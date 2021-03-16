На прошлой неделе вокруг "Укразализныци" произошло несколько скандалов, которые так или иначе касаются интересов Рината Ахметова. Впрочем, как утверждают собеседники #Букв, они могут быть лишь дымовой завесой, чтобы другие представители Офиса президента получили площадку для зарабатывания денег. В частности, что людей Ермака оттуда хочет подвинуть Кирилл Тимошенко.

Так, в минувшую пятницу член наблюдательного совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко озвучил свой “бабах” и сообщил, что сын Рината Ахметова Дамир купил себе виллу в Швейцарии за 60 млн швейцарских франков. Лещенко заявил, что это те средства, которые должна получить УЗ за транспортировку железной руды, но, мол, Ахметов постоянно блокирует повышение тарифа.

Тема тарифов на грузовые перевозки – это вечная ахиллесова пята железной дороги. Мало того, что с этого тарифа потом живут другие части УЗ, в частности, пассажирские перевозки, так там еще перманентно продолжается скандал, тариф на перевозку руды не повышают. Впрочем, на другие товары тарифы тоже существенно ниже чем в Польше или России.

В то же время в четверг с “Укрзализныци” уволился директор по коммерческой работе Ираклий Эзугбая. Он пожаловался на затягивание реформирования украинской железной дороги. Хотя в последнее время его подозревали в реализации интересов “Метинвеста”.

И все это происходит на фоне создания ВСК по деятельности “Укрзализныци” в Верховной Раде и заявлений от Офиса президента, что Укравтодор подписал меморандум с “Укрзализныцей” на достройку Дарницкого моста в Киеве и запуск Kyiv City Express в этом году.

Руководители УЗ больше года не держатся

Год назад в интервью #Буквам бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что самая большая борьба всегда ведется вокруг “Укрзализныци”, потому что это до 80% теневых потоков из всего подконтрольного министерству. Он также отметил, что как только кто-то из руководителей УЗ становится слишком самостоятельным, его тут же увольняют.

Впрочем, новому руководителю “Укрзализныци” Владимиру Жмаку даже излишнюю самостоятельность не пришлось проявлять, чтобы оказаться в затруднительном положении.

Жмака выбрали руководить “Укрзализныцей” год назад. До того, вместе с Павлом Рябикиным он работал в “Борисполе”. Что он станет победителем было известно за несколько недель до конца конкурса, и не последнюю роль в этом играло его знакомство со студенческих времен с Михеилом Саакашвили и Андреем Ермаком.

Собственно Ермака и называли тем, кто агитировал их идти на высшие должности – Рябикина на таможню, Жмака на железную дорогу.

Новый руководитель УЗ с начала своей работы озвучил намерение анбандлинга на 4 подразделения (грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и отдельно вывести контейнерные перевозки). Процесс должен был запуститься 15 января с отделения грузоперевозок, которыми должен был управлять Эзугбая. Но его заблокировал наблюдательный совет, указав на то, что с ними не советовались и план не представили.

“К сожалению, из анонсированных реформ ему не удалось ничего, а проведенные изменения скорее декоративные, чем реальные. В правление ему наставили чужих людей”, – говорит Владимир Омелян в комментарии #Буквам.

“Жмак зашел в клинч с наблюдательным советом, который не хочет утверждать план реформ Жмака и его заместителей”, – объясняет #Буквам представитель транспортного комитета на условиях анонимности. На сегодняшний день у Жмака даже нет утвержденного финплана, поэтому он может платить только зарплату и текущие платежи.

Недовольный таким развитием событий Жмак назвал состояние УЗ близким к катастрофическому. Убытки он оценил в 12 миллиардов.

Из закрытой информации, которую получили #Буквы, резервы железнодорожных основных фондов и персонала исчерпаны. Перевозочные способности железных дорог по тяге и способности инфраструктуры “обвально” сокращаются (-21% за год).

Высвобождение локомотивов и основных железнодорожных участков от сокращения в прошлом году 2/3 пассажирских поездов не позволило стабилизировать грузовые перевозки. Их падение ускорилось (-8%).

По оценкам экспертов, в прошлом году “Укрзализныця” перевезла 305 500 000 т грузов, что на 2,4% меньше, чем в 2019 году (313 млн т). В феврале 2020 “Укрзализныця” транспортировала 21752000 т грузов, что на 7% меньше (или 1653000 т), чем в феврале 2020 года.

При этом действующие тарифы в Украине в 8 раз ниже, чем в Польше, а транспортировка грузов затягивается до 15 суток. Из-за дискриминационных тарифов УЗ теряет минимум полтора миллиарда долларов в год.

В то же время, в конце января УЗ запустила процедуру “голландских аукционов” ProZorro.Sale, где предложила перевозки грузов с согласованными сроками и объемами в собственных вагонах. УЗ готова возить грузы три года по фиксированной цене – аукцион стартовал с 800 грн.

