Выборы президента Польши определят направление развития страны на долгие годы. За два дня до голосования во втором туре выборов разница рейтингов двух конкурентов - Анджея Дуды и Рафала Тжасковского - меньше статистической погрешности. Наблюдатели ожидают рекордную явку и минимальный отрыв победителя от побежденного.

Важнейшие выборы за последние 25 лет

В воскресенье, 12 июля, граждане Польши во втором туре президентских выборов выбирать между выдвиженцем нынешней партии власти, действующим президентом Анджеем Дудой, и главным кандидатом оппозиции, действующим мэром Варшавы Рафалом Тжасковским. Оба конкурента – сверстники. Им обоим по 48 лет. Дуда, до того, как стал президентом, был членом Сейма и Европарламента от партии Право и Справедливость. Мэр Варшавы Рафал Тжасковський ранее был министром в правительствах Гражданской платформы.

Оба кандидата имеют докторские степени. Дуда – от Ягеллонского университета по праву, Тжасковський – от Варшавского, по общественным наукам. Но сейчас они представляют противоположные направления будущего развития Польши. Дуда предлагает избирателям “традиционные ценности” и национальную гордость, Тжасковский – либерализм и большую европейскую открытость. Кандидатуру Тжасковского на совместной пресс-конференции открыто поддержали бывшие президенты Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский. А часть комментаторов заявляет, что его победа на выборах будет гарантией против Полэкзита (возможного выхода Польши из ЕС).

Хотя президент Польши по Конституции имеет гораздо меньше полномочий, чем его украинский коллега, президентские выборы 2020 являются критическими для ближайшего будущего страны. Впервые после 2015 года, нынешняя оппозиция имеет шансы разрушить монолит власти, партия Право и Справедливость (ПиС) получила, выиграв сначала президентские, а затем и парламентские выборы. Тогда на фоне усталости от восьмилетнего правления партии Гражданская Платформа и нескольких связанных с ней репутационных скандалов, за довольно низкой для Польши явки, ПиС сначала получил своего президента – Анджея Дуду, а через несколько месяцев и абсолютное большинство в парламенте. С тех пор эта партия взялась за пересмотр результатов польской посткоммунистической трансформации.

С 2015 партия власти ПиС успела ввести, или попробовать ввести ряд противоречивых изменений. Среди них – “национализация” сферы финансов (выкуп у иностранным владельцев их долей бывших государственных банков), коренные изменения в системе судоустройства, которые приподняли ее независимость от исполнительной ветви власти (среди недавних изменений – закон, который запрещал судьям обращаться в органы ЕС за разъяснениями, соответствует ли нормам права ЕС конкретная правовая новелла в Польше ), усиление контактов власти с католической церковью (что вылилось в попытки полностью запретить в Польше аборты, хотя уже сейчас абортационное законодательство в стране самое жесткое во всей Европе) и четкое усиление националистической риторики (включая изменения в школьные программы по истории, декларации о событиях на Волыни в 1943 году и изменения в закон о Институте Национальной Памяти, фактически объявление Украинской Повстанческой Армии преступниками). Нарастание в Польше риторики в стиле “вставания с колен” (эту фразу использовал публично лидер ПиС Ярослав Качиньский) могли почувствовать, как украинцы, живущие в Польше – увеличилось количество инцидентов на этнической почве, так и в Украине – выросло количество взаимных польско-украинских комментариев о злоупотреблениях исторической памятью.

Польша – парламентская республика, и для осуществления этих изменений партия власти требовалось, прежде всего, стабильное большинство в парламенте. Но “свой” президент также имел значение. Среди весомых конституционных полномочий президента Польши – введение в действие новых законодательных актов (или их обжалования в Конституционном суде или возвращение в парламент с замечаниями). С 2015 года, ПиС не имела никаких проблем с воплощением в жизнь самых смелых своих планов – включая радикальными изменениями в системе судоустройства, по которым органы ЕС уже заявили об их несоответствии правовым нормам Евросоюза.

Президента Анджея Дуду за это сторонники оппозиции называют “авторучкой презес” (лидера партии ПиС Ярослава Качиньского), он не колеблясь ставит подписи под всеми документами, которые получает от парламентского большинства. Президентские замечания к законопроекту нижняя палата парламента – Сейм – может преодолеть 3/5 голосов от присутствующих на голосовании (при условии кворума), что при нынешнем составе парламента будет сделать трудно (если оппозиция не будет “прогуливать” пленарные заседания). Преодолеть вето Сената Сейм может простым большинством голосов от присутствующих на заседании (что правящее большинство может сделать почти всегда). А избрание президента от оппозиции могло бы стать критическим предохранителем от принятия действительно одиозных изменений в законодательстве.

Парламентская власть ПиС несколько пошатнулась после парламентских выборов 2019 года. Тогда ПиС потерял большинство в верхней палате парламента – Сенате. Это, в частности, позволило оппозиции добиться переноса президентских выборов с мая на июнь 2020 года, благодаря чему выборы не проходили в разгар карантина. Это позволило организовать голосование традиционным способом – лично на участках (для тех, кто боится вируса, есть опция голосования по почте), и провести, хотя и ограниченную во времени, но активную кампанию – со встречами с избирателями и предвыборным турне.

С точки зрения международных отношений роль президента имеет значение, поскольку именно он по Конституции Польши назначает послов в другие государства и организаций (хотя в зарубежной политике в целом он координирует свои действия с Министерством иностранных дел).

