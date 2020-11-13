Можно было бы сказать, что второй тур выборов городского головы Одессы ужасает людей. Но это было бы неправдой. Не ужасает уже даже вменяемых. Потому что обреченность и безысходность стали эмоциями, которые сопровождают нас в последнее время.

Действующий мэр Геннадий Труханов и представитель ОПЗЖ Николай Скорик через 2 дня сойдутся в схватке. Но это не будет битва гигантов или столкновения кардинально противоположных мировоззрений. Мимикрирующих мэр и откровенная кремлевская консерва хотят одного и того же: первый – сохранить доступ к городским ресурсам, а второй – восстановить / получить этот доступ.

Одесса все еще остается лакомым куском. Еще есть коммунальное имущество, земля и коммунальные предприятия, через которые можно мудрить различные схемы обогащения узкого круга причастных.

Победа Труханова оставит город в том же состоянии, что сейчас. Поэтому основным лозунгом второго тура Труханов объявил такой: сохраним мир в Одессе. Труханов, кто бы мог подумать, предостерегает одесситов от повторения донбасского сценария! И именно такое положение вещей устраивает проукраинских избирателей, которые очень боятся прихода к власти Николая Скорика. Это тот, которого вполне справедливо обвиняют в избиении одесских майдановцев и в попытках силового подавления Евромайдана.

Скорик тогда возглавлял Одесскую ОГА и имел достаточный уровень влияния и достаточно возможностей, чтобы сыграть силовой сценарий в Одессе, как это было сделано в Донбассе.

Он был первым из губернаторов в Украине, кто бетонными блоками забаррикадировал вход в здание ОГА. За что и остался в истории как Коля-блок или Коля-Тетрис.

К сожалению, мандат народного депутата спас Скорика от уголовных преследований, а прошлая власть оказалась слишком слабой, чтобы серьезно заняться сбором доказательной базы преступлений Скорика и сделать представление в парламент о лишении его депутатского иммунитета и инициировать судебный процесс.

Скорик – это однозначное зло для города. Он давно и плотно находится даже не в пророссийском, а в прокремлевской повестке дня. Он и его партийцы именно сейчас кромсают и обескровливают страну, бессовестно превратив телевизионные каналы еще одного упыря Медведчука в круглосуточный пропагандистский рупор. Загадживая мозг согражданам, они хотят одного – вернуть себе влияние и контроль над страной, которая довольно скоро может оказаться в объятиях безумной бензоколонки. Как это уже произошло с частью украинской территории, как это происходит с Беларусью, с Арменией и Азербайджаном.

Одесса – стратегический город для ОПЗЖ. Последние парламентские выборы перед российской военной агрессией продемонстрировали, что Одесса и область делегировали в парламент по мажоритарной системе депутатов только от Партии регионов. Такого не было даже с Донецком и областью. Там, среди регионалов, все-таки затесался один представитель Батькивщины.

Одни из последних опросов относительно евроинтеграционных настроений показали, что таких в Одессе только 9 процентов. К примеру, в Харькове, 12%.

Поэтому именно из-за опасности прихода к власти однозначного зла в виде Скорика, проукраинские избиратели проводят серьезные баталии и серьезную агитацию, призывая всех, кто мыслит здраво, голосовать за Труханова.

И, мне кажется, именно в таких призывах и таится опасность для рейтинга Труханова. Поясню.

Электорат Скорика и Труханова тождественен. Это – очень патерналистское большинство горожан, которые до сих пор ностальгируют сами не знают, о чем, хотят дешевых цен, кредитов, коммунальных платежей, не разбираются в простейших экономических законах, фанатично верят в то, что однажды придет кто-то, кто решит их проблемы, и поскорей бы. Часть этой части кто враждебно, а кто издевательски относится к Украине, к Киеву, ко всем прогрессивным процессах, которые происходили и происходят в стране. Там мало идеологии, зато много страхов, стереотипов, ненависти и неприятия.

Против Труханова сейчас в Одессе объединились практически несколько кандидатов в одесские мэры – Голубов, Червоненко, Кивалов … Они активно все эти дни призывают голосовать против Труханова, который «продался Майдану», является «порохоботом» и так далее. При этом одесские телеграм-каналы, которых, как и всего медийного в Одессе, достаточно много, наперегонки размещают вперемешку сливы, фейки и правдивые факты то про одного, то про другого кандидата.

Например, сюжет, который должен отвлечь от Скорика его потенциальный электорат, касается родителей Николая. И там утверждается, что они «откровенные националисты, которые поддержали оба Майданы – и Оранжевый, и Революцию достоинства».

