета без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски или респиратора). Суд расценил видеозапись с нагрудной камеры полицейских, согласно которой нарушитель в нецензурной форме проигнорировал замечание о запрете пребывания в общественных местах без средств защиты органов дыхания, как надлежащее доказательство правонарушения и основание для наложения штрафа. Аналогично Амур-Нижнеднепровский районный суд г.. Днепропетровская (название суда как юридического лица, а не официальное название города) был наложен штраф на водителя маршрутного транспортного средства, перевозившего 21 пассажира.

Аналогичное решение по аналогичному делу принял и Винницкий городской суд Винницкой области. А вот Терновский районный суд города Кривого Рога по аналогичному делу (перевозка в общественном транспорте большего чем предусмотрено количества пассажиров) пришел к выводу о малозначительности правонарушения и закрыл производство.

Как видим, в подавляющем большинстве случаев суды не привлекали к административной ответственности лиц, в отношении которых поступали материалы об административных правонарушениях, закрывая производство по делу, или возвращали полиции материалы на доработку. К основным аргументам таких отказов можно отнести:

– недоказанность факта и события правонарушения полицией;

– отсутствие в действиях лица состава административного правонарушения;

– неуказание в протоколе об административном правонарушении конкретного нормативно-правового акта, которым устанавливаются правила, которые лицонарушило;

– малозначительности правонарушения по которому был составлен протокол;

Отказывая в привлечении к административной ответственности и закрывая производства, суды отмечают, что никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении правонарушения и должен быть оправданным, если виновность лица не будет доказана вне разумного сомнения. Стандарт доказательства вины «вне разумного сомнения» означает, что при доказательстве виновности лица не должно оставаться ни одного «разумного сомнения» в этом, если наличие такого «разумного сомнения» в виновности лица является основанием для его оправдания.

Отдельно стоит отметить низкий уровень подготовки полиции, выраженный в многочисленных нарушениях, допущенных при составлении протоколов об административном правонарушении.

Наиболее распространенные ошибки при составлении протоколов – отсутствие указания на конкретный нормативно-правовой акт и его нормы, которые нарушило лицо, в отношении которого составляется протокол; отсутствие доказательств, подтверждающих фактическое наличие события правонарушения; отсутствие доказательств, подтверждающих факт правонарушения.

Таким образом, получив расширенные полномочия и инструмент принуждения выполнения правил карантина, полиция оказалась не готова к их надлежащему применению, что выразилось в подавляющем большинстве отказов судов привлекать к ответственности лиц, в отношении которых составляли протоколы.