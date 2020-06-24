Интернет уже почти сутки обсуждает сексистские высказывания двух лидеров «Слуги народа» о своей коллеге, но президент до сих пор не выпустил видео о том, что нужно вывести этих «засранцев» на чистую воду. Как он намедни пообещал дальнобойщикам. Стыдно ли президенту или его просто оградили от информации и как сами «Слуги» отреагировали на речи Давида Арахамии и Александра Корниенко, узнавали Буквы.

Вчера вечером, на фоне природных катаклизмов на Западной Украине и взрыва в доме на Позняках, президент вышел на связь с «милейшим» видео, в котором рассказал стране, где валится экономика, что он зарегистрировался в чате дальнобойщиков в вайбере и следил, как они обходят взвешивание фур.

Нельзя не признать, что вопрос перевеса на фурах – достаточно болезненный для бюджета Украины, потому что именно такие перегрузы и добивают дороги, особенно просёлочные, которые для них не предназначены.

Чтобы решить эту проблему депутаты даже приняли осенью прошлого года специальный закон.

Строительство дорог, как и «Большое строительство» – 100 садиков, 100 школ, 100 спортплощадок – это фишка Зеленского, которой он планирует показать электорату свою работу.

Но все это никак не отменяет того, что разговор президента о том, как он выведет «засранцев», во вторник вечером выглядел совсем неадекватным – ни по тону, ни по смыслу – для главы государства на фоне событий на Закарпатье, на которые он отреагировал только сегодня утром.

Соцсети во всю потешались над президентом, предлагая зайти в чат к олигархам, и вывести на чистую воду их. А два часа спустя – это же предложение стало актуальным для чата «Слуги народа».

Ближе к полуночи вся Украина узнала, что лидеры партии «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко не заметили под носом включенные микрофоны и решили обсудить, насколько хороша их коллега Ирина Аллахвердиева.

Корниенко: Алахвердиева – вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем, она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху@рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к Президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: “Баба да. Баба, да”.

Через час Корниенко извинился за свои слова, но сказал, что это монтаж, потому что касались слова они другой женщины (кандидата в мэры города Татьяны Домбровской). А Арахамия в эфире 112 попытался рассказывать о политтехнологическом сленге и что это все происки врагов.

Несмотря на то, что некоторые бывшие депутаты утверждали, что Аллахвердиева после заседания «Слуг» в Николаеве обматерила Корниенко, на публике она тоже стала защищать глав фракции.

Аналогичная ситуация была и в чате «Слуг народа».

По информации «Букв», с критикой руководства выступили только Данил Гетманцев, Евгений Шевченко и Александр Качура.

Все остальные их защищали или просто молчали.

«Арахамией многие недовольны, но и менять его не хотят. Он неплохой парень, но голоса он не может собрать, а каждый его выход к прессе – это очередной факап. Нам сначала темник дают, что комментировать на неделе, а потом, как в это еще встроить то, что наговорил Арахамия», – рассказал один из депутатов.

«Что вы удивляетесь – если проглотили насильника в списке, проглотят и это», – добавил другой депутат.

Публично «печерным сексизмом» это решился назвать только Гео Лерос.

Все остальные предпочли промолчать.

Но это не самое печальное в этой теме. Депутаты, с которым общались Буквы, считают, что вчерашнюю историю скрыли от президента.

«Ермак на них наорал, он был очень недоволен. Но президенту он об этом не сказал. А сам президент не читает уже ни телеграм, ни фейсбук. Только то, что приносят в аналитичках. То есть они его держат в теплой ванне и рассказывают, как его любит народ», – рассказывает один из «Слуг».

В том, что он не читает Facebook из-за порохоботов Зеленский признался сам в интервью «Украинской правде».

До этого Зеленский не раз давал понять журналистам, что он очень устает от работы главой государства. Вечные жалобы, что нет времени на семью и слезливые истории от Дмитрия Гордона о том, как президент грыз печеньку, косвенно подтверждают его состояние. Которым пользуется окружение.

Месяц назад Буквы писали о ситуации с Укравтодором, когда на совещании в офисе Зеленского Александр Кубраков пожаловался, что его притесняют старые коррупционеры, а президент на него накричал.

Президент, по словам участников встречи, не слишком хотел вникать в то, что происходит и обвинилКубракова, что он не может дать кому-то несколько километров дороги под Кривым Рогом. А представители Офиса президента предложили Зеленскому поставить в Укравтодор своих заместителей, чтобы следить за той самой грандиозной стройкой.

На что гарант произнес, по словам участников рынка, примерно следующее: “Я что должен опуститься до назначения заместителей в ваш вонючий Укравтодор? Назначайте сами “.

В результате заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов попробовал туда назначить экс-главу Запорожской ОГА Виталия Туринка.

Это один эпизод, который показывает отношение главы государства к отрасли, бюджет которой около 100 миллиардов.

Зеленский предпочитает избегать сложных тем и ассоциировать себя с позитивом. Поэтому в пятницу он полетит открывать в Каховку искусственное футбольное поле, а не контролировать, как организовывают помощь Закарпатью.

Кажется, главе государства уже в пору одолжить скандальную куртку Меланьи Трамп с надписью «мне все равно».

Потому что такое самоустранение президента чревато тем, что государством руководит непонятно кто, а в стране возрождаются схемы времен Януковича.

Пока писалась статья, Корниенко извинился, что запись не монтаж. Теперь остается гадать, узнал ли об этом президент и попросил перестать ломать цирк, или стало понятно, что нельзя протянуть версию про монтаж.

Корниенко говорит, что Зеленский знал о ситуации сразу. За свои высказывания заместитель председателя фракции будет “наказан” – и будет отстаивать правку о гендерную квоту 50/50, которая так многим не нравилась.

Впрочем, к вечеру этот зашквар сменился другим. С Третьковой и детьми низшего сорта. Так что несемся!