Как политики, онлайн-магазины и рестораны выполняют нормы закона о употреблении украинского языка. Неожиданности и скандалы, в материале #Букв

16 января вступили в силу новые нормы закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, в частности ст. 30, которая гласит, что языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Отныне все предприятия и организации должны общаться с потребителями и предоставлять всю информацию на украинском языке – это магазины, в том числе онлайн-площадки, заведения питания и другие субъекты. Коммуникация может происходить и на другом языке, если она приемлема для обеих сторон, однако по умолчанию сайты, страницы в соцсетях, каталоги, меню должны использовать украинский.

Кроме того, закон обязывает должностных лиц знать государственный язык и говорить на нем при исполнении служебных обязанностей – об этом говорит ст.12. К тому же, чиновники перед вступлением в должность должны сдавать экзамены по языку.

В то же время на личное общение и религиозные обряды действие закона не распространяется. А за публичное унижение или искажение государственного языка могут привлечь к ответственности.

Если права потребителей на получение услуг на украинском нарушаются можно отправить жалобу на имя Уполномоченного по защите государственного языка.

Буквы наблюдали, как публичная сфера украинизируется или игнорирует эту необходимость.

Политики и чиновники: стараются, но не все

Не секрет, что многие государственные служащие до сих пор отказываются говорить на украинском при исполнении служебных обязанностей и используют русский, такое неоднократно случалось, например, в Верховной Раде.

Буквально в канун 16 января депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Руслан Москаленко во время заседания комиссии отказался переходить на украинский, назвав просьбу об этом «политическим вопросом».

Немного ранее лидер фракции «Партии Шария» в городском совете Краматорска также отказался выступать на украинском. Такое случилось по меньшей мере дважды – в ноябре и декабре. Он назвал русский язык «материнским», а затем добавил, что уважает украинский.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов записал поздравление с Новым 2021 годом. Оно двуязычное: закадровая начитка происходит на украинском, а выступление Труханова – на русском.

Сайт Одесского городского совета ведется на украинском и имеет русскую и английскую версии. Однако Facebook-страница, на которую ведет ссылка с сайта, называется «Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета» и заполнена русскоязычными публикациями.

Однако не обошлось без сдвигов. 18 января Труханов чуть ли не впервые провел совещание на украинском языке. И ему, и городским чиновникам было сложно, но они старались. Кроме того, мэрия планирует ввести для работников уроки украинского языка.

Регулярно говорил по-русски на заседаниях и совещаниях и бывший мэр Харькова Геннадий Кернес, ныне покойный. Официальный сайт горсовета состоянию на январь ведется на украинском и имеет русскоязычную версию. Facebook-страница в феврале 2020 называлась «Харьковский городской совет» и велась на русском. Потом ее переименовали, хотя и не совсем удачно: «Харківска міська рада» (вместо «Харківська»), описание страницы на русском, публикации на украинском и русском. Однако последний пост на странице датируется 25 июня 2020.

Кафе и рестораны: лучше заранее

Для Киева, не говоря уже о городах юга и востока, привычна ситуация, когда к посетителям и клиентам персонал с порога обращается на русском. Кто-то переходит на украинский, когда слышит в ответ «Вітаю», а кого-то и так устраивает. Языковые нормы, которые начали действовать 16 января, устанавливают, что персонал должен сначала обратиться на украинском, а уже потом стороны выясняют, какой язык им комфортный.

То же касается и сайтов и страниц в соцсетях. Мы просмотрели Instagram и Facebook некоторых заведений, чтобы выяснить, кто из них придерживается закона. Ориентировались прежде всего на русскоязычные названия, но не только.

Скажем, популярная в Киеве сеть заведений «Хлебный». Именно под таким названием эти заведения начинали работу, сейчас на вывесках название сократили до лаконичного ХЛБНЙ. Хотя страница в Instagram до сих пор называется «Хлебный», ее описание по состоянию на 20 января – на русском, как и все публикации. Меню опубликовано на странице – украиноязычное.

Еще одно киевское и не только заведение – «Цветочная мафия». Instagram-страница имеет аналогичное название, до лета 2020 коммуникация происходила на русском, пока заведение не написало 4 июля, что переходит на украинский.

