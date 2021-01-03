Президент Зеленский в минувшую новогоднюю ночь выступал перед детьми. Именно им он объяснял, как изменилась за год наша страна, через какие испытания пришлось пройти ее гражданам, и какие мы все, за некоторым исключением, молодцы.

В коммуникациях есть такое упражнение – «объясни ребенку». То есть выдели самое важное, убери лишнее, скажи простыми словами – и тебя поймет кто угодно, при чем поймет правильно. В политике дети тоже имеют свое устоявшееся амплуа. Позировать с детьми одинаково любят и диктаторы, и лидеры свободного мира. Ученые-приматологи считают, что люди в этом вопросе – совершенные животные. Например, самцы шимпанзе, желающие стать новым вожаком стаи, начинают заметно больше возиться с детенышами. Таким образом они завоевывают симпатии матерей в обмен на их поддержку или, хотя бы, нейтралитет в решающей схватке за власть.

Решение Владимира Зеленского оформить новогоднее поздравление в виде доверительной беседы с детьми, не исключено, продиктовано именно этими соображениями – желанием достучаться до умов и сердец своих слушателей, так, чтобы наверняка.

Но тут есть и нечто совершенно другое – присущее только нынешнему украинскому президенту и именно в его нынешнем психологическом статусе. Вспомним начало новогоднего ролика: президент идет по красной дорожке мимо вытянувшихся по струнке солдат почетного караула, чтобы, заняв причитающееся ему место за трибуной, зачитать официальное поздравление народу. И вдруг обрывает себя на полуслове и говорит – скучно, правда? Дети –они как раз появляются в кадре в этот момент – согласны: скучно.

Если в двух словах попытаться объяснить, как себя чувствует себя Владимир Зеленский на втором году своей первой президентской каденции, то самым простым объяснением будет, пожалуй, такое – ему скучно.

Поход во власть, который обещал быть веселым и дерзким приключением, ложится на президента удушающим грузом утомительных рутинных обязанностей. Президент обязан делать, помнить, контролировать, просчитывать огромное множество деталей и подробностей, которые показались бы скучными не только ребенку.

Власть – безусловно, приз, но приз крайне тяжелый. И Владимир Зеленский чем дальше, тем явственнее этой властью тяготится. Он даже выглядеть стал иначе, будто сам потяжелел. При этом, как ни парадоксально, реальная власть Зеленского за последние месяцы серьезно потеряла в объеме. Он уже давно не блестящий триумфатор выборов во главе конституционного монобольшинства. Если обычно украинские президенты со временем консолидируют свою власть, расплачиваясь за это потерей рейтинга, Владимир Зеленский теряет и то, и другое.

С приходом Зеленского во власть можно было ожидать, что на первых порах он будет больше играть в президента, чем быть им, но по мере накопления политического опыта настоящий Владимир Зеленский будет вытеснять выдуманного. В конечном счете современная психология рассматривает власть как лакмус, проявляющий истинную природу личности. Однако происходит нечто совершенно противоположное.

Чем дольше нынешний президент пребывает у власти, тем меньше мы видим собственно Владимира Зеленского. Будто необходимость играть несвойственную себе роль постепенно съедает человека. И президент реагирует на это потрясение бегством туда, где все проще и честнее. Например, к детям. Кстати, это довольно характерный для Владимира Зеленского способ ухода от нежелательной реальности – во вполне официальных ситуациях он неоднократно ссылался на необходимость уделить время семье и детям как более предпочтительный способ времяпрепровождения.

Однако это не самое главное, что можно сказать о новогоднем выступлении президента. Как талантливый актер и опытный продюсер, Владимир Зеленский умеет тонко угадывать настроения и психологическое состояние своей публики. И поэтому, обращаясь к нации через детей, возможно он просто пытался говорить с согражданами на том языке, который им в данный момент наиболее понятен.

В конце концов, именно детская вера в возможность внезапного и всеобъемлющего чуда, завладевшая рекордным числом украинских избирателей, привела Владимира Зеленского во власть. Сегодня большая часть этих избирателей разочарована этим выбором, но значит ли это, что наше общество в целом стало более зрелым? Вряд ли.

Украинские политики вообще не владеют иным политическим языком, кроме патерналистского. На этом языке хорошо получается обещать, но больше он ни для чего не годится. Конечно, эта улица с двусторонним движением. Украинское общество в основном привыкло именно к такому общению, и, несмотря на бурную историю революций, по-настоящему не готово от него отказаться. Переход на язык взрослых означает не только полную свободу сквернословия. В первую очередь этот язык обязывает к изречению от первого лица, с полным осознанием собственной ответственности за сказанное, сделанное или не сделанное.

В сети давно гуляет байка про клятву верности, которую средневековая каталонская аристократия вроде бы давала своему монарху. Клятва, по преданию, звучала так: «Мы, которые так же хороши, как ты, клянёмся тебе, который не лучше нас, признавать тебя нашим королём и правителем, при условии, что ты будешь соблюдать все наши свободы и законы; но если нет, нет». Даже если это выдумка, она хороша и поучительна. За последние два десятка лет украинцы в совершенстве овладели заключительной частью этой мифической клятвы – той, которая про нет. Но это мало что дает без освоения остальных ее частей.

Владимир Зеленский, может, не лучший президент, хотя на этот счет есть разные мнения, но он, определенно, самое точное зеркало, в котором отражаются лучшие и худшие проявления нашего общества. И если в этом зеркале сегодня отражаются дети, сидящие друг на против друга на маленьких стульчиках и мечтающие как-нибудь побороть общественные пороки, то нам не на кого особо пенять.

Чтобы видеть другое отражение, нужно взрослеть. И эту работу за нас не сделает никто другой.

А если нет, нет.