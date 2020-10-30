Были времена, когда для того, чтобы сделать открытие, люди отправлялись в далекие путешествия, не зная даже наверняка, вернутся ли они на родину. Магеллан, Лаперуза и Кук, в конце концов так и не вернулись. И среди кабинетных ученых было немало тех, кто заплатил за научные открытия своей жизнью. Украинским журналистам и экспертам рисковать здоровьем, к счастью, уже не нужно. И плыть, ехать или даже идти куда-то не обязательно. Невероятные – по крайней мере для них самих – открытия они обычно делают, просматривая новости о результатах выборов. Узнают наконец о стране, в которой живут. Знакомятся с туземцами в первоначальном смысле этого слова – ведь сначала так называли жителей не только далеких островов, а соседей по селу.

Разве что в наше время, речь о соседях по кварталу или даже подъезду. И искренне удивляются тому, кому эти аборигены отдают свои голоса. Конечно, в определенной степени это традиции – потому что еще с советских времен многие «хорошо знали молодежь», наблюдая за ее жизнью только по телевизору. Но современность эту тенденцию усилила – теперь в информационной пузыре, созданном собственными руками, живут не только потребители, но и даже «творцы» новостей.

Тем громче теперь стенания о том, что «народ оказался не таким», а страна быстро и неуклонно движется к «феодальной раздробленности» средних веков. Будто Украина хотя бы когда-то в своей истории была жестко централизованным государством. А со времен последнего обретения независимости тенденции к «фрагментированию» не были постоянным фактором общественной и политической жизни страны.

В свое время ими даже гордились – объясняя невозможность формирования в нашей стране ничего подобного путинскому или лукашенковскому режиму. На самом деле к феодальной раздробленности куда ближе было состояние Украины в 90-х годах – особенно в тот момент, когда региональные «бароны», которые присягали президенту Кравчуку, решили перейти на сторону другого «претендента на корону», Кучмы.

Впрочем, именно Кучма стал первым «собирателем земель», который иногда довольно жестко «скручивал головы» слишком самостоятельным местным главарям. А вторым «собрал земли» Янукович. Опираясь на собственный «домен» на Востоке, он постепенно подмял под себя все остальные регионы. Это, конечно, не нравилось его противникам из «национального лагеря», но только потому, что им был несимпатичен Янукович, а не сам сценарий.

Попытки Ющенко убедить «донецких» в том, что перед ними “не пастух гусей», вполне укладывались в эту логику. Просто у третьего президента не хватило воли, ресурсов и, наконец, наглости четвертого, чтобы довести дело до конца.

Нынешняя ситуация в Украине напоминает скорее не Германию времен «герцогского произвола», а Италию эпохи Ренессанса с ее «Синьории». В которой царили не наследственны князья, а ловкие и / или денежные «выскочки», которые подчинили себе отдельные города вместе с округой – иногда используя самоуправление в своих интересах, иногда игнорируя его. В конце концов они также превратились в самостоятельных правителей с фамильными гербами, но с другими, «нефеодальными» источниками своей власти и, соответственно, другой легитимностью. Тем, для кого Ренессанс – это Боккаччо, Леонардо и Рафаэль, не стоит воспринимать такое сравнение как комплимент. В политике это была эпоха Борджиа, Сфорца и Макиавелли. Циничная и кровавая.

Конечно, можно себя утешать, что тенденции к «самостоятельности» местных «синьоров» еще на вошли в стадию сепаратизма – открытого или скрытого. И большинство игроков выступают под общенациональными флагами. Или хотя бы пытаются это сделать – как «Майбах» или «Пропозиция». Но, во-первых, они так или иначе вынуждены подстраиваться под требования избирательного законодательства, а во-вторых (и это, пожалуй, самое важное) не стоит преувеличивать дисциплину внутри партийных «армий». Обычно партийный «лейбл» – это только франшиза, которая сдается на тех или иных условиях в «аренду» местным группировкам на время выборов – а после того, как кандидаты получают мандаты, у партийных «центров» почти не остается рычагов, позволяющих контролировать их деятельность.

