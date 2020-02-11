Россия понимает, что пока память Майдана не уничтожена – никакой политик не может позволить себе быть в формальной коалиции с идеологическими наследниками Партии регионов.

На днях произошло несколько показательных событий, удивляющих своей синхронностью. Во-первых, в страну вернулись двое беркутовцев, обвиняемых в расстрелах 20 февраля 2014 года. Это было сделано максимально публично, с открытым письмом о желании доказать свою невиновность и виновность зачинщиков “государственного переворота”. Одно известное пророссийское издание опубликовало перечень травм сотрудников милиции, полученных ими во время событий Революции Достоинства.

Показательно, что основным видом травмы там является обморожение. Что скорее характеризует отношение к милиционерам со стороны власти и командующих, чем со стороны протестующих. Особенно, если вспомнить о том, что Майдан всегда отвечал на насилие, но никогда не начинал первым. И что с момента первых убийств на Грушевского до 18 февраля прошел ровно месяц. Несмотря на убийства митингующих, запугивание и насилие со стороны титушек.

И, наконец, на одном широко известном в узких кругах крайне правых телеканале в США вышел фильм, целиком посвященный теме “государственного переворота” в Украине. Переворот, по версии автора фильма – бывшего советника Трампа Майкла Капуто, был совершен для того, чтобы Хантер Байден мог обогатиться. Злобная толпа националистов свергла шелкового Януковича. Снайперов завозил Саакашвили, а расстрелами командовали Парубий и Пашинский. В общем фильм получился 50-минутным пересказом шестилетней ретроспективы программы Киселева.

Майкл Капуто, к слову около 7-8 лет провел работая в России. Унаследовав оттуда не только русскую жену, но и солидные гонорары с “Газпром-медиа” и контракт на улучшение имиджа Путина в США. Сам Капуто в одном из интервью признавался, что не гордиться своим прошлым. Но в 2007 года он отметился и в Украине. Работая на Владимира Литвина. Иронично, но из Украине Капуто привез себе следующую жену. Молва клевещет, что помочь Литвину с консультантом мог Сергей Владимирович Левочкин.

Можно конечно предположить, что все вышесказанное – это случайность. Алогичное возвращение людей, которым опрометчивым решением Зеленского подарена свобода – просто очень соскучились по суду и прокурорам. Публикация не просто колонки какого-то очередного безымянного медведчуковского эксперта о том, что Майдан – следствие заговора Сороса с марсианами, а секретной статистики МВД (кстати, откуда эта статистка могла у них взяться).

Повторяющий все тезисы российской пропаганды фильм Капуто – это ни в коем случае не следствие российских “активных мероприятий”, направленных на еще большее отстранение администрации Трампа от Украины и ее интересов. Просто автор решил сэкономить на сценаристе, собрав свою антиукраинскую мозаику из бесплатных кремлевских темников. “Совпадение? Не думаю”

Мало кто из неспециалистов знает, что сразу после октябрьского переворота большевики расформировали юридические факультеты в университетах. Несколько лет спустя та же судьба постигла факультеты истории и филологии. В школах историю прекратили преподавать практически сразу. Ведь создание нового советского народа – этого франкенштейна революции требовало своей отдельной версии реальности. Реальности, в которой гегемону было дозволено все – вплоть до расстрелов интеллигенции. Но перед этим надо было сделать так, чтобы люди забыли. Вытравить из их голов воспоминания и знания о прошлом. Собственно говоря, подмена реального прошлого вымышленным в качестве метода управления массами описал главный критик сталинизма Джордж Оруэлл. “Кто контролирует прошлое – контролирует будущее. Кто контролирует настоящее – контролирует прошлое”. Помните?

При полной пассивности уже и не такой новой украинской власти мы видим широкомасштабное наступление России на наш национальный нарратив, на наше прошлое, на наши красные линии. В отличие от наших несмышлёнышей, ветром перемен занесенных на ледяные вершины власти, Кремль точно знает, что память о крови в центре украинской столице, героизме протестующих, о жертве народа, отважившегося восстать против диктатуры за свое цивилизованное будущее – это печать, которая сдерживает в тесном кувшине джинна политической оккупации.

Что пока память Майдана не уничтожена – никакой политик не может позволить себе быть в формальной коалиции с идеологическими наследниками “Партии регионов”. Эти наследники будучи коллаборантами могут называть себя партией мира. Вот только они навсегда останутся приемниками партии убийц и палачей.

А еще Кремль знает свою самую мерзкую тайну – тайну о которой до сих пор не догадывается значительная часть украинского общества. Кремль прекрасно знает, что войну с Украиной он начал задолго до первых шагов “зеленых человечков” по крымской степи и до первых выстрелов Гиркина на Донбассе. Война началась с отравлений протестующих российским газом. С выбитых российскими пулями глаз. С генерала Беседы и Суркова, которые руководили в Киеве операцией по подавлению Майдана, в то время как Янукович сидел в своем Межигорье как медведь в берлоге. С убийств Нигояна, Жизневского и Вербицкого. Война началась с появления на улицах Киева одетых в свежую форму силовиков без знаков отличия, говорящих с характерным аканьем.

Именно поэтому Россия очень важно внушить украинцам мысль о том, что война стала следствием революции. Ведь только тогда Россия сможет снять с себя ответственность за преступления против протестующих в войну. Именно поэтому России очень важно внушить украинцам мысль о том, что не все так однозначно. Ведь как только зло перестает быть злом в общественном восприятии – оно вновь становится рукопожатым. Со злом можно формировать коалицию национального единства, со злом можно совместно работать над решением “гражданского конфликта” на Донбассе. Со злом можно, в конце концов, неплохо зарабатывать. Особенно с российского газа и угля.

Российские спецслужбы и их украинские шестерки пытаются внушить нам, что “Океания всегда воевала с Остазией”. И вроде бы с этим даже согласен наш президент. С каждым днем он в ускоренном режиме повторяет путь Януковича – недальновидного и глупого совка, хама и диктатора, погруженного в теплую ванну российской агентурой. Майдан для Зеленского – это что-то непонятное. Майдан и его призрак для Зеленского – это бремя. Бремя, которое каждый день давит на президента Украины. Пугает его. И, я почему-то уверен, вызывает в нем неосознанное чувство собственной неполноценности.

Если бы его избавили от этого бремени – он был бы только благодарен. Ведь тогда бы пропала нужда скрывать свои настоящие мысли. И свои настоящие цели. Можно было бы спокойно объединиться с разнообразными коллаборантами для постепенного впихивания Донбасса в тело Украины на российских условиях. Можно было бы посадить всех патриотически озабоченных граждан. И превратить Украину в том, чем она и должна быть – большой фабрикой по производству сериалов для российского рынка.

Только этот план, конечно же, не удастся. В отличие от героя Оруэлла миллионы украинцев, закаленных восстаниями и войной, могут во весь голос закричать: “Дважды два равно четыре”.