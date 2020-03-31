В понедельник Владимир Зеленский рисковал повторить судьбу бабы из сказки о золотой рыбке и оказаться у разбитого корыта. Утром на внеочередном заседании Рады депутаты отказались назначать министров финансов и здравоохранения, а также голосовать за изменения в бюджет, чтобы перераспределить деньги на борьбу с коронавирусом. В ответ на внесение "антиколомойского" закона было разрушено монобольшинство фракции.

От чрезвычайного положения к дефолту

Между первым и вторым внеочередным заседанием Рады прошло две недели. За это время на Банковой успели отказаться от чрезвычайного положения и понять, что без перераспределения денег на борьбу с коронавирусом, его не одолеть, а без финансовых вливаний МВФ страна уверенно идет к дефолту.

Поэтому в Кабмине сели переписывать бюджет, а также достали из ящика текст законопроекта о регулировании деятельности банков, который в народе называют антиколомойским.

МВФ с ноября повторяет, что без закона, который означает невозврат Коломойскому Приватбанка, денег Украина не получит, но каждый раз до него не доходили руки.

И вот на прошлой неделе Кабмин Шмыгали наконец подал законопроект в зал.

«Мы уже в предвкушении, что группа Коломойского нам устроит. Думаю, 5000 поправок между первым и вторым чтением нам гарантированы. К законопроекту действительно есть вопрос о конституционности, его хотели завести в комитет, но судя по всему, его надо принимать так я подал Кабмин, поскольку именно так хочет МВФ», – сказал собеседник во фракции.

Депутаты, ориентированные на Коломойского, и действительно развернули активную борьбу против закона в своих соцсетях, но в пятницу на встречу с президентом они не пришли.

«Не было ни Дубинского, ни Смаглюк, ни Бужанского. Ткаченко не пришел. Был только Швец и он так очень вежливо задал вопрос, а действительно ли нужен этот законопроект и нельзя ли без него», – рассказал один из депутатов после встречи.

Президент ответил, что нет. Он также сообщил, что МВФ нужен закон о рынке земли и представил новые параметры, которые позволят ему пройти зал.

Их после встречи озвучила Евгения Кравчук:

– закон вступит в силу с 1 июля 2021.

– первые два года землю смогут покупать только физические лица – граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.

– после этого – следующие два года землю смогут покупать украинские юридические лица не более чем 10 000 гектаров в одни руки.

– земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере первые два года минимум).

– продажа иностранцам – как и было решено раньше – после референдума.

Впрочем, поскольку отношение депутатов к закону уже давно сформировалось, то на встрече их интересовало более насущное – изменения в бюджет.

Сырой бюджет и кадровый кризис

«Этот документ оказался самым сырым из всех вынесенных на сессию. С одной стороны, мажоритарщики не довольны из-за забранных 7 миллиардов ДФРР и 2 миллиардов на поддержку теробщин. С другой, депутаты, связанные с культурой и наукой спрашивают, а почему больше всех порезали именно эти отрасли, а не другие», – рассказал один из депутатов от «Слуг».

«Получается так, раз у образования и культуры нет министров, то их и некому защищать», – добавил его коллега.

В пятницу депутатам стало известно, что в правительстве, которое не проработало и месяца, состоятся первые ротации.

Решили уволить министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

С одной стороны, Емец сам дал основания как тем, что МОЗ не мог адекватно справиться с вызовами борьбы с коронавирусом, так и заявлениями, что все пенсионеры умрут. С другой, министра серьезно подъедала группа Коломойского, и как оказалось, не просто так.

С Уманским история интереснее. Еще до назначения говорили, что с ним будут проблемы из-за его характера. И они действительно не сошлись нравами со Шмыгалем.

Для депутатов придумали более лайтовую версию, что у министра какая-то сложная простуда (не коронавирус), которая не проходит уже несколько недель и не позволяет ему работать в полную силу.

В воскресенье на встрече с депутатами лидер фракции Давид Арахамия и премьер Денис Шмыгаль представили потенциальных министров. Хотя ни Уманский, ни Емец заявлений об увольнении не писали.

