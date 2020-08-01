30 июля президент Зеленский решил, что украинскую делегацию в Минске возглавит Леонид Кравчук. А несколькими днями раньше от этой миссии отказался Леонид Кучма. Почему так произошло и чего теперь ждать, разбирались Буквы.

28 июля Леонид Кучма заявил, что прекращает работу в минский контактной группе. Произошло это так же, как в свое время с Петром Порошенко – предупредил и ушел. А вот о причинах второй президент решил не говорить. С Порошенко было все понятно – и Кучма, и Роман Бессмертный ушли из группы, потому что у пятого президента было свое видение процесса. И оно не совпадало с их.

При Зеленском оба вернулись в контактную группу, и создавалось впечатление, что при молодом неопытном президенте они могут реализовывать свои концепции. Но Бессмертный достаточно быстро покинул контактную группу после критических заявлений, что не надо менять конституцию под сепаратистов и что нужно приостановить участие в группе после смерти 4-х военных. Об увольнении сообщили через СМИ.

Кучма продержался еще год. Он же рассчитывал, что молодой президент к нему будет прислушиваться. Но получилось наоборот.

Если почитать его предыдущие слова о Минске, то можно понять, что Кучма был против проведения выборов в так называемых ЛНР / ДНР, потому что таким образом Украина легализует ту власть, которая там есть. Он также был противником формулы Штайнмайера, и поэтому в октябре прошлого года его высказывания очень сильно разошлись с позицией Офиса президента.

“Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политически так – а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся … это вообще “сдать нас с потрохами”, так сказать”, – сказал Кучма 25 октября прошлого года.

Далее был документ, где Андрей Ермак фактически допустил субъективацию боевиков и вписал их как представителей ЛНР / ДНР, а не просто физических лиц. Говорят, что Кучма был тогда злой, и этот документ неспроста появился в прессе.

Последней каплей для Кучмы, убеждают источники Букв, стало подписанное «перемирие». Во-первых, документ подписал не Кучма, а вице-премьер Алексей Резников. Во-вторых, один из пунктов соглашения предусматривает запрет наступательных и разведывательно-диверсионных операций, тогда как Кучма последовательный сторонник того, что Украина должна выйти на границы, закрепленные в Минских соглашениях, которые Россия позорно нарушила, захватив Дебальцево, и только потом уже продолжать говорить о других вещах.

Но окружение президента Зеленского ратует за другие вещи.

Поэтому Кучма решил уйти и оставить эту “кухню” Леониду Макаровичу.

Как говорят собеседники Букв, второй президент еще зимой проговаривал вариант, чтобы его заменили на Кравчука. Поэтому, может, и сам предложил Зеленскому этот вариант.

Ведь он уже давно хотел оставить это наследство Кравчуку. Еще в январе 2016 Кучма на вопрос журналистов ответил: “Я несколько раз предлагал нашему президенту (Петру Порошенко) заменить меня на Леонида Макаровича (первого президента Украины Леонида Кравчука)».

“Нет, я туда не еду. Мне там не с кем говорить “, – процитировал Кучма своего предшественника.

“А меня не спрашивали. Указ подпишут – и все”, – возмутился Кучма.

Интересно, что еще в феврале 2016 Кравчук говорил, что минские переговоры как формат себя изжили. Он также ратовал за переговоры исключительно Порошенко и Путина.

В то же время тогда же первый президент выразил мнение, что Украина могла бы согласиться на особый статус Донбасса ради прекращения боевых действий на востоке страны.

Еще через два года в интервью УП Кравчук заявил, что взять и вернуть Донбасс в том статусе, который он имел, просто так не удастся.

“Я приведу цитату Гончара, хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано:” Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль – Донбасс “. К чему я это все говорю? Если кому-то придет в голову вернуть части, которые уже фактически отделились, – это будет неэффективно. Следует применить другие возможности, мировой опыт”, – сказал Кравчук.

Для того чтобы угадать, что этими словами Кравчук лил воду на мельницу политических интересов пророссийских сил, ныне представленных ОПЗЖ, к гадалке ходить не надо. Как и для того, чтобы догадаться, куда такая позиция может завести.

Хотя пока Кравчук определяет границу уступок неохотно.

“Компромиссы — как управлять ситуацией. Есть вещи, которые компромиссам не поддаются – это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается “, – сказал он в интервью РБК-Украина.

Первый президент конкретно не ответил и на вопрос о готовности идти на компромиссы по статусу Донбасса: “Есть статус Донбасса, а есть статус управления территорией Донбасса, статус местного самоуправления, политический статус Донбасса. Я буду выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям “.

Конкретными действиями Кравчук считает способные дать жителям оккупированных территорий “управление, которое принесет им пользу”.

На этих словах безусловно кто-то вспомнит, что Кравчука называют “хитрым лисом”, который умеет ходить “между капельками”. Хотя на самом деле это лавирование первого президента имеет очевидный крен.

“Сезонные политические контракты, которые заключал Леонид Кравчук с различными политиками и политсилами, убили во мне уважение к нему”, – сказала о нем Юлия Мостовая.

Проиграв президентскую должность, Кравчук довольно быстро вернулся в игру под знаменами Суркисов-Медведчука и СДПУ (о). В 1995 первый президент приложил руку, чтобы помочь Суркисам замять скандал с подкупом испанского судьи с помощью шуб, после чего дисквалифицированное “Динамо” смогло вернуться в еврокубки.

В 2004 году перед третьим туром выборов Кравчук участвовал в переговорах от имени Януковича, а лидеров оранжевого Майдана называл “пустомелями”. Ющенко критиковал и даже позволял себе высказывания “из него такой президент, как из меня курица!.

В 2006 возглавил блок Медведчука и Юрия Бойко “Не так”.

Януковича никогда особенно не критиковал, кроме одного пункта – посадки Юлии Тимошенко (к последней относится очень тепло). Зато возглавлял конституционный совет при четвертом президенте и был против того, чтобы возвращаться к Конституции 2004. Во время евромайдана Кравчук выступил инициатором круглых столов, и предлагал оппозиции принять условия власти.

На выборах 2019 Кравчук публично поддержал Тимошенко, а после победы Зеленского стал активно хвалить его.

В принципе заводить Кравчука в ТКГ было необязательным — Резников все это мог делать сам. Но тогда потеряется омофор одобрения старейшин, если это так можно назвать.

Избрание Кравчука председателем ТКГ, судя по всему, будет эмоционально комфортным для Зеленского. Во-первых, Кравчук умеет погрузить в теплую ванну. Во-вторых, в отличие от Кучмы он любит поговорить на камеры.

Исходя же предыдущих реплик первого президента, то особый статус Донбасса как предмет переговоров и выборы на этой территории, которые педалируют Россия и ОПЗЖ, станут звучать чаще.

Что же касается самих переговоров, то те, кто давно знают Леонида Макаровича, уверены, что сепаратистам придется не один день слушать о новоогаревском процессе, развале СССР и Беловежской пуще, где Кравчук, Ельцин и Станислав Шушкевич создали СНГ.

Но главное, чтобы мы после этого не оказались еще в какой-то Пуще.