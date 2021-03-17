Уже целый год мир живет с пандемией COVID-19. За это время в нашем лексиконе появилось много новых слов, о значении которых мы раньше и не догадывались. В частности Оксфордский словарь английского языка составил список слов из самых употребляемых слов 2020: пандемия, коронавирус, социальное дистанцирование. Буквы подготовили свой список слов, чтобы вы лучше ориентировались в вопросах пандемии коронавируса и мифах вокруг него.

Антибиотики – препараты против инфекций, вызываемых бактериями. Они убивают бактерии или мешают им расти и размножаться. Неэффективны против COVID-19, поскольку он вызывается другим типом возбудителя – вирусом. В то же время COVID-19 может сопровождаться бактериальными инфекциями, в таком случае антибиотики будут действенными, их назначает врач после соответствующих анализов. Профилактика и самолечение COVID-19 антибиотиками могут только навредить, поскольку угрожают антибиотикорезистентностью – она ​​возникает, когда бактерии становятся устойчивыми к лекарствам, в результате чего инфекционные болезни невозможно вылечить.

Антирекорд – понятие, противоположное рекорду, то есть наивысшему достижению. С подачи Министерства здравоохранения Украины ошибочно стало употребляться для обозначения рекордного количества выявленных случаев COVID-19.

Антитела – защитные белки, или иммуноглобулины, которые производит иммунная система в ответ на присутствие антигенов – болезнетворных организмов или ядов. Образуются в результате заражения или вакцинации. Антитела выводят антигены из организма и защищают от повторного инфицирования. Антитела к COVID-19 появляются через 1-3 недели после заражения, они могут храниться 8 месяцев и более, однако этот вопрос еще изучается, фиксируются случаи повторного инфицирования, поэтому людям, которые переболели, следует так же соблюдать меры безопасности.

Наличие иммуноглобулинов G (IgG) и их количество показывает, болел ли человек COVID-19 и какой у него иммунитет. Тест рекомендуют делать не ранее чем через две недели после начала болезни. Иммуноглобулины М (IgM) показывают острую фазу болезни, тест сдают примерно через неделю после начала болезни. Иммуноглобулины А (IgА) показывают позднюю фазу острой болезни и проявляются после 10 дней.

Бессимптомное течение – отсутствие симптомов болезни при инфицировании. Считается, что от 20% до 30% пациентов переносят коронавирусную болезнь, не зная об этом. Чаще всего оно встречается у молодых и здоровых людей, включая детей. С одной стороны, бессимптомные носители не так активно распространяют инфекцию, поскольку не кашляют и не чихают, а с другой – контактируют с большим количеством людей, поскольку считают себя здоровыми.

Биовен – препарат украинской фармацевтической компании «Биофарма» на основе плазмы крови людей, давно существует на украинском рынке. Президент «Биофармы» Константин Ефименко заявлял, что «Биовен» вчетверо уменьшает количество смертей при тяжелом течении COVID-19 и сокращает время пребывания в стационаре. Теоретически антитела из плазмы крови донора, который переболел COVID-19, нейтрализуют антигены в организме больного и помогают ему выздороветь. Однако в исследовании препарата приняли участие лишь 66 пациентов, такая незначительная выборка, несмотря на заявленные результаты, не позволяет подтвердить эффективность «Биовена».

Вакцина – биологический препарат, который обеспечивает иммунитет к инфекционной болезни. Содержит ослабленный возбудитель или его частицы, которые помогают иммунной системе распознать угрозу и натренироваться уничтожать ее в будущем. Вакцины против COVID-19 появились менее чем через год после начала пандемии. Они могут быть применены после того, как пройдут клинические испытания и докажут свою безопасность и эффективность. По состоянию на 16 марта ВОЗ позволила для экстренного использования три вакцины: Oxford / AstraZeneca (Covishield), Pfizer / BioNTech и Janssen (Johnson & Johnson):

Oxford / AstraZeneca – вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca. Содержит модифицированный аденовирус шимпанзе и частичку генетического кода коронавируса SARS-Cov-2. Сохраняется при обычной температуре в холодильнике 2-8 градусов. Средняя эффективность 76%. Прививки делают дважды с интервалом 4-12 недель, исследования показывают, что больший интервал увеличивает эффективность вакцины. Последние недели вакцину сопровождают скандалы, 13 стран ЕС приостановили прививки из-за осложнений после вакцинации, в частности у молодых женщин. Производится в Южной Корее (компания AstraZeneca-SKBio).

– вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca. Содержит модифицированный аденовирус шимпанзе и частичку генетического кода коронавируса SARS-Cov-2. Сохраняется при обычной температуре в холодильнике 2-8 градусов. Средняя эффективность 76%. Прививки делают дважды с интервалом 4-12 недель, исследования показывают, что больший интервал увеличивает эффективность вакцины. Последние недели вакцину сопровождают скандалы, 13 стран ЕС приостановили прививки из-за осложнений после вакцинации, в частности у молодых женщин. Производится в Южной Корее (компания AstraZeneca-SKBio). В Индии компания Serum Institute of India изготовляет женерик вакцины, торговое название CoviShield. Обе версии ВОЗ одобрила для экстренного использования.

Обе версии ВОЗ одобрила для экстренного использования. Moderna – вакцина компании Moderna Inc. для предотвращения COVID-19. Разработана по новейшей технологии: содержит матричную РНК (мРНК) белка из оболочки SARS-CoV-2, помещенную в липидную оболочку. Требует температуры хранения минус 20 градусов в течение четырех месяцев или 2-8 градусов в течение месяца. Эффективность – 94%, требует двукратного щеплення. Разрешена Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) для экстренного использования. Пока не получила одобрения ВОЗ для экстренного использования, однако имеет разрешение Европейского агентства по медикаментам на применение в странах ЕС.

– вакцина компании Moderna Inc. для предотвращения COVID-19. Разработана по новейшей технологии: содержит матричную РНК (мРНК) белка из оболочки SARS-CoV-2, помещенную в липидную оболочку. Требует температуры хранения минус 20 градусов в течение четырех месяцев или 2-8 градусов в течение месяца. Эффективность – 94%, требует двукратного щеплення. Разрешена Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) для экстренного использования. Пока не получила одобрения ВОЗ для экстренного использования, однако имеет разрешение Европейского агентства по медикаментам на применение в странах ЕС. BioNTech / Pfizer – еще одна новейшая мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer. Эффективность – 95%. Вакцина известна экстремальной температурой хранения на уровне минус 60-80 градусов, что затрудняет ее транспортировку. Однако впоследствии было разрешено хранить вакцину в обычной морозильной камере при минус 15-25 градусов. ВОЗ позволила препарат для экстренного использования

– еще одна новейшая мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer. Эффективность – 95%. Вакцина известна экстремальной температурой хранения на уровне минус 60-80 градусов, что затрудняет ее транспортировку. Однако впоследствии было разрешено хранить вакцину в обычной морозильной камере при минус 15-25 градусов. ВОЗ позволила препарат для экстренного использования Janssen (Johnson & Johnson) – вакцина производства Johnson & Johnson на основе вирусного вектора, как и Oxford / AstraZeneca. Ее эффективность меньше – 66%, однако она требует только одного ввода. В то же время производитель заявляет, что испытания препарата проходили после того, как были обнаружены новые штаммы коронавируса, что могло повлиять на показатели. Разрешена ВОЗ для экстренного использования.

Гидроксихлорохин – препарат, который длительное время экспериментально применяли для лечения COVID-19. Несмотря на отсутствие доказательств эффективности МОЗ Украины включило препарат в протокол лечения COVID-19. Ажиотаж привел к тому, что из аптек в Украине и мире исчез «Плаквенил» (торговая марка гидроксихлорохина), и пациенты, которые принимали его против ревматоидного артрита и некоторых дерматологических болезней, остались без лекарств. К этому причастен и тогдашний президент США Дональд Трамп, который заявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики COVID-19, но в конце концов заболел. Аналогичная ситуация сложилась с антималярийным препаратом хлорохином. Последние исследования показывают, что оба препарата не помогают при COVID-19, зато могут вызывать серьезные побочные эффекты.

