Начнем с того, что дед руководит Международным фондом гуманитарных и экономических связей с РФ. Также семья занята с аграрном секторе и сфере недвижимости. Ну а Маша немного кинобизнесвумен, что ей позволяет жить в США

Семейство Фокиных ворвались на страницы украинских СМИ “без объявления войны”, как в том выступлении Вячеслава Молотова почти 80-летней давности, и сразу начало блицкриг – интервью Витольда Павловича, со столь близкими к явному сепаратизму заявлениями, что даже “слуги “вынуждены были поддержать идею заслушать его на комитете. А через несколько дней его внучка, Мария Игоревна, осадила всю медиасферу, заявив в программе “Светская жизнь”, что разбираться с тем, в чью пользу Витольд Павлович договаривается в ТКГ – приходится благодаря ей, поскольку это она познакомила деда с головой офиса президента “Андрюшей” Ермаком. И если 30 лет назад вы не очень интересовались политикой, а с 2003 года – закулисьем украинского шоу-бизнеса, то время познакомиться с семейством Фокиных ближе.

Начнем с главного ньюсмейкера и “патриарха” семейства – Витольда Фокина. Ему 87 лет, с марта 1991 по октябрь 1992 – был премьер-министром Украины, до этого возглавлял Госплан УССР и успел побыть председателем Государственного комитета УССР по экономике. Сейчас же Витольд Павлович, кроме того, что работает в ТКГ и делает заявления от которых открещивается даже Леонид Кравчук – заседает в “Совете старейшин” и на пару с сыном Игорем – руководит Международным фондом гуманитарных и экономических связей с РФ. Неплохой бэкграунд у человека, который, в теории, должен отстаивать позиции Украины в войне с Российской Федерацией, не так ли?

Состав учредителей и бенефициаров этого Фонда вполне соответствует его названию – особенно той части, где об экономических связях. Всего основателей трое – ООО “Украинская коммерческая компания”, ЗАО “Украинский финансово-инвестиционный союз” и ООО “Киивпромбудкомплект”.

И если о последнем никакой информации в государственных реестрах нет, кроме номера ЕГРПОУ – 01473427, то по двум другим организациям все интереснее, поскольку их корни ведут прямо в Россию.

Например, три из четырех учредителей ООО “Украинская коммерческая компания” – россияне, размер их доли в компании составляет 75%.

С ЗАО “Украинский финансово-инвестиционный союз” ситуация похожа – доли в этом акционерном обществе распределены поровну между Шевченко Игорем Анатольевичем и ООО “Роял бизнес систем – ЛТД”.

А уже в последней мажоритарный владелец и руководитель – является гражданкой РФ.

И если вы вдруг сомневались, Международный фонд гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией – это не какая-нибудь мертвая запись в реестре юридических лиц и общественных формирований, а вполне действующая организация. Которая, например, очень не любит платить арендную плату за пользование собственным офисом – о чем свидетельствует ряд записей в Едином государственном реестре судебных решений и около 30 исполнительных производств, по которым Фонд является должником. Это все при том, что стоимость аренды помещения площадью 42 квадратных метра по улице Панаса Мирного, 19 в Киеве – крайне лояльна для Фонда. Например, в августе 2014 году она составляла всего 1875 гривен 70 копеек, по тогдашнему курсу это всего 142 доллара США. Неплохо за помещение в самом центре Киева, недалеко от станций метро “Кловская” и “Печерская”. Однако и такую ​​сумму руководству Фонда, наверное, было жалко отдавать просто так, и арендодателям – Национальному техническому университету Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” и Фонду государственного имущества Украины пришлось неоднократно судиться за принадлежащие им средства. Так, в 2016 году с Фонда было взыскано 14 433 гривны задолженности по арендной плате и 14 864 гривны неустойки за отказ вернуть помещение арендодателю, в 2017 году – 86 491 гривну долга за аренду помещения и снова неустойку – 14 071 гривну, а в 2018 году – еще 56 266 гривен – опять долг за аренду помещения. Дошло до того, что такую ​​важную организацию как Международный фонд гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией – даже выселяли из помещения!

При очень совковом подходе к государственной собственности семья не брезгует капиталистическими занятиями – в частности, аграрным бизнесом, предоставлением недвижимого имущества в аренду и спортом – о чем свидетельствует их статус акционеров и бенефициарных владельцев ПАО “Наука-Спорт”.

Они же открыли спорткомплекс с одноименным названием, площадью почти 4000 квадратных метров на арендованном земельном участке, общей площадью более 6 гектаров, расположенной по адресу: бульвар Вернадского, 32, в Киеве.

Сайт спорткомплекса, кроме того, что ведется исключительно на русском, безусловно порадует людей, которые испытывают тоску по периоду между 70-ми и 90-ми годами XX века.

Свою же собственную тоску по тем периодом Витольд Павлович утоляет путем участия в общественной организации со скромным названием “Совет старейшин”. Руководителем ее является старый-новый шеф Витольда Павловича – Леонид Макарович Кравчук, а учредителями – вся “старая гвардия” советско-украинского политикума – уже упомянутые Леонид Кравчук и Витольд Фокин, Евгений Марчук (член КГБ УССР, Министр по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций УССР и первый председатель СБУ), Валерий Пустовойтенко (экс-премьер-министр и бывший нардеп), Сергей Комиссаренко (академик НАН Украины, первый посол Украины в Великобритании, в 2004 – кандидат в президенты).

Перефразируя советскую песню – молодым везде у нас дорога, в том числе и в бизнес, вот и внучка Витольда Павловича и дочь Игоря Витольдовича Мария Игоревна Фокина тоже присоединилась к семейному тренду разворота от построения коммунизма к участию в капитализме. Мария Игоревна Фокина является соучредителем ООО “Реалити Фильм” с долей 5%. Другими соучредителями указаны продюсер Дмитрий Климашенко и режиссер-постановщик Алан Бадоев.

Казалось бы, ну ООО как ООО, но, по семейной традиции Фокиных – с ноткой сепаратизма и щепоткой коллаборационизма – ООО “Реалити Фильм”, которым, к слову, руководит отец Алана Бадоева Казбек, до сих пор зарегистрировано в оккупированной Горловке.

Судя по соцсетям Марии Игоревны, создание клипов приносит неплохие доходы, даже для владельца 5% -й их доли, поскольку даже несмотря на то, что за свою 17-летнюю творческую карьеру Мария Игоревна Фокина смогла выпустить всего один альбом и 8 клипов, последний из которых – трехлетней давности, живет она в Сан-Франциско, на территории “идеологического врага” всех тех постулатов, вокруг которых ее дедушка построил свою партийную и политическую карьеру. Однако прописка пропиской, а семейные ценности превыше всего, и в своем инстаграми Мария Игоревна периодически совершает диверсии против “буржуев”.

Что ж, надеюсь, знакомство с семейством Фокиных было для вас познавательным и никаких сомнений в том, что переговоры от имени Украины с Россией ведет высоконравственный и патриотичный человек, который поставит интересы государства более любые другие – у вас не осталось. Или нет?