Базы поддержки

Уровень поддержки ПиС в самой Польше остается достаточно высоким. Среди их избирателей – люди, для которых важна “национальная гордость” (руководство ПиС, кроме, Украина играет на исторической неприязни части общества к Германии и Израилю), люди, которые считают справедливой и правильной социальную политику ПиС (социальные выплаты на несовершеннолетних детей, изменения в трудовом праве, которые усилили защиту прав наемных работников), часть практикующих католиков, которым не нравилась секуляризация Польши. Именно на этих факторах держится высокий рейтинг Анджея Дуды.

За Рафала Тжасковского собирается голосовать широкая группа сторонников либеральной оппозиции (включая группы, которые борются за права этнических меньшинств, права ЛГБТ). Сегодня многочисленные данные социологических опросов не дают оснований уверенно ожидать победы ни одного из них, поскольку все они дают обоим конкурентам во втором туре около 48-49% голосов.

В одних опросах Тжасковский имеет немного больше Дуды, в других – наоборот. И во всех разница между результатами кандидатов меньше типичной статистической погрешности 2%. На основании этого аналитики подсчитали, что разница количества голосов между конкурентами будет меньше 100 000. Поэтому конкуренты пытаются использовать время предвыборной кампании в последней волне, и мотивировать своих сторонников на высокую явку в воскресенье.

И если Дуда старается консолидировать консервативный электорат, Рафал Тжасковский пытается расширить свою либеральную электоральную базу за счет части консерваторов. Например, Рафал Тжасковский публично заявил, что не является личным сторонником права для однополых пар на усыновление детей (после того, как о прямом запрете такой возможности заявил Дуда), хотя Тжасковський обещал способствовать узакониванию партнерских союзов однополых пар, а как мэр Варшавы известен введением в местных школах занятий по сексуальному просвещению.

Такие заявления Тжасковского могут отвернуть от него наиболее горячих сторонников и членов ЛГБТ сообщества, но многие из них будут голосовать за Тжасковского как “за меньшее зло”. Тжасковский, также заявил, что не будет поддерживать отмену социальных платежей, введенную ПиС (так называемой программы 500+, в рамках которой родители несовершеннолетних детей получают от государства ежемесячную дотацию по 500 злотых на каждого ребенка), надеясь на поддержку части избирателей, для которых важна социальная поддержка от государства.

В связи с ожидаемыми близкими результатами двух конкурентов также радикально выросло значение голосов поляков, которые сейчас живут за рубежом. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в первом туре выборов уже побит рекорд по количеству граждан, принявших участие в голосовании за рубежом. Всего за рубежом приняли участие в голосовании 387000 человек, из них 349 000 – корреспондентской почтой (получили пакет с бюллетенем заблаговременно и выслали его по почте в консульства в своих странах проживания).

На выборах президента в 2015 году в первом туре за рубежом голосовало меньше 200 000 граждан. И это количество может возрасти во втором туре (дедлайн на декларации для избирателей за рубежом был 29 июня). По подсчетам экспертов, всего за рубежом живет около трех миллионов поляков со “свежих” волн эмиграции.

Кроме того польское правительство традиционно привержены идее предоставления гражданства лицам польского происхождения, родившимся и выросшим за рубежом. Эти лица также могут голосовать на президентских и парламентских выборов. Для них даже организуют зарубежные избирательные участки за пределами дипломатических учреждений, в странах которые это позволяют (например, в США).

Важным фактором также будут голоса тех избирателей, которые за несколько дней до голосования еще не определились с выбором. По данным опросов, таких до 10% от всего количества. По мнению социологов, такие избиратели, как правило, отдают свой голос тому из кандидатов, кого считают наиболее вероятным победителем и могут принять решение уже непосредственно перед кабинкой для голосования.

Выборы и СМИ

В этой кампании Дуда получил мощную медийную поддержку от государственных и правых СМИ, в то время, как независимые частные СМИ с большей благосклонностью относились к Рафал Тжасковскому. Сторонники партии власти даже заявили, что в польские выборы через СМИ вмешиваются иностранные государства. (Среди совладельцев польских частных СМИ – немецкие и американские медиа концерны). Особенно заявления усилились после того, как таблоид Fakt обнародовал информацию о том, что президент Дуда помиловал мужчину, осужденного за изнасилование собственной несовершеннолетней дочери. Fakt принадлежит немецкому концерну Axel Springer, что дало сторонникам власти основания заявлять о немецком вмешательства в польские внутренние дела.

За два дня до решающего голосования польское общество поделилось на два лагеря. Вес, который польское общество придает этим выборам, проявилась в показателях явки.

Явка в первом туре выборов составила 64,3%. Это третий по величине показатель за все годы выборов президента после 1989 года, и второй – для явки в первом туре (несколько выше – 64,7% – он был в первом туре на выборах президента аж в 1995 году). Социологи ожидают рекордной явки во втором туре (до сих пор на президентских выборах она была самой высокой в ​​ 1995 году и составила 68,2%).

Поскольку шансы на выигрыш у обоих кандидатов почти равны, кто бы из них не выиграл президентские выборы, разделение в обществе сохранится в дальнейшем. Но можно сказать с уверенностью, что переизбрание Анджея Дуды на второй президентский срок “законсервирует” правый уклон в политике польских государственных органов, что может привести к дальнейшему ухудшению отношений Польши с ЕС и симптоматическому ухудшению в двусторонних отношениях с Украиной.