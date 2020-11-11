Виктор Ющенко, с которым незаслуженно все больше и больше сравнивают Владимира Зеленского, хотя бы любил Украину и пчел. Владимир Зеленский - только себя!

На этой неделе сайт “Зеркала недели” Юлии Мостовой вышел с заголовком “Вице-президент Ермак поздравил нового президента США”. За такую ироничную подачу новости многие раскритиковали Юлию Владимировну. Некоторые комментаторы пошли дальше – обвинив авторитетное издание в распространении fake news.

Несколькими же днями позже Владимир Зеленский и сам Андрей Ермак заболели коронавирусом. Сеть отреагировала бурно. Некоторые даже шутили таким образом: президент Украины заразился коронавирусом, Владимир Зеленский тоже заболел. Неаккуратный комментарий пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что “к сожалению… президент чувствует себя хорошо” добавил, как говориться “лулзов”. И понеслось. Многое было сказано о том, почему Зеленский заразился от Ермака, но не от своей супруги. О лечении асфальтовой крошкой и примочкой из битума и тому подобное.

Потоки сетевого юмора оказались столь обильны, что президент выпустил специальное послание, посвященное обидчикам. Кампания интернет-юмора, по мнению президента, оказалась инспирированной некими реестровыми экспертами оппонентов, которые пять лет не готовили страну к противостоянию эпидемии, только и делая, что унижая ее. А шутить над комик-президентом могут только “люди с ампутированной совестью”. И вообще, я так много делаю, а вы не цените.

Многое можно было бы написать о том, над кем и как смеялся Владимир Зеленский, будучи сценическим артистом. Чего только стоит номер о сгоревшем доме Валерии Гонтаревой.

Но интерес вызывает однако не только то, о чем Владимир Зеленский говорит. Но и о том, о чем он умалчивает. Острые и мгновенные приступы элоквенции и деятельности случаются с президентом только тогда, когда речь идет о нем самом или его семье. Центром мира Владимира Зеленского является сам Владимир Зеленский. Государству перепадают крохи президентского внимания.

Чего уж тут говорить! Вторую неделю страну лихорадит от острого политического кризиса. Конституционный суд снес антикоррупционную реформу. Сотрудничество с США и Европой, безвиз и кредиты – под угрозой. (Отметим, что под угрозу они попали раньше, вследствие действий самого Зеленского, как бы ему не хотелось спихнуть всю ответственность на КСУ). Президент совершает кавалеристский наскок – пытается распустить весь состав конституционного суда антиконституционным же законом. Но когда стремительная атака легкой бригады разгромлена пушками родного президентского монобольшинства – президента уже нет на поле боя. Главу государства не видно. Он не предпринимает шагов для разрешения кризиса. Ему некогда. Он отвечает всем хейтерам в интернете.

Зеленскому часто некогда. Некогда заняться спасением Ярослава Журавля – раненного бойца, который 4 суток умирал на ничьей земле между нашей и “той” стороной. Некогда вникать в переговоры с МВФ. Некогда заниматься реформами. И даже коммуникацией с собственными депутатами – некогда. Как Гениалиссимус из “Москвы 2042” Войновича он шлет им аудиопослания с высших орбит. Но стоит только кому-то сказать что-то о личности президента – как время резко находится. И вот уже против Софии Федыны и Сергея Пояркова, посмевшими сделать несколько неосторожных высказываний в адрес гаранта в эфире – возбуждаются дела. Президент наносит удар по обидчикам со скоростью американского беспилотника – время для того, чтобы лично написать заявления в ГБР и СБУ и дать показания о сковавшем его страхе – находится! Находится время для копошения в чате дальнобойщиков – с последующим записыванием мачо-видео с угрозами щуплого отличника в адрес суровых мужиков. А уж для Сарика-то нашего Андреасаня – посредственного российского режиссера из актерского прошлого Владимира Александровича – так вообще находится все время этого мира. Замри, Госдеп, подожди, эпидемия! Где-то в Москве какой-то Сарик сказал плохо о нашем всем! Кинем все лучшие из худших умы нашей пресс-службы на достойный ответ старому другу!