На Минфин предложили 9-й номер списка Владимира Гройсман, заместителя Александра Данилюка в Минфине, заместителя главы Администрации президента в 2018-2019 Сергея Марченко. Главным профилем Марченко в правительстве была легализация игорного бизнеса. И именно при нем Кабмин подал законопроект, который фактически обеспечил бы монополию в этом бизнесе компании УНЛ, которую опекали Александр Третьяков и Глеб Загорий.

В частности, в работе на Третьякова Марченко обвинял и Александр Дубинский.

На Минздрав озвучили кандидатуру экс-главы одесской обладминистрации Максима Степанова, которого уволил после первого тура Петр Порошенко. У Степанова говорили, что уволили за то, что он организовал честные выборы, у Порошенко намекали – за переход на сторону Зеленского. Что, в конце концов, было неудивительно, ведь Степанов – друг и кум Игоря Палицы, бизнес-партнера Игоря Коломойского.

На Минэнергетики предложили руководителя Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольгу Буславец, которая в октябре 2019 была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО «ДТЭК Востокэнерго» цену на газ ниже цены продажи «Нафтогазом» населению и другим защищенным потребителям на 46% -69%.

Это была не единственная ее помощь ДТЭК. В мае прошлого года возглавляемый Буславець департамент энергетических рынков разослал письмо на облэнерго, ища данные о том, как малые домашние СЭС плохо влияют на работу сетей, а на самом деле создают конкуренцию Ахметову.

К Буславец у депутатов было вопросов больше всего, к Марченко – меньше.

Тихий бунт «Слуг» вышел наружу

Но лидеров «Слуг» должно насторожить несколько другое – на встречу пришли только 50 депутатов. И списывать это только на страх заразиться коронавирусом не стоит.

Автору уже не раз приходилось слушать жалобы депутатов на то, что им надоело быть кнопками Банковой. «Мы же ничего не решаем, приедет Зеленский, зачитает список, завтра мы все проголосуем. Зачем тогда тратить время на эти встречи?», – признался один из депутатов.

«На встрече ни был, голосовать не хочу, мне не нравятся кандидаты», – поделился аналогичным настроением его коллега.

Почти месяц депутаты бунтовали в чатах, потом писали заявления против Ермака. Не помогало.

В понедельник утром это недовольство вылилось на табло – депутаты уволили Емца и Уманского, но за назначение Марченко дали 223 голоса, а Степанова – 217.

Кандидатуру Буславец сняли с рассмотрения по просьбе президента. (По сути, если бы она осталась, то на завтра бы СМИ Коломойского рассказывали бы, что в стране работает Кабмин Ахметова и остался один олигарх, который управляет президентом. А так один олигарх оставался без банка, другой – без прямого влияния на профильное министерство в кризисные для себя времена).

Следующим депутаты провалили проект изменений в бюджет и отправили его на доработку.

Таким образом, на первом и втором заседании депутаты проголосовали только за разработанные ими инициативы по упрощению условий для ведения бизнеса, для медиков – чтобы они могли изменить протоколы лечения для коронавируса, криминализацию вывоза через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения. И изменения в бюджет по обеспечению питания военнослужащих.

Победа у разбитого корыта

Такой итог дня оставил бы президента в статусе уже упомянутой бабы у корыта. Поэтому на 16 часов было созвано третье внеочередное заседание, на которое снова вынесли кадровые вопросы, законы о банках и земле.

В Раду приехал Зеленский. Отдельно с фракцией он не встречался, прямо в зале попросил поддержать законы о банках и о рынке земли. И кандидатуры министров. Подействовало.

Министров проголосовали. Антиколомойський закон приняли в первом чтении.

Лидеры «Слуг» знали, что своих голосов не хватит на эти законы. После изменений ряда условий по земле их пообещали дать «Голос» и ЕС. Так же как и за антиколомойский закон.

«У меня тоже много вопросов к этой ситуации, но я вас прошу поддержать этот закон», – обратился к депутатам Зеленский и снял маску, чтобы депутаты видели его лицо.

После этого на трибуну вышел Петр Порошенко, тоже снял маску и сказал, что поддержит законопроект.

