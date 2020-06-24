Какую бы реакцию не избрал условный Запад – а много тут будет зависеть от президентских выборов в США, Украине стоит приготовиться к тяжелым временам, которые сопряжены с рисками расширения путинской агрессии против нашей страны.

В преддверии российского “празднования 75-летия победы” и референдума, который должен превратить Путина в де-факто пожизненного президента, лидер страны-агрессора разразился невиданным доселе потоком публичных заявлений. За подписью Путина на сайтах “Российской газеты” и американского журнала The National Interest вышла пространная статья, озаглавленная “75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим”. Также российский президент дал интервью программе “Вести”, в котором недвусмысленно описал свое ощущение восстановления “справедливости” после распада СССР. Высказавшись в духе того, что перед выходом из СССР республикам надо было бы вернуть “подаренные” Россией земли.

Несмотря на то, что формально эти два медиавыхода Путина не связаны друг с другом, в специфической системе сигналов, на основе которой выстроено общение российского диктатора с внешним миром, они несут единое послание. Фактически это приглашение к войне или миру, адресованное западным и не только западным элитам.

Несмотря на то, что в украинском медиапространстве статья Путина запомнилась скорее пассажем о Бандере, основное ее послание состоит все же в другом. Конечно же, в тексте содержаться обязательные штампы о пособниках фашистов, нарекания на то, что Запад якобы подвергает ревизии вклад СССР в победу над нацизмом, тем самым нивелируя жертву “советского народа”. Однако основное послание состоит в другом. Если ранее Путин, используя Вторую мировую войну как повод, обрушивался на условный Запад с инвективами и обвинениями в антироссийской позиции, сейчас он приглашает Запад к диалогу.

Примерно треть путинского опуса посвящена теме оправдания гитлеризма и пакта Молотова-Риббентропа историческими обстоятельствами. По версии Путина, именно Запад виноват не только в том, что Гитлер начал вести агрессивную политику, якобы вынужденный таким образом реагировать на утеснения Германии Версальским договором 1919-го, но и СССР, видя Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии, наблюдая чуть ли не союз Гитлера с Францией и Британией, был вынужден защищать себя мирным пактом с Германией.

Особое место в статье занимает обвинение Польши в фактическом союзе с Германией и ведении агрессивной политики в Европе. В статье Путина Польша предстает не жертвой немецко-советской агрессии, а страной, которая заигралась в союз с гитлеризмом, срывала организацию системы коллективной безопасности в Европе и чуть было не сама напала на СССР.

“Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. И агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она – результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь”, – вот настоящее послание Путина Западному миру. И это, конечно же, не послание о Второй мировой, как уже было сказано выше – инструментальное и практичное мышление Путина никоим образом не склоняет его к теоретическим дискуссиям об истории.

Нет, это послание – о настоящем. О том, что с точки зрения кремлевского режима нет никаких жертв агрессии, никаких моральных и ценностных ограничений, только реальная политика и циничные интересы. А значит, и агрессия против Украины и аннексия Крыма – не ответственность конкретного диктатора, бредящего восстановлением империи. А всего лишь следствие объективных исторических процессов, “результат многих тенденций и факторов”, с которыми Запад должен смириться.

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В ситуации экономического и эпидемиологического кризиса путинский режим стоит на развилке. Выбор простой – между условно новой перестройкой, которая очевидно несет в себе риски демонтажа самого режима с его лидером, и между войной, которая может вновь отвлечь российское общество от насущных проблем. Вторая часть послания зашифрована в интервью Путина российскому телевидению. Рассказ о российских землях, которые должны быть изъяты из тела бывших республик – это намек на то, что в случае отказа Запада от признания посткрымского статус-кво, Путин готов к войне. Не просто к войне против Украины, либо аннексии Беларуси, но и возможной войне на территории самого Запада – в странах Балтии.

В канун конституционного “референдума”, который должен навсегда срастить Путина с его кремлевским креслом, российский диктатор ставит цивилизованный мир перед простым выбором – искусственным выбором между признанием за Россией ее сфер влияния и угрозой продолжения агрессивной политики Кремля на постсоветском и, возможно, европейском пространстве.

Какую бы реакцию не избрал условный Запад – а много тут будет зависеть от президентских выборов в США, Украине стоит приготовиться к тяжелым временам, которые сопряжены с рисками расширения путинской агрессии против нашей страны. Многое тут зависит от позиции украинской власти и ее готовности как не сдавать Путину ни пяди наших позиций во внешней политике, так при необходимости военными методами отвечать на возможную интенсификацию военных действий. Насколько Владимир Зеленский будет готов адекватно реагировать на эти вызовы – вопрос теоретический. Однако пока что действия Зеленского и его власти не внушают никакого оптимизма.