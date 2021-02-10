По состоянию на 10 февраля в Украине не работают из-за аварийного ремонта 12 энергоблоков ТЭС. 11 из 12 из них принадлежат ДТЭК Ахметова. Укрэнерго пока балансирует недостаток за счет гидроэлектростанций и импорта из Беларуси и России, а ахматовский менеджмент жалуется на условия рынка.

На прошлой неделе состоялась целая серия аварийных остановок блоков ТЭС 2 февраля состоялась аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат ДТЭК).

Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена ​​Запорожская ТЭС (ДТЭК), а через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС. «Все блоки тепловой станции внезапно сели на “ноль”. Что именно стало причиной аварии, пока ЗаТЭС официйнои информации все еще не предоставила. И через полчаса электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться »- написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

6 февраля на электростанциях ДТЭК были выведены в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС.

По состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось уже 9 энергоблоков: 7 блоков ТЭС компании ДТЭК и по одному в Центрэнерго и Донбассэнерго.

Еще 6 энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива.

По состоянию на 9 февраля не работали уже 10 энергоблоков, а через сутки их стало 12. При этом из них 11 принадлежат компаниям Рината Ахметова.

В результате за первые дни февраля цена электроэнергии на “рынке на сутки вперед” подпрыгнула на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь и составила 1719,7 грн за МВт-час. За сутки до 10 февраля цена на рынке на сутки вперед выросла на 6%.

В среду представители ДТЭК собрали пресс-конференцию, где отрицали, что сделали это специально.

Как сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, “ДТЭК Энерго” в 2020 году направило на поддержку и обновление основных фондов 1471000000 грн, что на 42,4% ниже показателя 2019 и вдвое – уровня 2018 года.

“Это привело к росту аварийности на наших станциях в четыре раза”, – отметил он.

Тимченко подчеркнул, что такое падение связано с огромным дефицитом средств на энергорынке, «в том числе из-за позиции регулятора, ручного управления, манипуляций трейдеров».

Последнее звучит очень интересно, учитывая то, что в октябре 2020 издание «Бизнес-цензор» выпустило расследование, как облэнерго, принадлежащие Ахметову и Суркису, вытесняют с рынка независимых трейдеров, в частности выставляя высокие счета с «неустойкой» для покупателей, которые меняют поставщика электроэнергии.

Также стоит упомянуть, что и Ахметов, и Коломойский успешно перекрывали цены для своих предприятий за счет Энергоатома.

Как известно, после первых январских морозов и проблем на Центрэнерго, ДТЭК заявил о нехватке угля. Сейчас 5 энергоблоков не работают и по этой причине. Впрочем, еще тогда эксперты предполагали, что таким образом компания Ахметова может пробовать заставить поднять цены.

Сейчас, несмотря на заявленную нехватку угля Тимченко неохотно говорит о переводе ТЭС на газ, так как это приведет к 50% -ым убыткам из-за прайс-кепов (максимальное пороговое значение цены), и напоминает, что государство нарушило свои обещания компенсировать такие убытки в подобной ситуации год назад на Луганской ТЭС.

По словам топ-менеджера, в целом себестоимость ТЭС в 2020 году была на 15% ниже средней цены рынка.

Правда, несмотря на такую ​​«убыточность» ДТЭК почему-то заинтересован в приобретении 25% государственной доли Одессаоблэнерго.

«Что же наконец мы услышали их позицию, и теперь мы понимаем, чего они хотят – хотя и так догадывались, что они хотят пересмотреть тарифы и увеличить их», – говорит собеседник Букв в энергетическом комитете.

Он отметил, что в прошлом году цены на электроэнергию не были ниже себестоимости, а первые полгода были выше, чем в Европе.

Ранее глава энергетического комитета Рады Андрей Герус написал пост, в котором отметил, что в компании Ахметова точно были средства на то, чтобы провести ремонт на ТЭС.

«Показатель, который лучше всего характеризует наличие финансов для инвестиций – это EBITDA (операционная прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации). В компании ДТЭК показатель EBITDA за последние 10 лет составил 160 млрд грн. (!), В частности 81,4 млрд грн за 2016-2019 гг, когда действовала формула Роттердам +. Думаю, без глубокого анализа очевидно, что таких астрономических сумм достаточно, чтобы сделать модернизацию и поставить фильтры, чтобы блоки ТЭС работали стабильно, надежно и более экологично», – пишет Герус.

«Но вместо этого покупались непрофильные активы, новые облэнерго, приватизировались новые пакеты акций, выводились средства займами на связанные компании, строились солнечные и ветростанции, а на модернизацию блоков ТЭС денег все не хватало, даже на взятые инвестобязательства на приватизации (о “честной” приватизацию я даже не буду писать) », – отмечает депутат.

«В итоге мы имеем ситуацию, когда за 10 лет EBITDA компании ДТЭК составила 160 млрд грн, но блоки не отремонтированы. Цена э/э давно европейская, экологические налоги самые низкие в Европе, но постоянные обвинения, что плохая регуляторная среда. Государство за счет потерь Энергоатома предоставило возможность сжечь ТЭСам свой уголь, но в ответ от ТЭС получило “сюрприз” в виде дефицита угля зимой и грубое нарушение условий лицензионной деятельности. Это важный урок, который нужно всем усвоить, когда думаем об энергетической независимости », – отметил Герус.

А что же украинцы?

«Укрэнерго» уверяет, что отключений бытовых пользователей не будет.

Хотя глава «Укрэнерго» Кудрицкий в эфире «Свободы слова» признал, что в стране «исторически низкие запасы угля и у нас рекорд теплоэлектростанций, которые выведены в аварийный ремонт», несмотря на то, что были отчеты, что они «в нормальном состоянии».

«НЭК «Укрэнерго» пока применяются все доступные средства для балансировки энергосистемы, а именно: энергоблоки ТЭС работают на резервном топливе (газе); в часы максимального потребления увеличивается производство электроэнергии на гидроэлектростанциях; также ожидается, что в середине февраля выйдет из ремонта энергоблок №2 Хмельницкой АЭС», – сообщается на сайте Укрэнерго.

Также идет импорт электроэнергии из Беларуси и в определенные часы из России.

Тимченко заявил, что ДТЭК для покрытия дефицита угля обеспечил сегодня максимальную добычу на своих шахтах, осуществляет ежемесячно поставки 120-150 тыс т антрацита из собственного шахтоуправления «Обуховская» (Россия), а также заключил контракты на поставки угля в феврале (450 тыс т ) и марте с Польши и Казахстана.

«Чтобы Украина меньше зависела от того, привез кто-то уголь, сделал вовремя ремонты, нам нужно в 2023 году присоединиться к энергосистеме стран континентальной Европы ENTSO-E. Там есть конкурентный рынок, на котором нет доминирующих игроков и есть возможность в такие периоды, как сегодня, в совершенно рыночных условиях получать электроэнергию для того, чтобы покрыть дефицит », – говорят в Укрэнерго.

Впрочем, если уж некоторым украинским игрокам явно не нравится даже украинский рынок, то очевидно, они не захотят оказаться на европейском.