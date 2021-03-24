За минулу добу в Україні підтвердили понад 300 смертей від коронавірусу. Це є рекордним показником від початку епідемії. За минулий рік в Україні смертність становила понад 600 тисяч людей. Наскільки високий цей показник, і чим спровокована надлишкова смертність, розбирались Букви.

Избыточная смертность – это количество смертей в стране, которое превышает средний показатель предыдущих лет. За время пандемии избыточная смертность выросла во многих странах включая Украину: по официальным данным, в 2020 году здесь умерло на 35 тыс. человек больше, чем в 2019 году, из них только 18 тыс. в результате COVID-19. Вероятные причины: недиагностированный COVID-19 и затрудненный доступ к медицинским услугам людей с хроническими болезнями.

Врачей, с которыми поговорили Буквы, такая статистика не удивляет. Они говорят, что среди причин увеличения смертности как сама эпидемия, так и то, что люди боялись обращаться к врачам. А также то, что больные с другими диагнозами получали меньше внимания врачей из-за истощения последних борьбой с эпидемией и необеспеченности необходимыми препаратами.

Например, МОЗ получил еще в апреле средства на закупку дефицитных в отечественных больницах аппаратов искусственной вентиляции легких. Однако на конец года, 16 млн гривен из выделенных ста миллионов на аппараты ИВЛ остались неиспользованными. В это же время волонтеры завалены запросами на кислородные аппараты.

Истории собеседников Букв это подтверждают.

Ольга работает в больнице скорой помощи. На прошлой неделе ей пришлось вести соседку из дома в больницу. В пожилой женщины было подозрение на коронавирус. «Мы привезли ее сначала в Чернобыльскую больницу, там нас не приняли, потому что не было кислорода. Потом повезли ее Александровскую. Едва смогли положить, больница уже была забита пациентами», – рассказывает врач.

Из-за быстрого роста темпов коронавирусной болезни и соответственно лавинообразного заполнения коек в больницах, мэр Киева Виталий Кличко был вынужден просить Кабмин объявить в городе локдаун.

Критическая ситуация и в Киевской области.

«Утром всей семьей получили положительный ПЦР-тест на коронавирус. А через несколько часов скорая забрала мужа – аж в Яготин – за 100 км от дома. Двусторонняя пневмония и дикий кашель, температура 39,8. Медики говорят, что это нам еще повезло. Мол, вчера больного просто некуда было везти – в больницах в радиусе 100 км не было мест», – написала сегодня в Facebook журналистка Любовь Величко.

По состоянию на 22 марта в больницах находились 36 600 больных с COVID-19 или подозрением на коронавирус.

Отсутствие свободных мест в больницах, стало главной проблемой этого года, хотя до развертывания мобильных госпиталей не дошло. Но это перечеркнуло планы многих пациентов пройти плановое лечение, а соответственно для кого-то имело и роковые последствия.

Также многим было страшно вызвать скорую даже с воспалением легких, так как лечение могло бы обойтись от 20 до 100 000 гривен.

В 2020 году смертность в Украине выросла на 6,2%. Об этом свидетельствует статистика Госкомстата, обнародованная в феврале.

В 2020 году в Украине умерло 616 000 человек. В предыдущие годы этот показатель находился на уровне 580 000 смертей. То есть эта цифра на 35 700 выше, чем в предыдущий год. Даже младенцев умерло на 201 больше.

Насколько эта цифра является критической Буквы спросили у Павла Ковтонюка, бывшего заместителя министра здравоохранения.

По его словам, оценивать избыточную смертность от коронавируса лучше не по году, а по месяцам, тогда лучше видно динамику.

«Потому что по году колебания в пределах 6% могут ничего не значить, хотя в принципе из года в год смертность в Украине уменьшается, потому что уменьшается в целом население», – говорит Ковтонюк.

«Если же смотреть на месяцы, то начиная с октября, даже с сентября прошлого года чрезмерная смертность начала довольно быстро расти. В сентябре она была на 14% выше, в октябре – 18%, в ноябре – 30%, в декабре – уже 34% », – рассказывает экс-заместитель министра.

Этот показатель смертности уже был очень очень высок и по нему Украина занимала 7 место среди 15 крупных стран Европы.

«При этом в декабре большинство стран Европы уже были на нисходящем тренде, а в Украине он был восходящий», – отмечает Ковтонюк.

Хотя еще в ноябре в Европе тоже был восходящий тренд избыточной смертности, но в декабре цифры уже начали снижаться из-за введенных локдаунов. И сейчас в европейских странах идет тенденция на сильное снижение, вплоть до отрицательных значений, отмечает специалист.

К сожалению, Ковтонюк не видит оснований, чтобы в Украине цифры снижались.

По оценкам Национальной академии наук, обнародованным в марте 2021, избыточная смертность ассоциированная с СOVID-19 в 2020 году составила 40-60 тыс. смертей.

Средняя госпитальная летальность, по данным НАН, за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии – 76%, летальность у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), – 89% .

По состоянию на 23 марта, в Украине только одна область отнесена к “желтой” зоне карантина (Херсонская). Вместе с тем в “красную” зону входят 8 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Черниговская.

“Я говорила о том, что нас ожидает впереди “красная” зона, и мы входим в совершенно опасную ситуацию распространения коронавируса по всей территории Украины. Для этого не нужно быть провидицей, чтобы это предвидеть, это совершенно понятно. Когда власть своим собственным примером показывала, как надо не соблюдать все необходимые правила и средств самосохранения для того, чтобы не заболеть и не распространить инфекцию. Фотографируясь без масок, ездя на горнолыжные курорты и проводя свои дни рождения среди большого скопления людей”, – заявила недавно в эфире Прямого глава медицинской комиссии Киевсовета Марина Порошенко.

Она напомнила, что после заседания СНБО ни слова не было сказано, что уже в большинстве регионов страшная ситуация и переполненные больницы.

«У нас сейчас действительно наблюдается новый штамм коронавируса, более агрессивный, который проявляется через более короткий срок, и уже на 3-5 день заболевания человек попадает в больницу с признаками недостаточности кислорода в крови», – отметила госпожа Порошенко.

Как известно, «Европейская солидарность» в Верховной Раде уже несколько месяцев просит рассмотреть их план борьбы с коронавирусом.

Но власть не только не спешит рассматривать план оппозиции, а на прошлой неделе она вообще перенесла всю ответственность за ситуацию на местные власти. Заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что местным властям «лучше видно, что делать».

Люди, которые еще несколько месяцев назад называли себя чемпионами по борьбе с коронавирусом, очевидно, не имеют другого выбора, ведь стоят перед рекордом смертей в сутки с 250 тысячами доз вакцины, которую большинство граждан не хочет колоть из-за проваленной коммуникации.