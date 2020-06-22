Как бы нам не было жарко летом, надо все же и дальше ходить в масках, призывает врач.

За последние недели в Украине часто фиксируют антирекорды по количеству больных с коронавирусом. Чиновники говорят, что цифры растут из-за увеличения количества тестов. Но и граждан в несоблюдении карантина также обвиняют: те действительно массово гуляют без масок, игнорируя ограничения и социальную дистанцию. Со следующей недели в Киеве начнутся массовые проверки транспорта и кафе, а Киевская область близка к тому, чтобы усилить карантин.

О том, почему растут цифры по заболеваемости COVID-19 и как уберечься от коронавируса летом, когда карантина украинцы придерживаются все меньше – #Буквам рассказал доцент кафедры хирургии №1 Киевского медицинского университета, пульмонолог, торакальный хирург Евгений Симонец.

«Люди думают примерно так:« если депутат ходит в Раде без маски, почему в маске должен ходить я? »

Евгений, последние недели заболеваемость коронавирусом снова растет. Одни говорят, это из-за того, что делают больше тестов. Другие обвиняют украинцев, которые «забивают» на карантин. А каково ваше мнение?

Эту ситуацию надо рассматривать именно в этих двух плоскостях. Общество разделилось на тех, кто полагается на тесты и на тех, кто винит в распространении болезни самих граждан. Одни перекладывают вину на других. На самом деле виноваты и те, и другие. Чиновники виноваты в том, что не обеспечили адекватное соблюдение условий карантина.

Украинское общество хоть и специфическое, но достаточно сознательное. С одной стороны, во всех СМИ мы слышим о страшной болезни, что надо использовать маски. А с другой – депутаты Верховной Рады на заседание приходят без масок, их видит вся Украина, весь мир. Рядового гражданина ловит полиция и штрафует за такое на 17 000 гривен, а депутату ничего за это не будет. Маленькие кафе закрывают, а ресторан «Велюр» спокойно работает, принимает тех, у кого толстый кошелек. Сами же чиновники спровоцировали ситуацию, когда граждане перестали придерживаться карантина и доверять всему, что говорят современные политики. Люди думают примерно так: «если депутат ходит в Раде без маски, почему в маске мне идти я?»

Плюс – все это совпало со смягчением карантинных мер. И что бы сейчас людям не кричали врачи, их уже не так слушают, как раньше. К сожалению, это так, и это очень плохо.

Кроме того, карантин меньше соблюдают, потому что среди людей принято почему-то искать больных с коронавирусом среди знакомых. И если их нет, значит якобы ничего страшного не происходит. Я вот как раз совсем недавно общался с людьми, которых видел впервые. Они друг друга спрашивали, болеет ли кто-то из знакомых. Потом вернулись ко мне и говорят: «А у вас есть знакомые, которые заболели?». Я говорю – «Да, у меня есть. Я врач, и занимаюсь легочной патологией». Вот в таких персональных разговорах доверие к врачу выше. Показалось, они тогда даже маску плотнее на лицо натянули. Но в целом в увеличении цифр по заболеваемости виноваты чиновники, которые допустили такую ​​ситуацию.

Главный санврач со всех экранов месяцами говорил, какой страшный вирус, а потом появляется на фото с президентом без маски в кафе, когда ограничения на прием клиентов в помещении еще не сняли.

Я родом из города Прилуки Черниговской области. Там рядом есть поселок городского типа Ладан, где есть завод, выпускающий большие пожарные машины. Люди весной в этом населенном пункте сажали картошку вчетвером на огороде. Приехала полиция и составила протокол на хозяина усадьбы за несоблюдение правил карантина, потому что были на огороде без масок.

«В начале пандемии тесты делали разве что избранным, а сейчас тестируют уже гораздо больше категорий граждан»

А как все же по тестам? Их стали делать больше?

Да, здесь играет роль и лучшая диагностика. Скажем, когда при СССР западные страны отчитывались о статистике по какой-то болезни, у нас в это время была статистика совсем другая. Но это не потому, что у нас меньше болели. А потому, что у нас немало болезней просто не диагностировали.

