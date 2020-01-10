Герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить полномочия как "старшие" члены королевской семьи, начать работать, чтобы стать финансово независимыми, и жить на две страны – между Великобританией и Северной Америкой. Как на это отреагировала королева, что означает их отречение от королевского статуса, чем они собираются заниматься и что стало прецедентом – разбирались #Буквы.

Раскол в королевской семье: реакция королевы Елизаветы II

Такому решению Меган и Гарри была удивлена даже сама королева – и отреагировала соответственно. Похоже, герцоги Сассекские не продумывали его детально с другими членами королевской семьи, о чем свидетельствует ответ Букингемского дворца: “Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассексской находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время”.

Сегодня главный институциональный вопрос – что означает отказ Меган и Гарри от королевских полномочий для всей королевской семьи? И может ли новая роль герцогов быть королевской? По прогнозам BBC, возможно, “это лишь промежуточный этап, чтобы покинуть королевскую семью”.

По словам королевского корреспондента BBC Джонни Даймонда, чиновники дворца разочарованы: “Я думаю, это указывает на настоящую силу чувств в дворце – может быть, не столько о том, что было сделано, но о том, как это было сделано, нехватка консультаций скажется на этом болезненно. К тому же, это явно серьезный разрыв между Гарри и Меган и остальной частью королевской семьи”.

Считается, что старшие члены королевской семьи “пострадали” от объявления. Конфликт назревал уже давно, и, похоже, сама Елизавета II не признает их частью британской монархии. Так, главный предмет обсуждений в сети в эти праздничные дни – новогоднее обращение британской королевы, на столе которой не нашли фото Меган, Гарри и их семимесячного сына Арчи. В то время как в прошлом году на королевском столе стоял свадебный портрет герцогов Сассекских.

Будущие планы: что означает новая роль герцогов Сассекских

Молодая – пока еще королевская – пара планирует создать “прогрессивную новую роль” и намерена работать на полный рабочий день. Так, принц Гарри и Меган думают создать новую “благотворительную организацию”. Вполне возможно, их деятельность будет сосредоточена на США и Африке.

Так, во время первого официального зарубежного тура пары в 2019 году с их сыном Арчи герцогиня Сассекская обратилась к девочкам-подросткам бедного и криминального района Южной Африки со словами: “Я здесь с вами, как мать, как жена, как женщина, как цветная женщина и как ваша сестра” и выразила намерение защитить их от мужской жестокости и сексуального насилия. Любовь к Африке не раз выражал и принц Гарри. По его словам, это место, “с которым я чувствую особую связь, чем где-либо еще в мире”.

Кроме борьбы с насилием в Африке, благотворительная деятельность пары, скорее всего, будет посвящена глобальному движению за равенство женщин #MeToo и расширению их прав и возможностей: по крайней мере, на эти вопросы Меган публично пообещала “пролить свет” два года назад в феврале. Видимо, время пришло.

Прецеденты: что стоит за решением Меган и Гарри

По словам герцогов, за этим решением “много месяцев размышлений и внутренних дискуссий”. Прецедентов в жизни герцогов было достаточно.

Весомую лепту внесла британская пресса. Справляться с ролью члена королевской семьи для обоих было эмоционально и психологически тяжело. В документальном фильме ITV, снятом во время тура по Африке, герцогиня Сассекская призналась, не была готова к изучению СМИ своей персоны под микроскопом, несмотря на то, что она как звезда привыкла к вниманию прессы. Но в какой-то момент навязчивое внимание журналистов было не всегда положительным для герцогини и, возможно, угрожающим для ее жизни и психологического здоровья.

От нападок и критики прессы в адрес Меган не раз защищал ее муж и даже выступил с резким обращением к таблоидам на их официальном сайте в октябре 2019 года. “К сожалению, моя жена стала одной из последних жертв британской таблоидной прессы, которая ведет кампании против людей, не задумываясь о последствиях – безжалостной кампании, которая обострилась за последний год на протяжении всей ее беременности и во время воспитания нашего новорожденного сына. Эта неустанная пропаганда требует человеческих затрат, особенно когда она заведомо ложная, искаженная и злая, и хотя мы продолжаем демонстрировать достойное лицо, мне сложно описать, насколько болезненной она была”, – писал Гарри, который “слишком долго был молчаливым свидетелем личных страданий” своей супруги.

“Стоять в стороне и ничего не делать – это противоречит всему, во что мы верим”.

Гарри допекли и негативные истории о расходах, включая стоимость ремонта их дома, который был покрыт деньгами налогоплательщиков, и обсуждение стоимости ее дизайнерских нарядов, достигавших сотни тысяч фунтов, и слухи вокруг их свадьбы (от освежителей воздуха в часовне Святого Георгия до конфликта Меган и Кейт из-за примерки платья подружки невесты принцессой Шарлоттой). Принц Гарри видит в этом повторение истории с его матерью принцессой Дианой, причиной и свидетелем смерти которой стали навязчивые британские папарацци.

«Я потерял свою мать, и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил».

Королевский корреспондент BBC Джонни Даймонд утверждает, что неприязнь Гарри к таблоидам была неприкрытой: “Гарри ненавидел камеры”.

Имели место быть и конфликты традиций в королевской семье, которые неустанно подрывали Меган и Гарри, вводя новые прогрессивные правила – в духе поколения миллениалов. Так, герцогиня Сассекская сначала отказалась рожать в госпитале Святой Марии, где рожали Кейт Миддлтон и принцесса Диана, потом предпочла известным королевским врачам-мужчинам неизвестную женщину-гинеколога и доулу, а затем и вовсе добилась права не выходить после родов к фотографам.

К слову, здесь проявляется и скрытый конфликт между Меган и Кейт, как утверждают в прессе: герцогиня Сассекская хотела делать все не так, как герцогиня Кембриджская, с которой ее постоянно сравнивали.

Правилам Меган Маркл была не рада и сама королева: чего стоил бэби шауэр в честь скорого появления Арчи, который обошелся герцогине в 500 000 долларов и который обсуждала вся мировая пресса. Судя по всему, амбиции Меган и Гарри быть финансово независимыми продиктовано желанием не подставлять больше имя королевской семьи в глазах налогоплательщиков.

На какие деньги будут жить герцоги Сассекские?

У пары есть собственные сбережения, к тому же доходы их семье обеспечивают отец Гарри, которые оплачивает им проживание, проезд и одежду (к слову, принц Уэльский финансирует своих сыновей и их семьи доходами герцогства Корнуолл). Еще одна статья доходов герцогов – актерская деятельность Меган Маркл. Согласно контракту, ее гонорар за каждый эпизод в сериале “Костюмы” составил 50 000 долларов, а любая ретрансляция шоу предполагает отчисление процентов.