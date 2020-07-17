Партии фактически монополизировали выдвижение кандидатов в депутаты, а также представительство в комиссиях. И ко всему получили как механизм влияния императивный мандат

В четверг, за чуть более 100 дней до выборов, Верховная Рада изменила избирательный кодекс. За проголосовало 308 народных депутатов. Ни одного голоса не дали лишь «Европейская солидарность» и «Голос». Изменения в кодекс были результатом почти долгих месяцев торгов между партиями, но и в последний момент они вели переговоры. О чем, наблюдали Буквы.

10 тысяч

Принятый в январе Избирательный кодекс предусматривал переход на пропорциональную систему выборов. Впрочем, в малых городах, поселках и селах (меньших чем 90 000 избирателей) оставалась мажоритарная система.

Впрочем «Слуги» решили структурировать общество и ниже, и появилась правка о том, чтобы расширить пропорциональную систему до общин, где есть хотя бы 10 000 избирателей.

Таким образом, партии получили монополию на выдвижение кандидатов по всей стране.

«Фактически мы получили монополию партий на выдвижение кандидатов в депутаты по всей стране. Ведь списков независимых кандидатов не существует. И эта монополия неестественная, потому что мы не видим деятельности партий на таком уровне», – говорит руководитель общественной организации ОПОРА Ольга Айвазовская.

ОПОРА в последние месяцы проводила исследование, которое показало, что на таком уровне партии просто не представлены и их ячейки не функционируют.

«Однако только партии смогут выдвигать кандидатов», – отмечает Айвазовская. При этом она напоминает, что по последним соцопросам в Украине достаточно низкий уровень доверия к партиям, а недоверие к ним составляет 55,7%.

«На предыдущих выборах это выглядело так – партия искала на местах сильного мэра или просто влиятельного фермера, который мог собрать вокруг себя команду, и так они шли на выборы. В 2017 на одних из выборов в ОТГ вдруг победила «Гражданская позиция» – партия у которой был нулевой рейтинг в области. Причина была в том, что местная сильная команда не хотела договариваться с сильными политическими игроками, а у кого-то с прошлых выборов валялась печать, ее и использовали», – рассказывает технолог, который много работал на местных выборах.

Императивный мандат

Кроме партиизации избирательного процесса крупные игроки ввели еще один скрытый механизм борьбы со свободомыслием своих депутатов – императивный мандат.

Несмотря на популярность среди избирателей, по мнению Айвазовской, императивный мандат позволяет не столько избирателям влиять на депутата после избрания, как его партийным боссам. А значит уменьшает самостоятельность депутата в принятии решений.

Сейчас основаниями для потери мандата являются: 1) несоответствие практической деятельности депутата предвыборной программе местной парторганизации, от которой он был избран, или программе партии и 2) невхождение депутата во фракцию партии, по чьему списку был избран, или выход из нее.

Отозвать депутата имеет право не только избиратель (надо собрать больше подписей за отзыв, чем депутат набрал на выборах), но и местная организация партии.

Сохранение императивного мандата было важным для ОПЗЖ, о чем свидетельствует переписка на телефоне нардепа Александра Пузанова. Собеседник нардепа радовался, что теперь императивный мандат уже не сбросят.

Шаг к мандату в 25%

Согласно новому избирательному кодексу действуют открытые списки, в которых кандидат может продвинуться вперед, набрав 25% избирательной квоты. Избирательную квоту определит территориальная избирательная комиссия. Для этого общее количество голосов за партии, которые набрали более 5% поделят на количество мандатов. Если условно цена одного мандата будет 1000 голосов, то чтобы обогнать своего однопартийца по списку надо будет набрать 250 голосов.

Киевские депутаты от «Слуги народа» предлагали снизить этот шаг продвижения по списку до 5%. Но не все их поддержали даже во фракции.

Например, Роксолана Пидласа в чате фракции написала, что не считает, что снижение барьера улучшит ситуацию для партии, потому что кандидаты будут втянуты в борьбу между собой, кто лучше, а не борьбу с оппонентами.

Другие ее коллеги постили в чат математические формулы, намекая тем самым на сложность схемы подсчета для понимания.

А считать будет кто?

Кроме того, что по всей стране самовыдвиженцы фактически лишены права баллотироваться, непарламентским партиям будет трудно попасть и в состав избирательных комиссий.

Изменениями в законодательстве сейчас представительство парламентских партий увеличено с одного члена комиссии до двух. Кроме того, такое же право предоставлено парламентским группам.

То есть новая партия Игоря Палицы «За будущее», которую сами же «Слуги» называют партией Игоря Коломойского и Арсена Авакова и продвигают как своего сателлита, получит тоже 2 членов комиссии.

А вот что так повезет «Пропозиции» Филатова или УДАРу Кличко – не факт.

“Если у нас в комиссии 17 членов, то 14 мест заполнено представителями парламентских фракций и групп. И жеребьевка будет касаться только трех мест, а следовательно внепарламентские силы это не удовлетворяет критически”, – пояснила Буквами Ольга Айвазовская.

Во время заседания Рады в четверг среди самых “слуг” шла дискуссия, что группам не нужно предоставлять право представительства в комиссиях, ведь при пропорциональной системе выборов существование групп в парламенте будет невозможно.

Но несмотря на то, что в этой позиции было красивое юридическое обоснование, депутаты ее не поддержали.

Бюллетень или газета?

Что положительного сделали депутаты, так это изменили форму избирательного бюллетеня. Теперь ячейка для избранного депутата будет стоять рядом с ячейкой за партию, а не в конце бюллетеня.

К тому же эксперты боялись, что благодаря такой форме бюллетеня фактически будет нивелирована открытость списка. Ведь часто люди забывать ставить номер кандидата. Или могут ошибиться и указать другой номер.

Автором поправки был «Слуга» Дмитрий Гурин. Против изменения вида бюллетеня была та же ОПЗЖ.

«Новая форма бюллетеня приоткрывает списки, но она не очень понятна для избирателя. Вы можете найти на нашей странице опрос людей, где они говорят, что они лучше разобрались с первым вариантом бюллетеня», – отметила Айвазовская.

Гендерная квота и подкуп

Скандал вокруг сексистских высказываний Александра Корниенко про «сосну» сыграл в пользу вопросу гендерных квот. Несмотря на тихое желание «Батькивщины» и ОПЗЖ избавиться от нее, норму таки сохранили.

А вот поправку о подкупе кандидата забрали. Таким образом, депутаты оставили лазейку для таких технологий, как кандидаты-двойники и партии-клоны, на чем те же «Слуги» на прошлых выборах потеряли 6 мандатов.

Но вот подкуп гречкой и сахаром на этих выборах уже будет наказываться уголовно. Сколько бы вам килограмм не предлагали.