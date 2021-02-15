Никогда такого не было, и вот опять. Европарламент в своей резолюции просит украинскую власть прекратить использовать правоохранительные органы и суды для преследования оппонентов. Если у вас сейчас возникли флэшбеки на времена Януковича, то это не случайно. Ведь последний раз именно его критиковали за судебное преследование оппонентов.

11 февраля Европарламент принял резолюцию по Украине. В 32-страничном документе депутаты дают оценку реформам, которые происходят в Украине, степени сотрудничества с ЕС в вопросах внешней политики и политики безопасности, оценивают ситуацию в сферах правосудия и безопасности, соблюдения прав человека и тому подобное.

Возможно, кому-то она кажется лояльной, но на самом деле документ достаточно критичен к украинской власти.

“Хотя Украина достигла значительного прогресса, несколько инициированных реформ требуют завершения, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией. Несмотря на заметный прогресс, широко распространена коррупция, которая продолжает сдерживать процесс реформ в Украине. Конституционный кризис, который продолжается, угрожать способности Президента и Верховной Рады проводить реформы. Олигархи восстанавливают политическое влияние”, – говорится в резолюции.

В документе указывается, что в 2019 году было выполнено лишь 37% задач, связанных с соглашением о ассоциации (в 2018, для сравнения, было 52%). Европарламент обращает особое внимание на то, что Украина не должна упускать из виду тот факт, что уровень политической, финансовой и технической поддержке ЕС зависит непосредственно от того, насколько активно страна выполняет обязательства перед Союзом.

И одно из таких невыполненных обязательств – это реформа судебной системы. Недавно Буквы уже подробно писали о том, что каждая попытка переписать законопроекты по реформе судебной ветви власти лишь ухудшает независимый контроль за качеством судей и позволяет им фактически контролировать процесс оценки собственной добродетели. А обращение представителей европейских институтов и посольств по этому поводу в Офис президента просто игнорируются.

Поэтому теперь уже в резолюции Европарламента черным по белому записано:

«[Европарламент] сожалеет, что судебная власть все еще является одним из наименее доверенных учреждений в Украине, и серьезно обеспокоен состоянием, в котором она находится с октября 2019 года, что привело к демонтажу и реконструкции Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в процессе оценки и набора на работу судей, тогда как около должности 2000 судей являются вакантными; выражает сожаление по поводу того, что раньше ВККС не учитывал мнение Общественного совета добродетели при оценке судей, и призывает ее делать это в будущем, чтобы заполнить вакансии низших инстанций судьями, которые выполняют этические стандарты и нормы добродетели, что полностью соответствуют Заключению No 969/2019 Венецианской комиссии; настаивает на скорейшем восстановлении ВККС на основе внесении изменений в Закон № 3711 таким образом, что соответствует решению № 4-р / 2020 от 11 марта 2020 Конституционный Суд Украины с целью создания независимого ВККС на основе прозрачной процедуры отбора с участием международных экспертов; считает, что уполномоченный ВККС должен иметь возможность эффективно осуществлять отбор новых и проверять заседания судей в соответствии с правилами и процедурами, принятыми самым ВККС, согласно его полномочий; настаивает на проверке добродетели нереформированного Высшего совета юстиции (ВСЮ) … ».

В принципе, каждый президент Украины пытался получить лояльность судебной ветви власти, а некоторые из них ее широко использовали для давления на политических оппонентов.

И вот собственно от этого и предостерегает украинскую власть Европарламент в своей резолюции.

В частности, он “решительно призывает украинскую власть воздержаться от предыдущей печальной практики политически мотивированных судебных дел; в связи с этим отмечает, что противоречия в политических вопросах должны решаться на площадках соответствующих политических форумов, а не в судебных инстанциях”.

Последние слова заставляют вспомнить печальный период 2010-2013 года, когда Европарламент постоянно обращался к тогдашнему президенту Виктора Януковича прекратить преследовать Юлию Тимошенко и Юрия Луценко.

И вот теперь это похоже повторяется при президентстве Зеленского.

В июне Европарламент уже указывал украинской власти на недопустимость преследования политических оппонентов. Тогда появилось заявление главы делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольда Ващиковского, главы делегации Европарламента в парламентской ассамблее Евронест Андрюса Кубилюса и вицеголовы делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Траяна Бэсеску.

“Среди общих стандартов идея равенства всех граждан перед законом, презумпция невиновности и право на справедливый суд. Судебные разбирательства должны основываться только на фактах и ​​не должны использоваться как средство политической борьбы”, – предупредили тогда евродепутаты.

И отметили, что будут пристально следить за ходом дел против Петра Порошенко.

За несколько дней до того от преследования Порошенко Зеленского предостерег экс-президент Польши Александр Квасьневский.

“Если он (Зеленский, – ред.) будет делать, что хочет, потому что это реванш, или потому что это понравится его избирателям, это будет плохо не только для Порошенко, это будет плохо прежде всего для Зеленского, потому что пострадает его имидж молодого человека, который смотрит в будущее, который хочет творить современную демократическую страну. будет понятно, что он занимается политическим реваншем, а как еще это назвать? Второй момент – если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будет молчать “, – добавил бывший польский президент.

Также Квасьневский сделал заявление аналогичного содержания вместе с Пэтом Коксом. Кто уже забыл в Украине времен Януковича уже работала миссия Кокса-Квасневского, которая среди прочего путешествовала по судам над политическими врагами тогдашнего президента.

Осенью глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью «Европейской правде» заявил, что расследование деятельности предшественников не должно превращаться в месть.

“Когда речь идет о бывших лидерах, бывших политиках, президентах – слишком активная борьба с ними имеет не очень хороший запах. Это начинает больше напоминать месть – даже когда такая борьба имеет основания”, – заявил Линкявичюс.

Аналогичные заявления делали бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, президент Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе Петер Ван Прааг.

Впрочем, несмотря на такое количество предупреждений открытие производств против политического оппонента не остановились. А последние из них, открытые по жалобам нардепа Андрея Деркача и его представителей, закрывались, кажется, только под страхом санкций США и повторения судьбы Александра Дубинского.

При этом в одном из последних материалов “Украинской правды” собеседник, названный человеком в окружении Коломойского (хотя это может быть и сам олигарх), заявил: «Дубинского кинули и очень некрасиво. Он работал не против Байдена, а против Порошенко. И Банковая ему молча подмигивала, поощряла, когда они с Деркачем делали то, что делали. А потом о нем просто вытерли ноги».

То есть фактически признается, что депутат действовал в угоду власти, которая его в ответ отмечала, отдавая ему в руководство партийной ячейкой на Киевщине.

Подобные попытки догнать политических оппонентов нуждаются не только «услужливых депутатах», но и судьях. И за желание избавить от конкурента судьи будут просить создания комфортных для них условиях. А, следовательно, судебная реформа, упомянутая в начале текста, опять рискует зависнуть или быть принятой совершенно в другом варианте, чем требуют европейцы. А это не просто требования соседа, который напоминает, что трава на газоне должна быть пострижена на уровне 5 сантиметров, это также и деньги, в которых нуждается экономика Украины. Это 5,5 млрд долларов от миссии МВФ, которая покинула Украину без сдвигов в переговорах.

Эти деньги необходимы экономике страны как кислород. Но у кого-то на Банковой фантомные боли отношении человека, у которого выборы выиграл. Так уже было. При Януковиче. Финал известен. Не ясно из какого Ростова Милованов будет писать про то, кто же на самом деле “обкакался”.