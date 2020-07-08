Зеленский винит в сдаче Крыма и Донбасса Порошенко и Турчинова, но почему то не российскую резидентуру в СБУ и непосредственно Россию

Перепалка, которая возникла между одним топ-спикеров фракции “Слуга народа” и пятым президентом Украины Петром Порошенко в эфире программы “Свобода слова” вызвала массу возмущений среди комментаторов. Ирина Верещук попыталась рассказать, что 12 июня 2014, когда бои за украинский Донбасс шли в полную силу, Порошенко якобы поздравил Путина с Днем России. Петр Порошенко, который в рекламной паузе подошел к депутату Зеленского с требованием указать источник новости. Верещук попыталась выкрутиться сославшись на сайт “24 канала”. Однако совместные усилия ведущего и Порошенко вынудили ее признать, что источником этой давней новости был пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. И что администрация президента Порошенко уже тогда дала исчерпывающие пояснения относительно этой кремлевской утки.

Можно было бы не удивляться манипуляциям госпожи Верещук. Ведь риторика этого публичного ледокола “Слуга народа” не в первый раз странным образом совпадает с позициями пророссийский деятелей, таких как например Медведчук. В свое время Ирина с жаром убеждала украинцев о вредности разрыва договора о дружбе с Россией, напрямую обманывая телезрителей словами о том, что подобный договор с Россией есть даже у пострадавшей от российской агрессии Грузии – хотя договор никогда не был ратифицирован этими странами.

Припоминаю, как в одной беседе со мной во время рекламной паузы Верещук, кстати член комитета по вопросам нацбезопасности, убеждала меня в том, что украинская спецоперация, которая позволила нам добывать из России дефицитные лопасти для вертолетов – это государственная измена. Можно было бы оставить Ирину наедине с собственной совестью, если бы произошедшее не было частью большой санкционированной президентом Зеленским публичной кампании.

Еще за неделю до манипуляции Верещук президентский офис развернул свои информационные войска против настоящих врагов – Порошенко, Турчинова и их наследия. Главный нарратив кампании состоял в том, что воевали-то за Крым и Донбасс все эти годы как-то плохо. То Славянск с Краматорском неправильно освободили – а один из спикеров офиса президента даже договорился до того, что никакого освобождения не произошло. То, как оказалось, ГБР решила озаботиться вопросом происхождения очередных российских деталей в системе наших ПВО.

Но вишенкой на торте конечно же стали несколько заявлений Зеленского и его аппарата. Во-первых, в поздравлении по случаю освобождения Славянска, офис президента снова забыл о существования государства Россия и российского сотрудника ФСБ Игоря Гиркина. Этот город наша армия, оказывается, освободила от неких виртуальных незаконных вооруженных формирований. Нам остается гадать от каких именно – возможно в Украину вторглись боевики ИГИЛ или Тигры освобождения Тамил-Илама решили возродить свою деятельность именно на территории нашей страны. Во-вторых, в своей речи по случаю дня Военно-морских сил Зеленский заявил о том, что украинцы не простят не только тех, кто аннексировал Крым, но и тех, кто не дал морякам защитить украинский полуостров.

Как человек некоторым образом причастный к происходящим в начале 2014 года процессам – пускай как сторонник наблюдатель и изредка – советник, прекрасно помню каким образом и кто не дал нашим морякам защитить полуостров. В особенности хорошо припоминаю истории о том, как на сторону России перешли практически все спецслужбы и ощутимая часть дислоцированных на полуострове украинских военнослужащих. В то время как актер Зеленский гламурно тусил в Мексике, мы в Киеве рвали волосы от того, что приказы отдаваемые на полуостров попросту не выполняются. Как оказалось впоследствии – некоторые командиры частей рапортовали об обороне своих позиций попивая чаек совместно с сотрудниками ФСБ и офицерами российского флота.

Помню как после начала операции по захвату Крыма было подсчитано количество боеспособных военнослужащих в армии. Их оказалось 5000. Так же помню и сопротивление отдельных крымских частей, солдаты, моряки и офицеры которых несмотря на угрозы и шантаж жизнями семей не изменили присяге.

Помню как начиналась война на Донбассе – а тогда, отмечу, ни у кого не было сомнений в том, что Донбасс начался в том числе для того, чтобы мы забыли о всяком военном вмешательстве в Крыму. Помню многое из того, что до сих пор нельзя рассказать. Возможно помнил бы и Владимир Зеленский, если бы в 2014 не был столь равнодушен к происходящему в своей окровавленной стране.

Впрочем, если уж не прощать – то и правда есть кого. Ответственность за аннексию Крыма России в том числе несет пророссийское руководство Украины 2010-2014 годов. Тот самый пресловутый режим Януковича в медиа-обслуживание которого был со всем доступным ему энтузиазмом включен будущий шестой президент Украины.

Российские граждане во главе армии и спецслужб, развал всех боеспособных частей, отдельный этаж для сотрудников резидентуры ФСБ прямо в штаб-квартире СБУ на Владимирской, 33. Не припомню, чтобы Владимир Зеленский особо шутил на эти темы.

И если называть фамилии, то это будут фамилии Януковича, Медведчука, Саламатина, Ежеля, Якименко, Захарченко, но никак не фамилии Турчинова или ставшего президентом в мае 2014 Порошенко. А также фамилии всех тех представителей пятой колонны Москвы и ее полезных идиотов в украинской политике, которые систематически срывали попытки нашей евроатлантической интеграции. Кстати, какая там позиция по НАТО у самого Владимира Александровича? Припоминаю, что вместо четких заявлений о необходимости интеграции со стороны зеленых политических болот раздается вой о референдуме.

Всем своим поведением и Владимир Зеленский демонстрирует, что его настоящий враг – не Россия, а Петр Порошенко и пришедшая в 2014 власть, которая приняла на себя ответственность за страну. Совместно с украинским народом отбила треть оккупированных территорий. Консолидировала против России весь мир. Сумела выбраться из одного из самых страшных кризисов. И, как-никак, оставила в наследство Зеленскому государство с растущей экономикой, боеспособной армией и субъектной внешней политикой. Мы даже не представляем как бы вел себя в условиях таких критических угроз и вызовов Владимир Зеленский, будучи президентом. Вернее примерно представляем, но дипломатично молчим.

Политика – жестокая и конкурентная среда. В политической борьбе дозволено многое, но никогда ради политического красного словца или победы над оппонентом не допустимо подрывать основы самого государства. Политические репрессии, чинимые Владимиром Зеленским ставят крест на перспективах нашего демократического и цивилизованного развития.

А угрозы покарать предшественником за “сдачу” Крыма, которой не было, попросту играют на размывание российской ответственности за аннексию и агрессию, вселяет энергию в кремлевскую пятую колонну и настраивают против Зеленского и без того взбудораженных годом его правления патриотов. Кремль будет аплодировать любым заявлениям, а тем более уголовным делам на эту тему. И несмотря на то, что в последнее время Зеленский испытывает дефицит аплодисментов – вряд ли путинские овации будут ему надежной опорой для пребывания на своем посту.