Декасан – препарат украинского производителя «Юрия-Фарм» с действующим веществом декаметоксин, который фактически является антисептиком, но в начале пандемии рекламировался как лекарство для профилактики коронавирусной инфекции. Не существует клинических исследований, доказывающих эффективность «Декасан» в профилактике или лечении этой болезни. Антимонопольный комитет оштрафовал фирму-производителя более чем 500 тыс. грн из-за введения потребителей в заблуждение.

Дексаметазон – стероидный препарат, который помогает сдержать гиперреакцию иммунной системы на коронавирусную болезнь. Он не является специфическим препаратом против COVID-19, однако помогает побороть его последствия у пациентов с тяжелым течением. ВОЗ рекомендует дексаметазон, а также другие кортикостероиды – гидрокортизон и преднизон- для пациентов с тяжелой и критической формой COVID-19. В то же время для нетяжелых форм он не рекомендуется, поскольку не является эффективным.

Дистанцирование социальное / физическое – ограничение контактов с другими людьми, которое вместе с ношением защитных масок позволяет уменьшить распространение COVID-19, поскольку болезнь передается воздушно-капельным путем. Речь идет о дистанцирование с людьми, которые не являются семьей или не проживают в общем пространстве. В общественных местах рекомендуется держать дистанцию ​​1,5-2 метра.

Экспресс-тест – метод тестирования на COVID-19, который обнаруживает антиген вируса в организме и показывает, болен ли человек на данный момент. Результат готов за 15-30 минут, однако он, как правило, менее точный чем ПЦР-тест, хоть и дешевле и проще. Для тестирования у человека берут образец слизи из носа или рта. Еще один тип экспресс-тестов анализирует кровь из пальца на антитела M и G.

Эпидемия – быстрое распространение болезни на большое количество людей на определенной территории за короткий отрезок времени. Часто употребляется как синоним слова «вспышка», хотя эпидемии, как правило, более распространены.

ИВЛ – аппарат искусственной вентиляции легких, который принудительно подает в легкие сжатый воздух, чтобы доставить кислород в кровь и удалить углекислый газ. Необходим при интенсивной терапии в случае тяжелого поражения легких, которое может вызываться в частности COVID-19.

Избыточная смертность – это количество смертей в стране, которое превышает средний показатель предыдущих лет. За время пандемии избыточная смертность возросла во многих странах включая Украину: по официальным данным, в 2020 году здесь умерло на 35 тыс. человек больше, чем в 2019 году, из них только 18 тыс. в результате COVID-19. Вероятные причины: недиагностированный COVID-19 и затрудненный доступ к медицинским услугам людей с хроническими болезнями.

Инфодемия – наплыв информации, включая ложную и обманчивую, во время вспышки заболевания. Приводит к путанице, недоверию к органам здравоохранения, поведению, которое может нанести вред здоровью.

ИФА-тест – метод тестирования путем иммуноферментного анализа, выявляет антитела к COVID-19 и показывает, болел ли человек раньше. Обнаруживает иммуноглобулины типов M и G. Для тестирования у пациента берут кровь из вены.

Карантин – комплекс мероприятий, который помогает предупредить распространение инфекционных болезней. Происходит от итал. quaranta giorni – сорок дней, считается, что впервые был применен в Италии в XIV в., когда кораблям не позволяли приставать к берегу в течение этого времени, чтобы не завезти в город чуму.

Кислородный концентратор – аппарат, который выделяет кислород из атмосферы, поставляет в высокой концентрации пациенту с COVID-19, когда дыхание затрудняется из-за поражения легких.

Ковидиот – лицо, игнорирует предостережения относительно безопасности населения во время эпидемии COVID-19, а также тот, кто скупает товары с избытком под влиянием страха, что они исчезнут из магазинов.

Коллективный иммунитет – наличие индивидуального иммунитета к инфекционной болезни у большинства популяции. При таких условиях болезнь распространяться не может. Коллективного иммунитета позволяет достичь вакцинация 95% населения страны.

Коронавирусы – это семья респираторных РНК-вирусов, которые обычно вызывают простуду и не опасны. Но бывают и смертельные, как те, что вызвали тяжелый острый респираторный синдром (SARS) в 2002 году и ближневосточный респираторный синдром (MERS) в 2012 году. Свое название вирусы получили из-за внешнего вида – они окружены шипами, которые напоминают корону.

Коронавирусная болезнь COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом SARS-Cov-2 (расшифровывается как тяжелый острый респираторный синдром, связанный с коронавирусом 2 типа). Большинство инфицированных испытывают легкие и средние симптомы респираторной болезни и не требуют специального лечения. Пожилые люди и лица с хроническими болезнями часто болеют тяжелее, в частности, атипичной пневмонией, испытывают поражение различных систем организма.

Коронаскептик – человек, который считает, что COVID-19 не существует или опасность этой болезни преувеличена.

КТ (компьютерная томография) – метод диагностики, который позволяет просканировать организм с помощью рентгеновских лучей и получить детализированное изображение внутренних органов, в частности диагностировать пневмонию. Метод стал популярным во время эпидемии COVID-19, однако врачи предостерегают, что КТ без показаний приводит к гипердиагностике, чрезмерному назначению препаратов и затрудняет доступ к аппаратам тем, кому они действительно нужны.

Летальность – доля смертей от определенной болезни по сравнению с общим количеством людей, заболевших этой болезнью за определенный период (case fatality rate). Минздрав заявляет, что летальность от COVID-19 в Украине составляет 2%, однако этот показатель зависит от того, насколько качественные подсчеты делает страна.

Локдаун – политика ограничений, при которой граждане обязаны оставаться в одном месте, чтобы избежать или остановить распространение болезни. Во время пандемии COVID-19 локдауном называли массовый карантин, во время которого останавливается работа многих предприятий, учреждений и организаций, ограничивается передвижение и работа транспорта.

Мутации коронавируса – это естественный процесс изменения генетического материала, в результате которых могут образовываться новые варианты коронавируса, поведение которых отличается от оригинального. Сегодня известно несколько вариантов коронавируса, вызывающего COVID-19: так называемые английский, южноафриканский и бразильский штаммы. Летальность этих вариантов еще надо исследовать, но уже известно, что они распространяются быстрее, что приведет к большему количеству больных и умерших.

Новые Санжары – поселок в Полтавской области, куда в феврале 2020 власти решили отправить на обсервацию граждан, эвакуированных из Уханя, где началась вспышка COVID-19. Местные жители устроили протесты против такого решения, заблокировали дороги, забросали камнями автобус с эвакуированными, многих протестующих задержала полиция. Тогдашняя Министер здравоохранения Зоряна Скалецкая решила пожить в санатории вместе с эвакуированными. Все, кто там находился, оказались здоровыми. Первый случай COVID-19 в Новых Санжарах зафиксировали лишь в августе 2020-го.

Пандемия – эпидемия, которая распространилась на весь мир или очень большую территорию через международные границы и затронула большое количество людей.

ПЦР – полимеразная цепная реакция, метод лабораторной диагностики, который позволяет выявлять возбудители болезней путем множественного копирования их ДНК и РНК в биометериале пациента. Является наиболее точным методом выявления возбудителя COVID-19. Для диагностики берут образец слизи из носа и горла пациента.

Постковидний синдром – последствия COVID-19, которые продолжаются от 12 недель или дольше. Для него характерна слабость, затрудненное дыхание, головная и мышечная боль, потеря или искажение обоняния и вкуса, выпадение волос, зубов, неравномерный пульс и давление, скачки температуры тела, потеря памяти, затуманенное мышление, тревожность, паничнисть, расстройства пищеварения и тому подобное. Причиной, вероятно, являются прямые вирусные повреждения органов и тканей и обострение хронических болезней.

