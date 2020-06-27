Несмотря на то, что французы еще с давних времен использовали в блюдах шафран , миндаль и розовую воду, изысканность в их кухню пришла вместе с итальянкой Катериной Медичи. Она научила французов мыть руки перед едой и использовать столовые приборы, в частности, вилки.

Подавать блюда поочередно стали при Людовике  XIV,  а открыл французскую кухню миру Огюст Эскофье. Шеф-повар парижских и лондонских ресторанов в 1903 выпустил свой «Кулинарный путеводитель», который и сейчас популярен как сборник рецептов и учебник молодых кулинаров.

Каждый регион Франции привнес что-то свое в кухню. Перигор – родина фуа-гра и трюфелей. Прованс – суп буйбес и рататуй. Лотарингия – киш лорен.

Буквы собрали 5 рецептов, которые позволят вам устроить дома праздник живота для родных на  выходные.

Салат Нисуаз

Самое простое французское блюдо, которое вы можете приготовить – это салат нисуаз. Когда то он был будничной едой прованских рыбаков и вряд ли кто-то думал, что его будут готовить и для очень богатых людей.

Ингредиенты:

тунец (консервированный или поджареный) – 1 банка (или 200гр),

листья салатов – 150 г,

стручковая фасоль – 100 гр,

8 помидорок чери,

4 яйца,

10 оливок,

зубчик чеснока,

2 чайных ложки винного уксуса,

чайная ложка горчицы,

4 столовых ложки оливкового масла для заправки.

Перец и соль  – по вкусу.

Отварите сручковую фасоль и яйца, пожарьте тунец (если хотите побогаче вкус)  или просто возьмите консервированный, помидорки и листья салата помойте.  В большую тарелку или салатницу выложите листья салата, стручковую фасоль, оливки, яйца, помидоры и тунец и полейте сверху заправкой.

Coq au vin (Петух в вине)

Петух в вине — это один из классических рецептов французской кухни. И хотя сейчас петуха заменила курица (ее мясо более доступное и мягкое), этот рецепт сохранил свое первоначальное название.

Главный ингредиент кроме мяса – безусловно, бургундское вино, в котором петух и маринуется. Также для приготовления блюда используют коньяк и бекон, которые придают дополнительный вкус и аромат.

Единственный минус этого рецепта — время приготовления. Если хотите подать Coq au vin на обед, мясо придется замариновать с вечера.

Ингридиенты:

курица (тушка) — 1 шт.
лук (репчатый) — 1 шт.
морковь — 2 шт.
сельдерей — 2 стебля
лавровый лист — 3-4 шт.
тимьян (лучше свежий) — 3-4 веточки
перец черный (горошком) — 4-5 шт.
чеснок — 3-4 зубчика
вино (красное, сухое) — 400-500 мл
бульон (куриный) — 200-300 мл
мука — 3-4 ст.л.
соль— по вкусу
перец — по вкусу
петрушка — 1 пучок
грибы (шампиньоны) — 150 гр.
лук (шалот или серебристый) — 2 шт.
сливочное масло — 100 гр.

По желанию:
Бекон -100 гр.
Коньяк — 3-4 ст.л.

Сначала нужно приготовить маринад. Репчатый лук, морковь и сельдерей нарезать небольшими кусочками. Чеснок измельчить. Овощи словжить в кастрюлю, добавить лавровый лист и тимьян.Залить вином и довести до кипения. Маринад остудить.

Курицу или петуха разделить на 8-10 частей, хорошо промыть, чтобы не было следов крови.

Сложить мясо птицы в кастрюлю и залить маринадом. Поставить в холодильник на 5-6 часов.

Курицу достать из маринада. Посолить, поперчить. Обжарить на сковороде с двух сторон на масле.  (Если используете бекон, то сначала обжариваем его, затем уже курицу).

Овощи достать из маринада, выложить в кастрюлю с толстым дном, добавить сливочное масло. Затем высыпать все маринованные овощи. Обжарить на сильном огне 2-3 минуты. Добавить паруложек муки, все перемешать.

Влить вино и куриный бульйон. Довести до кипения. Добавить перец-горошек и петрушку.

Затем перекладываем в чистый сотейник кусочки курицы и бекона, стараясь распределить их равномерно. Поливаем коньяком и поджигаем.

Заливаем снова винным бульйоном и тушим еще час. Достаем мясо на тарелку. 

В это время нарезаем лук и шампиньоны. Грибы и лук, солим и перчим и обжариваем до золотистого цвета.

Оставшийся соус перецеживаем, без овощей. Вливаем соус в грибы, добавляем соль и петрушку.

Возвращаем обратно курицу, все аккуратно смешиваем, готовим еще 5 минут.

la bouillabaisse (рыбный суп)

В Средние века французские рыбаки готовили себе простую похлебку, сваренную из непригодных для продажи остатков улова. Сейчас  это знаменитый суп, в состав которого входят больше 10 сортов самых дорогостоящих даров моря. Современные повара варят буйабес из лобстеров, гребешков, мидий и редких видов рыбы.

