На днях не только по Сети, но и по центральным телеканалам, пронеслась новость о невероятном успехе 10-летней девочки из Львовской области, которая смогла увеличить аудиторию своего канала о животных на YouTube в сотню раз благодаря простому (нет, не советскому) объявлению на столбе.

#Буквы рассказывают все-все, что известно об этом канале и его авторе.

История канала

Канал “Природа ТВ” появился на YouTube еще три года назад — в январе 2019-го. Но долгое время на канале не было никаких публикаций — вплоть до 31 мая 2020 года.

С тех пор автор канала сняла и выложила в Сеть 34 видео. Тематику роликов можно понять из лаконичного описания канала:

“На этом канале вы увидите много живописных уголков нашего края”.

Кроме видеопрогулок по Стрыйскому парку и видеоотчета о посещении океанариума на канале можно найти множество видео о домашних любимцах.

Главные герои “Природа ТВ” — рыжая кошка Пушинка, попугай Кеша, куры Белая, Мэри и Кони, щенок Альфа (извините, если о ком-то забыли).

На видео животные ссорятся и мирятся (простите за спойлер), гуляют, играют или просто делают свои дела.

Оператор в процесс не вмешивается, не комментирует события в видео. Она просто наблюдает за жизнью животных и дает зрителям возможность окунуться в атмосферу жизни в пригороде.

Ролики “Природа ТВ” долгое время не находили свою аудиторию Подписчиков было меньше десятка, и те — родственники автора канала.

По просмотрам, соответственно, тоже не было густо. Однако все изменилось в один день. Теперь на канал подписаны почти 45 тысяч человек, а общее количество просмотров роликов почти достигла 1 миллиона.

История успеха “Природа ТВ”

Жизнь канала изменилась после того, как пользователь Twitter по имени София Медвидь сфотографировала написанное детским почерком объявление на столбе в селе Зимняя Вода. В нем говорилось:

“Подписывайтесь на канал “Природа ТВ”, там снимаю интересные видео. Там такой рисунок увидите с цветами”.

Благодаря Софии эта простая реклама сработала. Сейчас ее твит лайкнули 1,4 тысячи раз, а репостов уже более трех сотен.

За первые же сутки после публикации твита Софии подписчиков на канале “Природа ТВ” прибавилось целых 3 тысячи. И их становилось все больше и больше.

Аудитория “Природа ТВ” оказалась очень благодарной. Взрослые пользователи Twitter не только активно подписывались на детской канал и распространяли информацию о нем, но и активно лайкали и комментировали видео, что помогало раскрутке канала. Некоторые даже предлагал автору канала поддержку — бесплатную технику для съемок и тому подобное. Словом — автор загадочным образом смогла в свои (на первый взгляд банальные) видео о животных влюбить тысячи взрослых твиттерян.

Бурное обсуждение каждого нового видео “Природа ТВ”, объединенное с шутками на политическую тематику, продолжается в соцсети и до сих пор (проверять тут и тут). Вот пара шуток для примера:

Каналом Природа ТВ нас хочуть відволікти від того, що ОАСК скасував перейменування Московського проспекту на проспект Бандери — чебурек з журбавлиною (@ukrominion) February 11, 2021

Александрович на вініпушському каже "канал природатв дивитись всім" https://t.co/6RA5OS3z9M — друже Пеньок (@dzhigarr) February 12, 2021

схоже, в СБУ таки розібралися в коментарях на ПРИРОДА ТВ і зрозуміли, котра з курок – Коні, котра – Біла, а котра – @anatoliisharii.. 🐓🍾 — Шурон Васильович (@sashkowycz) February 16, 2021

Как журналисты на автора канала охотились

Невероятный успех канала сразу привлек внимание журналистов. И пока одни телеканалы спамили в комментариях под видео (и не только) просьбами к автору связаться с ними…

1+1 вже включилися pic.twitter.com/qDIwWHxynn — washed up wife (@washed_up_wife) February 10, 2021

…другие рассказывали об охоте СМИ на ютубера.

Кіт бавиться з курочкою в телевізорі

(відео інтернет-ресурсу "Природа ТВ") https://t.co/cIDinejOpH pic.twitter.com/yVZ6X52U7W — teška hughes 🐸 (@grim_juz) February 11, 2021

На сегодня сюжеты о “Природа ТВ” вышли на нескольких центральных телеканалах.

Однако пообщаться с автором канала посчастливилось не всем.

Кто ведет канал “Природа ТВ”?

Первыми имя таинственного ютубера раскрыли журналисты “1+1”. Они рассказали, что канал ведет 10-летняя девочка по имени Вита. Ирина, мать ютубера, рассказала журналистам, что новое хобби появилось у дочери во время пандемии. Съемки стали для нее способом бороться со скукой из-за дистанционного обучения. Разместить ролики в Сети помог старший брат.

Стремительный рост количества подписчиков очень вдохновил Виту, отмечала ее мама.

“На нее это очень повлияло, она очень счастлива. Она надеялась набрать хотя бы тысячу подписчиков. Очень обрадовалась, когда появился первый подписчик, прочитавший объявление на столбе. Сейчас она такая вдохновенная, думает над следующим видео, что снимать, хочет, чтобы это было интересно, и очень боится подвести своих фанатов”, — рассказала женщина.

И это вдохновение (по нашей субъективной оценке) можно прочувствовать через содержание последних роликов, поскольку теперь ролики легко можно сгруппировать по теме.

К примеру, в одних роликах развивается история отношений между кошкой Пушинкой и курицами. Отдельная рубрика — жизнь и приключения самой Пушинки. Жизни куриц, каждая из которых носит собственное имя, также посвящена серия роликов.

Пообщаться с семьей Виты удалось журналистам “Радіо Свобода”. Они рассказали о том, как родители Виты поддерживали ее хобби и помогали развешивать объявления, хотя и не очень верили в то, что это сработает.

“Я и жена не очень верили, что это (рекламное объявление — ред.) сработает. Но поддержали ее замысел, желание и веру, что что-то можно изменить. Детям надо помогать в минимальных делах, чем они интересуются и увлечены”, — убежден отец Виталины Василий.

Ирина, мать ютубера, заверила, что понимает, насколько такая популярность в Интернете может быть опасной для ребенка, и пообещала процесс блогинга контролировать:

“Радовались и радуемся за нее. Думаю, что есть шанс создать хороший канал. У нее много идей, но будем контролировать, что пишет, что снимает. Ибо Интернет не очень безопасный для детей”.

Сама же Вита общаться с журналистами и фотографироваться отказалась. Говорит, что популярной стала вовсе не она, а ее животные.

О том, как Вита создала СММ-тренд

Довольно предсказуемо хайпом вокруг “Природа ТВ” попытались воспользоваться СММ-щики.

Копировать стиль 10-летней Виты пробовали Министерство внутренних дел, ДТЭК, Укрпочта, Национальное антикоррупционное бюро и не только. Насколько это было удачной идеей — решать вам.

И напоследок — подборка любимых видео “Природа ТВ” автора статьи: