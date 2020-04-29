Детская непосредственность Зеленского и его команды могла бы умилять, если бы события разворачивались в старшей группе детского сада, а не на Печерских холмах. И если бы от поведения этой группы лиц зависел вопрос перераспределения кубиков из конструктора, а не жизнь 48-миллионного государства.

Есть что-то глубоко символическое в том, что год президентства Зеленского ознаменовался сразу тремя показательными событиями. Во-первых, дотошные журналисты раскопали, что карантин – процесс несколько более избирательный, чем нам всем казалось. В общем-то, мы все с изумлением смотрели на окружающую карантин булгаковскую мистику. Научный вклад украинских властей во всемирный процесс борьбы с вирусом был в принципе понятен с первых дней карантина.

Работающие “Эпицентры” и неработающие киоски с кофе ясно давали понять, что наше Министерство охраны здоровья единственное во всем мире догадалось – опасный вирус поражает людей через смесь арабики с робустой, но принципиально сторонится принадлежащих депутатам 9 созыва гипермаркетов. Однако на этом изыскания не остановились. Оказалось, что вирус не распространяется и внутри ресторана “Велюр” депутата от “Слуги народа” господина Тищенко. Ультравысокие цены и посещавшие ресторан Тищенко коллеги-депутаты оказались лучшим средством для отпугивания болезни.

Во-вторых, на этой неделе ощутить заботу государства о здоровье нации на своей шкуре смогли десятки тысяч “заробитчан” – сезонных работников, которым Кабминет Министров просто запретил выезд за границу путем запрета специально организованных для них чартеров.

Министр иностранных дел Кулеба отметил, что подвергать риску здоровье украинцев в самолетах – нелогично. Так и сказал – “нелогично”. Ведь для миллионов сезонных украинских работников топ-менеджер олигарха Ахметова и по совместительству премьер-министр Шмыгаль подготовил уникальное предложение в виде строительства дорог с зарплатой в 6000 гривен. На которые, впрочем, не было выделено ни копейки денег. Но это ничего – ведь логично, чтобы наши работники не заразились коронавирусом в Польше и Эстонии и смогли остаться дома, прочувствовав на собственном опыте все оттенки окончившейся эпохи бедности.

В-третьих, был сделан существенный вклад в народное образование. После череды рыночных бунтов министры правительства имени лучшего друга всех ФОПов товарища Зеленского выучили новый термин: “продовольственная безопасность”.

Руководители Украины осознали свое право на ошибку и усвоили достойный “Школы онлайн” урок: сколько не диджитализируй страну, продукция мелких и средних фермеров не материализуется на полках розничных сетей и на столах граждан благодаря приложению “Дiя”. Пока научно-исследовательский отдел “95 квартала” не научился выращивать огурцы с ножками, реализация сезонных овощей происходит через закупщиков в системе оптовых продуктовых рынков. Нет ручек – нет подарков. Нет рынков – нет огурцов. “О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух”.

Детская непосредственность Зеленского и его команды могла бы умилять, если бы события разворачивались в старшей группе детского сада, а не на Печерских холмах. И если бы от поведения этой группы лиц зависел вопрос перераспределения кубиков из конструктора, а не жизнь 48-миллионного государства.

Нельзя сказать, что разворачивающийся на наших глазах кризис вскрыл что-то новое. В конце концов, автор этих строк, как и многие его коллеги-политики и эксперты, говорили о неготовности Зеленского и его команды к реальному управлению страной еще тогда, когда это не было мейнстримом. Просто возникший эпидемиологический и экономический кризис вскрыл все карты. И обнажил голый зад короля и всю суть государства-симулякра, которое начал выстраивать Владимир Зеленский.

Основной мотив голосования за Владимира Зеленского год назад можно охарактеризовать двумя словами: эгалитаризм и справедливость. Все почти что 30 лет украинское государство развивалось в рамках негласного пакта граждан и элит, основанного на советском мировоззрении двоемыслия. Пакта невмешательства в дела друг друга, в основе которого лежала старая советская максима: “Вы делаете вид, что нам платите, мы делаем вид, что работаем”. Постсоветское государство декларировало себя в качестве социального и справедливого. Не имея денежных ресурсов для поддержания равного доступа к благам и организационно-политического ресурса для обеспечения справедливого перераспределения. Как принято говорить в среде ученых-инситуционалистов, элиты договаривались между собой не о правилах игры, а о взаимных исключениях из правил. Позволяя населению локально следовать тому же подходу.

Крах государства-фасада, государства, имеющего атрибуты, но по сути государством не являющимся, произошел во время правления Януковича. Когда для поддержания своих социальных обязательств на фоне непомерных коррупционных аппетитов власть Януковича вначале залезла в карман украинцев, а затем – попросту продала государственный суверенитет России в обмен за позволяющие продлить агонию денежные средства.

Майдан стал точкой бифуркации кризиса государства, констатацией того, что дальше “так жить нельзя”. При этом Майдан создал в обществе запрос на справедливость и равноправие. Запрос на выход государства из вечного состояния имитации. Война и сопутствующие войне экономические сложности наложили свой отпечаток на действительность, заставив постмайданную власть начать строить по крайней мере отдельные институты государства, а не имитацию этих институтов. Симулякры армии, спецслужб, судов, национальной идентичности, системы эффективной местной власти и медицины начали отступать, замещаясь сырыми и слабыми, но настоящими институтами.

Проблема заключалась в том, что запрос на равноправие и справедливость чутко уловили многочисленные группы, немного подвинутые логикой исторических процессов со своих насиженных мест. Почувствовав эти запросы, олигархические, пророссийские и просто кастовые группы сумели сыграть на фрустрации украинцев от якобы медленной трансформации государства. Подменить реальные запросы имитационными: желание справедливого государства было замещено желанием весенних посадок, желание равных экономических правил игры – рассказами о том, что ключ всех проблем – не в слабых институтах экономической конкуренции, а в страшных коррупционерах, желание видеть институционально полноценное государство с нерушимыми принципами функционирования – искусственно созданным запросом на новые лица. Вне зависимости от уровня их профессионализма и от их ценностного фундамента.

Владимир Зеленский стал выращенным в олигархической пробирке ответом на сформированный кланово-олигархическими группами запрос. Свое дело он сделал – став симулякром президентского института, он обеспечил кланам возможность реванша над государством. Вновь возвел на реальный пьедестал влияния группы эффективных хозяйственников, отраслевых мафий и олигархов. Пиратский абордаж Украины произошел стремительно.

Владимир Зеленский и кланы, на которые он опирается, не учитывают одного: запрос на справедливость и равенство никуда не делся. И как только несколько кризисов сошлись в одном месте и в одном время, многим стало очевидно: самая народная в мире власть самого народного в мире президента на поверку оказалась просто театром, постоянно функционирующим хеппенингом, отвлекающим зрителей от пожара за кулисами. Чем больше “слуги народа” наглеют, чем лживее звучат их реплики на сцене, чем больше ветшает занавес, обнажая закулисный бардак и воровство декораций, тем большее ощущение обмана возникает у публики. Тем больше злости копится в недрах зрительского зала.

Власть Зеленского достигла такого уровня самоуверенности, при котором она даже не считает себя обязанной оправдываться за весь происходящий идиотизм. Несправедливость карантина, война против малого бизнеса, заигрывания с Россией, запрет на работу и благополучие для простых граждан, которых дяди из обоймы Ахметова вынуждают стать низкооплачиваемой рабсилой на индустриальных олигархических плантациях – все это становится украинским аналогом высказывания: “Если у них нет хлеба – пусть едят пирожные”. Если у вас нет работы – берите лопату и копайте, как и пристало рачительным хозяевам. А мы, ваши слуги, посмеемся над вами, попивая кофе в “Велюре”. И сколько бы веревочке не виться, результат будет одним. При первых признаках шухера хозяева театра, обслуга и массовка прошмыгнут к черному выходу. Оставив главного героя фарса один на один с разгневанным народом.