Все лоты выиграл “Метинвест Шиппинг” по цене в два раза меньше предложенной. Компания Ахметова получила почти половину рабочего парка полувагонов “Укрзализныци” в аренду на три года за 480 грн в сутки.

Владимир Жмак заявил, что таким образом рассчитывает увеличить использование вагонов УЗ до 40%, а недовольны этим частные перевозчики (самый крупный здесь тоже Ахметов).

Впрочем, как пишет издание “Лига“, на Банковой это расценили как определенный заговор руководства УЗ с Ахметовым, а увольнение Эзугбаи источники объяснили как компромисс Жмака с Банковой, чтобы не уволили и его.

Кому надо убрать Жмака

Однако собеседники #Букв считают, что за этой историей стоит также игра различных групп в самом Офисе президента.

“Я сомневаюсь, что “Метинвест” за это решение заносил деньги в УЗ. Скорее, это похоже на какие-то договоренности Банковой с Ахметовым, которые сейчас одна из башен там пытается использовать в свою пользу “, – говорит экс-министр Омелян.

Как утверждают собеседники #Букв в транспортной отрасли, сейчас наибольший интерес в УЗ имеет советник президента Сергей Шефир, который дружит с председателем профильного комитета Юрием Киселем (тот самый, что в прошлом году купил дом Владимира Зеленского).

“Наблюдательный совет УЗ – это смесь бульдога с носорогом. Проблема там, что в нем кроме Куна никто никогда не работал в железнодорожном секторе”, – говорят собеседники #Букв в отрасли.

Зато Жмак не устраивает многих игроков рынка.

“Жмака хотят снести, это правда. Думаю, там целая коалиция желающих, в УЗ сходятся интересы всех олигархов + Аваков”, – говорит еще один собеседник #Букв.

В конце января в Раде была создана следственная комиссия, которая будет изучать работу “Укрзализныци”. Возглавила ее “Слуга народа” Юлии Гришина, до сих пор известная только фото “имею право на ошибку”, претензиями на должность министра образования и тем, что ее мужа подозревали в коррупции.

Какое отношение Гришина имеет к железной дороге – неизвестно. Хотя, если в наблюдательный совет без опыта можно, то следственную комиссию вообще запросто можно возглавить.

Обычно, выводы следственных комиссий Рады не имеют какого-либо правового применения, но как источник определенного пиара ее могут использовать.

5 марта в Facebook депутат Юлия Гришина сообщила, что ВСК приняло решение “обратиться к премьер-министру, министру инфраструктуры, наблюдательному совету “УЗ” по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании”.

“В прошлом году в мае ревизия “Укрзализныци” выявила нарушений почти на 12 млрд гривен. За короткое время работы ВСК ко мне поступило более 20 обращений от отдельных работников и целых коллективов “УЗ”. Люди жалуются на грубые нарушения трудового законодательства, растраты, присвоение и нецелевое использование ресурсов предприятия”, – написала Гришина.

В ответ Жмак заявил, что готов прийти на заседание Временной следственной комиссии и свидетельствовать о положении компании на полиграфе.

Зачем Тимошенку Дарницкий мост и Kyiv City Express

Между тем, можно увидеть, как на ниву УЗ пытается зайти заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

3 марта во время Всеукраинского форума “Украина 30. Развитие. Правосудие” Укравтодор подписал меморандум с АО “Укрзализныця”, согласно которому Дарницкий мост в Киеве будет включен в программу “Большая стройка” в 2021 году и достроен Укравтодором.

“Уже летом начнутся работы на Дарницком мосту – и это самое главное для киевлян. И закончены все работы будут до конца 2021 года. Это то, что не было сделано за 10 лет”, – рассказал заместитель председателя Офиса президента, координатор программы “Большая стройка” Кирилл Тимошенко во время церемонии подписания.

Двумя неделями ранее, 22 февраля он анонсировал начало строительства системы пригородных экспрессов в столице – Kyiv City Express.

Если кому-то показалось, что это только попытка опустить мэра Киева Виталия Кличко, то кроме политической подножки возможному кандидату в президенты в этом есть еще и экономический интерес.

Директор филиала “Пассажирская компания” “Укрзализныци” Александр Перцовский оценил только реализацию проекта в Киеве с модернизацией 9 электричек в 10 млрд гривен.

В интервью LIGA.net он сообщил, что ремонт одного электропоезда будет стоить примерно 50-60 миллионов гривен.

Владимир Омелян в комментарии #Буквам говорит, что власть существенно завышает цены проекта Kyiv City Express.

“Они увидели на “Большом строительстве”, что там откаты можно иметь (до 40%) и теперь хотят зайти еще и в “Укрзализныцю”, фактически проводя рейдерский захват”, – говорит экс-министр.