В конце 2018 года в Киеве и Харькове открылись рестораны «Итальянская редакция». Общались в соцсетях они только на русском, но в начале июля 2019 страницы обоих заведений стали украиноязычными.

То же случилось с другим заведением того же владельца – «Жизнь замечательных людей», расположенном в центре Киева.

Хотя сайт этой семьи ресторанов, которая включает киевские и харьковские учреждения «Любимый дядя», «Городское кафе 1654», Moskvich Bar и другие, имеет только русскоязычную и англоязычную версии.

Киевский ресторан «Публицист» открылся 2019 года, в новостях появился именно с таким названием, хотя вывеску имеет украиноязычную. Общается в соцсетях на русском, даже после 16 января.

Кафе азиатской кухни «Китайский привет», «Тайский привет» и «Вьетнамский привет» в Киеве имели названия и коммуникацию только на русском, в январе 2021 начали писать двуязычные посты: на украинском и русском, названия тоже украинизировали.

Как видим, есть тенденция к переходу заведений на украинский. Возможно, со временем ситуация будет улучшаться. Однако вляпаться в скандал успела небольшая киевская кофейня под названием Uncle Alex. 16 января Instagram кафе опубликовал насмешливый комментарий по переходу на украинский язык, назвав ситуацию «разговорным цирком».

Это вызвало недовольство в интернете, однако впоследствии появилось видео, на котором владелец кафе просит прощения и говорит, что погорячился.

Аналогично отличился одесский центр «Артель «У Машковичей»». 16 января Facebook-страница заведения опубликовала пост, в котором украинские слова написаны русскими буквами, очевидно, это должна была быть ирония над выполнением языкового закона.

После волны возмущения владельцы заявили о закрытии учреждения «из-за многочисленных угроз» и сказали, что ждут публичных извинений.

Магазины: возможно, если очень захотеть

Долгое время сайты онлайн-магазинов в Украине по умолчанию загружались на русском. Если повезет, то можно было найти кнопку, которая переключает сайт на украинском, однако далеко не каждый из них вообще имел украиноязычную версию.

Скажем, еще в 2018 году сайты таких крупных торговых площадок, как Rozetka, Makeup и Parfums при поиске в гугле открывались на русском.

Сейчас эту проблему решили: сайты сразу открываются на украинском, хоть и с нюансом: после домена .ua появляется расширение /ua или /uk, указывающее на украинском. Если этот «хвостик» убрать, сайт станет русскоязычным несмотря на украинский домен.

Некоторые крупные площадки длительное время вообще не имели украиноязычной версии. Известный активист-украинизатор Святослав Литинский судился с такими сайтами и достигал успеха. Так, в 2018 году господин Литинский выиграл суд против интернет-магазина «Модная каста», к которому пытался достучаться в течение шести лет, отправив сотни обращений. Суд обязал магазин перевести сайт на украинский, сейчас украиноязычная версия открывается по умолчанию.

Аналогично игнорировало многочисленные обращения активиста украинское представительство косметического бренда Yves Rocher. Но в 2019 году компания проиграла суд и сегодня украиноязычная версия сайта открывается без усилий и даже стоит на рекламе в Google.

Среди десятков известных интернет-магазинов при переходе с поисковика на русском открылись сайты Lamoda (одежда), Brocard (косметика), Bomond (косметика), Moyo (техника и электроника), Must Have (одежда), letu.ua (косметика), первые пять теперь имеют украиноязычные версии, последний исключительно русскоязычный. Сервис бронирования жилья Booking.com по первой ссылке, которая рекламируется в Google, открывается на русском, вторая в списке – уже украинская.

Напомним, что теперь украинцы могут пожаловаться на несоблюдение языкового законодательства. Для начала стоит обратиться к менеджменту заведения, нарушившего права гражданина, зафиксировать нарушения в книге жалоб. Кроме того, жалобу можно направить на имя языкового омбудсмена: по почте на 01001, г.. Киев, переулок Музейный, 12, по электронной почте [email protected] или заполнить электронную форму на сайте Уполномоченного.