Сам Николай Скорик этого не опровергает. Более того, на одном из телевизионных политических шоу, в 2017 году, он сказал следующее: «Моя мама – доцент Одесского университета им. Мечникова, папа – сейчас пенсионер, ранее был инженером-электриком, специализировался на сложном оборудовании и в советские времена считался достаточно большим и известным специалистом в этой области. Мама была известным физиком, но в 90-е физика в Украине закончилась, и с тех пор преподает ряд экономических специальностей в университете. Добавлю, что мои родители – очень политически активные люди. Я лично никогда не думал, что буду заниматься политикой. А вот моя мама была одной из основательниц Украинского народного руха в Одессе и Одесской области. В целом они у меня очень «национально сознательные».

Такие признания для его электората – смерти подобны.

Сюжеты, которые должны повлиять на потенциальных избирателей Труханова, касаются слов поддержки действующего одесского мэра в адрес тогдашнего президента Порошенко. Весной прошлого года, во время визита Порошенко в Одессу, Труханов сказал: «Все, что мы сегодня говорим … что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги … Если говорить честно, Петр Алексеевич – это благодаря вам . Благодаря тому, что вы позволили нам проявить свое отношение».

Понятно, что подобное нивелирует имидж Труханова в глазах его потенциального электората – те, мягко говоря, Порошенко не любят.

Думаю, что если бы кто сказал Геннадию Труханов в 2014 году, когда он победил на довыборах (после добровольно-принудительной отставки тогдашнего мэра Костусева) в Одессе, что через некоторое время его будут считать проевропейским, проукраинским и антиопезежешным кандидатом, у Геннадия Леонидовича произошел бы сердечный приступ.

Но, как известно, в политике нет друзей или врагов, в политике есть интересы. Интересы Труханова и проукраинской части, а это примерно 12 процентов избирателей и из тех, кто принял участие в выборах 25 октября, ситуативно совпали. Эти избиратели готовы терпеть Одессу еще на несколько лет под управлением Труханова, лишь бы не отдать врагам страны. И это – логичная и понятная тактика.

Сработает ли она 15 ноября? У многих есть сомнения. Потому что, пусть и вынужденная поддержка проукраинского электората Труханова, точно не в пользу Труханову. В Одессе голосуют еще и так: если они за него, то я точно против. И это как раз такая ситуация.

А проукраинский электорат вдруг решил прийти в себя. Жаль, конечно, что не накануне первого тура. Результаты выборов в Одессе – это история о том, как патриотические и проукраинские силы отчаянно топили друг друга.

Несмотря на яростное сопротивление, кандидат от ЕС, 36-летний Петр Обухов, математик и IT-специалист, предприниматель и экс-депутат Одесского областного совета, набрал 11,5 процентов голосов и занял 3-е место в мэрской борьбе. Популярный некогда шоумен Олег Филимонов, который баллотировался от Слуги народа, занял лишь 4 место со своими 10 процентами.

Если бы политика местного ЕС была более ответственная плюс прагматичная коллаборация с ситуативными сторонниками, выход Петра во 2-й тур мог быть вполне реальным. И вот тогда это была бы борьба ценностей и мировоззрений, видения будущего и тактики развития.

Кстати, опросы прогнозировали Петру на выборах мэра втрое меньше процентов, чем он набрал в итоге.

Поэтому сейчас и является болезненным вопрос, кто, в результате, станет одесским мэром. Стопроцентных гарантий нет ни у одного из кандидатов.

Стоит сказать, что выборы мэра в Одессе всегда были похожи на драматический сериал. Который, в результате, заканчивался более менее прогнозируемо. А вот что будет сейчас, сказать трудно.

Очевидно, что Труханов и его партия Доверяй делам – это те, кто пилит городские бюджеты годами, кто защищает и лоббирует собственный бизнес и прогнозируемо играет на тендерах. Там мало идеологии и заботы о городе. Они заняты собой и своими кошельками.

Фракция ОПЗЖ – колоборанты и враги. Это те, которым очень мешает украинский язык и они стонут на всех эфирах, что нужно изо всех сил защищать русский. Это те, кто плюет на Украину и доказывает, что Путин – практически родной отец для нас, не враг – так точно. Ну и другая пурга. Они не оппоненты. Они – враги.

Тактика многих избирателей на этих выборах является вынужденной тактикой голосования действительно за меньшее зло. То есть, за Труханова.

Часть избирателей не пойдут на выборы из-за того, что не хотят выбирать между жабой и гадюкой. Часть пойдет и испортит бюллетень.

Наименьшая часть очень хорошо понимает, что наша борьба – впереди. Чем бы ни закончились эти невероятно нелепые выборы. Поэтому стоит создавать общественные институты и влиять на повестку дня со стороны гражданского общества.

Еще часть говорит о стратегии «чем хуже, тем лучше» и говорит о тактике досрочных перевыборов.

Ясно одно: Одессу не спасет ни один из тех, кто уже в ближайшее воскресенье выиграет эти выборы.

Одессу спасет только устойчивое гражданское общество и ответственные граждане, стремящиеся и способные на ценностные изменения.

По крайней мере, мы знаем, что нас здесь есть 12 процентов.