Протефлазид – препарат украинской компании «Экофарм», который рекламировался как новейшее изобретение против COVID-19. Он давно существует на украинском рынке и, по заявлениям производителя, лечит вирусы герпеса, ветряной оспы, ОРВИ, пандемические штаммы гриппа, гепатиты, ВИЧ и СПИД. В составе – экстракты трав щучки дернистой и вейника наземного, растворенные в этиловом спирте. Однако качественных исследований действенности «Протефлазида» ни против COVID-19, ни против других болезней не существует.

Пульсоксиметр – прибор, который измеряет пульс и содержание кислорода в крови (сатурацию). Стал популярным во время эпидемии COVID-19, поскольку у людей с воспалением легких количество кислорода в крови уменьшается. Если сатурация падает до 92% и ниже, человеку нужна госпитализация.

Ремдесивир – противовирусный препарат, который исследовали на предмет эффективности при лечении COVID-19. Предыдущий президент США Дональд Трамп принимал его, когда лечился от этой болезни, а Администрация США по контролю за качеством продуктов питания и лекарств (FDA) даже одобрила его применение при COVID-19. Также «Ремдесивир» был включен в украинском протокол лечения COVID-19 и закуплен для больниц. В то же время ВОЗ не рекомендует лечить этим препаратом госпитализированных пациентов с COVID-19, поскольку нет доказательств, что он дает положительный эффект.

Респиратор – средство защиты органов дыхания, который, в отличие от маски, имеет фильтры, плотно прилегает к лицу и дает высокую степень защиты. При потенциальном контакте с вирусными частицами рекомендуется носить респираторы класса защиты FFP2 / N95 или FFP3 / N99.

Самоизоляция – это воздержание от контакта с другими людьми для уменьшения риска. Самоизолироваться должны люди, которые контактировали с больными COVID-19, ожидают результата теста на коронавирус или имеют симптомы респираторной болезни. Воздерживаться от контактов стоит столько времени, сколько длится инкубационный период COVID-19 (14 дней) или до получения отрицательного теста.

Секвенирование – расшифровка генома коронавируса, которая позволяет выявлять мутации.

Симптом матового стекла – патологические изменения в легких, которые во время компьютерной томографии имеют вид непрозрачных участков, характерные для пневмонии, которая развивается при COVID-19.

Смертность – количество смертей от определенной болезни на определенное количество населения, например, на 100 тыс. (Mortality rate).

Средства индивидуальной защиты – средства, которые помогают избежать заражения инфекционной болезнью. В случае COVID-19 говорится о масках и респираторах для населения, а также о перчатках, халатах, очках и защитных щитках для врачей, которые имеют более высокие шансы заразиться, поскольку тесно контактируют с больными. В начале пандемии ВОЗ не рекомендовала массово носить маски, поскольку в условиях их дефицита медицинские работники могли остаться без защиты. Однако позже рекомендации изменились и теперь маска, а лучше респиратор, является важным элементом защиты от болезни. Важно, чтобы в общественных местах их носили все, закрывая нос и рот, независимо от симптомов, ведь COVID-19 может проходить без признаков болезни.

Ухань – город в Китае, провинция Хубэй, где впервые зафиксировали COVID-19 в декабре 2019 года. Исследователи предполагают, что вирус распространился по городу до того, как о нем стало известно, первые случаи болезни могли появиться в ноябре или раньше.

Цитокиновый шторм – чрезмерная реакция иммунной системы на инфекцию, которая значительно ухудшает состояние пациентов и может привести к смерти. Цитокины – это молекулы, которые обеспечивают коммуникацию между клетками иммунной системы. Их избыток приводит к сильному воспалению, которое разрушает собственные ткани организма, поэтому такие пациенты нуждаются в медикаментозном угнетение иммунной системы.