И вот это вот все видит перед собой общество. Далеко не только пресловутые 25%, а уже все 62%, если судить по последним рейтингам. Видит, делает выводы и выражает их как умеет – в сатирической форме. И как тут не назвать Андрея Ермака – единственного человека на Банковой, искренне увлеченного властью, главой государства? Если все чем он занят – это принятие решений и освобождение Зеленского от какой-либо ответственности. Пока формальный глава государства живет в мыльном пузыре, центром которого является он сам, а никак не государство – кому-то надо править. И вот уже все окружение Владимира Зеленского занято исключительной задачей – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на Банковой действует непрекращающийся тренинг “Как обрести уверенность в себе, если ты президент”. Пузырь раздувает величайшего лидера современности в своих глазах. Пока за его спиной другие делят между собой пирог власти.

Виктор Ющенко, с которым незаслуженно все больше и больше сравнивают Владимира Зеленского, хотя бы любил Украину и пчел. В его голове жила целостная картина украинского мира. Ну и пасека. И трипольские горшки. Он по крайней мере любил в этой жизни что-то кроме самого себя (и уверен любит, дай его Бог здоровья). Можно сколько угодно критиковать третьего президента за непрактичный подход к реальному госуправлению – но после себя он хотя-бы оставил масштабное историческое наследие в виде возрожденной национальной памяти. Что оставит после себя Владимир Зеленский кроме коллективного испанского стыда и номера с роялем?

Петра Порошенко многие обвиняли в микро-менеджменте. Имея ввиду его маниакальную способность по 14 часов в день вникать во все детали процесса госуправления. Можно долго спорить о том, страдала ли стратегическая мысль государства от того, что президент постоянно был занят текучкой и вопросами realpolitik. Но на примере Владимира Зеленского, человека самоустранившегося от какой-либо практической работы по управлению государством, мы видим обратную сторону медали – полный бардак! И не то, чтобы стратегическая мысль в этом бардаке взвилась кострами.

Юмор за гранью и раскованный смех над сильными мира сего – признак свободного общества. Коль скоро мы равняемся на цивилизованные страны – стоит обратить свое внимание хотя бы на США.

Один из самых ярких номеров о Трампе американский телеведущий-комик Билл Мар назвал “Narcissist in chief”– парафраз выражения Commander in chief – Верховный главнокомандующий. Название можно перевести как “Главнокомандующий – нарцисс” – хотя это и не до конца передает игру слов. Самой вежливой шуткой в адрес Трампа, которому Мар ставил диагноз по учебнику психиатрии, была шутка о том, что в конце своего срока Ричард Никсон бы настолько плох, что разговаривал с картинами на стене Овального кабинета, тогда как в случае с Дональдом Трампом картины разговаривают с ним. Самой же “нижеплинтусной” шуткой стала шутка о том, что, простите, мастурбируя Дональд Трамп фантазирует о самом себе в процессе мастурбации. И ничего, 200-летняя республика от таких выражений не пала. Хотя президентство Трампа это и подкосило.

Пережил бы Владимир Зеленский такой удар? Сколько бы времени понадобилось на то, чтобы СБУ и ГБР открыли дела об угрозе государственного строю? А полиция определила бы, что ведущий – наркоман, к тому же спрятавший в подвале своего дома гранатомет?

И если Зеленский нарцисс – то точно не такой деятельный как уже практически экс-президент Америки. Потому что нарциссизм соседствует в нем с острой прокрастинацией. Президенту-по-стечению обстоятельств не нравится быть настоящим президентом. Только президентом на камеру. А значит можно снять с себя всю ответственность и заняться более насущным делом – играть, пока горит Рим, восклицая: “Какой артист умирает”. И равнодушно смотреть на то, как город грабят твои собственные друзья.