«У оппозиции всегда есть большое количество вопросов к законопроектам власти. Но я хотел бы, чтобы все четко понимали, что поставлено на карту. На карту поставлен дефолт Украины. Как мы к этому пришли – это вопрос третий. Но дефолт – это инфляция, это обесценивание национальных денег, другой курс национальной валюты, резкий рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за все это украинский народ. Наименее защищенные слои населения. Только для того, чтобы одному олигарху сохранить банк или вернуть банк», – подчеркнул Порошенко.

В это время в стороне возле трибуны стояла в ожидании Юлия Тимошенко – она поддержала традицию, тоже сняла маску, и заявила, что никакой дефолт Украине не грозит и закон ее фракция не поддержит. Тем самым лидер «Батькивщины» снова позволила СМИ вспомнить о ее рабочих отношениях с Коломойским.

Закон о банках не стали голосовать фракция ОПЗЖ и группа Палицы «За будущее» (за исключением двух винницких мажоритарщиков Вацака и Кучера).

За проект антиколомойского закона проголосовали 267 депутатов. 42 голоса дали ЕС и Голос. 10 внефракционных, в том числе и 3 депутата ориентированы на Ахметова. Интересно, что не голосовал Вадим Новинский. 15 дали депутаты из группы «Доверие».

«Слуги народа», где после появления законопроекта в повестке дня слегли болеть 33 народных депутата и еще 11 нажали кнопку против, вымучили из себя 198 голосов.

Меньше они в понедельник дали только за назначение министров Марченко и Степанова в первой попытке.

«Появление президента в зале нас значительно мобилизовало. Надо признать, что после смены главы офиса у нас на этом поле значительные проблемы. Ермак не вытягивает это направление. Идет постоянно какая-то пробуксовка», – пожаловался один из «Слуг» не под запись. И пообещал, что где-то до 23 часов в зале соберется максимальное количество депутатов, чтобы проголосовать закон о рынке земли.

Далее депутатов ждали 7 часов рассмотрения поправок от ОПЗЖ. В конце Нестор Шуфрич вышел на трибуну и процитировал «Маугли», что это была достойная битва и поблагодарил Дмитрия Разумкова за то, что тот придерживался регламента.

Интересно, что на третьем внеочередном заседании спикер почему-то не проголосовал ни за Степанова, ни по Марченко. Хотя утром еще их поддерживал. За антиколомойский закон он нажал кнопку за, и вышел из зала после того, как его покинул президент.

Ранее Арахамия уже обвинял Разумкова в том, что он самоустранился от вопроса земли, когда Тимошенко заблокировала трибуну. Спикер также всегда молча протестует, когда речь идет о нарушении регламента. В понедельник же ОПЗЖ десятки раз повторила, что вопрос земли надо рассматривать на очередной сессии. И что поэтому они обжалуют решение в КС.

На вопрос к депутатам «Слуги», где спикер, один из них ответил: «А что, по вашему, президент должен все это время сидеть один в его кабинете в Раде».

Спикер действительно вернулся с президентом на финальное голосование, на табло загорелись вымученные 259. Президент поднял руки и показал знак победы.

Хотя победой это не выглядело – просто каждый сыграл свою роль. И «ЕС», «Голос», и «Батькивщина», и ОПЗЖ.

Последние, несмотря на свою оппозиционность дали сначала 18, а затем и 21 голос за министра Степанова (3 голоса добавила группа Медведчука и он лично).

Подыграли в ОПЗЖ и супермаркетам. Как отметили «Наши гроши», благодаря поправке Нестора Шуфрича и депутата от “Слуг”, работавшей пиарщицей в АТБ, торговые сети вместо угрозы потерять 10% годовой выручки за повышение цен обойдутся смешным штрафом в 5000 гривен.

Петр Порошенко с «ЕС» и «Голос» могут говорить, что спасли страну от дефолта.

Президент Зеленский выполнил всю намеченную повестку дня. Но в годовщину победы в первом туре ему праздновать нечего – безусловная народная любовь закончилась, впереди экономический кризис, который будет проходить параллельно с усиливающимся разделением его фракции на группы и конкуренцией олигархов за то, кто получит больше. Голосования в понедельник показали, что монобильшости у президента нет, а значит впереди тактические союзы за голоса и войны компроматов, которые очевидно принесут только потери рейтинга. Который и без того будет убивать кризис.