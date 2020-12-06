В этом году Netflix обещают рекордное число номинаций на Оскар. Связано это во многом с локдауном и тем, что многие фильмы были отданы не в кинотеатры, а на стриминговые платформы. В декабре на платформе выходят «Манк» и «Ма Рейни», а также «Полночное небо» Джорджа Клуни.

Бриджертон

Выход 25 декабря

Если вы фанаты “Скандала” или “Анатомии Грей”, то вы должны с нетерпением ждать католического Рождества. Именно на этот день на Netflix запланирован дебют новой роботы шоуранера Шонды Раймс.

На этот раз Шонда переносит свою драму на 2 столетия назад, в довикторианскую Англию. Действие Бриджертона происходит в начале 1800-х годов, во время светского сезона лондонского высшего общества, когда веселые дебютантки и их семьи борются за уважение и социальный статус. И вот тут каждую из них поджидает скандал.

“Вы не знаете меня, но я знаю все о вас. И если будет скандал, я раскрою его и поделюсь всеми подробностями”, – эта угрожающая фраза леди Вистлдаун будет повергать в ужас красавиц и их родителей.

Однажды это сообщение коснется Дафны Бриджертон (Фиби Дайневор), которая чтобы выкрутиться из сложного положения пойдет на сговор с герцогом Гастингсом (Редже-Жан Пейдж), который является убежденным холостяком. Хитрость, конечно, станет началом отношений. Но их отношения не единственные в 8-серийной новой драме, которую уже назвали костюмированной “Сплетницей”.

Полуночное небо

Выход 23 декабря

Постакалиптическая фантастика с Джорджем Клуни в главной роли, снятая по книге Лили Брукс-Далтон. Клуни играет немолодого астронома Августина Лофтхауса, который работает на арктической исследовательской станции, и в один прекрасный день понимает, что на Земле случилась катастрофа. И вот теперь ему предстоит связаться с экипажем NASA, который только что открыл обитаемый спутник на орбите Юпитера, что им лучше остаться там. Но передать сигнал будет непросто. А ту же непонятно откуда появится девочка Айрис.

В общем, в условиях коронавируса земляне должны задуматься, что все еще не так и плохо, как могло бы быть от их бурной деятельности.

Сам Клуни охарактеризовал свою работу как смесь «Гравитации» Альфонсо Куарона и «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Ма Рейни: мать блюза

Выход 18 декабря

Взрыв чистой актерской огненной мощи – так назвал The Guardian киноверсию театральной пьесы Августа Уилсона 1982 года.

Фильм рассказывает о певице Гертруде «Ма» Рейни, которую называли «матерью блюза». Действие фильма разворачивается в 1927 году в Чикаго, где Рейни готовится сделать очередную запись, но оказывается в эпицентре непростых отношений с менеджерами и новым участником её группы, амбициозным трубачом Леви. Его сыграл Чедвик Боузман («Чёрная пантера») – это его последняя работа, актер умер в этом году от рака.

А вот Гертруду сыграла Виола Девис, с таким величием, что даже королева Елизавета Кейт Бланшет могла бы удивиться, отмечает тот же The Guardian. И вот представьте теперь, что выскочка Леви совершенно без разрешения Ма, подготовил гениальную новую версию Black Bottom, которая преуменьшает ее вокал, но дает больше места оркестровке группы.

Кто же выиграет в этой борьбе талантов?

Cелена

Выход 4 декабря

Сериал рассказывает о певице в стиле «Тэхано», латиноамериканке Селене, которую убили в 1995 году, когда ей не исполнилось и 25 лет. Что можно рассказать о столь молодой звезде, так рано погибшей, о которой и так уже сняли фильм? (Кстати, он дал старт карьере другой певицы – Дженнифер Лопес).

Конечно же историю ее семьи, которая строит свою жизнь вокруг девочки, у которой отец в один прекрасный день слышит замечательный голос и решает, что семья могла бы создать группу и выступать на семейных праздниках.

«Зачем?», – спрашивает старшая дочь. «Потому что музыка – это привилегия», – отвечает отец.

Поэтому этот сериал не столько о Селене, а о семье Кинтанилья, которые создают для себя лучшую жизнь своими руками. Это сериал о борьбе латиноамериканцев за процветание в индустрии развлечений – не такой мелодраматический, как их сериалы, но рассказывает как из любви и заботы может вырасти не только яркая певица, но и стиль в музыке.

МАНК

Выход 4 декабря

На ранчо «Норт-Верде» в Викторвилле привозят мужчину со сломанной ногой и ящиком выпивки. Некоего Германа Маркевича. Но здесь он должен пройти не реабилитацию, а, как окажется позже, написать сценарий самого известного фильма Голливуда «Гражданин Кейн». Вот только то, что журналист-повеса – автор гениального сценария не узнают из титров, ведь он работает анонимно.

До 70-х автором «Гражданина Кейна» будут считать только Орсона Уэллса, пока не выйдет обличительная статья в The New Yorker. А вот всю надлежащую дань славы Маркевич получит только в фильме Дэвида Финчера ( «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Социальная сеть» и «Пропавшая»), который тот создал по сценарию, написанному его отцом. Джек Финчер тоже был журналистом и сценаристом, и слава к нему может также прийти благодаря одному фильму, которому уже прочат номинацию на Оскар – «Манку», фильма о творчестве и компромиссах в нем.

Кстати, работа исполнителей главных ролей Гарри Олдмена и Аманды Сейфрид здесь тоже на высоте.

Что стоит сделать перед просмотром сериала – таки посмотреть «Гражданина Кейна», это так же важно, как знать трагедию жены Полански при просмотре «Однажды в Голливуде».