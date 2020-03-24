После нашумевшей встречи с рядом крупных бизнесменов, на которой присутствовали в том числе Коломойский, Ярославский, Ахметов и представители Пинчука, Офис президента отрапортовал о том, что уважаемые люди обсуждали с Владимиром Зеленским наполнение фонда по борьбе с эпидемией. По факту же выяснилось, что президент предложил влиятельным представителям олигархических кланов де-факто возглавить антикризисные штабы в регионах. Области поделили соразмерно экономическому присутствию того или иного олигарха.

Олигарх Области Ринат Ахметов Донецкая, Луганская, Ивано-Франковская, Львовская Игорь Коломойский Запорожская Виктор Пинчук Днепропетровская Геннадий Буткевич (АТБ)

Житомирская Игорь Воронов Киевская Вадим Новинский Херсонская Игорь Палица Волынь Андрей Верейский Полтавская, Кировоградская Юрий Косюк Винницкая и Черкасская Андрей Ставницер Одесская Александр Ярославский Харьковская

(Распределение областей между олигархами. По материалам “Украинской правды” и “Интерфакс-Украина”)

Место в ряду борьбы с неизученной наукой заразой нашлось даже вдохновителю православных крестных ходов по любому поводу Вадиму Новинскому, который буквально сегодня гордо восседал рядом с главой ОГА на каком-то мероприятии в Херсонской области. Пока что без обязательного целования икон.

Интересно и то, что первым симптомом этого эффективного управленческого решения стала вовсе не выработка какого-либо прогрессивного антивирусного плана в отдельно взятой области, а кооперация Ярославского с Кернесом в Харькове для оскорбительной по своей форме атаки на главу областной администрации. С полей параллельного антикризисного штаба в мэрии, созданного в пику антикризисному штабу в здании Харьковской ОГА. Несомненно, где два украинца – там три гетьмана, а где два наперсточника – там три антикризисных штаба.

Принимая подобное решение Владимир Зеленский конечно же представлял себе несколько иной результат и иные заголовки. Что-то громкое, в стиле Голобородько. “Президент поставил олигархов на службу Украине!”, либо “Зеленский приказал олигархам финансировать области”. Однако на деле все оказалось гораздо хуже и опасней.

Владимир Зеленский конечно и дальше может вести себя как герой собственного сериала. Налегая на эффектность, а не на эффективность. И думая, что реальный мир и его законы сформированы под него как сценарий фильма. Но во времена такого серьезного вызова как мировая пандемия обезьянничанье собственных сериалов и переложение их в реальные управленческие решения может иметь фатальные последствия для государства.

В реальной жизни есть одно простое правило. Я бы назвал его правилом волшебной пилюли. И оно заключается в том, что волшебной пилюли не существует. Фуфломицын не убережет вас от коронавируса. Шансы не заболеть даст только четкое следование рекомендациям и протоколам. Фуфломицын простых обывательских решений в госуправлении – не менее опасен. Так как дает иллюзию защищенности тогда, когда опасность по-настоящему нарастает.

Расскажу президенту одну историю. Во времена Виктора Ющенко Администрация президента по инициативе Романа Бессмертного провела масштабное исследование выполнения местными администрациями указов президента. Результат, мягко говоря, удивил. Посткучминская, все ещё весьма централизованная и дисциплинированная, вертикаль уже тогда выдавала на гора не более 30% результата. Иными словами – две трети спущенных сверху инструкций попросту не выполнялись, выполнялись неправильно, либо вовсе игнорировались. Указы президента не выполнялись по разным причинам.

В классических трудах Карла фон Клаузевица достаточно подробно разобрана тема так называемого “трения” больших систем. На примере войны и войск Клаузевиц исследует свойство, которое в принципе характерно для всех крупных управленческих систем, в том числе для государственных. А именно свойство постепенного увеличения случайных факторов, которые в итоге ставят под вопрос саму управляемость армией. Где-то не дошел приказ. Где-то подвернул ногу конь. У кого-то не сработал запал. Сам процесс синергии огромной массы людей для достижения общего результата порождает такую массу трудностей, которая может поставить под вопрос достижение конечной цели и без усилий противника.

Государственная вертикаль и горизонталь – это фактически армия мирного времени. С разными ветвями власти – родами войск, с разграничениями полномочий и зон ответственности. Эта махина сама по себе создает огромную массу трения. И для выполнения своих функций потребляет массу ресурсов. В вопросах пополняемости указов и распоряжений в государстве очень четко наблюдается территориальный принцип, сформулированный неизвестным прапорщиком советской армии: “Поближе к кухне, подальше от начальства”.

В идеале любой представитель вертикали в регионе представляет собой центральную власть – президента, либо Кабмин, но не в коем случае сам не является властью. Не государство – это я, а я – это государство. Он заменим. Он вынужден проводить решения, так как над ним стоит система контроля. Он – винтик системы.

А теперь давайте представим, что винтику дают приказ крутиться в другом направлении. В Харькове, где Ярославский и Кернес фактически посягнули на президентскую власть путем подрыва авторитета представителя президента в регионе, антикризисный штаб мэрии начнет давать противоречащие указаниям центра распоряжения? Кого послушается чиновник? Главу антикризисного штаба миллиардера Ярославского, либо далекого киевского президента, комика Зеленского? Либо в Херсоне вместо закупки антисептиков антикризисный штаб начнет проводить круглосуточные молебны в церкви. Что противопоставит глава ОГА Новинскому? Что будет с государством в таком случае?

Да, все власти Украины всегда бегали короткими перебежками в олигархический публичный дом. За телеэфирами, деньгами и иной поддержкой. Но никогда еще в истории олигархи не были институализированы какими-то квазидолжностями. Зеленский – первый президент, которые пригласил их в супружескую постель.

Мне ответят, что первым был Турчинов. Когда назначал Коломойского и Таруту главами областных администраций. На что я отвечу – Турчинов инкорпорировал часть олигархов в вертикаль. С ее системой ответственности. А не развалил вертикаль для того, чтобы создать в областях параллельные органы власти – фактические множественные “ЛДНР”. Кроме того, в случае Донбасса этот подход не оправдал себя. Тарута с Ахметовым успешно “прогудели” Донецк. Коломойский в Днепре получил возможности государственной вертикали для защиты собственного бизнеса одновременно с защитой территории. К тому же, задачи тогда стояли более линейные. Прикапывать людей в лесу все же проще, чем лечить их.

Не буду обсуждать здесь личностный потенциал нашего олигархата. Отметив лишь, что в представлении обывателей эти люди зачастую изображаются намного более масштабными, чем на самом деле. Скажу лишь с точки зрения логики существования государства. Владимир Зеленский оказался человеком настолько лишенным инстинкта власти, что добровольно превратил себя из президента Украины в президента Печерска. Подорвал непрозрачной и тайной “понятийкой” с олигархами сами основы государственного строя Украины. И своим решением заложил основы для дефрагментации Украины в случае разворачивания масштабного кризиса. Владимир Зеленский оказался весьма деятельным главой государства. Как увлеченный землекоп-энтузиаст он энергично роет себе и нам глубокую яму.