Поэтому «армиями» их можно назвать лишь условно, по сути же это «сборные» отдельных отрядов, главари которых – так же как итальянские кондотьеры – в любой момент могут перейти на сторону другого командующего (и некоторые мэры наглядно продемонстрировали это, изменив уже несколько «флагов»). Симпатии избирателей к определенному бренду тоже довольно условными. И это также напоминает средневековую Италию, в которой принадлежность к «гвельфам» или «гибеллинам» определялась не убеждениями или политическими установками рядовых «партийцев», а сугубо местными обстоятельствами, иногда просто случайными. Чисто формально первых, конечно, считали сторонниками папы римского, а других – императора. Но не больше. А со временем и власть императоров над страной стала такой же формальной, как и верность ему «гибеллинов».

Чего не было в средние века – так это турборежима. Путь, который властители Священной Римской империи преодолевали веками, Владимир Зеленский прошел за год. Получив вместе с монобольшинством в парламенте, почти абсолютную власть над страной, теперь он пытается хотя бы сделать вид, что после местных выборов у него осталось хоть что-то, кроме пустой скорлупы от этой власти. Однако психологический барьер уже преодолен. Если депутаты монобольшиства «посылают» друг друга в фейсбуке открытым текстом, то мысленно отправить куда подальше «их» президента теперь может себе позволить любой из чиновников. Сейчас он лишь один из игроков, к тому же без серьезных козырей на руках. И никак не может помешать другим попробовать договориться между собой и без президента.

Если удастся – падение Зеленского уже ничего не остановит. Речь, конечно, не о формальном отстранении от власти. В этом на самом деле нет нужды. И не потому что процедура импичмента выписана таким образом, чтобы убедить его инициаторов, что овчинка не стоит выделки. В конце концов, Януковича устранили без всякого импичмента. Но зачем ввязываться в сложную процедуру – если президента можно просто игнорировать? Или даже оставить ему формальные прерогативы – в обмен на освящение достигнутых без него договоренностей. Открытым остается вопрос, кто возьмет на себя роль модератора переговоров и договоренностей «всех со всеми». А значит – и строителя «нового консенсуса».

Как умеет тратить свои шансы Зеленский – понятно и без слов. Ермак стал слишком токсичным. Авакова откровенно боятся. Коломойский, похоже, в очередной раз стал жертвой собственной суетливости – и результаты «Майбаха» на выборах триумфом назвать трудно. А время уходит быстро. Гораздо быстрее, чем в предыдущие двенадцать месяцев. И не потому что «у народа лопнет терпение» – как это любят говорить отечественные публицисты. Украинцы терпели и не такое. Просто в условиях ковида и работающей «через раз» экономики у граждан почти не осталось запасов, необходимых для выживания. А государство залезает в их карманы все наглее. Они может и не будут хвататься за вилы. Но безусловно посмеются любым несчастьем, которые могут случиться с властями – без разделения их на власть и оппозицию.

И большинству из них действительно будет все равно – режут господа друг друга сами или с иностранной помощью. Последний вариант, кстати, кажется сейчас даже более вероятным. Ведь к тем политикам, кто еще вчера кричал «Путин, приди» теперь добавились те, кто требует «ЕС, вмешайся». Так и к «призванию варягов» можно дойти … В конце концов, следует помнить, чем все завершилось в ренессансной Италии. Претензиями на «итальянское наследство» со стороны соседей – подкрепленными не только юридическими аргументами, но и оружием. Войной, продолжавшейся полвека. И несколькими делениями страны между «нападающими» и «защитниками». Если нет времени, чтобы узнать об этом из книг, можно хотя бы кино посмотреть. Чтобы потом не удивляться новостям из лент.