Современные родители, похоже, лишены выбора, играть ли с детьми в Деда Мороза. Тотальная дедморозовщина охватывает мир супермаркетов, телерекламы, детских садов, городских площадей, – лишь бы родители купили что-то еще. В нашем случае ситуация приобретает особо выгодные черты. Два Николая, Новый год! На каждый праздник дети захотят получить нечто модное, то есть навязанное рекламным дедом и его оленями.

Плохо ли это? У каждой медали – две стороны. Неприятная – дети стали ощутимо циничнее. Раньше Дед Мороз эксплуатировался родителями как орудие своеобразного шантажа. Веди себя хорошо – получишь подарок. Непослушайки в прежние века могли найти под елочкой вместо подарка ветку вербы, как очень прозрачный намек. Сейчас ситуация вывернулась наизнанку. Дети шантажируют родителей их же выдумкой, «наивно» требуя от Дедушки планшеты, лэптопы и электроскутеры. Происходит это ближе годам к восьми, то есть ко второму препубертату, когда ребенок начинает пробовать на зуб семейные устои. В это же время даже самые наивные всерьез подвергают сомнению существование Деда Мороза и всеми силами стараются уличить родителей во лжи.

Значит, примерные восемь лет – возраст, когда пора сбрасывать маски и вызывать ребенка для серьезного разговора? Исследования показали, что здесь не все так просто. Оказывается, большинство опрошенных детей часто давали прямые ответы, отрицающие существование Деда Мороза, но втайне всей душой надеялись, что их разубедят. Опытные родители хорошо знают, что такое поведение вообще характерно для второго препубертата. Ребенок становится несносным, но искушает родителей именно для того, чтобы увериться: они устоят. Так дети борются со своим первым серьезным страхом беззащитности. Более того, 30% взрослых испытуемых сообщили, что именно случайное или намеренное саморазоблачение родителей подорвало доверие к ним на всю жизнь.

Получается какой-то тупик. Поддаваться на шантаж нехорошо. Обрубать детскую веру в сказку рискованно, да и просто жестоко. Как быть?

И здесь можно обратиться к хорошей стороне медали. Зачем нам вообще вся эта странная игра? Можно ведь просто купить подарки и вручить под елочкой. А что получится если убрать коммерческий аспект?

В начале прошлого века молодая советская республика, порушив вековые устои и народные традиции, начала решительно строить нечто свое, особое. Ума и опыта строителей чаще всего недоставало. Отчасти перелицовывались светские и религиозные правила, а частично создавались свои, наперекор. Именно тогда возникла странная наука педология. К счастью, долго она не прожила и особых следов по себе не оставила. Педологи отрицали буржуазные идеи, в том числе и фантазии. Считалось, что строителю коммунизма сказки не нужны. С детьми, воспитанными в такой системе очень быстро произошла простая вещь. Говоря современным языком, они начали эмоционально выгорать и отказались принимать вообще любую новую информацию, считая ее лживой.

Дело в том, что потребность в чуде тем выше, чем беспомощнее человеческое существо. Маленький ребенок – одно из самых беспомощных, самых бесправных существ в мире взрослых. Чтобы сохранить и мотивировать психику к развитию, природа велит ему фантазировать. Убери чудо – останется страх и чувство вины. Поэтому Дед Мороз, Санта Клаус, Мышь-волшебница, Зубная фея и прочие дарители из разных миров и культур выполняют серьезную миссию: делают малыша счастливым и уверенным.

И здесь возникает совсем тонкий вопрос. Если речь идет не о конкретном персонаже, а о чуде как таковом, верим ли в него мы сами? Большинство – да. Хотя бы на уровне обычного везения. И одновременно нет. Зрелая личность сочетает в себе ответственность за свои действия с существованием реальных обстоятельств. И действует в этом стиле: делает, что должно, и надеется на сотрудничество и удачу. Может, именно поэтому большинство из нас так хочет сделать маленькое чудо для тех, кого любит.

Здесь и один из ответов, когда и как можно развенчивать сказку о Дедушке Морозе. До второго препубертата делать это бессмысленно. Детский мозг развивается и на более ранних этапах не способен воспринять развенчивающую правду. В районе восьми лет – способен, но частично.

– Мам, а сама ты веришь в Деда Мороза?

– Я верю в чудо, детка. Разве не чудо, что исполнилось твое тайное желание, хоть в открытке Деду Морозу об этом не было ни слова? Но и волшебнику нужны помощники. Он приходит к нам, в мир магазинов, билетов на елки и добрых дел, которые можно сделать нашими любящими руками. Поэтому мы с папой ему немного помогли. Можешь и ты помочь. Хочешь? Какое волшебство мы сделаем для бабушки?

Если этот или похожий, поистине волшебный трюк удастся, ребенок вместе с вами потихоньку отстранится и от пьяненьких бородачей в нечистых халатах (фотография на память!), и от рекламных внушений. И поймет, и ощутит, что сердцем чуда, его сутью является любовь.

Верите ли вы в такое чудо? Его не нужно развенчивать.