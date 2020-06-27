Несмотря на то, что французы еще с давних времен использовали в блюдах шафран , миндаль и розовую воду, изысканность в их кухню пришла вместе с итальянкой Катериной Медичи. Она научила французов мыть руки перед едой и использовать столовые приборы, в частности, вилки.
Подавать блюда поочередно стали при Людовике XIV, а открыл французскую кухню миру Огюст Эскофье. Шеф-повар парижских и лондонских ресторанов в 1903 выпустил свой «Кулинарный путеводитель», который и сейчас популярен как сборник рецептов и учебник молодых кулинаров.
Каждый регион Франции привнес что-то свое в кухню. Перигор – родина фуа-гра и трюфелей. Прованс – суп буйбес и рататуй. Лотарингия – киш лорен.
Буквы собрали 5 рецептов, которые позволят вам устроить дома праздник живота для родных на выходные.
Салат Нисуаз
Самое простое французское блюдо, которое вы можете приготовить – это салат нисуаз. Когда то он был будничной едой прованских рыбаков и вряд ли кто-то думал, что его будут готовить и для очень богатых людей.
Ингредиенты:
тунец (консервированный или поджареный) – 1 банка (или 200гр),
листья салатов – 150 г,
стручковая фасоль – 100 гр,
8 помидорок чери,
4 яйца,
10 оливок,
зубчик чеснока,
2 чайных ложки винного уксуса,
чайная ложка горчицы,
4 столовых ложки оливкового масла для заправки.
Перец и соль – по вкусу.
Отварите сручковую фасоль и яйца, пожарьте тунец (если хотите побогаче вкус) или просто возьмите консервированный, помидорки и листья салата помойте. В большую тарелку или салатницу выложите листья салата, стручковую фасоль, оливки, яйца, помидоры и тунец и полейте сверху заправкой.
Coq au vin (Петух в вине)
Петух в вине — это один из классических рецептов французской кухни. И хотя сейчас петуха заменила курица (ее мясо более доступное и мягкое), этот рецепт сохранил свое первоначальное название.
Главный ингредиент кроме мяса – безусловно, бургундское вино, в котором петух и маринуется. Также для приготовления блюда используют коньяк и бекон, которые придают дополнительный вкус и аромат.
Единственный минус этого рецепта — время приготовления. Если хотите подать Coq au vin на обед, мясо придется замариновать с вечера.
Ингридиенты:
курица (тушка) — 1 шт.
лук (репчатый) — 1 шт.
морковь — 2 шт.
сельдерей — 2 стебля
лавровый лист — 3-4 шт.
тимьян (лучше свежий) — 3-4 веточки
перец черный (горошком) — 4-5 шт.
чеснок — 3-4 зубчика
вино (красное, сухое) — 400-500 мл
бульон (куриный) — 200-300 мл
мука — 3-4 ст.л.
соль— по вкусу
перец — по вкусу
петрушка — 1 пучок
грибы (шампиньоны) — 150 гр.
лук (шалот или серебристый) — 2 шт.
сливочное масло — 100 гр.
По желанию:
Бекон -100 гр.
Коньяк — 3-4 ст.л.
Сначала нужно приготовить маринад. Репчатый лук, морковь и сельдерей нарезать небольшими кусочками. Чеснок измельчить. Овощи словжить в кастрюлю, добавить лавровый лист и тимьян.Залить вином и довести до кипения. Маринад остудить.
Курицу или петуха разделить на 8-10 частей, хорошо промыть, чтобы не было следов крови.
Сложить мясо птицы в кастрюлю и залить маринадом. Поставить в холодильник на 5-6 часов.
Курицу достать из маринада. Посолить, поперчить. Обжарить на сковороде с двух сторон на масле. (Если используете бекон, то сначала обжариваем его, затем уже курицу).
Овощи достать из маринада, выложить в кастрюлю с толстым дном, добавить сливочное масло. Затем высыпать все маринованные овощи. Обжарить на сильном огне 2-3 минуты. Добавить паруложек муки, все перемешать.
Влить вино и куриный бульйон. Довести до кипения. Добавить перец-горошек и петрушку.
Затем перекладываем в чистый сотейник кусочки курицы и бекона, стараясь распределить их равномерно. Поливаем коньяком и поджигаем.
Заливаем снова винным бульйоном и тушим еще час. Достаем мясо на тарелку.
В это время нарезаем лук и шампиньоны. Грибы и лук, солим и перчим и обжариваем до золотистого цвета.
Оставшийся соус перецеживаем, без овощей. Вливаем соус в грибы, добавляем соль и петрушку.
Возвращаем обратно курицу, все аккуратно смешиваем, готовим еще 5 минут.
la bouillabaisse (рыбный суп)
В Средние века французские рыбаки готовили себе простую похлебку, сваренную из непригодных для продажи остатков улова. Сейчас это знаменитый суп, в состав которого входят больше 10 сортов самых дорогостоящих даров моря. Современные повара варят буйабес из лобстеров, гребешков, мидий и редких видов рыбы.