Случилось это из-за того, что в 1998 году вышел в Нью-Йорк Таймс рецепт шеф-повара ресторана Le Bernardin Жильбера Ле Козе, где было тринадцать стадий приготовления и 25 ингредиентов. Но и в простой версии суп будет вкусным.

Ингредиенты:  

ассорти из нескольких сортов морской рыбы – 0,5 кг;

набор морепродуктов, включающий кальмары, мидии, креветки и прочее – 400 граммов;

чеснок – 5-6 зубчиков;

картофель – 3 штуки;

помидоры – 4 штуки;

лимон;

оливковое масло;

белое сухое вино – 1 стакан;

репчатый лук – 1 головка;

вода – 1,5-2 стакана;

соль и специи для рыбных блюд – по вкусу.

Очистите от шелухи зубчики чеснока и луковицу, нарежьте эти овощи на тонкие ломтики (лук – полукольцами). В сотейник налейте несколько ложек оливкового масла и обжарьте измельченные овощи до прозрачности.

Помидоры опустите на несколько секунд в кипяток и легко снимите кожицу. Нарежьте плоды небольшими кусочками.

Картофель очистите и порежьте маленькими кубиками.

В сотейник, где обжариваются лук с чесноком, добавьте порезанные томаты и картофель. Также положите лавровый лист и натертую цедру половинки лимона. Размешайте ингредиенты деревянной лопаткой и обжарьте на небольшом огне около 5 минут.

Влейте в сотейник воду и доведите до кипения. Убавьте немного огонь и добавьте стакан сухого белого вина. Периодически помешивая, варите суп до готовности еще 10-15 минут.

Предварительно размороженную и почищенную рыбу и морепродукты порежьте на небольшие кусочки. Старайтесь не слишком измельчать, иначе суп превратится в пюре.

Опустите морепродукты в суп и проварите еще 5 минут.

Обычно буйабес подают следующим образом: рыбу и овощи выкладывают с суповые тарелки, а бульон каждый может себе налить самостоятельно. Также можно подать ломтики подсушенного багета и соус с прованскими травами.

Камамбер запеченный в сырном тесте

Ингредиенты:

Для теста

50 г растопленного масла, 
творог -200 гр,
1 яйцо, 
2 ложки сметаны, 
200 г муки, 
соль,
перец. 

Начинка:
2 головки камамбера по 125 г каждая.
1 яйцо
1/2 ст ложка раст.масла
тмин или кунжут для посыпки.

Смешайте все продукты для теста. Получившийся шар заверните  в пищевую пленку и поставьте на час в xолодильник.  Разделите тесто на 2 части и раскатайте одну часть диаметром 18-20 см.  Положите посредине головку сыра и заверните его тестом. То же самое сделать со второй головкой.

В форму для выпечки из обрезков теста раскатайте «коврик» (можно просто размять его там руками по дну). Выложить на тесто сыры в «одеяле». Сверху смажьте их яйцом и маслом, посыпьте тмином или кунжутом и поставьте в духовку (разогретую до 170 градусов) на 20 минут.

Готовый сыр подавать горячим с гренками, орехами, вишней, ежевикой  или грушей.

Тарт со сливами

Для теста:

Масло сливочное (охлажденное) – 100 г

Желток яичный – 1 шт.

Сахар – 20 г

Мука пшеничная – 200 г

Вода холодная (ледяная) – 2 ст.л.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Для начинки:

Сливы (свежие, Спелые) – 400 г

Йогурт несладких – 150 г

Яйца – 2 шт.

Белок яичный – 1 шт.

Сахар – 130 г

Крахмал – 2 ст.л.

Охлажденное масло порежьте на мелкие кубики.

Муку просейте к маслу, добавьте сахар и щепотку соли. Разотрите все ложкой или в комбайне. Можно порубить ножом прямо на столе.

Сделайте углубление и добавьте желток, перемешайте тесто ложкой.

Смешайте холодную воду и лимонный сок, понемногу добавляйте в тесто и перемешивайте. Когда тексто превратится в эластичный шар, заверните в пищевую пленку и положите на час в холодильник.

В глубокой миске сделайте заливку для тарта: йогурт, сахар, 2 яйца, 1 белок и крахмал взбейте венчиком или миксером на маленькой скорости, просто до однородности.

Распределите руками тесто по поверхности разъемной формы, сформировав бортики высотой примерно 3 см. Выложите нарезанные сливы без косточек, в произвольной форме.

Залейте сливы заливкой. Поставьте сливовый тарт выпекаться в разогретую духовку на 60 минут при 180 градусах. Заливка должна загустеть и не “браться” на палец.

Дайте тарту остыть и переложите на блюдо.

 