На сегодняшний день уровень диагностики коронавируса стал лучше, анализы стало делать проще. Все помнят, как в начале пандемии тесты делали разве что избранным, а в частных лабораториях цены были просто заоблачные. Сейчас ситуация изменилась, и тестируют уже гораздо больше категорий граждан – от тех, кто поступает в больницы на плановые операции на сердце до работников компаний, которые тестируют на средства работодателя. Сейчас врачи более «вооружены», и видимо все уже знают, что экспресс-диагностика ничего не дает. Все концентрируются на ПЦР, на иммуноферментных исследованиях.

К сожалению, из-за популизма политиков часто люди стали верить каким-то непрофессионалам. Блогерам, которые не имеют отношения к медицине, например. Сейчас в соцсетях множество людей хочет высказаться о коронавирусе, и на телевидении комментируют в чем не разбираются. А от этого страдают люди, потому что перестают верить в угрозу и ходят без масок. Я говорю многим пациентам: «если у вас сломался унитаз, вы не зовете врача его починить? Почему тогда верите тем, кто говорит что-то о COVID-19, но в медицине не разбирается?». Я с уважением отношусь к экспертам, но к настоящим, которые разбираются в своей теме. К сожалению, у нас таких очень мало.

«Даже после появления такой угрозы как коронавирус чиновники не начали думать о медицине как о приоритетной отрасли»

Сейчас все меньше говорят о том, хватает ли в больницах ИВЛ, могут ли врачи на месяцах лечить больных с коронавирусом. Но эти проблемы никуда не делись.

Коронавирус показал героизм и профессионализм наших врачей. Это не потому, что я хочу похвалить коллег. Это реально правда. Вспомните 2014 год, когда началась война с Россией. Украина боевых действий до того не вела, и военные хирурги фактически были уже гражданскими врачами, которые лечили язву, холецистит, однако не лечили боевые травмы. Некоторые врачи других специальностей не умели оказывать помощь при травмах. Но за короткий период времени врачи научились спасать жизни.

Я в то время встретился с тогдашним руководителем МОЗ, говорил ему: «Если начнется серьезная заворуха, мы будем иметь много трупов. Хирурги на войне должны иметь опыт оказания первой помощи». Мы сделали выездной десант вместе с кафедрой военной хирургии, с кафедрой торакальной хирургии академии последипломного образования имени Шупика. Съездили в несколько опорных больниц недалеко от фронта. Это и много инициатив коллег и волонтеров помогли, и сейчас наши специалисты заткнут за пояс многих коллег из ведущих западных государств.

Подобная ситуация сложилась с лечением коронавирусной инфекции. У нас есть потенциал, но если в медицине ничего не изменится, то энтузиазм врачей угаснет. Думаю, талантливые специалисты и дальше будут выезжать за границу. К сожалению, даже после появления такой угрозы как коронавирус чиновники не начали думать о медицине как о приоритетной отрасли, не изменили своего общего отношения к медицине, иначе бы начинали перемены к лучшему.

Как сейчас беречься людям от COVID-19, когда о карантине все меньше думают?

Здесь надо понять, что электронные термометры, которыми измеряют температуру в супермаркетах, не действуют. Они имеют скорее формальный характер, ведь дают большую погрешность. Я не раз мерил температуру обычным ртутным термометром, а когда мне мерили в супермаркете, результат был существенно другим.

К сожалению, как бы нам не было жарко, надо все же и дальше ходить в масках. Надо и дальше использовать антисептики. Как бы нам не хотелось обратного, но надо соблюдать социальной дистанции. Если вы идете по улице сами, маску носить не надо. Но если вы сидите в помещении с большим количеством людей, то в маске надо быть обязательно.

Другое дело, что соблюдать дистанцию ​​просто невозможно в транспорте. Особенно когда маршрутка ездит раз в час и набивается до отказа. Должны быть приняты решения на местном уровне об увеличении подвижного состава, изменении графика работы предприятий. Это должны быть не рекомендательные постулаты, а приказы. Потому что в Украине есть особенность – что не запрещено, то разрешено. Поэтому, к сожалению, рекомендации не все воспринимают всерьез. Однако люди должны понять, что их здоровье – в их руках.