Случилось это из-за того, что в 1998 году вышел в Нью-Йорк Таймс рецепт шеф-повара ресторана Le Bernardin Жильбера Ле Козе, где было тринадцать стадий приготовления и 25 ингредиентов. Но и в простой версии суп будет вкусным.
Ингредиенты:
ассорти из нескольких сортов морской рыбы – 0,5 кг;
набор морепродуктов, включающий кальмары, мидии, креветки и прочее – 400 граммов;
чеснок – 5-6 зубчиков;
картофель – 3 штуки;
помидоры – 4 штуки;
лимон;
оливковое масло;
белое сухое вино – 1 стакан;
репчатый лук – 1 головка;
вода – 1,5-2 стакана;
соль и специи для рыбных блюд – по вкусу.
Очистите от шелухи зубчики чеснока и луковицу, нарежьте эти овощи на тонкие ломтики (лук – полукольцами). В сотейник налейте несколько ложек оливкового масла и обжарьте измельченные овощи до прозрачности.
Помидоры опустите на несколько секунд в кипяток и легко снимите кожицу. Нарежьте плоды небольшими кусочками.
Картофель очистите и порежьте маленькими кубиками.
В сотейник, где обжариваются лук с чесноком, добавьте порезанные томаты и картофель. Также положите лавровый лист и натертую цедру половинки лимона. Размешайте ингредиенты деревянной лопаткой и обжарьте на небольшом огне около 5 минут.
Влейте в сотейник воду и доведите до кипения. Убавьте немного огонь и добавьте стакан сухого белого вина. Периодически помешивая, варите суп до готовности еще 10-15 минут.
Предварительно размороженную и почищенную рыбу и морепродукты порежьте на небольшие кусочки. Старайтесь не слишком измельчать, иначе суп превратится в пюре.
Опустите морепродукты в суп и проварите еще 5 минут.
Обычно буйабес подают следующим образом: рыбу и овощи выкладывают с суповые тарелки, а бульон каждый может себе налить самостоятельно. Также можно подать ломтики подсушенного багета и соус с прованскими травами.
Камамбер запеченный в сырном тесте
Ингредиенты:
Для теста
50 г растопленного масла,
творог -200 гр,
1 яйцо,
2 ложки сметаны,
200 г муки,
соль,
перец.
Начинка:
2 головки камамбера по 125 г каждая.
1 яйцо
1/2 ст ложка раст.масла
тмин или кунжут для посыпки.
Смешайте все продукты для теста. Получившийся шар заверните в пищевую пленку и поставьте на час в xолодильник. Разделите тесто на 2 части и раскатайте одну часть диаметром 18-20 см. Положите посредине головку сыра и заверните его тестом. То же самое сделать со второй головкой.
В форму для выпечки из обрезков теста раскатайте «коврик» (можно просто размять его там руками по дну). Выложить на тесто сыры в «одеяле». Сверху смажьте их яйцом и маслом, посыпьте тмином или кунжутом и поставьте в духовку (разогретую до 170 градусов) на 20 минут.
Готовый сыр подавать горячим с гренками, орехами, вишней, ежевикой или грушей.
Тарт со сливами
Для теста:
Масло сливочное (охлажденное) – 100 г
Желток яичный – 1 шт.
Сахар – 20 г
Мука пшеничная – 200 г
Вода холодная (ледяная) – 2 ст.л.
Сок лимонный – 1 ст.л.
Для начинки:
Сливы (свежие, Спелые) – 400 г
Йогурт несладких – 150 г
Яйца – 2 шт.
Белок яичный – 1 шт.
Сахар – 130 г
Крахмал – 2 ст.л.
Охлажденное масло порежьте на мелкие кубики.
Муку просейте к маслу, добавьте сахар и щепотку соли. Разотрите все ложкой или в комбайне. Можно порубить ножом прямо на столе.
Сделайте углубление и добавьте желток, перемешайте тесто ложкой.
Смешайте холодную воду и лимонный сок, понемногу добавляйте в тесто и перемешивайте. Когда тексто превратится в эластичный шар, заверните в пищевую пленку и положите на час в холодильник.
В глубокой миске сделайте заливку для тарта: йогурт, сахар, 2 яйца, 1 белок и крахмал взбейте венчиком или миксером на маленькой скорости, просто до однородности.
Распределите руками тесто по поверхности разъемной формы, сформировав бортики высотой примерно 3 см. Выложите нарезанные сливы без косточек, в произвольной форме.
Залейте сливы заливкой. Поставьте сливовый тарт выпекаться в разогретую духовку на 60 минут при 180 градусах. Заливка должна загустеть и не “браться” на палец.
Дайте тарту остыть и переложите на блюдо.